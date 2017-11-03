В Индии построена самая высокогорная дорога в мире
В Индии проложена самая высокогорная автомобильная дорога в мире протяженностью 86 км, передает Лента.ру сообщение телеканала NDTV.
По данным индийского телеканала, новая трасса «соединяет населенные пункты Чисумле и Демчок в области Ладакх в штате Джамму и Кашмир на севере страны».
Сообщается, что самая высокая точка дороги расположена на высоте 5883 метра (19 300 футов).
Трасса расположена на границе с Китаем и имеет стратегическое значение. В Демчоке размещен индийский военный лагерь.
Как отметил телеканал, «строительство шло в тяжелых условиях разреженного воздуха при низких температурах».
Индия активно строит в Ладакхе автомобильные и железные дороги, которые при необходимости позволят оперативно перебросить войска и технику в горный регион. В Нью-Дели заявили также, что намерена в ближайшие годы построить железнодорожную ветку Биласпур - Манали - Лех, которая свяжет отдаленные области горных штатов Химачал-Прадеш и Джамму и Кашмир, в том числе и область Ладакх, с остальной Индией.
По данным индийского телеканала, новая трасса «соединяет населенные пункты Чисумле и Демчок в области Ладакх в штате Джамму и Кашмир на севере страны».
Сообщается, что самая высокая точка дороги расположена на высоте 5883 метра (19 300 футов).
Трасса расположена на границе с Китаем и имеет стратегическое значение. В Демчоке размещен индийский военный лагерь.
Как отметил телеканал, «строительство шло в тяжелых условиях разреженного воздуха при низких температурах».
Индия активно строит в Ладакхе автомобильные и железные дороги, которые при необходимости позволят оперативно перебросить войска и технику в горный регион. В Нью-Дели заявили также, что намерена в ближайшие годы построить железнодорожную ветку Биласпур - Манали - Лех, которая свяжет отдаленные области горных штатов Химачал-Прадеш и Джамму и Кашмир, в том числе и область Ладакх, с остальной Индией.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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