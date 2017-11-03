Немецкий историк: Запад был наивен, надеясь, что Россия станет партнёром

Если бы сегодня дело дошло до войны с Россией, то Германия могла бы выдвинуть на борьбу только одну тяжёлую дивизию. Но с уверенностью можно сказать, что она придёт на помощь Польше,

Так вопрос пыталась ставить на выборах Социал-демократическая партия. Один из её лидеров – Зигмар Габриэль – спрашивал: "Где мы расположим эти все аэропорты, которые мы должны будем купить, чтобы использовать 75 миллиардов евро". А ведь это было решением не одной Германии, а всего НАТО. Это решение было принято на саммите в Уэльсе в 2014 году и в Варшаве в прошлом году в ответ на аннексию Крыма Россией.

Мы все были наивными, надеялись, что Россия на самом деле станет партнёром Запада. Но после нашумевшего выступления Владимира Путина в Мюнхене в феврале 2007 года я предупреждал, что Германия и всё НАТО делают слишком мало, чтобы защитить от России Польшу и Прибалтийские страны. Несмотря на это, захват Крыма Путиным стал для немецкой разведки полной неожиданностью. Однако следует признать, что Запад тоже допустил ошибки, в особенности на саммите в Бухаресте в апреле 2007 года, когда под нажимом Джорджа Буша Украине и Грузии пообещали членство в НАТО. Это было для Путина провокацией: несколько месяцев спустя он начал войну в Грузии и продлил присутствие российских войск в Севастополе до 2042 года.

Мы участвуем только в Группе ядерного планирования НАТО, на территории Германии складируют американские атомные бомбы, которые при необходимости можно транспортировать на наших бомбардировщиках Tornado. Но дальше этого мы не зайдём. Если уже сейчас в Европе растут опасения из-за увеличения немецких конвенциональных сил, то что бы творилось, если бы Германия стала ядерной державой?

Такая неуверенность имеет огромное значение для сдерживания врага,