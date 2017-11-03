МУС рассмотрит военные преступления США и Великобритании в Афганистане

В соответствии с политикой и практикой МУС основное внимание будет уделяться тем, кто несет наибольшую ответственность за наиболее серьезные преступления, предположительно, совершенные в связи с ситуацией в Афганистане

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуда заявила, что будет добиваться начала расследования в отношении действий американских и британских военных в Афганистане в период с 2002 года по настоящее время. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает The Independent.По словам Бенсуда, у нее есть серьезные доказательства того, что солдаты и офицеры совершали военные преступления и преступления против человечности.— заявила она.1 ноября 2016 года сообщалось, что прокуратура МУС неоднократно обращала внимание на предполагаемые злоупотребления положением американских военных по отношению к заключенным в Афганистане в период с 2003 по 2005 год, однако власти США не обратили на это должного внимания.МУС — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества. Учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года, передает "Лента.ru"