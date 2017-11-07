Автоматические винтовки CB-51 (Испания)



Винтовка CB-51 под патрон 7,92х33 мм Kurz



Этот же прототип, вид слева



Патрон 7,92х40 мм испанской разработки



Музейная винтовка CB-51 под патрон 7,92х40 мм



Вид с другой стороны

По материалам сайтов:

http://forgottenweapons.com/

http://claus.espeholt.dk/

http://modernfirearms.net/

http://municion.org/

http://karelmilitary.livejournal.com/

Бои Второй мировой войны показали, какие системы стрелкового вооружения имеют перспективы, а от каких следует отказываться. Прямым следствием этого стал старт множества проектов разных классов. В начале пятидесятых годов новую попытку перевооружения предприняла Испания. Результатом начавшихся работ стало появление автоматической винтовки Calzada Bayo CB-51 и нескольких ее модификаций.С середины сороковых годов конструкторы-оружейники Испании изучали проблематику перспективных патронов для стрелкового оружия, в том числе боеприпасов промежуточного класса. В частности, внимание специалистов привлек немецкий патрон 7,92х33 мм Kurz, имевший определенные преимущества перед другими изделиями. Впоследствии были созданы несколько собственных боеприпасов схожего назначения, заметным образом отличавшиеся от немецкого изделия.Одним из участников программы изучения и создания патронов был лейтенант-колонель Хоакин Де Ла Кальсада-Байо, работавший на арсенале г. Ла-Корунья. До определенного времени он занимался лишь тематикой патронов, но в начале пятидесятых решил разработать собственный вариант оружия под существующие или серийные боеприпасы. К началу 1951 года офицер определил основные положения будущего проекта. В марте стартовали проектные работы, и уже в июне был представлен полноценный проект.По известным данным, перспективный образец стрелкового оружия получил название «автоматический карабин CB-51». Буквы в официальном обозначении являлись сокращением от фамилии конструктора, а цифры указывали на год создания проекта. Интересно, что на ствольной коробке опытных образцов присутствовало иное название. Их обозначили как Fusil Asalto – «Штурмовая винтовка». Впоследствии, в том числе после создания новых модификаций оружия, такое обозначение не менялось. Образцы двух моделей, созданные в рамках одного проекта, предлагалось отличать друг от друга, указывая вместе с названием оружия тип патрона.Следует отметить, что в том же 1951 году Х. Де Ла Кальсада-Байо разработал, как минимум, еще один образец стрелкового оружия, так же получивший обозначение CB-51. Это была самозарядная винтовка «традиционного» вида с развитой деревянной фурнитурой, так же использовавшая немецкий патрон 7,92х33 мм «Курц». Применение одного обозначения для нескольких образцов может приводить к путанице, но избежать ее не слишком сложно.Известные сведения о проекте CB-51 позволяют предполагать, что при его создании Х. Де Ла Кальсада-Байо внимательным образом изучил некоторые зарубежные разработки, а также позаимствовал определенные идеи и решения. В частности, внешний вид, компоновка и другие особенности нового испанского оружия заставляли вспоминать о немецких «штурмовых винтовках» заключительного периода войны.По известным данным, винтовка CB-51 должна была оснащаться газовым двигателем, управляющим перемещениями затвора. Тип системы запирания неизвестен. Предлагалось использовать разъемную ствольную коробку, состоящую из пары крупных агрегатов и оснащенную средствами для установки магазина, монтажа приклада и т.д. Любопытно, что по общей компоновке и эргономике изделие подполковника Кальсада-Байо напоминало как более старые винтовки, так и новейшие автоматы.Основным элементом винтовки стала сравнительно крупная ствольная коробка, состоявшая из двух основных частей. Подобно некоторым другим системам того времени, верхняя часть коробки имела крепления для ствола и трубки газового поршня, а также оснащалась направляющими для затвора и возвратной пружины. Одновременно с этим, в отличие от схожих образцов, частью верхнего «ресивера» являлось приемное устройство магазина. Нижний элемент ствольной коробки отличался меньшими размерами и иным сечением. В нем, в первую очередь, помещались детали ударно-спускового механизма. Задняя часть этого агрегата образовывала стакан сложной формы, надевавшийся на верхний элемент ствольной коробки.В передней стенке ствольной коробки закреплялись ствол и некоторые другие детали. Винтовка CB-51 получила сравнительно длинный нарезной ствол калибром 7,92 мм с патронником под 33-мм гильзу. В районе патронника на внешней поверхности ствола имелся радиатор с несколькими поперечными кольцами. Значительная часть ствола, за исключением небольшого участка у дула, находилась под защитным кожухом. Последний представлял собой трубку с несколькими рядами продольных отверстий для подвода воздуха. Передняя часть кожуха соединялась с корпусом газоотводного узла. Газовый поршень помещался над стволом и находился в продольной трубке многоугольного сечения.Компоновка агрегатов автоматики была традиционной для систем с газовым двигателем. Внутри верхней части ствольной коробки помещалась подвижная рама с затвором необходимой конфигурации. Как именно было организовано запирание ствола перед выстрелом – неизвестно. Сведения о применении наработок по немецкому проекту StG 44 позволяют предполагать запирание перекосом затвора, однако с равной вероятностью могла использоваться и любая другая схема. Внутри затвора помещался подвижный ударник, управление которым возлагалось на имеющийся УСМ. Для взведения предлагалось использовать рукоятку затвора, выведенную через паз в правой стенке ствольной коробки.Интересной особенностью винтовки CB-51 стала сравнительно короткая возвратная пружина. В отличие от немецких конструкторов, Х. Де Ла Кальсада-Байо сумел вписать эту деталь в габариты ствольной коробки, что, среди прочего, позволило оптимизировать конструкцию приклада и привести эргономику оружия в желаемый вид.В задней части ствольной коробки помещался ударно-спусковой механизм, построенный, вероятно, по курковой схеме. Для управления огнем использовался традиционный спусковой крючок. Блокировка УСМ или выбор его режима осуществлялись при помощи флажка переводчика огня, выведенного на левый борт коробки, непосредственно перед спусковой скобой. В зависимости от своего положения, рычажок блокировал УСМ, обеспечивал стрельбу очередями или автоматический огонь. Следует отметить, что скоба спускового крючка располагалась почти на уровне задней крышки ствольной коробки – дальше, чем на зарубежном оружии этого класса. Такая компоновка была обусловлена особой эргономикой оружия.Хранить боекомплект предлагалось в отъемных магазинах на 30 патронов. По разным данным, такой магазин либо основывался на немецкой конструкции, либо полностью повторял ее без каких-либо заметных изменений. Магазин помещался в приемную шахту ствольной коробки и закреплялся на своем месте при помощи задней защелки. Для выброса гильз использовалось небольшое окно на правой стороне ствольной коробки. Окно прикрывалось подпружиненной крышкой, защищавшей внутренности винтовки от загрязнения.Оружие получило открытый механический прицел. Над дульной частью ствола закреплялась треугольная стойка с мушкой и ее защитным кольцом. На уровне шахты магазина и затвора на ствольной коробке находился механический прицел с возможностью подстройки по дальности и внесением боковых поправок.Изделие предлагалось оснащать достаточно простой фурнитурой. Под задней частью кожуха ствола закреплялось небольшое цевье, выполненное в виде сравнительно короткой деревянной накладки. Эта деталь частично прикрывала кожух ствола, оставляя открытым его верхние отверстия. Также проектом CB-51 предусматривалось использование приклада винтовочного типа с зауженной шейкой, имеющей пистолетный выступ. Именно подобный приклад, использованный вместе традиционной для автоматов пистолетной рукоятки, привел к необходимости смещения спускового крючка назад. Задняя поверхность приклада оснащалась металлическим затыльником. Слева на газоотводном блоке и на прикладе располагались антабки для ремня.В зависимости от ситуации, стрелок мог не только вести огонь, но и идти в штыковую. Клинок ножевого типа предлагалось закреплять при помощи кольца и замка. Первое надевалось на дульный срез ствола, тогда как второй входил в зацепление с приливом, расположенным под газоотводным блоком.Насколько известно, винтовка CB-51 под немецкий патрон 7,92х33 мм Kurz являлась базовым представителем своего семейства. Путем того или иного изменения основных узлов и агрегатов лейтенант-колонель Де Ла Кальсада-Байо вскоре разработал несколько новых автоматических винтовок. Первый вариант модернизации винтовки был создан уже в 1951 году и предусматривал минимальную доработку исходной конструкции с целью применения иного боеприпаса.Винтовка обр. 1951 г. второго типа должна была использовать оригинальный испанский патрон 7,92х40 мм, разработанный при участии Х. Де Ла Кальсада-Байо. Этот боеприпас отличался от немецкого большей длиной, связанной с увеличенными габаритами гильзы и пули. По этой причине, исходную конструкцию пришлось заметным образом доработать. Вторая винтовка должна была иметь иные пропорции, оснащаться пружинами с другими характеристиками и т.д.Новая винтовка получила немного более длинный ствол с увеличенным патронником. Кроме того, была удлинена передняя секция ствольной коробки, имевшая в своем составе приемник магазина. Использование более длинного затвора привело к необходимости некоторой переделки прочих внутренних механизмов. Был создан новый коробчатый магазин емкостью всего 20 патронов. По-видимому, сокращение боекомплекта потребовалось для сохранения приемлемой массы оружия в боеготовом состоянии.Все прочие узлы и агрегаты винтовки, не взаимодействовавшие с новым боеприпасом, оставались без заметных изменений. В результате автоматическая винтовка под патрон 7,92х40 мм оказывалась заметно длиннее и тяжелее базового образца, но при этом должна была показывать более высокие огневые характеристики. Так, за счет более легкой пули планировалось получить дальность стрельбы до 1000 м при резком сокращении отдачи в сравнении с патроном 7,92х33 мм «Курц».Разработка двух проектов перспективного стрелкового оружия под немецкий и испанский промежуточные патроны завершилась летом 1951 года. Вскоре арсенал в Ла-Корунье изготовил несколько опытных образцов таких винтовок, необходимых для проведения заводских испытаний. После предварительных проверок, направленных на выявление и исправление имеющихся недостатков, винтовки должны были пройти испытания в интересах испанского военного ведомства.Для этого этапа испытаний было заказано 10 единиц оружия и определенное количество боеприпасов. К сожалению, сведения о пропорциях винтовок двух типов в общем заказе отсутствуют. Можно предполагать, что для испытаний изготовили по несколько изделий каждого типа. Для проведения всех необходимых проверок заказчик мог потребовать не менее нескольких тысяч патронов 7,92х33 мм и 7,92х40 мм.По ряду причин, производство опытной партии автоматических винтовок конструкции Кальсада-Байо и боеприпасов для них заметным образом затянулось. Начать новые стрельбы удалось лишь с заметным опозданием. При этом испытания заметным образом затянулись и продолжались до декабря 1952 года. Одной из главных причин смещения сроков работ оказались проблемы с выпуском патронов немецкого образца. Патронный завод в г. Паленсия не справлялся с возложенными на него задачами и не успевал одновременно выпускать значительное число боеприпасов для армии и для опытных работ.За несколько месяцев проблему с поставками патронов удалось частично решить, но изменения ситуации не были значительными. Специалисты промышленности и военного ведомства совместно провели часть требуемых испытаний, причем дефицит патронов помешал осуществить некоторые необходимые тесты. Тем не менее, и в такой ситуации военные смогли сделать определенные выводы, а также выдать конструкторам список рекомендаций в части дальнейшего развития стрелкового оружия.Во время испытаний двух новых автоматических винтовок CB-51 выяснилось, что оба новых промежуточных патрона не позволяют получить желаемые характеристики. Винтовки показывали требуемую дальность стрельбы в 1000 м, однако боевые качества пуль на таких дистанциях оставляли желать лучшего. Также, вероятно, начиная с определенной дальности, могли проявляться серьезные проблемы с точностью и кучностью огня.В целом, винтовки двух моделей оставили неоднозначное впечатление. Они могли считаться весьма удачными с технической точки зрения, но при этом не показывали желаемые боевые характеристики. Таким образом, при всех своих преимуществах, такое оружие не представляло интереса для армии и потому не могло рассчитывать на попадания в войска. Впрочем, командование не стало отказываться от разработок Хоакина Де Ла Кальсада-Байо. Конструктору рекомендовали использовать более мощный патрон, способный дать оружию требуемые характеристики.Испытания десятка винтовок CB-51 завершились в конце 1952 года. К этому времени конструкторы из Ла-Коруньи, приняв во внимание известные результаты проверок, приступили к разработке новой винтовки, основанной на существующей конструкции. Результатом новых работ стало появление автоматической винтовки CB-52, использовавшей оригинальный патрон 7,95х51 мм. На рубеже 1952 и 1953 годов испанские военные смогли опробовать это оружие на стрельбище и определить его реальные перспективы.Известно, что в 1951 году арсенал Ла-Коруньи собрал всего десять винтовок CB-51 двух модификаций, использовавших разные патроны. Эти изделия использовались в испытаниях и не смогли заинтересовать потенциального заказчика. После отказа от принятия на вооружение судьба прототипов была предрешена. Вероятно, подавляющее большинство готовых изделий было отправлено в переплавку за ненадобностью. По имеющимся данным, после окончания испытаний сохранили лишь две винтовки CB-21: одну под немецкий патрон и одну под испанский. В настоящее время оба прототипа хранятся в военно-историческом музее Museo Histórico Militar de A Coruña.Целью проекта CB-51 было создание перспективной автоматической винтовки с достаточно высокими характеристиками. Для получения желаемых возможностей предлагалось применять зарубежные и собственные патроны, но решить поставленные задачи в полной мере так и не удалось. Как следствие, от двух винтовок типа CB-51 отказались. Впрочем, работы не остановились, и вскоре испанские конструкторы представили новое оружие, фактически являвшееся дальнейшим развитием существующего.