17:20 03 ноября

Немецкий историк: Запад был наивен, надеясь, что Россия станет партнёром

Не только Германия, но и весь Запад был наивен, надеясь на то, что Россия станет его партнёром, заявил немецкий историк и отставной генерал Клаус Виттманн изданию Rzeczpospolita. Интервью приводит ИноТВ.

Немецкий историк: Запад был наивен, надеясь, что Россия станет партнёром


Если бы сегодня дело дошло до войны с Россией, то Германия могла бы выдвинуть на борьбу только одну тяжёлую дивизию. Но с уверенностью можно сказать, что она придёт на помощь Польше,
сказал Виттман польскому изданию.


По его словам, оборонный бюджет Германии должен вырасти с 1,2% до 2% ВВП до 2024 года, а это означает, что «ФРГ уже через шесть лет станет самой большой военной державой Европы, – ведь никто, кроме США и Китая, не расходует более €75 млрд в год на армию».

На вопрос, готовы ли к этому соседи Германии, Клаус Виттманн ответил:

Так вопрос пыталась ставить на выборах Социал-демократическая партия. Один из её лидеров – Зигмар Габриэль – спрашивал: "Где мы расположим эти все аэропорты, которые мы должны будем купить, чтобы использовать 75 миллиардов евро". А ведь это было решением не одной Германии, а всего НАТО. Это решение было принято на саммите в Уэльсе в 2014 году и в Варшаве в прошлом году в ответ на аннексию Крыма Россией.


Тогда канцлер Ангела Меркель объявила, что Германия будет стремиться к этим 2% ВВП. Это означает условное обязательство, что оборонный бюджет действительно вырастет до €75 млрд, если Россия будет продолжать представлять угрозу для альянса.

На вопрос о том, была ли Германия наивна по отношению к России, немецкий историк сказал следующее:

Мы все были наивными, надеялись, что Россия на самом деле станет партнёром Запада. Но после нашумевшего выступления Владимира Путина в Мюнхене в феврале 2007 года я предупреждал, что Германия и всё НАТО делают слишком мало, чтобы защитить от России Польшу и Прибалтийские страны. Несмотря на это, захват Крыма Путиным стал для немецкой разведки полной неожиданностью. Однако следует признать, что Запад тоже допустил ошибки, в особенности на саммите в Бухаресте в апреле 2007 года, когда под нажимом Джорджа Буша Украине и Грузии пообещали членство в НАТО. Это было для Путина провокацией: несколько месяцев спустя он начал войну в Грузии и продлил присутствие российских войск в Севастополе до 2042 года.


По его словам, «те, кто утверждает, что Прибалтийские страны не удастся защитить, не правы, ведь Западный Берлин тоже казалось невозможно защитить, однако Советский Союз на него так и не напал: ведь там базировались американские, британские и французские силы». Похожим образом дело сейчас обстоит с прибалтийскими странами.

Виттманн не согласен с утверждением, что бессмысленно укреплять неядерные военные силы, поскольку Россия применит против них ядерное вооружение. Он подчеркнул, что Германия решительно отказалась от обладания ядерным оружием.

Мы участвуем только в Группе ядерного планирования НАТО, на территории Германии складируют американские атомные бомбы, которые при необходимости можно транспортировать на наших бомбардировщиках Tornado. Но дальше этого мы не зайдём. Если уже сейчас в Европе растут опасения из-за увеличения немецких конвенциональных сил, то что бы творилось, если бы Германия стала ядерной державой?


Поэтому американских ядерных гарантий достаточно. Кроме того, «большую роль для Германии играют также французские ядерные силы: в период холодной войны, когда они образовывались вне контроля НАТО, Советский Союз никогда не был уверен, что французы в случае конфликта не окажутся настолько сумасшедшими, чтобы нажать кнопку».

Такая неуверенность имеет огромное значение для сдерживания врага,
подвел итог Клаус Виттманн.

Использованы фотографии: Wikipedia
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 41

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  1. Банщик-М Сегодня, 16:21
    Это мы были наивными ! Чуть кровью не захлебнулись ...Таких потерь даже в ВОВ не было у нас..!
    А на Германию мы надеялись(Путин ждал этого), что она хоть молчаливо нас поддержит...Увы ошиблись! Мы вам немцы еще это все припомним..
    Банщик-М
    1. Тралл Сегодня, 16:23
      оборонный бюджет Германии должен вырасти с 1,2% до 2% ВВП до 2024 года, а это означает, что «ФРГ уже через шесть лет станет самой большой военной державой Европы, – ведь никто, кроме США и Китая, не расходует более €75 млрд в год на армию».

      Войны процентами от ВВП не выигрываются...
      Тралл
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:33
        Немецкий историк: Запад был наивен, надеясь, что Россия станет партнёром

        Ага! Ещё скажите, что пассивным партнёром!? fool
        СРЦ П-15
        1. 79807420129 Сегодня, 16:47
          Цитата: СРЦ П-15
          Ага! Ещё скажите, что пассивным партнёром!?

          Да по себе ушлепок меряет.
          79807420129
      2. Logall Сегодня, 16:34
        Говорит, что будут расширяться, пока Россия будет оставаться угрозой для НАТО!
        Так все Те кто не угроза, уже под НАТО! Угрозой для них воспринимается то, что они не могут уничтожить... А что не угроза, то уже уничтожено...
        Вывод: НАТО-Угроза! Для всего, даже для самих себя...
        Logall
        1. Masya Masya Сегодня, 17:11
          Дано:
          Цитата: Logall
          Те кто не угроза, уже под НАТО!

          В задаче:
          Цитата: Logall
          Угрозой для них воспринимается то, что они не могут уничтожить

          Ответ:
          Цитата: Logall
          Угрозой для них воспринимается то, что они не могут уничтожить

          Задача решается чисто математически... good
          Masya Masya
      3. Шура пермский Сегодня, 16:34
        это мы наивные,что с кидалавами из европы и сша связались...
        Шура пермский
    2. 210окв Сегодня, 16:33
      Не наивными,Виталий..А преданными рукамиводителями,-меченым и алкашом..
      Цитата: Банщик-М
      Это мы были наивными ! Чуть кровью не захлебнулись ...Таких потерь даже в ВОВ не было у нас..!
      А на Германию мы надеялись(Путин ждал этого), что она хоть молчаливо нас поддержит...Увы ошиблись! Мы вам немцы еще это все припомним..
      210окв
      1. Logall Сегодня, 16:43
        Цитата: 210окв
        преданными

        Я бы даже сказал–''переданными''! Со всеми недрами, с потрохами...
        Logall
    3. RASKAT Сегодня, 16:46
      Немецкий историк: Запад был наивен, надеясь, что Россия станет партнёром
      Ага все девяностые нас рвали на куски вывозя самое ценное и уничтожая конкурентоспособное. Лживый .......... идите вы с таким партнерством по известному русскому адресу и друзей своих из за большой лужи тоже туда прихватите.
      RASKAT
      1. Logall Сегодня, 16:52
        Немцы давно на этом месте, у друзей из за лужи, сидят! У ''партнеров'' так принято...
        Logall
    4. косопуз Сегодня, 16:59
      Цитата: Банщик-М
      Это мы были наивными ! Чуть кровью не захлебнулись ...

      Всю известную историю - от Чудского озера до гитлеровского нападения - Запад мечтал сделать Русь своим "партнёром" в рамках политики "Дранг нах Остен". Как он проделал это с народами Индии и остальной Азии, Америки, Африки и Австралии.
      Надо признать, что к 90-м и у нас часть народа стала наивной и поверила в Запад. Но жизнь им быстро мозги промыла.
      косопуз
    5. To be or not to be Сегодня, 17:13
      В феврале 2011 года Хельсинки конференция "Балтийский регион 20 лет спустя после распада СССР: ожидания, реалии, перспективы".
      "Клаус Витман (Германия), бригадный генерал в отставке, в 2005-2008 годах директор по академическому планированию Оборонного колледжа НАТО в Риме. Он признал, что в НАТО идут дебаты о различных концепциях безопасности и альянс запаздывает с ответом на инициативу Дмитрия Медведева. "Хрупкость" отношений с Россией определяет общее стремление избегать в стратегических разработках какого-либо антироссийского контекста. По мнению д-ра Витмана, прекращение работы Совета Россия - НАТО в 2008 году было ошибкой, "перезагрузка" же является неважной метафорой, которая не дает точных ориентиров: "Нужна программа, которая содержала бы ясное признание ответственности НАТО за ухудшение отношений с Россией. Нужно всерьез искать общую повестку дня".
      Характеризуя отношения НАТО и России, генерал Витман с сожалением констатировал: "Мы потеряли многие годы, нам мешала Geschichtspolitik", то есть использование истории в политических целях."
      Где этот ФЛЮГЕР немецкий искренен ????
      To be or not to be
  2. Scoun Сегодня, 16:22
    Вот полено германское...

    Не только Германия, но и весь Запад был наивен, надеясь на то, что Россия станет его партнёром, заявил немецкий историк и отставной генерал Клаус Виттманн изданию Rzeczpospolita.

    Так нагло врать!!!
    Это Россия позволила вам воссоединиться безо всяких условий, это СССР поверир пустым обещаниям что нато не будет расширяться на Восток, это мы поверили что запад хочет нам помочь а не пограбить!!!
    Scoun
  3. Partyzan Сегодня, 16:22
    По его словам, «те, кто утверждает, что Прибалтийские страны не удастся защитить, не правы, ведь Западный Берлин тоже казалось невозможно защитить, однако Советский Союз на него так и не напал: ведь там базировались американские, британские и французские силы». Похожим образом дело сейчас обстоит с прибалтийскими странами.
    зрит в корень, а он нам был нужен? ну так же как и припалты laughing
    Partyzan
  4. Stas157 Сегодня, 16:22
    Не только Германия, но и весь Запад был наивен, надеясь на то, что Россия станет его партнёром, заявил немецкий историк и отставной генерал Клаус Виттманн

    Странно с чего бы это? А, вот для России, Запад и США, и до сих пор являются партнерами!
    Stas157
  5. Siegen Сегодня, 16:23
    Собираются защищать Польшу, а она репарации требует за 2-ю мировую войну.
    Где же логика?
    Siegen
  6. Венд Сегодня, 16:23
    Естественно. Партнер в понятии запада это колония без самостоятельности, права голоса и собственных ресурсов.
    Венд
  7. sergo1914 Сегодня, 16:24
    Немецкий историк-генерал. Каждое слово само по себе звучит нормально. Соединим это в единую фразу. А-а-а-а!!! Мои глаза! Зачем я это прочитал???!!!
    sergo1914
  8. vorobey Сегодня, 16:25
    Просто в отличии от украины мы не согласны чтобы Европа имела нас своим членом.. laughing

    «Европе важно иметь Украину своим членом - Леннмаркер.. laughing

    или о каком партнерстве идет речь?
    vorobey
    1. Хагалаз Сегодня, 17:09
      Я извиняюсь конечно, но, а у Европы ест вообще ЭТО САМОЕ? laughing
      Наверно этот процесс как то по другому назвать надо.
      Хагалаз
      1. vorobey Сегодня, 17:14
        Цитата: Хагалаз
        Я извиняюсь конечно, но, а у Европы ест вообще ЭТО САМОЕ? laughing
        Наверно этот процесс как то по другому назвать надо.


        А им это самое не надо... у них есть американцы.. laughing laughing
        vorobey
  9. shans2 Сегодня, 16:26
    Запад надеялся грабить Россию после развала СССР еще долгие десятки и сотни лет, именно в 90-е Европа разбогатела и сладко жрала, как и США, но с 2000-х что-то пошло не так, халявные энергоресурсы за бусы внезапно перестали течь на Запад.... а тут еще и рынок подприкрылся... в общем никогда так плохо немцы не жили, как при ПУТИНЕ...
    shans2
    1. vorobey Сегодня, 16:31
      Цитата: shans2
      в общем никогда так плохо немцы не жили, как при ПУТИНЕ...


      что русскому хорошо - то немцу смерть.. laughing

      Отто Фон Бисмарк

      «Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно… Когда русские придут, не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие… С русскими стоит или играть честно, или вообще не играть»

      «Даже самый благополучный исход войны никогда не приведет к распаду России. Русские, даже если они впоследствии международных договоров будут разъединены, также быстро вновь воссоединятся друг с другом, как находят этот путь друг к другу разъединённые капельки ртути».
      vorobey
  10. изя топ Сегодня, 16:27
    для запада партнёр-это кого пользуют как хотят и когда хотят negative нет уж,сами промеж себя партнёрствуйте stop
    как грится-....друг дружку,и деньги в кружку feel
    изя топ
  11. Altona Сегодня, 16:28
    Старый пень-служака высказал очередную порцию пропагандистских банальностей.Что тут можно комментировать?
    Altona
  12. APASUS Сегодня, 16:31
    Что это за хрен?
    Когда мы просто в засос с Западом ,наши политики выполняли любое желание,мы почему то не стали Сингапуром или Швейцарией.Нас грубо кинули на деньги ,разрушили промышленность ,распилили страну,а оказалось это Запад был просто наивным?
    На Западе историки пошли в один ряд с политиками !!!
    APASUS
  13. Старый военрук Сегодня, 16:39
    Да, Запад рассчитывал, что Россия станет таким партнёром, который будет услужливо исполнять все пожелания ЕС.Не срослось. Как раз в этом его наивность А этому отставному генералу стоит почитать историю последней войны, хотя, он - генерал, а уж,что что, а это знает. Пропаганда натовская служит, для того чтобы пролить бальзам на раны панов, которых били всегда и все.
    Старый военрук
  14. Masya Masya Сегодня, 16:42
    fool
    Германия и всё НАТО делают слишком мало, чтобы защитить от России Польшу и Прибалтийские страны.

    Ну так, попытка не пытка... дерзайте... не обессудте если рикошетом заденет... yes
    Masya Masya
  15. assa67 Сегодня, 16:44
    запад всегда писал историю под себя.так что не стоит обращать внимание на опусы очередного приплюснутого маразматика
    assa67
  16. Аспид 57 Сегодня, 16:49
    Странно...мне казалось немецкие генералы умнее.
    Аспид 57
    1. sergo1914 Сегодня, 16:58
      Цитата: Аспид 57
      Странно...мне казалось немецкие генералы умнее.


      Этот - самый умный из них. Историк.
      sergo1914
  17. Langf Сегодня, 16:58
    А когда «надеялись, что Россия станет партнером», "нату" свою по добрососедской "наивной" беззлобности случайно не размонтировали?.. Не?!. А чё так?
    Langf
    1. Ugolek Сегодня, 17:02
      Я вот думаю, а ведь история по спирали, вторая стена по среди Берлина будет стоять снова и уже пора присматривать, какую область забрать в очередное назидание..
      Ugolek
  18. Сергей-8848 Сегодня, 17:05
    Французы обзавелись ЯО чисто из галльского апломба (на волне обеих мировых войн - типа - мы тоже всех победили!!!). Пока генерал был при власти, он знал, что делать с этим демоном. Но с каждой новой по нумерации республикой Франция всё больше и больше становится зачуханистой и всё менее авторитетной. Очень хочется порулить в мире, но - авторитета - нет, колоний - нет. Даже силы воли, чтобы напомнить о своём ЯО - у трёх последних президентов тоже нет.
    P.S. Кстати, последняя из бредовых идей от Франции - снять право вето в ООН. Кто подаёт такую идею - правильно, тот самый, кто сам не уверен в своей правомочности. Это ж надо - людей в 1945 году в уважаемый клуб, несмотря на неосмотрительные действия (говоря прямо - предательство) пригласили, а они и тут свинячат. Какое уж там Liberté, Égalité, Fraternité!!!
    Сергей-8848
  19. poquello Сегодня, 17:06
    в феврале 2007 года я предупреждал, что Германия и всё НАТО делают слишком мало, чтобы защитить от России Польшу и Прибалтийские страны

    и шо? мы таки уже там?
    poquello
  20. Per se. Сегодня, 17:12
    "Историк немецкий"... В принципе, в части прозвучавших здесь комментариев, так или иначе большинство оказалось близко и к моему отношению к теме, особенно, у Романа (Scoun). Всё это подвывание европейских шакалят своему заокеанскому хозяину, тем не менее, не всем в той же Европе нравится, немало остаётся умных и порядочных людей среди тех же немцев. Причём, именно Германия для нас та страна, с которой нам надо искать общие геополитические точки на сотрудничество и союз, с теми силами в Германии, которые заинтересованы скинуть фактическую оккупацию страны до настоящего времени Штатами, которые заинтересованы выйти из холуйского фарватера за янки. Немцы не шавки прибалты, или Богом обиженная на величие Польша, с её комплексами неполноценности и завистью к России, немцы, особенно помнящие ГДР, именно та сила, с которой Россия может и должна искать приоритетные отношения в партнёрстве. И не надо здесь стесняться лишний раз напомнить, что Россия освободила Германию от нацизма, что Россия больше всего пострадала от нападения гитлеровцев, что Россия позволила Германии объединиться, и Россия вывела свои войска, хотя имела все права по договорам, оставить свою военную группировку в Германии. Мы не подлые и лживые англосаксы, и немцы это сами понимают, нам надо лишь это чаще напоминать и делать ставку на те силы в Германии, которые нам близки, выгодны. А таких "историков", и прочих политических подкаблучников США, немцы сами скинут, измажут смолой и обваляют в перьях.
    Per se.
  21. Doliva63 Сегодня, 17:12
    Последние немцы, дружившие с головой, жили в ГДР.
    Doliva63
  22. duche Сегодня, 17:14
    Они что --- совсем в черепушки вещества нет?? wassat Две мировые войны развязали и еще требуют что бы мы шли у них на поводу recourse Если они хотят, то мы еще придем, но ошибки истории не повторим. am
    duche
  23. Идущий Сегодня, 17:15
    Где мы расположим эти все аэропорты, которые мы должны будем купить, чтобы использовать 75 миллиардов евро".


    Эх нам бы ваши проблемы.
    Идущий
  24. Стилет_71 Сегодня, 17:18
    Да ну на... третий раз Берлин брать не будем, закатать в шлак радиоактивный и все дела yes
    Стилет_71
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