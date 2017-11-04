Курдские силы отказываются от боестолкновений с САА. США озадачены

С одной стороны США планировали использовать вооруженные формирования курдов для борьбы с войсками Асада. С другой же простой курдский народ должен был направить своих людей на нефтяные месторождения Сирии. Все же дивиденды от добычи «черного золота», естественно, поступали бы в американский бюджет. Однако ситуация стала развиваться совершенно иным образом. Еще в прошлом году сирийские курды чётко обозначили границы компактного проживания своего народа на севере и северо-востоке страны.

СДС, состоящие в основном из курдов, не планируют воевать против сирийского народа и захватывать Пальмиру и Дамаск, при этом и за свои права курды будут бороться, в том числе, с оружием в руках.