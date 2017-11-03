Порошенко приказал ракетным войскам быть готовыми "вернуться в Донбасс"

Сегодня нам надо оттачивать мастерство, быстрое реагирование и передвижение, развертывание артиллерийских и ракетных систем. Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы вернуться туда в любой момент и вступить в бой, если это будет продиктовано необходимостью обороны

После того, как российская агрессия на востоке нашего государства с помощью кремлевского военторга существенно нарастила свой потенциал в противоздушной обороне и усложнили нашу возможность применять фронтовую военную авиацию, именно тогда ракеты войска и артиллерия стали основным огневым игроком на поле боя. На них приходится более 70% боевых огневых задач, которые стоят перед украинскими войсками, которые защищают украинскую землю

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ракетные войска и артиллерия должны быть готовы вернуться на линию разграничения в Донбассе, если это понадобится.— заявил Порошенко во время визита в воинскую часть в Киевской области.- сказал Порошенко3 ноября Украина отмечает День ракетных войск и артиллерии. Однако у руководства страны нет поводов для торжественных заявлений — за четверть века независимости Киев не реализовал до конца ни одного проекта по модернизации этого рода Сухопутных сил. В период активной фазы силовой операции в Донбассе на долю артиллерии пришлось до 70% материального ущерба ВСУ.