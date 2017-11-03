Самолет МС-21 в рамках летных испытаний в Жуковском набрал высоту в 12 км

В четверг опытный самолет МС-21-300 совершил первый полет с аэродрома ЛИИ имени Громова. Полет продолжался свыше трех часов. В ходе полета определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от шести до 12 тысяч метров. Все системы самолета работали штатно

Опытный образец самолета МС-21-300 совершил первый полет с аэродрома ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском в ходе продолжающейся программы испытаний, сообщили в пресс-службе корпорации "Иркут".- отметили в пресс-службе.Летные испытания МС-21-300 продолжаются на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса (ЛИиДК) ОКБ имени Яковлева.В "Иркуте" напомнили, что 17 октября после завершения этапа тестовых полетов на Иркутском авиационном заводе, новый российский авиалайнер совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром ЛИИ имени Громова, преодолев расстояние порядка 4,5 тыс. км за шесть часов.1 ноября сообщалось, что первая публичная презентация новейшего российского самолета МС-21 может пройти в середине 2018 года.