08:39 04 ноября

Курдские силы отказываются от боестолкновений с САА. США озадачены



Продолжают поступать новости из Сирии об ухудшении отношений американского контингента с курдскими вооружёнными формированиями. События последних дней показывают, что фактическому союзничеству США и так называемых Сирийских демократических сил приходит конец.

После того, как США фактически поддержали операцию иракских вооружённых сил против курдского ополчения в Киркуке, СДС оказались фактически в «подвешенном состоянии». Командование курдских отрядов пришло к выводу, что Вашингтон может «кинуть» в любой момент, несмотря на все заверения о поддержке.


Одной из форм обострения курдско-американских отношений стало то, что отряды курдов, вооружённых США, фактически отказались от прямых боестолкновений с правительственными войсками САР в районе Евфрата. Напомним, что от «освобождённой» американской коалицией Ракки курдов буквально погнали в направлении Дейр-эз-Зора для нанесения ударов по САА. Однако на этом фоне случилось обострение в иракском Киркуке, и курды увидели истинное лицо Вашингтона.

О ситуации рассказывает сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб:
С одной стороны США планировали использовать вооруженные формирования курдов для борьбы с войсками Асада. С другой же простой курдский народ должен был направить своих людей на нефтяные месторождения Сирии. Все же дивиденды от добычи «черного золота», естественно, поступали бы в американский бюджет. Однако ситуация стала развиваться совершенно иным образом. Еще в прошлом году сирийские курды чётко обозначили границы компактного проживания своего народа на севере и северо-востоке страны.


Курды принимают решение о том, что за пределы обозначенной «будущей автономии» выходить не намерены.

Из материала:
СДС, состоящие в основном из курдов, не планируют воевать против сирийского народа и захватывать Пальмиру и Дамаск, при этом и за свои права курды будут бороться, в том числе, с оружием в руках.


Если курды действительно остановятся на границах «автономии», то после состоявшегося полного освобождения Дейр-эз-Зора силами САА может окончательно завершиться разгром группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ) близ сирийско-иракской границы.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба


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Комментарии 16

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  1. Банщик-М Сегодня, 08:03
    Читал сегодня , американские инструкторы драпают из Сирии в буквальном смысле слова , все бросая..
    Курды сейчас в очень сложной ситуации оказались..
    Банщик-М
  2. Logall Сегодня, 08:04
    Сняв полосатые очки, картинка видится куда реальнее!
    Это хорошо, что бед больших не наворотили. Расплата бы была ''цвета алого''!
    Logall
    1. Джедай Сегодня, 08:18
      Саша, привет! hi Прав я был вчера, когда предположил наступление "прозрения" у курдов. wink
      Печалька для США. lol
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 08:30
        Эта печалька большими бедами грозит, для курдов...
        Макс hi
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 08:33
          Асад же давал понять что вопрос курдской автономии может быть решён положительно. Вот курды и сделали правильный вывод, что синица в руках лучше, чем звёздно-полосатый дятел в заднице.
          Джедай
  3. Смог Сегодня, 08:07
    Я так понял, что курды решили поиметь реальную синицу в руках в виде автономии в САР, чем призрачного журавля в небе в виде независимого Курдистана, обещанного американцами
    Смог
    1. Logall Сегодня, 08:15
      Цитата: Смог
      чем призрачного журавля в небе

      Журавлиь бы оказался самым настоящим, но в очень неожиданном месте!
      Logall
      1. Смог Сегодня, 08:37
        Цитата: Logall
        но в очень неожиданном месте!

        Иракским уже прилетел... Место не уточняется. Но кажется по самые гланды.
        Смог
    2. 73bor Сегодня, 08:33
      Американцы приходят и уходят а курдам там ещё жить ! Курды реалисты .
      73bor
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:11
    Что, полосатоухие, обломинго...? Туземцы бунтуют? А вы их самолетами. Вам не привыкать...
    Горный стрелок
  5. изя топ Сегодня, 08:13
    чем янкесы озадачены?что за их интересы другие дохнуть не хотят?
    действительно,странно,чего это они не хотят what
    изя топ
  6. Strashila Сегодня, 08:27
    У курдов то же не все так ровно, сирийские курды делают вывод из последствий для своих собратьев в Ираке... ну повелись те на заманухи американцев... и какой итог, легче стало... получить клеймо предателей своей страны... они жили и будут здесь жить, им такое не надо.
    Strashila
  7. Livonetc Сегодня, 08:28
    Очередь с определением за ССА.
    Наибольшее влияние на них оказывает скорее Турция чем США.
    Livonetc
  8. Мар.Тира Сегодня, 08:28
    Цитата: Банщик-М
    Читал сегодня , американские инструкторы драпают из Сирии в буквальном смысле слова , все бросая..
    Курды сейчас в очень сложной ситуации оказались..

    Курды разные.То что не воюют с САА,это я думаю разумная политика России.Спецслужбы России не дремлют,где Калибрами,где обещаниями,и делами доказывая свою правоту.
    Мар.Тира
  9. askort154 Сегодня, 08:30
    Это окончательный провал США в Сирии. Зацепиться там им теперь не за что. До курдов, наконец-то дошло, а американская пирамида - коалиция из 66 стран , осталась в виде архивного списка на туалетной бумаге. good
    askort154
  10. сталевар Сегодня, 08:35
    В России больше 130 национальностей, и живём не воюем. У России есть шанс полностью взять власть в свои руки. Ау! Лавров очнись и не профукай как Украину!
    сталевар
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