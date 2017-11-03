Севастопольский завод возобновил строительство плавучих кранов
На производственной площадке Филиала «Севастопольский морской завод» АО «Центр судоремонта «Звездочка» был дан старт резке металла для строительства закладной секции плавучего крана грузоподъемностью 400 тонн по проекту ЦКБ «Коралл» (Севастополь), сообщает bmpd со ссылкой на пресс-службу ОСК.
Плавучий кран получил заводской номер 0001 и официальное название ПК-400 «Севастополь».
«Тем самым на Севморзаводе возродили традицию имянаречения плавучих кранов, существовавшую с 50-х годов прошлого века. На одной из старейших российских верфей, которая также является родоначальником отечественного плавкраностроения, было произведено более 70 плавкранов, подавляющее большинство из которых активно эксплуатируются до настоящего времени», – говорится в релизе.
Отмечается, что целые серии таких плавкранов имели собственные названия – «Черноморец», «Богатырь», «Севастополец», «Слава Севастополя».
Ранее сообщалось, что «Севморзавод» получил заказ на изготовление морского плавучего крана стоимостью 2,7 млрд. рублей. Заказчиком являются «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург), сдачу плавкрана планируется осуществить к 31 декабря 2019 года.
Справка bmpd: «ПАО "Севморзавод", с 2010 года на 89,3% контролировавшееся структурами нынешнего президента Украины Петра Порошенко, было национализировано крымскими властями в феврале 2015 года. В ноябре того же года Севморзаводом был заключен договор о передаче своих основных производственных площадок в долгосрочную аренду сроком на 49 лет Центру судоремонта "Звездочка", который входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК)».
Последний построенный на Севастопольском морском заводе плавучий кран, эксплуатируемый с 2014 года Производственным объединением "Северное машиностроительное предприятие" в Северодвинске. Его строительство завершено в 2004 году.
Плавучий кран получил заводской номер 0001 и официальное название ПК-400 «Севастополь».
«Тем самым на Севморзаводе возродили традицию имянаречения плавучих кранов, существовавшую с 50-х годов прошлого века. На одной из старейших российских верфей, которая также является родоначальником отечественного плавкраностроения, было произведено более 70 плавкранов, подавляющее большинство из которых активно эксплуатируются до настоящего времени», – говорится в релизе.
Отмечается, что целые серии таких плавкранов имели собственные названия – «Черноморец», «Богатырь», «Севастополец», «Слава Севастополя».
Ранее сообщалось, что «Севморзавод» получил заказ на изготовление морского плавучего крана стоимостью 2,7 млрд. рублей. Заказчиком являются «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург), сдачу плавкрана планируется осуществить к 31 декабря 2019 года.
Справка bmpd: «ПАО "Севморзавод", с 2010 года на 89,3% контролировавшееся структурами нынешнего президента Украины Петра Порошенко, было национализировано крымскими властями в феврале 2015 года. В ноябре того же года Севморзаводом был заключен договор о передаче своих основных производственных площадок в долгосрочную аренду сроком на 49 лет Центру судоремонта "Звездочка", который входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК)».
Использованы фотографии: Олег Перов / "Северный Рабочий"
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