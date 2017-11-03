Ту-22М3 и подлодка "Колпино" нанесли удар по боевикам ИГ в Сирии

Сегодня дальними бомбардировщиками Ту-22 и подводной лодкой "Колпино" нанесен массированный ракетно-авиационный удар по инфраструктуре и боевикам ИГИЛ* в районе населенного пункта Абу Кемаль. По выявленным разведкой укрепрайонам террористов, складам оружия и боеприпасов, скоплениям боевиков и важным командным пунктам нанесен групповой удар шестью стратегическими бомбардировщиками Ту-22 и шестью крылатыми ракетами морского базирования "Калибр"

Это позволило развернуть активные наступательные действия штурмовым отрядам сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела по уничтожению террористов в последнем плацдарме ИГ на востоке Сирии

Шесть российских Ту-22М3 и подлодка "Колпино" нанесли массированный удар по боевикам террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.- сказал Конашенков.Он уточнил, что в результате массированного ракетно-авиационного удара нанесен сокрушительный урон крупной группировке боевиков ИГ* под Абу Кемалем.- сказал генерал.По его словам, пуск крылатых ракет "Калибр" подводной лодкой "Колпино" осуществлялся из подводного положения на дальность свыше 650 км. В нанесении ракетно-авиационного удара по террористам также были задействованы бомбардировщики Су-24 и Су-34 с авиабазы Хмеймим, а авиационное прикрытие осуществлялось истребителями Су-30СМ, Су-35 и МиГ-29 российской авиагруппы в Сирии.За последние трое суток по террористам ИГ* на востоке Сирии было нанесено 18 ударов стратегическими бомбардировщиками ТУ-22 и девять ударов крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" с находящихся в Средиземном море подводных лодок "Великий Новгород" и "Колпино", передает ТАССИГ* (ИГИЛ*) - террористическая организация, запрещенная в России