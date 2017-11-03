СМИ: СБУ уничтожила главную улику против сына Авакова

А оригинала не существует. Его просто нет. СБУшники, когда видео вылезло в интернете, испугались и уничтожили как оригинал видео, так и камеру, на которую его записали

Служба безопасности Украины (СБУ) уничтожила оригинал видеозаписи, фигурирующей в деле о коррупции при закупке рюкзаков для МВД Украины, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на близкий к министру источник.Речь идет о видео со скрытой камеры из кабинета экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря, на котором он якобы обсуждал с сыном министра внутренних дел Александром Аваковым закупку рюкзаков для сотрудников ведомства. СМИ предположили, что министерство закупило рюкзаки у фиктивной фирмы.По утверждениям источников, близких к главе украинского МВД, тот уверен, что в суде дело, возбужденное Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) против его сына развалится, так как обвинение основано главным образом на монтированном видео.— сообщил источникВо вторник НАБУ сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Арсена Авакова, которого в среду отпустили под личное обязательство. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи, передает РИА Новости