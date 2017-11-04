Курдские силы отказываются от боестолкновений с САА. США озадачены
Продолжают поступать новости из Сирии об ухудшении отношений американского контингента с курдскими вооружёнными формированиями. События последних дней показывают, что фактическому союзничеству США и так называемых Сирийских демократических сил приходит конец.
После того, как США фактически поддержали операцию иракских вооружённых сил против курдского ополчения в Киркуке, СДС оказались фактически в «подвешенном состоянии». Командование курдских отрядов пришло к выводу, что Вашингтон может «кинуть» в любой момент, несмотря на все заверения о поддержке.
Одной из форм обострения курдско-американских отношений стало то, что отряды курдов, вооружённых США, фактически отказались от прямых боестолкновений с правительственными войсками САР в районе Евфрата. Напомним, что от «освобождённой» американской коалицией Ракки курдов буквально погнали в направлении Дейр-эз-Зора для нанесения ударов по САА. Однако на этом фоне случилось обострение в иракском Киркуке, и курды увидели истинное лицо Вашингтона.
О ситуации рассказывает сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб:
С одной стороны США планировали использовать вооруженные формирования курдов для борьбы с войсками Асада. С другой же простой курдский народ должен был направить своих людей на нефтяные месторождения Сирии. Все же дивиденды от добычи «черного золота», естественно, поступали бы в американский бюджет. Однако ситуация стала развиваться совершенно иным образом. Еще в прошлом году сирийские курды чётко обозначили границы компактного проживания своего народа на севере и северо-востоке страны.
Курды принимают решение о том, что за пределы обозначенной «будущей автономии» выходить не намерены.
Из материала:
СДС, состоящие в основном из курдов, не планируют воевать против сирийского народа и захватывать Пальмиру и Дамаск, при этом и за свои права курды будут бороться, в том числе, с оружием в руках.
Если курды действительно остановятся на границах «автономии», то после состоявшегося полного освобождения Дейр-эз-Зора силами САА может окончательно завершиться разгром группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ) близ сирийско-иракской границы.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба
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