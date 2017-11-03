17:24 03 ноября

В Индии построена самая высокогорная дорога в мире

В Индии проложена самая высокогорная автомобильная дорога в мире протяженностью 86 км, передает Лента.ру сообщение телеканала NDTV.



По данным индийского телеканала, новая трасса «соединяет населенные пункты Чисумле и Демчок в области Ладакх в штате Джамму и Кашмир на севере страны».


Сообщается, что самая высокая точка дороги расположена на высоте 5883 метра (19 300 футов).

Трасса расположена на границе с Китаем и имеет стратегическое значение. В Демчоке размещен индийский военный лагерь.

Как отметил телеканал, «строительство шло в тяжелых условиях разреженного воздуха при низких температурах».

Индия активно строит в Ладакхе автомобильные и железные дороги, которые при необходимости позволят оперативно перебросить войска и технику в горный регион. В Нью-Дели заявили также, что намерена в ближайшие годы построить железнодорожную ветку Биласпур - Манали - Лех, которая свяжет отдаленные области горных штатов Химачал-Прадеш и Джамму и Кашмир, в том числе и область Ладакх, с остальной Индией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. xetai9977 Сегодня, 15:46
    Соревнуются к китайцами?
    xetai9977
    1. Шура пермский Сегодня, 15:51
      там в горах урана много , вот и развивают инфраструктуру...
      Шура пермский
      1. Mavrikiy Сегодня, 16:15
        Цитата: Шура пермский
        В Индии построена самая высокогорная дорога в мире

        Мдя? По этой тропе для ишака урановую руду возить, как воду решетом носить.
        Да и отбомбиться по ней по полной и еще год будут восстанавливать.
        1. Лучше худой мир, чем добрая ссора. США индийцами готовы оплатить войну с Китаем.
        2. Китай гегемон 21 века и пора уже понять, что в Евразии США лишние. Договариваться нужно, не получается, так это Вам к ВВП.
        Mavrikiy
        1. shans2 Сегодня, 17:00
          Китай никогда не будет гегемоном), даже если вдруг не станет России)
          shans2
          1. Mavrikiy Сегодня, 17:09
            Цитата: shans2
            Китай никогда не будет гегемоном), даже если вдруг не станет России)

            За одно предположение что России может не стать Вас нужно...А может... все не то. Нужно фильм про канибалов посмотреть, должны подсказать. angry
            Mavrikiy
    2. Банщик-М Сегодня, 16:13
      Цитата: xetai9977
      Соревнуются к китайцами?

      Аха ..)))) У кого выше блок пост ! Там они уже в кислородных масках сидят ... laughing
      Вы там хетай тоже бьетесь с Арменией на смерть за каменистый Карабах...Успокоились бы уже, ведь смешно и грустно..Россия вон какие территории просто раздала со всеми заводами и фабриками и вооружением (кроме ЯО)! Типо живите и вспоминайте русских добрым словом.. bully
      Банщик-М
  2. Vita VKO Сегодня, 16:00
    Как всегда, если бы не военные ни кто бы и не почесался о том, что там живут люди и им нужны дороги.
    Vita VKO
    1. Logall Сегодня, 16:02
      Военным, эти жители- пофигу! Они свои цели преследуют...
      Просто совпало fellow
      Logall
  3. assa67 Сегодня, 16:01
    узковата для дороги стратегического назначения winked или пока запустили,а потом расширят
    assa67
  4. профессор Сегодня, 16:02
    Сообщается, что самая высокая точка дороги расположена на высоте 5883 метра (19 300 футов).

    А дышать на такой высоте чем будут? Там необходима кислородная маска. Мой рекорд 5420 метров и то это было совсем не просто.
    профессор
    1. Logall Сегодня, 16:10
      Цитата: профессор
      Мой рекорд 5420 метров и то это было совсем не просто.

      А мой-полтора литраdrinks На следующие утро чуть не умер! В смысле–тоже непросто было...
      Logall
      1. профессор Сегодня, 16:49
        Цитата: Logall
        А мой-полтора литра На следующие утро чуть не умер! В смысле–тоже непросто было...

        От горной болезни умирают. Алкоголь только усугубляет.

        Цитата: Шалтай
        Смотря к какой высоте привык водитель . Если живешь на 4000 , то ничего не будет . Житель равнин на этой высоте может и "отъехать" .

        На 4000 практически никто не живет. Живущие на 3500 м это уже большая редкость. Номинально самое высокогорное селение в Перу на высоте 5100. Есть еще десяток аулов в Китае и Индии на высоте выше 4000 метров, но люди там только в сезон. В основном обслуживают туристов. На зиму спускаются с гор. Самый высокогорный город La Oroya в Перу на высоте 3700 м.

        Цитата: Шалтай
        Где ? Просто любопытно .

        Тронг Ла Пас в Гималаях в Непале.

        Цитата: Scoun
        Так это высшая точка дороги и пребывание на такой высоте будет кратковременным, наверное не критично.

        Критично. На такой высоте (двигателю тоже нужен кислород) без таблеток человеку кирдык если у вас водителями шерпы работать не будут.

        Цитата: Scoun
        Проблемно для гипертоников ещё на 2000 метров начнутся.

        Для среднего здорового человека проблемы начнутся на высоте 1500 м. Не зря в советской армии именно выше этой отметки добавляли льготы офицерам. Год за полтора, 45 суток отпуска, бесплатный проезд жене в любую точку СССР и т.д.

        PS
        На велосипеде я поднимался с Кинерета ( минус 220 метров) на Хермон (2200 метров). Подъем тяжел, но зато спуск скоростной. good
        профессор
    2. Шалтай Сегодня, 16:14
      Цитата: профессор
      Там необходима кислородная маска

      Смотря к какой высоте привык водитель . Если живешь на 4000 , то ничего не будет . Житель равнин на этой высоте может и "отъехать" .
      Цитата: профессор
      Мой рекорд 5420 метров и то это было совсем не просто.

      Где ? Просто любопытно .
      Шалтай
    3. Scoun Сегодня, 16:18
      Цитата: профессор
      Сообщается, что самая высокая точка дороги расположена на высоте 5883 метра (19 300 футов).

      А дышать на такой высоте чем будут? Там необходима кислородная маска. Мой рекорд 5420 метров и то это было совсем не просто.

      Так это высшая точка дороги и пребывание на такой высоте будет кратковременным, наверное это не столь критично.
      ПС.
      Проблемы для гипертоников ещё на 2000 метров начнутся.
      Scoun
    4. Stas157 Сегодня, 16:32
      Цитата: профессор
      Мой рекорд 5420 метров и то это было совсем не просто.

      На самолете?
      Stas157
      1. Logall Сегодня, 16:38
        Цитата: Stas157
        Цитата: профессор
        Мой рекорд 5420 метров и то это было совсем не просто.

        На самолете?

        После хорошего пинка! laughing laughing lol
        Logall
  5. pasechnik Сегодня, 16:17
    Всё строится для на национальной безопасности!К этому относится и население для не понятливых! negative
    pasechnik
  6. Topotun Сегодня, 16:27
    То-то в КНР сильно недовольны активностью Индии. Чуть до конфликта не дошло на родость звездно-полосатым...
    Topotun
  7. APASUS Сегодня, 16:41
    Говорить что по этой дороге можно перекидывать войска просто глупо,эта дорога первым делом будет уничтожена если что.И еще не очень понятно что там за военная техника используется,не каждый дрындолет дотянет при таком разряжении воздуха
    APASUS
  8. Комментарий был удален.
  9. shans2 Сегодня, 16:56
    современными средствами очень легко уничтожается эта дорога, сплошные нависания тысяч тонн грунта, несколько корректируемых бомб и ракет и считай на месяцы перекрыта дорога в нескольких местах под обвалами . Вспоминаются Советские 9-ти тонные бомбы, складывающие ущелья в Афганистане
    shans2
  10. Sverdlov Сегодня, 17:16
    Ааааа..... Убейте меня ап!!!
    "В Индии построена дорога". Какая¿ "самая высокогорная в мире"
    При моей тройке по русскому за 1965 год меня просто колбаколба сит от современных пейс ателей...
    Sverdlov
  11. Идущий Сегодня, 17:20
    Индия активно строит в Ладакхе автомобильные и железные дороги, которые при необходимости позволят оперативно перебросить войска и технику в горный регион.


    Никак они с Китаем не могут найти общий язык.
    Идущий
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