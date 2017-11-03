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Ту-22М3 и подлодка "Колпино" нанесли удар по боевикам ИГ в Сирии

Шесть российских Ту-22М3 и подлодка "Колпино" нанесли массированный удар по боевикам террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ту-22М3 и подлодка "Колпино" нанесли удар по боевикам ИГ в Сирии


Сегодня дальними бомбардировщиками Ту-22 и подводной лодкой "Колпино" нанесен массированный ракетно-авиационный удар по инфраструктуре и боевикам ИГИЛ* в районе населенного пункта Абу Кемаль. По выявленным разведкой укрепрайонам террористов, складам оружия и боеприпасов, скоплениям боевиков и важным командным пунктам нанесен групповой удар шестью стратегическими бомбардировщиками Ту-22 и шестью крылатыми ракетами морского базирования "Калибр"
- сказал Конашенков.




Он уточнил, что в результате массированного ракетно-авиационного удара нанесен сокрушительный урон крупной группировке боевиков ИГ* под Абу Кемалем.

Это позволило развернуть активные наступательные действия штурмовым отрядам сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела по уничтожению террористов в последнем плацдарме ИГ на востоке Сирии
- сказал генерал.

По его словам, пуск крылатых ракет "Калибр" подводной лодкой "Колпино" осуществлялся из подводного положения на дальность свыше 650 км. В нанесении ракетно-авиационного удара по террористам также были задействованы бомбардировщики Су-24 и Су-34 с авиабазы Хмеймим, а авиационное прикрытие осуществлялось истребителями Су-30СМ, Су-35 и МиГ-29 российской авиагруппы в Сирии.

За последние трое суток по террористам ИГ* на востоке Сирии было нанесено 18 ударов стратегическими бомбардировщиками ТУ-22 и девять ударов крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" с находящихся в Средиземном море подводных лодок "Великий Новгород" и "Колпино", передает ТАСС



ИГ* (ИГИЛ*) - террористическая организация, запрещенная в России
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Комментарии 45
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  1. Хагалаз
    Хагалаз     Сегодня, 18:21
    Может и на руку, что янкесы бармалеев из окружения выпустили? Те сконцентрировались и мочить их стало удобней.
    1. parkello
      parkello     Сегодня, 18:28
      в этом конечно что-то есть. но благодарить их за это не стОит .
      1. фигвам
        фигвам     Сегодня, 18:32
        а авиационное прикрытие осуществлялось истребителями Су-30СМ, Су-35 и МиГ-29 российской авиагруппы в Сирии.

        А что в Сирию ещё и МИГ-29 перебросили? Может МИГ-35 обкатывают?
        1. Muvka
          Muvka     Сегодня, 18:33
          Да уж давненько.
          1. СРЦ П-15
            СРЦ П-15     Сегодня, 18:38
            Ту-22М3 и подлодка "Колпино" нанесли удар по боевикам ИГ в Сирии

            Предпраздничная "уборка". yes
            1. Tusv
              Tusv     Сегодня, 18:44
              Цитата: СРЦ П-15
              Предпраздничная "уборка"

              Не. Обычный ПХД
              1. Paranoid50
                Paranoid50     Сегодня, 19:25
                Цитата: Tusv
                Цитата: СРЦ П-15
                Предпраздничная "уборка"
                Не. Обычный ПХД

                Третий день подряд? Уже рутина,малая приборка. yes
        2. Zaurbek
          Zaurbek     Сегодня, 18:54
          По хорошему, МиГ-29СМТ и 35 там самое и место и весь спектр задач они решат...
      2. 210окв
        210окв     Сегодня, 18:43
        Во дают.Мочат практически каждый день оборотов
        Цитата: parkello
        в этом конечно что-то есть. но благодарить их за это не стОит .
        1. Банщик-М
          Банщик-М     Сегодня, 18:59
          Цитата: 210окв
          Во дают.Мочат практически каждый день оборотов

          Путин в Иране побывал..Там планы совместные с иранцами серьезные и вклады намечаются ! Так что , чертей вместе мочим , по всем фронтам! Израиль рвет и мечит "икру" но все бесполезно.. bully Израиль не мешай.. negative
      3. тол100в
        тол100в     Сегодня, 19:11
        Цитата: parkello
        в этом конечно что-то есть.

        Математика -Великая наука: шестью - восемь , сорок восемь, да плюс кое -что из-под воды, да не один раз!
    2. 79807420129
      79807420129     Сегодня, 19:27
      Да уж третий день бомберы утюжат бармалеев,в добавок Калибруют. good Браво.
  2. pjastolov
    pjastolov     Сегодня, 18:22
    По его словам, пуск крылатых ракет "Калибр" подводной лодкой "Колпино" осуществлялся из подводного положения на дальность свыше 650 км. В нанесении ракетно-авиационного удара по террористам также были задействованы бомбардировщики Су-24 и Су-34 с авиабазы Хмеймим, а авиационное прикрытие осуществлялось истребителями Су-30СМ, Су-35 и МиГ-29 российской авиагруппы в Сирии.
    ну все good пошли перепахивать бармалеев, с такими темпами полосатые потеряют всех своих детак laughing
    1. DMB_95
      DMB_95     Сегодня, 19:18
      Цитата: pjastolov
      ..ну все good пошли перепахивать бармалеев, с такими темпами полосатые потеряют всех своих детак laughing

      Так эти удары предназначены не только для ИГ . Любой из наших потенциальных (и реальных) врагов , размышляющий о Войне с Россией , может оценить действия довольно небольших наших сил в Сирии и представить мощь всей Российской Армии , которую испытает на себе любой агрессор . Испытает и умрёт .
      1. Джедай
        Джедай     Сегодня, 19:23
        Согласен с Вами. hi Война в Сирии показала на что реально способна российская армия и российское оружие. Особо ретивые призадумаются, собственно, что и делают.
  3. Sergey53
    Sergey53     Сегодня, 18:23
    Правильно -бомбить, бомбить, и ещё раз бомбить.
  4. Николай Грек
    Николай Грек     Сегодня, 18:24
    опять душевно насыпали игиластам!!! wassat wassat wassat good good good laughing laughing laughing
  5. AloeMC
    AloeMC     Сегодня, 18:25
    Гордость берёт.
    Долбить, долбить и ещё раз долбить.
  6. axiles100682
    axiles100682     Сегодня, 18:26
    Вчера бомбили сегодня жахнули по бармалеям не хилохило.Что это, подготовка к решающему сражению?
    1. Tusv
      Tusv     Сегодня, 18:36
      Цитата: axiles100682
      Что это, подготовка к решающему сражению?

      Стартовала четвертая Астана, Американские наблюдатели там есть То еще сражение. Вот как бывает. Крымскую войну мы выиграли, а оказалось что проиграли.
      1. pjastolov
        pjastolov     Сегодня, 18:42
        Цитата: Tusv
        Крымскую войну мы выиграли, а оказалось

        главное быть верным себе и
        1. Tusv
          Tusv     Сегодня, 18:54
          Цитата: pjastolov
          Главное - не стеснятся своих комплексов

          Так то комплекс это рабочий инструмент, а он требует ежедневного, еженедельного, ежемесячного, полугодового и годового регламента и на это литры спирта выдаются, какие могут быть стеснения? drinks
          1. pjastolov
            pjastolov     Сегодня, 18:57
            не - по пути укропии я не пойду, я лучше регламент проведу тонким слоем good drinks
  7. внутренний враг
    внутренний враг     Сегодня, 18:32
    А разве у пл боезапас 6 калибров? Вроде только 4 калибра у варшавянок.
    1. Владыка Ситх
      Владыка Ситх     Сегодня, 18:41
      Месяц назад американцы уже удивлялись удару шестью "Калибрами" с Великого Новгорода и четырьмя "Калибрами" с Колпино. Теперь удар шестью "Калибрами" с Колпино.
      1. pjastolov
        pjastolov     Сегодня, 18:49
        Цитата: Владыка Ситх
        Месяц назад американцы уже удивлялись

    2. Серый брат
      Серый брат     Сегодня, 18:44
      Цитата: внутренний враг
      А разве у пл боезапас 6 калибров? Вроде только 4 калибра у варшавянок.

      Восемь ракет там.
    3. alex vau_2
      alex vau_2     Сегодня, 18:50
      на Колпино уже 6 калибров.......вся серия на ТОФ тоже с 6
  8. Лена Петрова
    Лена Петрова     Сегодня, 18:32
    Больше двух, - не собираться!
  9. Холуай
    Холуай     Сегодня, 18:33
    А что у нас там МИГ-29 появились?
  10. axiles100682
    axiles100682     Сегодня, 18:37
    [quote=внутренний враг]А разве у пл боезапас 6 калибров? Вроде только 4 калибра у варшавянок.[/quo
    Русские всегда про запас с собой берут. laughing
    1. sabakina
      sabakina     Сегодня, 18:53
      Только теперь я понял смысл поговорки "вагон и маленькая тележка".
      1. Tusv
        Tusv     Сегодня, 19:03
        Цитата: sabakina
        Только теперь я понял смысл поговорки "вагон и маленькая тележка".

        В России живем. Сказали что Калибров на Варшавянке четыре с лихуем. И сколько это? Вот Серый брат сообщил, что это восемь bully
      2. pjastolov
        pjastolov     Сегодня, 19:05
        Цитата: sabakina
        Только теперь я понял смысл поговорки "вагон и маленькая тележка".

        Слава привет hi все правильно
  11. Идущий
    Идущий     Сегодня, 18:38
    За последние трое суток по террористам ИГ* на востоке Сирии было нанесено 18 ударов стратегическими бомбардировщиками ТУ-22 и девять ударов крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" с находящихся в Средиземном море подводных лодок "Великий Новгород" и "Колпино", передает ТАСС


    Серьезная работа , идет добивание.
  12. Волька
    Волька     Сегодня, 18:40
    вот так, вот так, чтоб духу от негодяев не осталось...
  13. Влад5307
    Влад5307     Сегодня, 18:43
    [quote=axiles100682][quote=внутренний враг]А разве у пл боезапас 6 калибров? Вроде только 4 калибра у варшавянок.[/quo
    Русские всегда про запас с собой берут. laughing[/quote]
    Ну ,видимо, все-таки 6, а 4-е для большего спокойствия супостата и чтобы не догадался раньше времени. laughing
  14. Livonetc
    Livonetc     Сегодня, 18:44
    Цитата: Tusv
    Цитата: axiles100682
    Что это, подготовка к решающему сражению?

    Стартовала четвертая Астана, Американские наблюдатели там есть То еще сражение. Вот как бывает. Крымскую войну мы выиграли, а оказалось что проиграли.

    Вот не понял.
    Обоснуйте пожалуйста, что мы проиграли, в какой Крымской войне, когда?
    1. Tusv
      Tusv     Сегодня, 19:22
      Цитата: Livonetc
      Обоснуйте пожалуйста, что мы проиграли, в какой Крымской войне, когда?

      Кры́мская война́ 1853—1856 годо́в
      В который раз начистили личико туркам, очередному наполеону и расстреляли нагличан их собственными пушками. Но на Парижском конгрессе оказалось, что Мы ее проиграли
  15. Egorovich
    Egorovich     Сегодня, 18:45
    В большую кучу бармалеев, сосредоточившихся под Абу-Кемалем, великолепные удары ВКС и ВМФ России. Что может быть лучше!? И новые подлодки потренировались в боевой обстановке. Одно великолепие. Сирия вперед!!!
  16. axiles100682
    axiles100682     Сегодня, 18:49
    [quote=Влад5307][quote=axiles100682][quote=внутре
    нний враг]А разве у пл боезапас 6 калибров? Вроде только 4 калибра у варшавянок.[/quo
    Русские всегда про запас с собой берут. laughing[/quote]
    Ну ,видимо, все-таки 6, а 4-е для большего спокойствия супостата и чтобы не догадался раньше времени. laughing[/quote]
    Пока враг рисует карты наступления мы меняем ландшафт местности,ппричем в ручную good
  17. Сергей-8848
    Сергей-8848     Сегодня, 18:50
    Нет очевидного смысла разнообразных бородачей мочить "Калибрами". Есть смысл некоторых из них стереть их в порошок. Чтобы эти названия больше не употреблялись вообще. Чтобы остальные любители ишаков пересмотрели свою жизненную позицию.
    1. Сергей-8848
      Сергей-8848     Сегодня, 18:55
      Сам себе противоречу. Очевидно, что "Калибр" - нужный боеприпас.
      P.S. Противоречие связано с конкретным жлобством. Жаль патроны тратить.
  18. axiles100682
    axiles100682     Сегодня, 18:59
    Цитата: Сергей-8848
    Сам себе противоречу. Очевидно, что "Калибр" - нужный боеприпас.
    P.S. Противоречие связано с конкретным жлобством. Жаль патроны тратить.

    Ну пульнули бы их в пустую по полигону какому нибудь во время учений.Пользы было б еще меньше.А так и бармалеев в капусту покрошили,и подводники потринеровались,и реклама нашему оружию.
  19. rudolff
    rudolff     Сегодня, 19:19
    Изначально по проекту лодки этой серии действительно имели возможность запуска только четырех КР. Две в ТА и две на стелажах. Использовались только два верхних ТА из шести. Это чисто технические заморочки. Дело в том, что на Палтусах/Варшавянках четыре нижних ТА предназначены для стрельбы обычными торпедами, а два верхних торпедами с телеуправлением и ракето-торпедами. Эти же два ТА подходят и для стрельбы КР. То есть, проблема в отличающихся ТА и их коммуникациях ввода данных. Разговоры о том, что боекомплект КР на черноморской шестерке будет увеличен начались еще с 2015 года. В принципе, ничего сверхсложного здесь нет. Заменить один-два ТА в нижнем ряду, возможно внести изменения в алгоритмы работы Мурены.