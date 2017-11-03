15:01 03 ноября

ВВС США вместе с союзниками провели учение в небе над Корейским полуостровом

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B провели в четверг совместное учение с истребителями Республики Корея и Японии, передает ТАСС сообщение агентства «Рейтер».



По данным агентства, ссылающегося на заявление ВВС США, маневры «не были ответом на какое-либо из последних событий на Корейском полуострове».


Как отметили в МИД Японии, нельзя ставить в один ряд действия КНДР и учения США и Южной Кореи.

Сообщается, что в ходе маневров «авиационная группа пролетела над южнокорейским полигоном в провинции Канвондо».

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития Пхеньяном ракетной и ядерной программ, а также американо-южнокорейских военных учений. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, в августе и сентябре осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии. А 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Андрей К Сегодня, 13:29
    ...ВВС США вместе с союзниками провели учение в небе над Корейским полуостровом...

    Поведение дворовой шпаны...
    До первых люлей...
    Гадят несмотря ни на что, не государство, а всемирный провокатор, с амбициями на исключительность...
    Андрей К
    1. 210окв Сегодня, 13:31
      Дворовая шпана обладает определенными понятиями.А это беспределщики..
      Цитата: Андрей К
      ВВС США вместе с союзниками провели учение в небе над Корейским полуостровом

      Поведение дворовой шпаны...
      210окв
      1. Андрей К Сегодня, 13:34
        Цитата: 210окв
        Дворовая шпана обладает определенными понятиями...

        Это шпана без понятий, понятия включаются, когда Арлингтонское кладбище начинает пополняться новыми постояльцами...
        Андрей К
      2. лаврентий павлович Сегодня, 13:39
        Цитата: 210окв
        Дворовая шпана обладает определенными понятиями.А это беспределщики..
        Цитата: Андрей К
        ВВС США вместе с союзниками провели учение в небе над Корейским полуостровом

        Поведение дворовой шпаны...

        А почему бы России не включить какие нибудь системы РЭБ, сжечь электронику в самолетах и посмотреть как эти самолеты будут приземляться. Российские "учения" проводились бы на нашей территории, а самолетам "исключительных" нефига тереться у наших границ.
        лаврентий павлович
        1. Андрей К Сегодня, 13:46
          Цитата: лаврентий павлович
          А почему бы России не включить какие нибудь системы РЭБ, сжечь электронику в самолетах и посмотреть как эти самолеты будут приземляться. Российские "учения" проводились бы на нашей территории, а самолетам "исключительных" нефига тереться у наших границ.

          А не для этого ли и затеяны все эти "учения". Поднять в воздух свои самолёты и снять теххарктеристики аппаратуры, которая может им противодействовать.
          Вы думаете, что американцам нужна КНДР?
          Полноте, это отличный повод натаскать к границам РФ и КНР кучу смертоносного железа и держать в напряжении все близлежащие страны.
          Андрей К
          1. лаврентий павлович Сегодня, 14:53
            Весь смысл включать РЭБ, что бы ни один самолет не долетел до аэродрома. А то в скором времени они над Владивостоком будут летать, а мы будем бояться засветить характеристики. Повторяю еще раз, у наших границ не должно быть ни одного вражеского самолета, такая должна быть постановка вопроса в Кремле.
            лаврентий павлович
  2. 210окв Сегодня, 13:29
    Игрища на лезвии ножа..
    210окв
    1. Соломон Кейн Сегодня, 13:33
      Доиграются, при чем больше те, кто небо полосатым дал....
      Соломон Кейн
      1. Владимир16 Сегодня, 13:36
        Матрасы сами берут. Неужто вы верите в самостоятельность корейцев на юге полуострова? Вспомните кто руководит южнокорейскими солдатами.
        Владимир16
      2. Джедай Сегодня, 13:37
        А полосатые у кого-то спрашивали разрешения? wink
        Джедай
        1. Соломон Кейн Сегодня, 13:43
          Так о чем и спич - лояльность, хуже пули......
          Прогнулись - "получи по самые Фаберже" wink winked
          Природа ненависти к южнокорейцам кроется в забвении ЮК своих нац.традиций и гордости..
          Соломон Кейн
          1. Джедай Сегодня, 13:58
            Так сами виноваты. "Его пример - другим наука". (с) Но кое-кто ничему не учится и не хочет учиться.
            Джедай
  3. assa67 Сегодня, 13:54
    очередная провокация со стороны штатов...засекают средства ПВО....что там у Ына?..С-75 и 125?...им бы пару дивизионов хотя бы С-300..вот тогда не полетели бы
    assa67
  4. Alexey-74 Сегодня, 14:17
    Эта история с КНДР просто так не закончится.....кто то не выдержит (или намеренная провокация будет)...и случится большой замес на маленьком Корейском по-ве.....и почему то я уверен США первые нарушат хрупкий баланс
    Alexey-74
  5. Topotun Сегодня, 14:29
    Все нарываются, нет чтобы заняться своей экономикой....
    Topotun
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