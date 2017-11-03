ВВС США вместе с союзниками провели учение в небе над Корейским полуостровом
Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B провели в четверг совместное учение с истребителями Республики Корея и Японии, передает ТАСС сообщение агентства «Рейтер».
По данным агентства, ссылающегося на заявление ВВС США, маневры «не были ответом на какое-либо из последних событий на Корейском полуострове».
Как отметили в МИД Японии, нельзя ставить в один ряд действия КНДР и учения США и Южной Кореи.
Сообщается, что в ходе маневров «авиационная группа пролетела над южнокорейским полигоном в провинции Канвондо».
Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития Пхеньяном ракетной и ядерной программ, а также американо-южнокорейских военных учений. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, в августе и сентябре осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии. А 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда.
По данным агентства, ссылающегося на заявление ВВС США, маневры «не были ответом на какое-либо из последних событий на Корейском полуострове».
Как отметили в МИД Японии, нельзя ставить в один ряд действия КНДР и учения США и Южной Кореи.
Сообщается, что в ходе маневров «авиационная группа пролетела над южнокорейским полигоном в провинции Канвондо».
Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития Пхеньяном ракетной и ядерной программ, а также американо-южнокорейских военных учений. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, в августе и сентябре осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии. А 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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