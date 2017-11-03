Индия запустила вторую линию по сборке отечественных истребителей Tejas
Как сообщает портал defenseworld.net, компания Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) официально открыла вторую линию по сборке боевых самолётов Light Combat Aircraft (LCA) Tejas.
Разработка истребителя Tejas стартовала в Индии в 1983 году. Изначально самолёт назывался LCA TD-1, но позже был переименован в Tejas. Первый полёт истребителя состоялся 4 января 2001 года, статус начальной боевой готовности Tejas получил в 2013 году. Официальный заказ на постройку 83 истребителей модификации Mk-1A компания HAL получила в ноябре прошлого года.
На сегодняшний день компания HAL передала индийским ВВС пять истребителей Tejas, а в ближайшие десять дней планирует поставить ещё пару самолётов. Все они предназначены для вооружения 45-й эскадрильи Flying Daggers («Летающие кинжалы»), базирующейся в городе Бангалор. Tejas заменит на вооружении индийских ВВС устаревшие МиГ-21 советского производства.
Длина истребителя Tejas составляет 13,2 м, размах крыла — 8,2 м, высота — 4,4 м. Пустой самолёт весит 5,5 т, его максимальная взлётная масса составляет 15,5 т. Самолёт вооружён 23-мм двухствольной пушкой ГШ-23 и имеет 8 точек подвески для бомб, ракет и вспомогательного оборудования, передает "Warspot"
Разработка истребителя Tejas стартовала в Индии в 1983 году. Изначально самолёт назывался LCA TD-1, но позже был переименован в Tejas. Первый полёт истребителя состоялся 4 января 2001 года, статус начальной боевой готовности Tejas получил в 2013 году. Официальный заказ на постройку 83 истребителей модификации Mk-1A компания HAL получила в ноябре прошлого года.
На сегодняшний день компания HAL передала индийским ВВС пять истребителей Tejas, а в ближайшие десять дней планирует поставить ещё пару самолётов. Все они предназначены для вооружения 45-й эскадрильи Flying Daggers («Летающие кинжалы»), базирующейся в городе Бангалор. Tejas заменит на вооружении индийских ВВС устаревшие МиГ-21 советского производства.
Длина истребителя Tejas составляет 13,2 м, размах крыла — 8,2 м, высота — 4,4 м. Пустой самолёт весит 5,5 т, его максимальная взлётная масса составляет 15,5 т. Самолёт вооружён 23-мм двухствольной пушкой ГШ-23 и имеет 8 точек подвески для бомб, ракет и вспомогательного оборудования, передает "Warspot"
Использованы фотографии: NDTV.com
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