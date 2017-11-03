17:21 03 ноября

Самолет МС-21 в рамках летных испытаний в Жуковском набрал высоту в 12 км

Опытный образец самолета МС-21-300 совершил первый полет с аэродрома ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском в ходе продолжающейся программы испытаний, сообщили в пресс-службе корпорации "Иркут".

Самолет МС-21 в рамках летных испытаний в Жуковском набрал высоту в 12 км


В четверг опытный самолет МС-21-300 совершил первый полет с аэродрома ЛИИ имени Громова. Полет продолжался свыше трех часов. В ходе полета определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от шести до 12 тысяч метров. Все системы самолета работали штатно
- отметили в пресс-службе.


Летные испытания МС-21-300 продолжаются на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса (ЛИиДК) ОКБ имени Яковлева.

В "Иркуте" напомнили, что 17 октября после завершения этапа тестовых полетов на Иркутском авиационном заводе, новый российский авиалайнер совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром ЛИИ имени Громова, преодолев расстояние порядка 4,5 тыс. км за шесть часов.

1 ноября сообщалось, что первая публичная презентация новейшего российского самолета МС-21 может пройти в середине 2018 года.

Использованы фотографии: globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. seti Сегодня, 15:55
    Скорее бы он в серию. Но не в ущерб качеству.
    seti
    1. Siegen Сегодня, 16:03
      Но не в ущерб качеству

      Уже ходят слухи, что, мол, надо увеличивать количество кресел.
      Экономика, то есть бизнес, ухудшит комфортность.
      Siegen
      1. seti Сегодня, 16:15
        Если есть возможность увеличить количество кресел так это плюс а не минус. Это ведь не означает что коленки пассажира будут упираться в передний ряд. Возможно это изначально заложено в конструкцию планера. Но что такое увеличение сразу на 30 мест- это возможность дополнительной перевозки пассажиров и снижение затрат авиакомпании. Все это важно как и экономия топлива в новом двигателе ПД-14. Если что то пойдет не так уверен вернутся к старому варианту.
        seti
      2. askort154 Сегодня, 16:19
        Siegen....Уже ходят слухи, что, мол, надо увеличивать количество кресел.Экономика, то есть бизнес, ухудшит комфортность.

        Почти все типы самолётов имеют несколько вариантов размещения количества кресел в салоне, а заказчик (авиакомпании), заказывают заводу - какой вариант им нужен.
        askort154
    2. Scoun Сегодня, 16:10
      Цитата: seti
      Скорее бы он в серию. Но не в ущерб качеству.

      Интересно на каких движках он сейчас, на американских наверное.
      Точно.

      pravda.ru/news…19-06-2017…ms21-0/
      Сейчас в самолете установлен двигатель PW-1400G, разработанного американской компанией Pratt & Whitney.
      Scoun
      1. askort154 Сегодня, 16:33
        Scoun .....Интересно на каких движках он сейчас, на американских наверное.
        Первые четыре опытных, будут летать на американских, закупленных до санкций. Затем на ПД-14, созданный под МС-21 и сейчас проходит сертификационные испытания, которые планирую закончить до конца этого года.
        askort154
    3. Владыка Ситх Сегодня, 16:11
      Там уже заказов на 50 единиц.
      Владыка Ситх
      1. shans2 Сегодня, 16:29
        уже 175 твердых, с внесенной предоплатой
        shans2
  2. Seaflame Сегодня, 16:07
    Отличная новость! Удачи всем кто связан с этим проектом
    Seaflame
  3. 16112014nk Сегодня, 16:12
    Цитата: Siegen
    Уже ходят слухи,

    "Словно мухи тут и там ходят слухи по домам"...©
    Слухи ходили, что в 2017 г. уже будет вовсю летать. Ан нет...Даже в 2018 и то неизвестно. И всё благодаря "эффективным менеджерам" с "золотыми парашютами".
    16112014nk
    1. askort154 Сегодня, 16:44
      16112014nk.....Слухи ходили, что в 2017 г. уже будет вовсю летать. Ан нет...


      Стесняюсь спросить, а сейчас какой год? Он уже "вовсю" летает. Всё идёт по плану Ть-фу, ть-фу, в следующем году пойдёт в серию, как и планировалось.
      askort154
      1. bulvas Сегодня, 16:55
        Цитата: 16112014nk
        Цитата: Siegen
        Уже ходят слухи,

        "Словно мухи тут и там ходят слухи по домам"...©
        Слухи ходили, что в 2017 г. уже будет вовсю летать. Ан нет...Даже в 2018 и то неизвестно. И всё благодаря "эффективным менеджерам" с "золотыми парашютами".


        Торопыгиным никогда не угодишь

        Куда нам до них, они ведь все умеют делать лучше всех,
        столько уже хорошего и полезного сделали
        bulvas
  4. павлентий Сегодня, 16:15
    Нормально все, не надо паники) ПД-14 завершает испытания, пока полетает на американских, надо, конечно, поспешать, но не спеша
    павлентий
  5. seti Сегодня, 16:20
    Цитата: Scoun
    Интересно на каких движках он сейчас, на американских наверное.Точно.

    Пока на иностранных но скоро на Пд-14. Он уже заканчивает испытания.
    Надеюсь лет через 13-15 МС-21 станет основным лайнером вместе с Суперджетом. Главное наладить большое производство и снизить общую себестоимость. Развернуть ремонтные сервисы и по возможности стараться запустить на экспорт.
    seti
    1. БВС Сегодня, 16:58
      Суперджеты
      год произведено поставлено
      2007 1
      2008 3
      2009 1
      2010 2
      2011 5 5
      2012 12 8
      2013 24 14
      2014 36 27
      2015 18 21
      2016 19 21
      2017 26 19
      всего 144 116
      БВС
  6. APASUS Сегодня, 16:45
    Там еще испытаний,работ по промышленному запуску в серию как до Китая раком.Вот если бы они 12000 штук выпустили ,вот это была бы дата,а так инфа ни о чем
    APASUS
  7. Гильятон Сегодня, 16:49
    Ребятушки давайте уже быстрее выводите на внутренние линии, будем гнать Боинг и Эйрбас, в хвост и в гриву !!! angry feel
    Гильятон
  8. БВС Сегодня, 16:52
    Цитата: seti
    Цитата: Scoun
    Интересно на каких движках он сейчас, на американских наверное.Точно.

    Пока на иностранных но скоро на Пд-14. Он уже заканчивает испытания.
    Надеюсь лет через 13-15 МС-21 станет основным лайнером вместе с Суперджетом. Главное наладить большое производство и снизить общую себестоимость. Развернуть ремонтные сервисы и по возможности стараться запустить на экспорт.

    Интересно, а сколько уже выпустили Суперджетов, и когда (если вообще это будет) выйдут на безубыточнось, из-за малой серии?
    БВС
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:08
      вчера сто пятидесятый самолет SSJ передан на летно-испытательную станцию.

      и заказов еще примерно штук на 40. Ну и в 19 году отменяют льготы иностранным компаниям, и продажи пойдут еще лучше =]

      ССЖ он такой. в него не верят, а он как суслик.
      с-т Petrov
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