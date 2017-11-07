Проект сверхтяжелого танка 200 ton Trench Destroyer (США)



Общий вид бронемашины 200 ton Trench Destroyer



Два варианта рубки-надстройки с разным расположением вооружения

По материалам сайтов:

http://landships.info/

https://thearmoredpatrol.com/

https://aviarmor.net/

http://landships.activeboard.com/

В годы Первой мировой войны желание сделать новые боевые бронированные машины и полнейшее отсутствие опыта в этой сфере часто приводило к самым странным результатам. В частности, в этот период было создано множество проектов сверхтяжелых танков, которые, как тогда казалось, могли бы стать решающим аргументом в сражении. Тем не менее, ни один из таких «передвижных фортов» не дошел до эксплуатации. Один из отвергнутых проектов был предложен американскими конструкторами и назывался 200 ton Trench Destroyer.Вскоре после появления на полях сражений первых настоящих танков британской разработки появилась идея о необходимости наращивания габаритов бронетехники, позволявшего усилить броню и использовать максимально мощное вооружение. Подобные «сухопутные корабли» и «передвижные крепости», как тогда казалось, могли представлять большой интерес для военных. Впрочем, одновременно они являлись чрезвычайно трудной задачей для конструкторов. Уровень развития техники того времени все еще не позволял с уверенностью браться за конструирование крупных и чрезмерно тяжелых боевых машин, что, однако, не мешало появляться новым смелым проектам.По некоторым данным, очередной проект сверхтяжелой боевой машины с мощнейшим пушечно-пулеметным вооружением был предложен специалистами фирмы Holt Manufacturing Company. Основной сферой деятельности этой компании был выпуск сельскохозяйственной и строительной техники на колесных и гусеничных шасси. При этом ее инженеры несколько раз предпринимали попытки адаптировать имеющиеся машины гражданского назначения к решению военных задач. Такая адаптация, в первую очередь, заключалась в разработке броневого корпуса с оборудованием для монтажа вооружения.В разработке оригинального проекта, стартовавшего в конце 1916 года, приняли участие несколько ведущих специалистов компании «Холт». Так, гусеничное шасси было создано Плини И. Холтом и Элмером Уикершемом. Значительный вклад в разработку броневого корпуса оригинальной конструкции внес Стефен Купчек. Впоследствии все инженеры смогли поработать над рядом других проектов военного и гражданского назначения. К примеру, С. Купчек позже предложил собственный проект «сухопутного корабля».Согласно предварительным расчетам, будущая боевая машина получалась уникально крупной и тяжелой. Ее предлагалось использовать, в первую очередь, в качестве средства прорыва вражеской обороны и как подвижную огневую точку. Все это привело к появлению рабочих названий, полностью раскрывающих суть проекта, – 200 ton Trench Destroyer («200-тонный разрушитель траншей») и 200 ton Moving Fort («200-тонный передвижной форт»). В случае принятия боевой машины на вооружение могло появиться новое официальное название.Ряд уже созданных проектов бронированных машин от компании Holt Manufacturing подразумевал строительство военной техники путем оснащения существующего шасси защищенным корпусом. В проекте «Разрушитель траншей» решили в очередной раз использовать именно этот подход. Однако специфический технический облик будущего танка предъявлял особые требования к используемому шасси. Несмотря на это, конструкторам удалось найти подходящую базу.К лету 1914 года завершилось строительство Панамского канала, однако вскоре стало ясно, что некоторые его участки необходимо расширить. Для проведения таких работ строителям могла понадобиться новая техника, и этот факт не мог не привлечь внимания компании «Холт». Была запущена разработка перспективного тяжелого экскаватора, способного переносить большие объемы грунта. Специально для этой машины следовало создать новое гусеничное шасси. В обозримом будущем новый 60-тонный экскаватор предполагалось предложить строителям. По понятным причинам, изначально этот проект имел исключительно невоенное назначение и не рассматривался в качестве базы для боевых машин.В связи с некоторыми трудностями технического характера разработка тяжелого экскаватора затянулась и не была завершена даже в конце 1916 года, когда началось проектирование перспективного сверхтяжелого танка. Несмотря на отсутствие готовой землеройной машины, ее шасси решили использовать в проекте «передвижного форта». Предполагалось, что гусеничная ходовая часть, изначально созданная для 60-тонного экскаватора, после небольших доработок сможет стать основой для бронемашины, имеющей в несколько раз большую боевую массу.С базового шасси следовало удалить все устройства, соответствующие его исходному назначению. Вместо них предлагалось монтировать новый броневой корпус с набором вооружения, рабочими местами экипажа и т.д. Высокая грузоподъемность шасси позволила использовать достаточно мощную броню. Толщина деталей клепаного корпуса могла достигать 2 дюймов (50,8 мм). При этом новый корпус должен был иметь максимально простую форму, образованную большим числом прямоугольных деталей.Характерной особенностью ряда ранних танков, в том числе и сверхтяжелого «Разрушителя траншей», было размещение всех необходимых узлов и агрегатов, а также экипажа в едином защищенном объеме. Разделение корпуса на отсеки не предусматривалось, хотя некоторые внутренние устройства могли комплектоваться легкими кожухами. Центральная часть корпуса должна была вмещать силовую установку и трансмиссию. Все прочие объемы выполняли функции боевого отделения и максимально заполнялись вооружением. Рядом с оружием находились рабочие места экипажа.Согласно сохранившимся данным, 200 ton Trench Destroyer должен был получить максимально простой броневой корпус с мощной защитой. Из 50-мм брони предлагалось собирать прямоугольную в плане конструкцию с несколькими выступающими агрегатами. Использовался крупный прямоугольный лобовой лист, к которому присоединялись вертикальные борта и горизонтальная крыша. Из-за определенных технологических ограничений борта должны были состоять из нескольких вертикально ориентированных листов. Сзади на корпусе имелся вертикальный лист, похожий на лобовую деталь.На крыше бронемашины должна была помещаться рубка-надстройка, имеющая устройства для монтажа пулеметов. Известно о проработке трех вариантов такого агрегата. Первый отличался достаточно большой длиной и занимал около трети крыши. Надстройка имела вертикальные лобовой и кормовой листы, с которыми сопрягались скошенные скулы. Борта надстройки помещались параллельно продольной оси. Сверху стрелки защищались броневой крышей. Второй вариант крыши отличался меньшими продольными габаритами и более плотной компоновкой. Третья версия надстройки была похожей на вторую, но ее предлагалось сделать более высокой и разместить оружие в два яруса.На бортах основного корпуса предлагалось устанавливать выступающие спонсоны с орудийными и пулеметными установками. Спонсон должен был представлять собой броневой ящик, выходящий за пределы борта корпуса. В передней и задней его частях предусматривался монтаж орудийных установок. Бортовые листы спонсонов следовало оснащать амбразурами для пулеметов.По имеющимся данным, вблизи центра корпуса и шасси должен был располагаться бензиновый двигатель достаточной мощности. Позади мотора помещалась механическая трансмиссия, связанная с ведущими колесами кормового расположения. Тип и мощность предлагавшегося двигателя так и не были определены до самого конца работ. В документации, представленной военным, прямо говорилось, что двигатель пока не был выбран.Можно предполагать, что для достижения приемлемых характеристик подвижности 200-тонной бронемашине требовалась силовая установка уникально высокой мощности, возможно даже состоящая из нескольких двигателей. При этом двигатель должен был отличаться малыми размерами, вписывающимися в габариты корпуса. Есть основания сомневаться в возможности создания такого двигателя при имевшемся уровне технологий.Базовый проект экскаватора предполагал использование ходовой части с десятью опорными катками среднего диаметра на каждом борту. Их планировалось монтировать на продольных балках, по пять на каждой. Балки имели упругую подвеску. Передняя балка должна была получить крепления для установки направляющего колеса большого диаметра, немного вывешенного над грунтом. Ведущее колесо такого же размера помещалось в кормовой части шасси, но без связи с другими элементами ходовой части. На катках и колесах должна была помещаться металлическая крупнозвенчатая гусеница.В качестве основного оружия перспективный сверхтяжелый танк должен был использовать шесть орудий калибром 75 мм. В этом качестве предлагалось применять орудия Canon de 75, modèle 1897 французского производства. Все пушки следовало монтировать на унифицированных установках с характерной цилиндрической маской. По одной такой установке располагалось в лобовом и кормовом листах корпуса. Также орудия следовало устанавливать в передней и задней частях бортовых спонсонов.Имея такой набор орудийных установок, танк мог обстреливать цели в любом направлении, за исключением некоторой части боковых секторов. Зоны ответственности некоторых пушек могли незначительно перекрывать друг друга. Одновременно с этим все шесть орудий не имели возможности быстрого переноса огня на большие углы. Для решения подобных огневых задач требовалось использовать другую пушку либо разворачивать всю машину целиком.Авторы проекта смогли найти место для установки 20 пулеметов. Пушки предлагалось дополнять новейшими пулеметами Browning M1917 с водяным охлаждением ствола. Два таких пулемета должны были помещаться на лобовых установках по бокам от орудия. По одному пулемету разместили на каждом борту, перед спонсоном. В корме бортов расположили по две установки. Еще две амбразуры имелось на борту каждого спонсона. Пара пулеметов помещалась справа и слева от кормовой пушки. Оставшиеся шесть пулеметов следовало устанавливать в надстройке: по одному во лбу и корме и по два на бортах. Следует отметить, что конструкция и форма надстройки не влияла на количество пулеметов.Также проект предусматривал усиление ствольного вооружения огнеметом модели Tractor Type Mark I. Струя огнесмеси должна была отправляться в переднюю полусферу на дистанцию до нескольких десятков метров. В имеющихся защищенных объемах можно было разместить достаточно крупные баки для горючей жидкости.Необходимость одновременного обслуживания мощного двигателя (или двигателей), трансмиссии, шести орудий и двух десятков пулеметов привело к примечательному увеличению экипажа. Управлять бронемашиной 200 ton Trench Destroyer / 200 ton Moving Fort должен был экипаж из 30 человек, большую часть которого составляли артиллеристы и пулеметчики. Экипажу предлагалось попадать в танк через две двери в кормовой части бортов. Для наблюдения следовало использовать многочисленные амбразуры и смотровые лючки.К сожалению, точные размеры предлагавшегося сверхтяжелого танка неизвестны. По разным оценкам, длина бронемашины должна была превышать 10-15 м при ширине не менее 3-4 м и высоте более 3-4 м. Боевая масса «Передвижного форта» оценивалась в 180-200 т. Вряд ли кто-то сомневался в невозможности получения высоких характеристик подвижности. Даже на максимальной скорости перспективная машина вряд ли смогла бы обогнать пехотинца, как на хорошей дороге, так и на пересеченной местности.Проект 200 ton Trench Destroyer был завершен в 1917 году, и вскоре документацию представили американскому военному ведомству. Анализ оригинального проекта был поручен офицеру Танкового корпуса армии Джорджу Смиту Паттону. В своих дневниках Дж. Паттон писал, что название «передвижной форт» не подходило танку фирмы Holt Manufacturing. Его следовало использовать в отношении другой сверхтяжелой бронемашины массой 1500 т, представленной в то же время. Кроме того, офицер отметил, что 200-тонный танк оказался внешне похожим на немецкий A7V, однако при этом был вдвое больше и в разы тяжелее.Благодаря Дж. Паттону известно, что компания Holt в ближайшем будущем планировала построить опытный образец и испытать его на американских полигонах. Летом следующего 1918 года «Разрушитель траншей» предполагалось отправить во Францию для испытаний в войсках. При этом офицер отмечал, что большая боевая масса приведет к неприятным последствиям: танк будет чрезвычайно долго добираться до места будущего сражения.В целом, выводы офицера были негативными. Как следствие, оригинальный проект не получил поддержки вооруженных сил и потому потерял все шансы на дальнейшую реализацию. Компания «Холт» была заинтересована в получении военных заказов, но строительство большой, сложной и дорогой опытной бронемашины за свой счет не входило в ее планы. Таким образом, после отказа военных необычный проект 200 ton Moving Fort / 200 ton Trench Destroyer был закрыт за отсутствием реальных перспектив. К моменту принятия такого решения танк существовал только на чертежах, тогда как в цехах фирмы осуществлялось строительство опытного шасси для будущего экскаватора.На момент создания «200-тонного разрушителя траншей» американская армия не имела опыта эксплуатации боевых бронированных машин в условиях современной войны против хорошо оснащенного противника. Тем не менее, и в таких условиях командование смогло объективно оценить ряд новых проектов, в том числе многообещающие сверхтяжелые танки. Несмотря на недостаточный опыт в этой сфере, офицеры смогли найти и выявить все характерные недостатки такой техники и предотвратить неоправданные траты на бесперспективные проекты.Нетрудно заметить, что строительство танка Holt 200 ton Trench Destroyer и сейчас – при современном развитии техники и технологий – было бы не самой простой задачей. По меркам десятых годов прошлого века, массовый выпуск таких боевых машин вообще оказывался невозможным. В частности, одной из нерешенных проблем проекта был выбор силовой установки, от которой требовалась максимальная мощность при минимальных размерах. Адаптация шасси 60-тонного экскаватора для использования в качестве основы для 200-тонного танка тоже оказалась бы весьма сложной задачей.Эксплуатация сверхтяжелой бронированной машины была бы связана с множеством трудностей и минимальными положительными результатами. Экипаж из 30 человек только с большим трудом мог бы разместиться в имеющемся корпусе, частично занятом силовой установкой и оружием. Невысокая подвижность привела бы к серьезным ограничениям в деле переброски и боевого применения техники. Наконец, крупный малоподвижный танк стал бы приоритетной целью для вражеской артиллерии. От огня крупнокалиберных орудий не могла бы спасти даже 2-дюймовая броня.Понимая отсутствие реальных перспектив и наличие массы проблем разного рода, американское командование благоразумно отказалось от проекта «Разрушителя траншей». Его не стали доводить даже до строительства и испытаний опытного образца. Схожая судьба постигла и ряд других разработок в сфере сверхтяжелой бронетехники. Несмотря на кажущиеся преимущества, такая техника не имела никаких реальных перспектив. Как следствие, танк 200 ton Trench Destroyer пополнил список бесполезных прожектов, отвергнутых армией. Позже то же самое произошло и с несколькими другими разработками.