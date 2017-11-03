19:28 03 ноября

МУС рассмотрит военные преступления США и Великобритании в Афганистане

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуда заявила, что будет добиваться начала расследования в отношении действий американских и британских военных в Афганистане в период с 2002 года по настоящее время. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает The Independent.

По словам Бенсуда, у нее есть серьезные доказательства того, что солдаты и офицеры совершали военные преступления и преступления против человечности.

МУС рассмотрит военные преступления США и Великобритании в Афганистане



В соответствии с политикой и практикой МУС основное внимание будет уделяться тем, кто несет наибольшую ответственность за наиболее серьезные преступления, предположительно, совершенные в связи с ситуацией в Афганистане
— заявила она.

1 ноября 2016 года сообщалось, что прокуратура МУС неоднократно обращала внимание на предполагаемые злоупотребления положением американских военных по отношению к заключенным в Афганистане в период с 2003 по 2005 год, однако власти США не обратили на это должного внимания.

МУС — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества. Учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 39

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  1. pjastolov Сегодня, 17:29
    В соответствии с политикой и практикой МУС основное внимание будет уделяться тем, кто несет наибольшую ответственность за наиболее серьезные преступления, предположительно, совершенные в связи с ситуацией в Афганистане
    это новый комедийный сериал wassat
    pjastolov
    1. Pirogov Сегодня, 17:32
      Цитата: pjastolov
      это новый комедийный сериал

      Как бы там не было но даже такой наезд на США и Британию ,достоин уважения. Респект госпоже Фату Бенсуда.
      Pirogov
      1. лесовозник Сегодня, 17:38
        Цитата: Pirogov
        Цитата: pjastolov
        это новый комедийный сериал

        Как бы там не было но даже такой наезд на США и Британию ,достоин уважения. Респект госпоже Фату Бенсуда.

        Так то да но, есть подозрение долго не проживёт бабёнка - у ЦРУ большой арсенал способов устранения инакомыслящих.
        лесовозник
      2. Банщик-М Сегодня, 17:41
        Цитата: Pirogov
        Как бы там не было но даже такой наезд на США и Британию ,достоин уважения. Респект госпоже Фату Бенсуда.

        На счет уважения, я бы промолчал... Просто чем сильнея Россия , тем больше будут появляться такие заявления. Поздновато господа хе хе
        Мы сами выкарабкались , хотя России уже была приготовлена петля финансовая и физическая (всем нам..) Работаем дальше братья! soldier
        Банщик-М
        1. Pirogov Сегодня, 17:46
          Цитата: Банщик-М
          На счет уважения, я бы промолчал... Просто чем сильнея Россия , тем больше будут появляться такие заявления. Поздновато господа хе хе

          Виталик Вы снова сменили имидж ?))) Что касается вашего комментария на мой взгляд Вы перегибаете .
          Pirogov
          1. Банщик-М Сегодня, 19:26
            Цитата: Pirogov
            Цитата: Банщик-М
            На счет уважения, я бы промолчал... Просто чем сильнея Россия , тем больше будут появляться такие заявления. Поздновато господа хе хе

            Виталик Вы снова сменили имидж ?))) Что касается вашего комментария на мой взгляд Вы перегибаете .

            Может вы и правы... hi Я за свои "перегибы " уже 4 года страдаю (особенно в последний год).. Пинают больно , профессионально..Но я пока живой! soldier
            Банщик-М
        2. Incvizitor Сегодня, 17:52
          Просто чем сильнея Россия , тем больше будут появляться такие заявления.

          Сколько верёвочке не виться...
          Incvizitor
      3. 79807420129 Сегодня, 17:54
        Цитата: Pirogov
        Респект госпоже Фату Бенсуда.

        Андрей да оставьте request эта Бенсуда и на Россию наезжала в свое время в связи с Сирией и Украиной и была вежливо послана,а матрасы и невежливо пошлют. yes hi
        79807420129
      4. pjastolov Сегодня, 17:54
        Цитата: Pirogov
        Как бы там не было но даже такой наезд на США и Британию

        ну да request
        pjastolov
      5. KAV Сегодня, 19:23
        Цитата: Pirogov
        Как бы там не было но даже такой наезд на США и Британию ,достоин уважения. Респект госпоже Фату Бенсуда.
        О чем Вы говорите? Какой респект??
        Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда сочла присоединение Крыма к России войной с Украиной и оккупацией ее территорий.
        Это было сделано по заказу тех же США, в 2016 году. Неужели Вы ожидаете справедливого суда над своими же хозяевами? Будет вердикт, что никаких преступлений небыло. Или, максимум, обвинят исполнителей.
        KAV
    2. Masya Masya Сегодня, 17:51
      Цитата: pjastolov
      это новый комедийный сериал

      Сезон 2, 3, 4, ....10... wink
      Masya Masya
      1. pjastolov Сегодня, 18:14
        Цитата: Masya Masya
        Сезон 2, 3, 4, ....10...

        Марина love это уже 2017 сезон laughing
        pjastolov
        1. Masya Masya Сегодня, 18:26
          Володя, приветик! love и извини! love я уже сомневаться начала, что я в Сибири живу...

          Или не ноябрь? recourse СНЕГ где, где СНЕГ???
          Masya Masya
          1. pjastolov Сегодня, 18:27
            Цитата: Masya Masya
            Или не ноябрь?

            не знаю request но -брь - точно laughing
            pjastolov
            1. Masya Masya Сегодня, 18:42
              Цитата: pjastolov
              но -брь - точно

              Погода ни-что, шарфик все...

              Надеюсь от умных мыслей не отвлекаю love
              Masya Masya
              1. pjastolov Сегодня, 18:46
                Цитата: Masya Masya
                Надеюсь от умных мыслей не отвлекаю

                хотите об этом поговорить? laughing
                pjastolov
    3. Logall Сегодня, 17:55
      Цитата: pjastolov
      В соответствии с политикой и практикой МУС основное внимание будет уделяться тем, кто несет наибольшую ответственность за наиболее серьезные преступления, предположительно, совершенные в связи с ситуацией в Афганистане
      это новый комедийный сериал wassat

      Володя hi
      По результатам расследования виновным окажется Путин yes
      Logall
      1. pjastolov Сегодня, 18:13
        Цитата: Logall
        По результатам расследования виновным окажется Путин

        pjastolov
  2. 210окв Сегодня, 17:30
    Вид этой прокурорши вызывает живейший интерес..Неужели попрет против господина?
    210окв
    1. pjastolov Сегодня, 18:10
      Цитата: 210окв
      Вид этой прокурорши вызывает живейший интерес..Неужели попрет против господина?

      pjastolov
  3. Dashout Сегодня, 17:34
    Пока доллар не обвалится ни о каком суде на США мечтать не надо. А вот потом, ради Бога... Надо подождать...
    Dashout
  4. казерог Сегодня, 17:35
    уникальные пошлют лесом
    казерог
  5. Masya Masya Сегодня, 17:35
    МУС — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид

    Просто интересно, кто-нибудь понес ответственность от этого преследования... recourse
    Masya Masya
    1. pjastolov Сегодня, 18:25
      Цитата: Masya Masya
      Просто интересно, кто-нибудь понес ответственность от этого преследования...

      да laughing "понесли"
      pjastolov
  6. Mavrikiy Сегодня, 17:36
    МУС рассмотрит военные преступления США и Великобритании в Афганистане
    Я сплю и перед сном че то съел, не то. Так не бывает. Оправдательного приговора вынести невозможно.
    Или Пякин прав и есть кроме США еще и Глобальный предиктор? Бред.
    Mavrikiy
  7. изя топ Сегодня, 17:49
    оправдают за отсутствием состава преступления negative янкесы с бриттами априори не могут быть плохими am
    изя топ
  8. Incvizitor Сегодня, 17:50
    Существование мелкой и ФША само по себе преступление против человечества.
    Incvizitor
  9. Кент0001 Сегодня, 17:52
    Я думаю англосаксы забьют на любые решения этого суда.
    Кент0001
  10. Идущий Сегодня, 18:02
    МУС — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества.


    Что то мне подсказывает , что судья будет уволена или переведена в другое место с повышением.
    Идущий
  11. ПалБор Сегодня, 18:08
    Тьфу,а я подумал Московский уголовный суд,Ещё негритянке удивился sad
    ПалБор
  12. Sergey53 Сегодня, 18:10
    Что-то припоздали. Американцы в Афгане,Сирии, Ираке уже стольких перебили бомбя ГОСПИТАЛЯ,СВАДЬБЫ, ПОХОРОННЫЕ ПРОЦЕССИИ. Сами со счёту сбились.
    Sergey53
  13. Евродав Сегодня, 18:20
    Чего говорить... Охотно верим...
    Евродав
  14. axiles100682 Сегодня, 18:21
    Англо-саксы многим как кость в горле,но лишь немногие могут им проьивостоять.Мир потихоньку со скрипом,но все же освобождается от мирового жандарма
    axiles100682
  15. Не либероид Русский Сегодня, 18:30
    ахахахаха... наивный, да англосаксы положат большой и толстый на МУС и все, можешь своими решениями подтираться потом
    Не либероид Русский
  16. Egorovich Сегодня, 18:30
    Пора этому МУСу заняться преступлениями и зверствами Бандеростана на Донбассе.
    Egorovich
  17. Волька Сегодня, 18:37
    можно подумать расследование МУС возымеет какое-то действие в янкостане и лошадином острове
    Волька
  18. Влад5307 Сегодня, 18:47
    Цитата: Банщик-М
    Цитата: Pirogov
    Как бы там не было но даже такой наезд на США и Британию ,достоин уважения. Респект госпоже Фату Бенсуда.

    На счет уважения, я бы промолчал... Просто чем сильнея Россия , тем больше будут появляться такие заявления. Поздновато господа хе хе
    Мы сами выкарабкались , хотя России уже была приготовлена петля финансовая и физическая (всем нам..) Работаем дальше братья! soldier

    Конечно, поздновато - прошло лет эдак 15 уже. Ну полосатым от этого ни горячо , ни холодно - им пофиг какие-то там международные организации, они сами себе и прокурор и судья и свидетель.
    Влад5307
  19. pasechnik Сегодня, 18:47
    Рабы очень редко против господ,этот случай наверное не исключение! winked
    pasechnik
  20. Altona Сегодня, 19:00
    Больше похоже на политическую декларацию, нежели на последующие реальные действия. США и Великобритания не выдают своих граждан и подданых, их солдаты обычно находятся вне всякой юрисдикции по подобным делам, то есть имеют лицензию на убийство и пытки в отношении любого человека.
    Altona
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