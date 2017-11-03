Бондарев: США ищут пути отступления для боевиков, воюющих в Сирии

Кроме милитарной, логистической, медицинской помощи, Штаты оказывают боевикам содействие стратегического характера. Теперь, когда разгром ИГ (группировка запрещена в РФ) на территории Сирии близок к завершению, заокеанские спонсоры ищут для своих подопечных пути отступления. И среди наиболее предсказуемых направлений – Афганистан,

Соединенные Штаты, финансирующие боевиков в Сирии, с приближением разгрома террористических группировок, ищут для них пути отступления, передает РИА Новости заявление бывшего главкома ВКС Виктора Бондарева.написал Бондарев в своей статье, опубликованной в «Российской газете».По его словам, сопротивление боевиков на территории Сирии сейчас носит «очаговый и фрагментарный» характер. Благодаря усилиям России удалось подорвать экономику ИГ, добавил экс-главком.Ранее он отмечал, что в настоящее время террористы «рассеиваются по миру», «из Сирии целая волна хлынула в Ирак, Иран и Афганистан».