21:31 03 ноября

СМИ: СБУ уничтожила главную улику против сына Авакова

Служба безопасности Украины (СБУ) уничтожила оригинал видеозаписи, фигурирующей в деле о коррупции при закупке рюкзаков для МВД Украины, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на близкий к министру источник.

Речь идет о видео со скрытой камеры из кабинета экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря, на котором он якобы обсуждал с сыном министра внутренних дел Александром Аваковым закупку рюкзаков для сотрудников ведомства. СМИ предположили, что министерство закупило рюкзаки у фиктивной фирмы.

СМИ: СБУ уничтожила главную улику против сына Авакова



По утверждениям источников, близких к главе украинского МВД, тот уверен, что в суде дело, возбужденное Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) против его сына развалится, так как обвинение основано главным образом на монтированном видео.

А оригинала не существует. Его просто нет. СБУшники, когда видео вылезло в интернете, испугались и уничтожили как оригинал видео, так и камеру, на которую его записали
— сообщил источник

Во вторник НАБУ сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Арсена Авакова, которого в среду отпустили под личное обязательство. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи, передает РИА Новости


Использованы фотографии: http://akm-project.com/
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Комментарии 43

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  1. san4es Сегодня, 19:45
    СБУ уничтожила главную улику против сына Авакова

    ...Самого сына Авакова wassat
    san4es
    1. 79807420129 Сегодня, 19:50
      Цитата: san4es
      В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи, передает

      Шоу должно продолжаться.
      79807420129
      1. хрыч Сегодня, 19:59
        Цитата: 79807420129
        Шоу должно продолжаться.

        Цирк, как и театр многогранен, есть клоуны, есть гимнасты, есть дрессированный скот, есть шоу уродов и пр. laughing
        хрыч
        1. изя топ Сегодня, 20:10
          Цитата: хрыч
          Цитата: 79807420129
          Шоу должно продолжаться.

          Цирк, как и театр многогранен, есть клоуны, есть гимнасты, есть дрессированный скот, есть шоу уродов и пр. laughing

          изя топ
          1. Чёрный Сегодня, 20:10
            Через месяц ждем новость: В МВД нет камеры для Авакова с надлежащими условиями, поэтому он будет отправлен отбывать срок в Монте-Карло wassat...и вообще онжеребёнок, отстаньте уже от ребенка изверги wassat
            Чёрный
          2. LSA57 Сегодня, 20:15
            Цитата: изя топ
            Цитата: хрыч
            Цитата: 79807420129
            Шоу должно продолжаться.

            Цирк, как и театр многогранен, есть клоуны, есть гимнасты, есть дрессированный скот, есть шоу уродов и пр. laughing


            лучше
            LSA57
            1. demo Сегодня, 20:31
              Не надо на этом сайте такие статьи представлять.
              Можно, без подготовки и предупреждения, от смеха помереть.
              Я конечно знал что украинцы любители халявы, с одной стороны, и махровые жулики, с другой, но чтобы так все и сразу.
              Помилосердуйте.
              demo
              1. LSA57 Сегодня, 20:35
                Цитата: demo
                Не надо на этом сайте такие статьи представлять.

                предупреждаю
                LSA57
                1. user1212 Сегодня, 20:58
                  Стоматолог с собственной квантовой теорией... laughing
                  Расин, кстати, еще бессмертие открыл и антиматерию получает тоннами. Все таки потомки протоукров это диагноз wassat
                  user1212
                  1. Татьяна Сегодня, 21:19
                    Да на самом Авакове старшем в вопросе его коррупционности и превышении им своих служебных полномочий уже давным-давно клеймо "преступник" ставить некуда!
                    Татьяна
        2. LSA57 Сегодня, 20:13
          Цитата: хрыч
          Цирк, как и театр многогранен, есть клоуны, есть гимнасты, есть дрессированный скот, есть шоу уродов и пр.

          а ещё есть уркаина в которой всё это собрано в ужасающем количестве
          LSA57
          1. хрыч Сегодня, 20:16
            Цитата: LSA57
            а ещё есть уркаина в которой всё это собрано в ужасающем количестве


            хрыч
            1. LSA57 Сегодня, 20:21
              Цитата: хрыч
              Цитата: LSA57
              а ещё есть уркаина в которой всё это собрано в ужасающем количестве



              интересно, а они себя узнали? или опять рука кремля? ну типа москали вышиванки одели и поклёп возвели
              LSA57
      2. Стас Снежин Сегодня, 20:21
        - Аваков, где видео?
        - Бе бе, бе бе, бе бе-е..
        Стас Снежин
        1. LSA57 Сегодня, 20:39
          Цитата: Стас Снежин
          - Аваков, где видео?
          - Бе бе, бе бе, бе бе-е..

          - подсудимый, последнее слово.
          - 250000
          - суд удаляется на совещание
          - подсудимый, так вы признаёте себя виновным?
          - нет
          - ну на нет и суда нет....
          LSA57
      3. sabakina Сегодня, 20:35
        Вовчик, Шекспир не знал. что люди в нём-актёры....
        sabakina
    2. pjastolov Сегодня, 19:50
      Цитата: san4es
      ...Самого сына Авакова

      твои б слова - да богу в уши good Саня привет hi
      pjastolov
      1. san4es Сегодня, 19:53
        hi ...Привет Володь...Скучно чё-то.. request
        san4es
        1. pjastolov Сегодня, 19:57
          Цитата: san4es
          Скучно чё-то..

          последние новости из Украины
          pjastolov
        2. Джедай Сегодня, 20:03
          Саша, Володя - привет! hi
          СМИ: СБУ уничтожила главную улику против сына Авакова

          Вопрос: а это кого-то удивило? wink
          Джедай
          1. pjastolov Сегодня, 20:10
            Цитата: Джедай
            Вопрос: а это кого-то удивило?

            возможно
            pjastolov
            1. Идущий Сегодня, 20:17
              Удивительная наша жизнь , бьет ключом , но почему то чаще всего по голове.
              Идущий
    3. Владыка Ситх Сегодня, 20:17
      Больше часа сильная канонада на линии фронта Аэропорт - ЯБП - Красный Партизан.
      Владыка Ситх
      1. pjastolov Сегодня, 20:29
        Цитата: Владыка Ситх
        Больше часа сильная канонада на линии фронта Аэропорт - ЯБП - Красный Партизан.

        неужто очередной криз наступил? или перепили? ушлепки am
        pjastolov
      2. sabakina Сегодня, 20:40
        Сергей, всё будет хорошо. Моя кошка мне сказала. (с) Кошка-древнее священное Египетское животное.
        sabakina
        1. Владыка Ситх Сегодня, 20:51
          Моя кошка умерла в сентябре, ей было 23 года...
          Владыка Ситх
        2. san4es Сегодня, 21:22
          Цитата: sabakina
          Сергей, всё будет хорошо. Моя кошка мне сказала. (с) Кошка-древнее священное Египетское животное.

          san4es
  2. Сергей-8848 Сегодня, 19:53
    Рядышком ещё полторы тысячи камер, зафиксировавших посекундно все шаги. Ну нахрена камеры понавесили!
    Сергей-8848
  3. APASUS Сегодня, 19:56
    Могу гадать конечно ,но скорее всего НАБУ признают российской структурой и закроют на хрен,чем сядет сын этого "Петросяна".
    Американцам нужен бардак в стране и имитация процесса ,им не нужен порядок, иначе они просто наложили арест на все денежные средства чиновников за бугром,все шарик с дулся бы в один день!
    APASUS
    1. assa67 Сегодня, 20:08
      своих они не тронут.....собственные бабосики,выданные в долг на развитие демократии,хранятся у них же...не станут матрасы разрушать идеальную схему заработка
      assa67
    2. БМП-2 Сегодня, 21:04
      Ещё более вероятно то, что камеру и видеозапись признают агентами Путина. А их отсутствие - выдадут за неопровержимые доказательства вмешательства руки Кремля! lol
      БМП-2
  4. изя топ Сегодня, 19:57
    СБУ уничтожила главную улику против сына Авакова
    а самого авакова слабо?грицак,ты ж пачками российских шпигунов ловишь,а с ментом справиться не можешь request
    изя топ
    1. DEZINTO Сегодня, 20:01
      Это он про себя в P.S. добавил?
      DEZINTO
      1. Владыка Ситх Сегодня, 20:35
        Это было в 2014.
        Владыка Ситх
        1. DEZINTO Сегодня, 20:41
          Это было в 2014.

          Я понимаю. Я к тому что в итоге кем он является? тем самым самым днищенским мусором. Власть - деньги, деньги - власть с утра до вечера - хочу хочу хочу. ФФсё больше ни чем они там не занимаются, какой там блюститель порядка? ага щазз..))))
          DEZINTO
  5. Симон Сегодня, 20:05
    Что и следовало ожидать! При таком президенте, таком правительстве и при таких законах с большой коррупцией, правды никогда не видать. stop
    Симон
  6. sabakina Сегодня, 20:33
    СБУшники, когда видео вылезло в интернете, испугались и уничтожили как оригинал видео, так и камеру, на которую его записали

    Смех да и только. Неужели никто не скачал видео оригинала?
    sabakina
    1. БМП-2 Сегодня, 21:08
      Не-а. У них там порнографию качать не дают! laughing
      БМП-2
  7. Machete Сегодня, 20:35
    Кто-то думал. что будет иначе? Смешно, товарищи.
    Machete
  8. Волька Сегодня, 20:53
    балаган, шапито да только
    Волька
  9. XXXIII Сегодня, 20:53
    СМИ: СБУ уничтожила главную улику против сына Авакова
    а копии то остались...хе хе wassat
    XXXIII
  10. Сергей-8848 Сегодня, 21:28
    Как же нам должно быть интересно! Добавьте про сыновей таджикских, киргизских, узбекских и монгольских ханов. Кто, как, и у кого крадёт. Этот крендель - сынишка Авакова - он кто? От него, что ли, зависит жизнь России, от него зависит, когда наконец посадят тех, кого берегут до выборов? Он вообще в другой стране воровал, там воруёт и живёт. (Если жулики-политики параллельно воруют - найдите и посадите). Расскажите лучше про Пучдемона, там вообще веселуха, начиная с фамилии.
    Сергей-8848
  11. резервист Сегодня, 21:30
    Опытная жена следователя всегда найдёт улики измены мужа,
    а если не найдёт, то подкинет. wassat stop
    резервист
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