15:04 03 ноября

Порошенко приказал ракетным войскам быть готовыми "вернуться в Донбасс"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ракетные войска и артиллерия должны быть готовы вернуться на линию разграничения в Донбассе, если это понадобится.

Сегодня нам надо оттачивать мастерство, быстрое реагирование и передвижение, развертывание артиллерийских и ракетных систем. Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы вернуться туда в любой момент и вступить в бой, если это будет продиктовано необходимостью обороны
— заявил Порошенко во время визита в воинскую часть в Киевской области.

Порошенко приказал ракетным войскам быть готовыми "вернуться в Донбасс"



После того, как российская агрессия на востоке нашего государства с помощью кремлевского военторга существенно нарастила свой потенциал в противоздушной обороне и усложнили нашу возможность применять фронтовую военную авиацию, именно тогда ракеты войска и артиллерия стали основным огневым игроком на поле боя. На них приходится более 70% боевых огневых задач, которые стоят перед украинскими войсками, которые защищают украинскую землю
- сказал Порошенко

3 ноября Украина отмечает День ракетных войск и артиллерии. Однако у руководства страны нет поводов для торжественных заявлений — за четверть века независимости Киев не реализовал до конца ни одного проекта по модернизации этого рода Сухопутных сил. В период активной фазы силовой операции в Донбассе на долю артиллерии пришлось до 70% материального ущерба ВСУ.

Использованы фотографии: Министерство обороны Украины
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Комментарии 13

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  1. Livonetc Сегодня, 14:26
    Близится пора утилизации укроракетчиков.
    Livonetc
    1. Logall Сегодня, 14:28
      Говорит, мол, Будьте готовы, Если понадобится...
      Видимо уже понадобилось!
      Logall
      1. Сергей-svs Сегодня, 15:03
        Цитата: Logall
        Говорит, мол, Будьте готовы, Если понадобится...
        Видимо уже понадобилось!

        А у нас - уже давно всё готово! yes ВС России - ему "картину маслом" быстро напишет! laughing
        Сергей-svs
    2. volodya Сегодня, 14:31
      Цитата: Livonetc
      Близится пора утилизации укроракетчиков.

      За одно и деньги за утилизацию в карман положить!
      volodya
      1. rruvim Сегодня, 14:43
        А вроде сами ракеты уже утилизовали. На складах...
        rruvim
    3. vorobey Сегодня, 14:42
      Цитата: Livonetc
      Близится пора утилизации укроракетчиков


      меня поразило другое..

      “После того, как российская агрессия на востоке нашего государства с помощью кремлевского военторга существенно нарастила свой потенциал в противоздушной обороне и усложнили нашу возможность применять фронтовую военную авиацию,

      ржу пац сталом.... и тут выкрутился... що таки кроме ракет всеже есть еще и авиация?
      vorobey
      1. изя топ Сегодня, 15:04
        Цитата: vorobey
        що таки кроме ракет всеже есть еще и авиация?

        изя топ
  2. Джедай Сегодня, 14:27
    После того, как российская агрессия на востоке нашего государства с помощью кремлевского военторга существенно нарастила свой потенциал.......

    Опять Петруччо после литра "храброй воды" выхватил шашку и начал махать. Когда он уже себе что-нибудь отсечёт по пьяни? Пустомеля и брехло! fool
    Джедай
  3. 210окв Сегодня, 14:28
    Ну давайте недоумки.Рискните.У вас есть свидетели секты галстукоеда..Мало было в 2008?
    210окв
  4. Воронок Сегодня, 14:31
    Они же и не уходили оттуда, чтоб возвращаться. А российская агрессия , после "приземления" укроВВС, скорей бы взялась за укроракетчикоа и артиллеристов.
    Воронок
  5. assa67 Сегодня, 14:34
    это кто же и куда их отвел? как долбили,так и долбят..чуть меньше стало,и то потому что по-взрывались сами,и продали тем же ЛДНР....
    assa67
  6. askort154 Сегодня, 14:56
    Из выступления Порошенко -"...усложнили нашу возможность применять фронтовую военную авиацию..". tongue

    Следует читать между строк - " ну нету уже у нас фронтовой авиации." request
    askort154
  7. изя топ Сегодня, 15:02
    волкер приказал петропе повторить путь галстукожуя,иначе с галстукожуем местами поменяется?
    изя топ
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