17:18 03 ноября

МВФ назвал условия выделения очередного транша Украине

Для очередного пересмотра программы сотрудничества с Международным валютным фондом Киев должен принять ряд законов, заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йост Люнгман.

По его словам, Украина уже на две трети выполнила программу сотрудничества с фондом.

МВФ назвал условия выделения очередного транша Украине



Для четвертого пересмотра текущей программы сотрудничества Киев должен принять законы о приватизации и создании антикоррупционного суда, а также скорректировать цены на газ. Кроме того, Киев должен провести успешную пенсионную реформу.

Сейчас МВФ анализирует законодательные изменения в этой сфере, которые приняла Рада. При этом Люнгман подчеркнул, что МВФ не отказался от требования проведения земельной реформы на Украине как критерия для пересмотра программы, а всего лишь перенес его на 2018 год.

Также постпред МВФ отметил, что Киев недостаточно эффективно борется с коррупцией, которая ежегодно стоит стране два процента роста ВВП. Среди успехов, которые Украине удалось достичь благодаря сотрудничеству с МВФ, Люнгман назвал очистку банковского сектора, переход к плавающему валютному курсу, сокращение дефицита госбюджета до трех процентов ВВП, начало энергетической реформы и создание новых антикоррупционных органов.

Как рассказал замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб, Украина по программе сотрудничества с МВФ может получить еще восемь миллиардов долларов передает РИА Новости.


Использованы фотографии: yandex.ru/images›МВФ
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Комментарии 19

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  1. Шура пермский Сегодня, 15:16
    всё копают и копают себе кредитную могилу...
    Шура пермский
    1. vorobey Сегодня, 15:38
      Цитата: Шура пермский
      всё копают и копают себе кредитную могилу...


      а кредиты и выдают не для того чтобы их возвращали... а для того чтобы постоянно перекредитовывались и рефинансировались... а еще активы отжимаются при этом... ну чернозем например.. или ГТС (хоть и пустой но актив) laughing
      vorobey
      1. maxim947 Сегодня, 15:45
        всё копают и копают себе кредитную могилу...[i][/i]
        Если бы себе копали, а то ведь детям и внукам.
        maxim947
    2. 79807420129 Сегодня, 15:44
      Цитата: Шура пермский
      всё копают и копают себе кредитную могилу...

      А Порошенке и компании пофиг,отдавать то не им,а праправнукам кастрюлеголовых скакунов.
      79807420129
    3. Банщик-М Сегодня, 16:02
      Помнится конец 80-х 90-е МВФ России диктовало условия за их мелкие подачки (которые сразу же разворовывались ) Жуть было! Слава Богу опомнились, да еще и все долги , даже царские погасили..
      Ну Украина с разрушенной промышленностью ...Пусть выполняет "условия" МВФ. fool
      Банщик-М
    4. LSA57 Сегодня, 16:43
      Цитата: Шура пермский
      всё копают и копают себе кредитную могилу...

      да уже выкопали. сейчас только углубляют
      LSA57
  2. SAG Сегодня, 15:27
    Для четвертого пересмотра текущей программы сотрудничества Киев должен принять законы о приватизации и создании антикоррупционного суда, а также скорректировать цены на газ. Кроме того, Киев должен провести успешную пенсионную реформу.

    МВФ не отказался от требования проведения земельной реформы на Украине как критерия для пересмотра программы

    Перевод на понятный: 1-Киев должен отдать под контроль ФША всё корумпированое правительство
    2-Утилизировать неработоспособное население
    3-Подготовить тотальную распродажу территории
    SAG
    1. vorobey Сегодня, 15:40
      Цитата: SAG
      3-Подготовить тотальную распродажу территории


      вот попадет кто купит... придут вежливые люди в итоге и все отойдет России.. laughing
      vorobey
    2. Partyzan Сегодня, 16:29
      Цитата: SAG
      2-Утилизировать неработоспособное население

      хорошо сказано good
      Partyzan
    3. LSA57 Сегодня, 16:47
      Цитата: SAG
      Перевод на понятный: 1-Киев должен отдать под контроль ФША всё корумпированое правительство
      2-Утилизировать неработоспособное население
      3-Подготовить тотальную распродажу территории

      1-Выполнен на 99,9%
      2-В стадии развития
      3-Готовы, но есть несогласные. С ними ведётся "работа"
      LSA57
  3. VadimSt Сегодня, 15:29
    Это сладкое слово - "Перемога"! Вспоминая старую украинскую поговорку, можно сказать: - "Бачили очі, що купували, - їжте хоч повилазьте " (Видели глаза, что покупали, - ешьте, хоть повылазьте).
    VadimSt
  4. Волька Сегодня, 15:39
    зря, лучше убить сейчас, а не ждать, когда все это густо унавоженное МВФ в очередной раз придется восстанавливать матушке-России...
    Волька
  5. BerBer Сегодня, 15:40
    МВФ завуалированно предлагают Украине умереть?
    BerBer
  6. Masya Masya Сегодня, 15:44
    Что-то, как то правила игры поменялись, ведь краине все по жизни должны! а тут раз и...
    Киев должен
    lol
    Masya Masya
  7. изя топ Сегодня, 15:45
    -------------------------------------------------
    ---------------------------
    изя топ
    1. Masya Masya Сегодня, 16:16
      "Великие и Державные", соизмеряйте свои хотелки, со своими могилками... wassat
      Masya Masya
  8. den3080 Сегодня, 15:47
    А есть ли хоть один положительный пример, когда помощь МВФ приводила к процветанию какой-нибудь страны? Знает кто? Я не слышал что-то.
    И ещё... МВФ это что-то типа банка для стран, ну как Сбербанк для населения РФ. То есть в принципе он должен приносить акционерам прибыль. Есть ли прибыль? Дивиденды выплачивют странам-донорам МВФ(Россия в их числе)? Тоже ни гу-гу.
    Всё темнейший в карман кладёт??(последнее предложение -шутка)
    den3080
    1. APASUS Сегодня, 17:06
      Цитата: den3080
      А есть ли хоть один положительный пример, когда помощь МВФ приводила к процветанию какой-нибудь страны? Знает кто? Я не слышал что-то.

      Есть такие примеры,НО..........
      Для богатых стран испытывающих трудности - МВФ как правило рекомендует вливание средств в экономику ,через банковский сектор ,для запуска процесса кредитования бизнеса.
      Для бедных стран испытывающих трудности - МВФ рекомендует снижение социальных расходов государства,приватизацию имущества,снижение уровня активов в социальных объектах(просто закрытие больниц,садов,домов престарелых)
      Вот тут уже есть разница в помощи,но бедные страны после помощи МВФ просто рушат экономику и попадают в зависимость,а богатые находят инструмент для перезапуска экономики.
      APASUS
  9. 72jora72 Сегодня, 16:24
    Среди успехов, которые Украине удалось достичь благодаря сотрудничеству с МВФ, Люнгман назвал очистку банковского сектора, переход к плавающему валютному курсу, сокращение дефицита госбюджета до трех процентов ВВП, начало энергетической реформы и создание новых антикоррупционных органов.
    То есть реальных успехов, ноль.
    72jora72
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