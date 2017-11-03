14:59 03 ноября

Бондарев: США ищут пути отступления для боевиков, воюющих в Сирии

Соединенные Штаты, финансирующие боевиков в Сирии, с приближением разгрома террористических группировок, ищут для них пути отступления, передает РИА Новости заявление бывшего главкома ВКС Виктора Бондарева.



Кроме милитарной, логистической, медицинской помощи, Штаты оказывают боевикам содействие стратегического характера. Теперь, когда разгром ИГ (группировка запрещена в РФ) на территории Сирии близок к завершению, заокеанские спонсоры ищут для своих подопечных пути отступления. И среди наиболее предсказуемых направлений – Афганистан,
написал Бондарев в своей статье, опубликованной в «Российской газете».


По его словам, сопротивление боевиков на территории Сирии сейчас носит «очаговый и фрагментарный» характер. Благодаря усилиям России удалось подорвать экономику ИГ, добавил экс-главком.

Ранее он отмечал, что в настоящее время террористы «рассеиваются по миру», «из Сирии целая волна хлынула в Ирак, Иран и Афганистан».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Livonetc Сегодня, 13:09
    А каким маршрутом выводить в Афганистан?
    Транспортной авиацией США?
    Livonetc
    1. zivXP Сегодня, 13:23
      Только к гуриям, за кампанию.
      zivXP
  2. Partyzan Сегодня, 13:10
    И среди наиболее предсказуемых направлений – Афганистан,
    это че? по воздуху перебрасывать будут recourse
    Partyzan
  3. 210окв Сегодня, 13:11
    Отправляйте этот"табор"...в небо..
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 13:19
      Цитата: 210окв
      Отправляйте этот"табор"...в небо..

      И желательно вместе с Будулаем... yes
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 14:12
        Цитата: Джедай
        Цитата: 210окв
        Отправляйте этот"табор"...в небо..

        И желательно вместе с Будулаем... yes

        С Будулаем? Ни в коем случае! Он обратную дорогу знает...
        Нам Возвращение не нужно!
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 14:18
          Спокойствие! Будулай - это агент Сусанин, никакого возвращения не будет. soldier
          Джедай
  4. Чёрная вода Сегодня, 13:18
    а что! ещё неделька другая и посмотрим куда они будут уходить ))) ....деваться то особо некуда...какие у них варианты?!
    Чёрная вода
    1. Керенский Сегодня, 14:00
      .какие у них варианты?!

      Как обычно. Рассеяться, бросив тяжёлое вооружение. Со стрелковкой вести партизанские действия. Местное МГБ их будет постепенно душить, они перейдут к банальным грабежам населения...Всё уже было и 1812, и 1941-45. Да и на Кубе и в Боливии (вспоминается один аргентинец-доктор)...
      Керенский
  5. iliitchitch Сегодня, 13:21
    Дык очевидно же - в афган . Шикарный гадюшник у нас под боком , и вокруг масса сочувствующих .
    iliitchitch
  6. Egorovich Сегодня, 13:24
    В Афганистане матрасники уже все подготовили, с "Талибаном" договорились. Такие орды мразей им еще как пригодятся для наведения хаоса в какой либо стране. С Афганистана Россия и Китай очень хорошо видимы.
    Egorovich
    1. assa67 Сегодня, 13:30
      вот как раз к вопросу о создании спецподразделений на каспии.....афган-таджикистан-туркмения и вот оно-закавказье....или мерикосы самолетами прямо в баку будут привозить под видом беженцев
      assa67
  7. vlad007 Сегодня, 13:28
    Маловероятно, что в Афган уйдут - талибы пацаны серьезные, делиться доходами от наркоты не станут, а бесплатно халифат никто строить не будет.
    vlad007
    1. просто экспл Сегодня, 13:31
      талибы всегда были против наркоты , и именно победы талибана и являются настоящей причиной вторжения в Афган . они талибов убирали что бы те не мешали дурбалу выращивать .
      просто экспл
      1. 72jora72 Сегодня, 13:55
        талибы всегда были против наркоты
        Когда то да, были, теперь они так же как и все остальные финансирование получает за счет опиума..........бизнес и ни чего личного.
        72jora72
        1. Krasnodar Сегодня, 14:34
          Цитата: 72jora72
          талибы всегда были против наркоты
          Когда то да, были, теперь они так же как и все остальные финансирование получает за счет опиума..........бизнес и ни чего личного.

          Так у семьи Асада плантации плана в долине Баальбек в Ливане ... бабки не пахнут ))))
          Krasnodar
  8. изя топ Сегодня, 13:29
    Соединенные Штаты, финансирующие боевиков в Сирии, с приближением разгрома террористических группировок, ищут для них пути отступления
    а что искать то?вор,евреи этих аллавбаров с удовольствием привечают и лечат
    изя топ
  9. Captain Nemo Сегодня, 13:33
    Их срочно перекрасят в умеренную оппозицию
    Captain Nemo
  10. Чёрная вода Сегодня, 13:39
    ...соответственно если они на Афганскую территорию уйдут , то миссия по Сирии выполнена......в Афганистане то нам не разрешат их добивать......Сирия будет обустраивать границы и выпроваживать "гостей"?
    Чёрная вода
  11. Alexey-74 Сегодня, 13:53
    Американцы при содействии ООН, всяких гуманитарных комиссий, белых касок и прочей швали, быстро боевиков перекрасят в оппозицию и сочувствующих, и запросят гуманитарные коридоры...хотя у них еще есть альтернатива назад в Ирак всех согнать...
    Alexey-74
  12. JonnyT Сегодня, 13:57
    Спасите рядового Раина (Ахмеда)! Голливуд уже начал писать сценарий героической саги

    Американцы поведут своих подопечных через Иорданию Саудовскую Аравию, потом морем в Пакистан.
    Часть через Турцию перебросят на Кавказ, под Херсон, В Азербайджан.

    В приграничных районах Пакистана-Афганистана уже идут стычки черных с талибами
    JonnyT
  13. axiles100682 Сегодня, 14:35
    Цитата: vlad007
    Маловероятно, что в Афган уйдут - талибы пацаны серьезные, делиться доходами от наркоты не станут, а бесплатно халифат никто строить не будет.

    Талибы серьезно боролись с наркотикитой,это сприходом янкерсов количество маковых полей возросло в разы.
    axiles100682
  14. Воронок Сегодня, 14:46
    Домой пускай их вывозят, в штаты. А мы им гуманитарный коридор откроем.
    Воронок
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