Лучшая форма защиты бронетехники

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artisllc.com

www.imisystems.com

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Еще не так давно экипажи бронированных машин зависели только от прочности окружающей их брони, но поскольку современные платформы становятся всё более цифровыми - всё чаще задействуются различные сенсорные и сетевые возможности - военные теперь могут получить дополнительный уровень защиты, чего невозможно было достичь с одной лишь броней.Для сухопутных войск традиционное представление о защите своих машин заключалось в том, чтобы гарантировать достаточные уровни бронирования (пассивного и динамического), способного выдержать воздействие снарядов кинетического типа, взрывной волны и осколков артиллерийских снарядов. Для стран НАТО и стран-партнеров это означало соблюдение высочайших стандартов защиты, зачастую называемых соглашением по стандартизации Standardization Agreement (STANAG) 4569.Это представление подкреплялось убеждением, что если машина имеет очевидные уязвимости к определенным атакам, - как в случае с бронемашинами нескольких типов в Ираке и Афганистане, которые то и дело натыкались на самодельные взрывные устройства (СВУ) - тогда решение заключается в дополнительном бронировании с целью повышения уровня защиты. Например, во время иракского конфликта было значительно усилено бронирование бронеавтомобилей «Хаммер» (HMMWV) американской армии в попытке защитить экипажи от смертоносных придорожных мин.Недавние войны на Ближнем Востоке, включая Ирак, Сирию и Йемен, также заставили обратить особое внимание на угрозу, создаваемую ПТУР нового поколения, боевые части которых способны пробить броню даже самых современных основных боевых танков (ОБТ).Действительно, опыт, полученный в последних конфликтах, заставил армии серьезно усилить броневую защиту своих машин. Впрочем, это повлекло за собой увеличение общей массы машин за грань разумного - танки в настоящее время уже подошли к отметке 70 тонн, - что в свою очередь сказалось на мобильности машин (самих платформ, а также соответствующей техники) и износе компонентов.В то время как реактивная и пассивная броня сохраняет свое ключевое значение в защите находящихся в машине людей, и, скорее всего, сохранит его еще долгое время в будущем, многие армии мира в настоящее время все чаще обращают внимание на альтернативные средства защиты, которые используют сенсоры (включая дневные/ночные камеры, системы предупреждения о лазерном и ультрафиолетовом облучении, доплеровские радары и акустические детекторы), электронную архитектуру, продвинутые средства противодействия и сетевые возможности, помогающие обмениваться информацией о потенциально опасных угрозах с остальными участниками боевых действий.Акцент сегодня делается не только на защите экипажа машины в тот момент, когда атака уже началась, но также на превентивных мерах, которые могли бы перед ее началом предупредить экипаж и других военнослужащих, не подвергающихся непосредственной опасности. Это позволило бы экипажу машины соответствующим образом спланировать и выполнить либо тактическое отступление, либо контратаку на позицию противника.Примером тому, как подобная концепция развертывается в реальном мире, является программа Scorpion французской армии. В рамках этой амбициозной программы армия первоначально развернет две новых машины - Griffon 6x6 и Jaguar 6x6 - наряду с недавно разработанной компанией Thales программируемой радиостанцией Contact и системой управления боем Scorpion Combat Information System (SICS), которая значительно повысит возможности оперативного управления.В машине Griffon, проходящей в настоящее время испытания, используется электронная архитектура, которая позволяет данные от нескольких сенсоров объединять в единый информационный поток и представлять его командирам машин. Интегрированные сенсоры включают оптико-электронную станцию Antares компании Thales, которая осуществляет мониторинг окружающей обстановки для повышения уровней защищенности и ситуационной осведомленности, а также предупреждает о лазерном облучении.«Вы имеете обзор местности 360° на одном экране... Вы можете обнаружить факт наведения противником лазера на вашу машину, устройство определяет лазерную сигнатуру, что за противник, и с какого направления направлен луч. А в совместных боевых действиях вы можете передать эту информацию и определить наилучший способ уничтожения цели», - пояснил Себастьен Ренар, директор программы Scorpion в компании Thales.Информация, собранная системой Antares о возможном местоположении противника, затем может быть передана в другие подразделения и командирам, использующим SICS. Станция может также определить пуск ракеты из противотанкового комплекса, хотя на эту функцию с французской армией еще не заключен контракт. Еще одним сенсором, устанавливаемым на бронемашину Griffon, является система определения выстрела Metravib PILAR V, которая, подобно Antares, покажет позиции противника для экипажа и своих подразделений.Наряду с повышением качества обнаружения повышение уровня оцифровывания обеспечивает более эффективное развертывание мер противодействия. Традиционные системы представляют собой дымовые гранаты, отстреливаемые из пусковых установок, установленных по периметру корпуса и башни, в тот момент, который командир считает самым подходящим. В настоящее время промышленность предлагает системы, в которых ручной процесс развертывания мер противодействия человеком дополнен или даже в некоторых случаях уже заменен автоматическим. Компания Lacroix, известный производитель систем оптико-электронного подавления для бронированных машин, включая гранаты с мультиспектральными составами, рассматривает также возможность интеграции интеллектуальных функций, например, за счет добавления систем предупреждения.«Мы модернизировали систему и теперь она может взаимодействовать с системой предупреждения о лазерном облучении, - рассказал представитель компании Lacroix. - Эта система способна предупредить об атаке средств поражения с лазерным наведением всех типов, например, ракет с лазерным наведением, а также лазерных целеуказателей».Информация от сенсорной системы затем передается в блок управления, который автоматически выдает сигнал на пуск гранаты в направлении угрозы. Комплексы Galix компании Lacroix с системами предупреждения о лазерном облучении уже были развернуты в неназванной стране Ближнего Востока.Эти возможности вполне можно добавлять к существующим машинам с целью повышения уровней живучести и защиты экипажа. В Польше, например, местная промышленность предлагает модернизацию защиты танков Т-72 и глубоко модернизированного танка РТ-91 (основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1). В нее может войти система динамической защиты 3-го поколения и решетчатая броня, а также система лазерного предупреждения Obra-3 (на фото внизу) от польской компании РСО и комплект камер кругового обзора.Представитель Bumar-Labedy, польской компании отвечающей за модернизацию, рассказал, что сенсоры Obra-3 будут соединены с системой постановки помех для того, чтобы наиболее эффективно использовать дымообразующие и маскирующие составы.Основная озабоченность, когда речь идет о добавлении дополнительных сенсоров и систем активной защиты, связана с тем, чтобы правильно интегрировать их в существующую конструкцию и не оказать негативного влияния на возможности машины, особенно на существующую бортовую электронику. Еще одна сложнейшая задача состоит в том, чтобы не выйти за массогабаритные и энергопотребительские ограничения.С этой целью британское министерство обороны и Лаборатория оборонной науки и технологии (DSTL) начали программу Icarus, которая могла бы помочь определить требования к архитектуре машины, в частности при интеграции комплексов активной защиты (КАЗ) и комплексов оптико-электронного противодействия (КОЭП). Эти системы активной защиты (САЗ) становятся все более популярными, включая Китай, Израиль и Россию.На прошедшей в сентябре этого года в Лондоне выставке DSEI было объявлено, что компания Leonardo возглавит промышленную группу по программе демонстрации технологий Icarus Technology Demonstrator Programme (TDP), в соответствии с которой будут разработаны способы недорогой интеграции «лучших» технологий систем активной защиты. Частью программы Icarus станет демонстрация и оценка работы опытного образца при обстреле его боевыми средствами.«Очень важно то, что мы подходим к этому процессу методично и планомерно, - заметил Криспиан Битти, ведущий инженер отделения Leonardo Land & Naval Defence Electronics. - В рамках программы будет реализован наш подход к существующим системам, что позволит выработать своего рода стандарт компоновочных и интеграционных решений. Всё что мы делаем, базируется на лучших конструктивных решениях».Действительно, основной целью программы Icarus TDP является создание модульной интегрированной электронной архитектуры систем защиты MIPSEA (Modular Integrated Protection System Electronic Architecture), которая позволит «выбирать, интегрировать и развертывать необходимые сенсоры и исполнительные элементы САЗ для нейтрализации самых разных существующих и будущих угроз».Битти пояснил, что программа TDP будет включать исследования в 14 отдельных областях, которые охватывают «все цвета, размеры и формы программы». Он добавил, что демонстрация может состояться в конце этого десятилетия, но тип машины не определен из-за особенностей программы. «Весь смысл в том, что она модульная и универсальная, и это не случайно, - сказал Битти. - Мы должны быть уверены, что компоненты целевой системы, объекты глубокой интеграции в машину, масштабируемые и модульные».В 2016 году британская лаборатория DSTL также выдала компании Qinetiq контракт стоимостью 9,5 миллионов долларов на оценку САЗ для бронированных машин. В соответствии с трехгодичным контрактом, известным как Программа по технической оценке Medusa, будет организована совместная работа по оценке САЗ. Особое внимание будет уделено многофункциональной системе активной защиты MUSS (multifunctional self-protection system) немецкой компании Hensoldt и тому, как ее можно интегрировать в такие платформы, как ОБТ Challenger 2.MUSS, в настоящее время развернутая в немецкой армии, представляет собой КОЭП, который может с высокой эффективностью глушить головки самонаведения современных ракет или ставить дымовые или аэрозольные завесы.Работы, аналогичные тем, что ведут британцы по Программе Medusa, проводятся в американской армии. Там эта программа носит аббревиатуру MAPS (Modular Active Protection System - модульная САЗ). Работами руководит Научно-исследовательский бронетанковый центр (TARDEC) совместно с Командованием научно-исследовательскими разработками (RDECOM).В заявлении американской армии говорится, что «работы по MAPS являются базовой стратегией армии по САЗ, которая направлена на снятие барьеров, связанных с развертываем подобной системы, за счет внедрения модульной и безопасной конструкции, которая заложит основу адаптируемым возможностям, интегрируемым в любую платформу».Армия объявила в августе о том, что выпущена начальная общая схема MAPS. Схема направлена на стандартизацию разработки и возможности модернизации САЗ, а также развитие технологий подсистем, применяемых в наземных машинах.В апреле 2016 года RDECOM провело первые физические испытания САЗ. По данным армии, демонстрация работы КОЭП позволила разработчикам программы «наконец-то согласовать программное обеспечение и системы». Компании Lockheed Martin, Northrop Grumman и TARDEC работали совместно над завершением начальной интеграции в танк М1 Abrams для которой использовались процессор с открытой архитектурой от Lockheed и сенсоры и исполнительные элементы от Northrop Grumman.Представитель TARDEC сказал, что «мы с трепетом ожидаем выпуска первого варианта этой САЗ, в который войдет всё, что было достигнуто с момента начала теоретических изысканий и выпуска бета-версии САЗ в феврале 2016 года. Проводя работы по интеграции в последние 16 месяцев, мы заложили основу, использовали при этом три разных подхода к работе САЗ и показали, используя модульный принцип, первую непрерывную последовательность поражения, от выдачи сигнала до нейтрализации угрозы».Преимущество использования компонентов САЗ, которые базируются на модульной архитектуре, состоит в том, что они могут быть разработаны независимо и быстро интегрированы, что позволит сэкономить время и средства. Это также может способствовать тому, что армия не станет заложником одного поставщика, в этом секторе будет больше конкурирующих игроков и как следствие больше инновационных идей.Наряду с этой долгосрочной, нацеленной на перспективу программой по САЗ американская армия также изучает готовые системы на боевых машинах разных типов. Этот процеcc включает быструю установку САЗ на танк М1 Abrams, БМП Bradley и колесный бронетранспортер Stryker 8x8. Сообщают, что армия «очень близка» к решению по развертыванию САЗ на машинах этих классов после проведения серии испытаний.БМП CV90 от BAE Systems с двумя интегрированными пусковыми установками Iron Fist разработки компании IMI Systems была показана на выставке DSEI 2017Возможно, самой известной из испытываемых американской армией САЗ является Trophy, изначально разработанная компанией Rafael Advanced Defense Systems для установки на танки Merkava и тяжелые БТР Namer израильской армии.Система Trophy представляет собой комплекс активной защиты, который кроме прочего повышает уровень ситуационной осведомленности. Она существует в двух конфигурациях: HV-MV для тяжелых и средних бронированных машин и LV для легких бронемашин. Trophy может нейтрализовывать кумулятивные и фугасные угрозы, подлетающие к платформе-носителю.Система нейтрализует угрозу в четыре этапа: определение угрозы; сопровождение угрозы; активация средств поражения; и нейтрализация угрозы. На первых двух этапах работают четыре радиолокационных антенны с круговым сектором обзора по азимуту. Радары Elta ELM-2133 WindGuard разработки компании IAI обеспечивают раннее предупреждение, определяют направление, рассчитывают время встречи и автоматически посылают сигнал активации средствам поражения.В рамках работ американской армии по готовой системе, которыми предусмотрена также интеграция и «локализация» системы Trophy в танки М1А2 Abrams, компания Rafael объединилась с Leonardo DRS. С 2012 года компании работают совместно в сфере обеспечения живучести и защиты.«Комплекс Trophy был установлен и испытывался на танке М1, - сообщил директор департамента систем живучести и летальности в компании DRS Land Systems Майк О'Лири. - Этот процесс завершен и мы крайне довольны характеристиками системы. И это несмотря на очень сложные внешние условия и режимы тестирования, которые наше правительство определило и через которые заставило нас пройти. Мы считаем и видим на самом деле, что многие скептики после этого стали сторонниками этой системы».Определение характеристик технологий КАЗ проводилось в Редстоунском арсенале в этом году, но его представители не раскрывают, на сколько машин был установлен КАЗ и какие конкретно испытания проводились. О'Лири сказал, только, что «это был широкий набор весьма сложных и серьезных угроз в различных, напряженных для платформы и самого комплекса условиях».Промышленность в настоящее время ожидает решения армейского командования о начале официальных госиспытаний и возможном дальнейшем развертывании. Вероятным итогом может стать закупка нескольких систем для нескольких типов машин с последующими испытаниями, отложенное решение по закупке для дальнейших испытаний или даже решение не развертывать комплекс совсем.«Мы прекрасно осведомлены о желании высшего армейского командования очень быстро развернуть некоторые возможности, - сказал О'Лири. - Всем известный факт, что глобальные угрозы для наземных машин серьезно развились за последнее десятилетие; мы, учитывая это, должны реагировать и быть впереди. У США нет иного выбора».Основная проблема интеграции Trophy с существующими системами состоит в том, чтобы внедрять его таким образом, чтобы не снижались характеристики платформы, особенно когда речь идет о подвижности, потребности в электроэнергии и боеспособности.«Мы, в конечном счете, должны попытаться сертифицировать и развернуть в войсках этот комплекс, наша задача не ухудшить характеристики комплекса, а безупречно интегрировать его в платформу, - пояснил О'Лири. - Проблемы, связанные с установкой на Abrams, были отличны от израильского опыта, но в равной мере сложные, а в некоторых случаях мы были вынуждены принимать ключевые решения прямо на ходу. Это критически важная для нас система, но чего мы абсолютно не должны делать, пусть даже этот комплекс трижды прекрасен, так это ухудшать боевые качества машины».Представитель компании Rafael Land Maneuver Systems Ицхар Сахар рассказал, что его компания на данный момент выполняет контракт от израильского министерства обороны на изготовление более 1000 комплексов Trophy. Эти системы должны быть установлены на все танки Merkava Mk 3 и Mk 4 и бронетранспортеры Namer. Действительно, в прошлом году израильское минобороны объявило о том, что закупит достаточно систем Trophy для установки на все эти платформы.Этот заказ является явным свидетельством того, что этому КАЗ полностью доверяет израильская армия. Она впервые, причем успешно, использовала эти системы для борьбы с ПТУР в боевых действиях во время операции «Несокрушимая скала» в 2014 году. Сравните это с предыдущим печальным опытом израильско-ливанской войны 2006 года, когда не менее 20 израильских танков были подбиты ПТУРами, что привело к гибели 23 членов экипажей.Сахар пояснил, что во время испытаний американская армия осталась довольна тем, что боевая эффективность системы Trophy полностью оправдала ее ожидания, а также отработанностью этой технологии.В настоящее время компания Rafael работает над расширением семейства комплексов Trophy. С тем, чтобы не ограничиваться только тяжелыми машинами, компания разрабатывает более легкий вариант MV, который можно устанавливать на дистанционно управляемый модуль вооружения (ДУМВ) Samson Mk II 30 мм.Сахар добавил, что «по сути, это тот же КАЗ Trophy, который устанавливается на Merkava, Namer и Abrams, но при этом он весит на 300 кг меньше и занимает на 30% меньший объем, чтобы можно были установить его на ДУМВ или на такие машины, как ASCOD, Ajax или тяжелые БТР 8x8».Возможности варианта MV такие же, как и возможности MV, радары обоих вариантов имеют одинаковые характеристики обнаружения и классификации атакующих угроз. «Trophy MV появился сегодня для того, чтобы заполнить предстоящий период в 3-4 года, когда мы будем готовы представить комплекс следующего поколения», - отметил Сахар.Кроме Trophy американская армия также рассматривает еще две системы, Iron Fist и Iron Curtain, которые будут установлены на БМП Bradley и БТР Stryker соответственно. Система Iron Fist, разработанная компанией IMI Systems, предназначена для установки на самые разные машины, начиная с бронеавтомобиля HMMWV и кончая средними БТР и тяжелыми ОБТ. Она может бороться с такими угрозами на поле боя, как противотанковые неуправляемые ракеты, ПТУРы и бронебойные противотанковые снаряды.В декабре 2016 года было объявлено том, что голландская армия установит системы Iron Fist на свои бронемашины CV9035 производства BAE Systems. Машина CV90 с двумя пусковыми установками Iron Fist, прикрывающими левый и правый секторы, была показана на выставке DSEI 2017.Эта технология включает 4 уровня: уровень круговой ситуационной осведомленности реального времени на базе комплекта радиолокационных и оптико-электронных сенсоров; уровень оптико-электронного подавления на базе направленного оптронного постановщика помех для борьбы с ПТУР; уровень непосредственного поражения целей с возможностью перехвата угроз с помощью взрывного поражающего элемента на безопасной дистанции от защищаемой платформы; и четвертый уровень - это возможность контратаковать на основе данных сенсоров системы, которые позволяют точно поражать появляющиеся угрозы.Iron Curtain от компании Artis, точно так же как и Iron Fist и Trophy, может устанавливаться на любую наземную платформу плюс на вертолеты, катера и стационарные сооружения, например, здания. Система обеспечивает защиту от реактивных гранат и других ручных систем. В ней используется технологии высокоскоростного обнаружения и параллельной обработки данных для перехвата и уничтожения угроз в нескольких десятках сантиметров от цели, что позволяет минимизировать косвенный ущерб. Кроме того, легкая система занимает очень небольшой объем.В конечном счете, мы движемся в направлении так называемой «целостной защиты» и уходим от существующих решений, которые повышают массу и энергопотребление платформ. С этой целью могли бы быть задействованы сенсоры, выполняющие разную работу (по возможности самостоятельно), что повышает унифицированность и снижает уровень сложности системы. Как одно из возможных направлений, можно было бы использовать технологии обнаружения не просто для обнаружения и нейтрализации угроз, но также в качестве инструмента наблюдения, расширяющего возможности экипажа машины.«Все хотят сбить реактивную гранату, не вопрос, но я думаю, многие боевые командиры считают это бонусом. - пояснил О'Лири. - Всё-таки, более важным с тактической или даже со стратегической точки зрения было бы иметь на переднем крае боевые платформы, которые узнают об угрозе еще до атаки или непосредственно в момент ее начала. Встраивание в этот цикл принятия решений, способность отвечать огнем прежде, чем угроза поразит вас, окажет огромное влияние на оперативное мышление наших подразделений».