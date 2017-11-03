МВФ назвал условия выделения очередного транша Украине
Для очередного пересмотра программы сотрудничества с Международным валютным фондом Киев должен принять ряд законов, заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йост Люнгман.
По его словам, Украина уже на две трети выполнила программу сотрудничества с фондом.
Для четвертого пересмотра текущей программы сотрудничества Киев должен принять законы о приватизации и создании антикоррупционного суда, а также скорректировать цены на газ. Кроме того, Киев должен провести успешную пенсионную реформу.
Сейчас МВФ анализирует законодательные изменения в этой сфере, которые приняла Рада. При этом Люнгман подчеркнул, что МВФ не отказался от требования проведения земельной реформы на Украине как критерия для пересмотра программы, а всего лишь перенес его на 2018 год.
Также постпред МВФ отметил, что Киев недостаточно эффективно борется с коррупцией, которая ежегодно стоит стране два процента роста ВВП. Среди успехов, которые Украине удалось достичь благодаря сотрудничеству с МВФ, Люнгман назвал очистку банковского сектора, переход к плавающему валютному курсу, сокращение дефицита госбюджета до трех процентов ВВП, начало энергетической реформы и создание новых антикоррупционных органов.
Как рассказал замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб, Украина по программе сотрудничества с МВФ может получить еще восемь миллиардов долларов передает РИА Новости.
По его словам, Украина уже на две трети выполнила программу сотрудничества с фондом.
Для четвертого пересмотра текущей программы сотрудничества Киев должен принять законы о приватизации и создании антикоррупционного суда, а также скорректировать цены на газ. Кроме того, Киев должен провести успешную пенсионную реформу.
Сейчас МВФ анализирует законодательные изменения в этой сфере, которые приняла Рада. При этом Люнгман подчеркнул, что МВФ не отказался от требования проведения земельной реформы на Украине как критерия для пересмотра программы, а всего лишь перенес его на 2018 год.
Также постпред МВФ отметил, что Киев недостаточно эффективно борется с коррупцией, которая ежегодно стоит стране два процента роста ВВП. Среди успехов, которые Украине удалось достичь благодаря сотрудничеству с МВФ, Люнгман назвал очистку банковского сектора, переход к плавающему валютному курсу, сокращение дефицита госбюджета до трех процентов ВВП, начало энергетической реформы и создание новых антикоррупционных органов.
Как рассказал замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб, Украина по программе сотрудничества с МВФ может получить еще восемь миллиардов долларов передает РИА Новости.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›МВФ
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