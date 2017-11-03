Немецкий историк: Запад был наивен, надеясь, что Россия станет партнёром
Не только Германия, но и весь Запад был наивен, надеясь на то, что Россия станет его партнёром, заявил немецкий историк и отставной генерал Клаус Виттманн изданию Rzeczpospolita. Интервью приводит ИноТВ.
По его словам, оборонный бюджет Германии должен вырасти с 1,2% до 2% ВВП до 2024 года, а это означает, что «ФРГ уже через шесть лет станет самой большой военной державой Европы, – ведь никто, кроме США и Китая, не расходует более €75 млрд в год на армию».
На вопрос, готовы ли к этому соседи Германии, Клаус Виттманн ответил:
Тогда канцлер Ангела Меркель объявила, что Германия будет стремиться к этим 2% ВВП. Это означает условное обязательство, что оборонный бюджет действительно вырастет до €75 млрд, если Россия будет продолжать представлять угрозу для альянса.
На вопрос о том, была ли Германия наивна по отношению к России, немецкий историк сказал следующее:
По его словам, «те, кто утверждает, что Прибалтийские страны не удастся защитить, не правы, ведь Западный Берлин тоже казалось невозможно защитить, однако Советский Союз на него так и не напал: ведь там базировались американские, британские и французские силы». Похожим образом дело сейчас обстоит с прибалтийскими странами.
Виттманн не согласен с утверждением, что бессмысленно укреплять неядерные военные силы, поскольку Россия применит против них ядерное вооружение. Он подчеркнул, что Германия решительно отказалась от обладания ядерным оружием.
Поэтому американских ядерных гарантий достаточно. Кроме того, «большую роль для Германии играют также французские ядерные силы: в период холодной войны, когда они образовывались вне контроля НАТО, Советский Союз никогда не был уверен, что французы в случае конфликта не окажутся настолько сумасшедшими, чтобы нажать кнопку».
Если бы сегодня дело дошло до войны с Россией, то Германия могла бы выдвинуть на борьбу только одну тяжёлую дивизию. Но с уверенностью можно сказать, что она придёт на помощь Польше,сказал Виттман польскому изданию.
По его словам, оборонный бюджет Германии должен вырасти с 1,2% до 2% ВВП до 2024 года, а это означает, что «ФРГ уже через шесть лет станет самой большой военной державой Европы, – ведь никто, кроме США и Китая, не расходует более €75 млрд в год на армию».
На вопрос, готовы ли к этому соседи Германии, Клаус Виттманн ответил:
Так вопрос пыталась ставить на выборах Социал-демократическая партия. Один из её лидеров – Зигмар Габриэль – спрашивал: "Где мы расположим эти все аэропорты, которые мы должны будем купить, чтобы использовать 75 миллиардов евро". А ведь это было решением не одной Германии, а всего НАТО. Это решение было принято на саммите в Уэльсе в 2014 году и в Варшаве в прошлом году в ответ на аннексию Крыма Россией.
Тогда канцлер Ангела Меркель объявила, что Германия будет стремиться к этим 2% ВВП. Это означает условное обязательство, что оборонный бюджет действительно вырастет до €75 млрд, если Россия будет продолжать представлять угрозу для альянса.
На вопрос о том, была ли Германия наивна по отношению к России, немецкий историк сказал следующее:
Мы все были наивными, надеялись, что Россия на самом деле станет партнёром Запада. Но после нашумевшего выступления Владимира Путина в Мюнхене в феврале 2007 года я предупреждал, что Германия и всё НАТО делают слишком мало, чтобы защитить от России Польшу и Прибалтийские страны. Несмотря на это, захват Крыма Путиным стал для немецкой разведки полной неожиданностью. Однако следует признать, что Запад тоже допустил ошибки, в особенности на саммите в Бухаресте в апреле 2007 года, когда под нажимом Джорджа Буша Украине и Грузии пообещали членство в НАТО. Это было для Путина провокацией: несколько месяцев спустя он начал войну в Грузии и продлил присутствие российских войск в Севастополе до 2042 года.
По его словам, «те, кто утверждает, что Прибалтийские страны не удастся защитить, не правы, ведь Западный Берлин тоже казалось невозможно защитить, однако Советский Союз на него так и не напал: ведь там базировались американские, британские и французские силы». Похожим образом дело сейчас обстоит с прибалтийскими странами.
Виттманн не согласен с утверждением, что бессмысленно укреплять неядерные военные силы, поскольку Россия применит против них ядерное вооружение. Он подчеркнул, что Германия решительно отказалась от обладания ядерным оружием.
Мы участвуем только в Группе ядерного планирования НАТО, на территории Германии складируют американские атомные бомбы, которые при необходимости можно транспортировать на наших бомбардировщиках Tornado. Но дальше этого мы не зайдём. Если уже сейчас в Европе растут опасения из-за увеличения немецких конвенциональных сил, то что бы творилось, если бы Германия стала ядерной державой?
Поэтому американских ядерных гарантий достаточно. Кроме того, «большую роль для Германии играют также французские ядерные силы: в период холодной войны, когда они образовывались вне контроля НАТО, Советский Союз никогда не был уверен, что французы в случае конфликта не окажутся настолько сумасшедшими, чтобы нажать кнопку».
Такая неуверенность имеет огромное значение для сдерживания врага,подвел итог Клаус Виттманн.
Использованы фотографии: Wikipedia
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