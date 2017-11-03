21:32 03 ноября

США предложил Киеву не вносить в ООН конкурирующую резолюцию по миротворцам

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон предложили Киеву не представлять конкурирующую резолюцию по миротворцам ООН в Донбассе в ответ на российскую инициативу.

США предложил Киеву не вносить в ООН конкурирующую резолюцию по миротворцам


В пятницу в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости, намерена ли украинская сторона представить свой собственный вариант резолюции по размещению миротворцев ООН, Волкер заявил, что США предложили Киеву "не представлять конкурирующую резолюцию", а "попробовать достичь согласия" и "договориться о принципах и элементах" возможного размещения миротворческой миссии ООН в рамках российской инициативы.


Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворческого контингента ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Российский лидер подчеркнул, что миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция Москвы по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Украинские власти считают, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат. По их мнению, миротворцы должны находиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Использованы фотографии: © REUTERS
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Комментарии 36

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  1. DEZINTO Сегодня, 20:45
    Они конкретно готовят всё по шаблону Югославии. Это-же американцы посмотрите они нового не изобретают, а просто сдувают пыль со старых папок.

    "Достичь согласия" ага конечно, теперь давайте KFOR туда введём под эту малину, и просто продолжится резня!
    DEZINTO
    1. Чёрный Сегодня, 20:50
      Это будет очередная крупнейшая перемога. Каким образом, пока никто, конечно, не знает, но эти подсвинки иногда бывают удивительно изобретательны. smile...так что будем посмотреть smile
      Чёрный
    2. Смог Сегодня, 20:50
      Думаете склоняются к разделу незалежной?
      Смог
      1. DEZINTO Сегодня, 20:54
        склоняются к разделу незалежной?


        Думаю они сами ещё не знают, главное что геморойчик под боком у России, а там уж как карта ляжет, но подогревать весь конфликт они будут однозначно, и с удовольствием.
        DEZINTO
        1. Смог Сегодня, 21:00
          Цитата: DEZINTO
          подогревать весь конфликт они будут однозначно, и с удовольствием.

          Это естественно. Не за красивые же глазки они нэньку возлюбили. Создают пояс ненависти на наших западных границах. Боюсь Беларусь на очереди. soldier
          Смог
          1. хрыч Сегодня, 21:20
            Цитата: Смог
            Боюсь Беларусь на очереди

            О нет. Там с Мазепы благодатная почва, если не раньше, затем паписты и Габзбурги столетия выводили эту породу. Затем Власть Советов, где и вылезла Петлюровщина, Бандеровщина и пр. А потом в СССР пришла власть рагуль от Хруща до Горбоща... Они так-то по большому счету и убили проект СССР ибо могут только гадить и разрушать am
            хрыч
      2. Чёрный Сегодня, 21:00
        Цитата: Смог
        Думаете склоняются к разделу незалежной?

        А они к этому и стремились...
        Чёрный
        1. Смог Сегодня, 21:02
          Цитата: Чёрный
          А они к этому и стремились...

          Не скажите. Территория 404 в полном так сказать составе, да еще и с Крымом, ох как для них была привлекательна.
          Смог
          1. Чёрный Сегодня, 21:17
            Цитата: Смог
            Не скажите. Территория 404 в полном так сказать составе, да еще и с Крымом, ох как для них была привлекательна.

            Согласен....но в том то и дело, что БЫЛА...не получилось....теперь задача разделить её на части( отсюда и недовольства украинских венгров, поляков и т.д, которые наверняка поддерживаются и подогреваются соответствующими странами..). В общем задача запада - максимально разорить и уничтожить инфраструктуру Донбасса, максимально настроить против РФ население других областей украины, развязать гражданскую войну ( отсюда и "прорыв" (понятное дело не без помощи запада Сракашили, "арест" сынка Авакова и тд. В общем кукловоды подводят украну к катастрофе....но стадо пока не мычит ни телится....
            Чёрный
            1. Смог Сегодня, 21:27
              Цитата: Чёрный
              но в том то и дело, что БЫЛА...не получилось.

              Согласен. Полностью это был вариант А. Не получилось. Пробуют вариант Б.
              Разделяй и властвуй.
              Цитата: Чёрный
              стадо пока не мычит ни телится..

              Стадо мычит, но на кухне или под одеялом.Увы.
              Смог
      3. Pirogov Сегодня, 21:13
        Цитата: Смог
        Думаете склоняются к разделу незалежной?

        Зачем им это ? Им нужна война у границ России ,а всё остальное вторично .
        Pirogov
        1. Смог Сегодня, 21:22
          Цитата: Pirogov
          Им нужна война у границ России

          До последнего Украинца?
          Цитата: Pirogov
          всё остальное вторично .

          Не факт. Имхо, еще в 2013 г у них была задумка подчинить окраину с Крымом полностью. Все о Черноморском флоте нам можно было позабыть.Ну и абраши под боком, .у границ Воронежской и Курской областей.
          Смог
    3. хрыч Сегодня, 20:50
      Цитата: DEZINTO
      просто сдувают пыль со старых папок

      Без сомнения, но таких чудотворцев не было никогда laughing
      хрыч
    4. XXXIII Сегодня, 20:51
      Цитата: DEZINTO
      Они конкретно готовят всё по шаблону Югославии. Это-же американцы посмотрите они нового не изобретают, а просто сдувают пыль со старых папок.
      За чем что то менять если главные партнеры не сильно мешают "Россия-Китай-Европа", и так сойдет.... smile
      XXXIII
    5. 79807420129 Сегодня, 20:54
      "попробовать достичь согласия" и "договориться о принципах и элементах"

      Угу ага,крыша едет не спеша. feel
      79807420129
    6. Tusv Сегодня, 21:27
      Цитата: DEZINTO
      Они конкретно готовят всё по шаблону

      У Янки все по шаблону, отмеренном еще Прокрустом. Но тут:
      - Для кого то Вовочка, а кому то Владимир Владимирович
      Всякие шавки лают от восторга
      Tusv
  2. Джедай Сегодня, 20:46
    США предложили Киеву "не представлять конкурирующую резолюцию", а "попробовать достичь согласия" и "договориться о принципах и элементах" возможного размещения миротворческой миссии ООН в рамках российской инициативы.

    Понятно всё - поручили кастрюлям всеми способами затягивать внесение Россией резолюции.
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 20:55
      Пусть хоть парад пустых кастрюль устраивают , скачки на три дня и ночи , конкурс шаровар , но это не имеет отношения к разуму.
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 20:58
        О каком разуме речь? В кастрюлях только ветер гуляет.
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 21:02
          Вы знаете , иногда хочется закрыть глаза и сказать - "чур меня , такого не бывает" , а оказывается бывает и вот оно здесь , рядом у нас под боком .
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 21:04
            Да я вот тоже всё жду когда Украина протрезвеет и начнёт думать головой. Уже четвёртый год...
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 21:07
              Беда в том , что их ждет глубокое похмелье и мне кажется они его не переживут , я имел ввиду , как государство.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 21:11
                Именно к этому Украину и ведут США.
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 21:16
                  О да , наложить "проблем" России под порог это их цель , но они замышляют и более гнусные цели - как минимум втянуть Россию в эту войну , а как более широкий вариант , подключить Грузию , Молдавию , ну ещё есть варианты.
                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 21:21
                    Чем больше гадостей России удастся сделать - тем счастливее будут США. negative
                    Джедай
                    1. Идущий Сегодня, 21:25
                      Убогие , им никогда нас не понять.
                      Идущий
  3. Ирек Сегодня, 20:47
    Можно и другой вариант рассмотреть. ..
    Ирек
  4. Sergey53 Сегодня, 20:49
    Если они согласны с содержанием нашей резолюции ,то значит уже что -то придумали как её обойти. Троянский конь.Это же англосаксы.
    Sergey53
  5. п-к Опарышев Сегодня, 20:50
    США становятся белыми и пушистыми.Я умиляюсь.
    п-к Опарышев
  6. Идущий Сегодня, 20:52
    Волкер заявил, что США предложили Киеву "не представлять конкурирующую резолюцию", а "попробовать достичь согласия"

    Улыбнуло , с кем и о чем?
    Идущий
  7. Волька Сегодня, 20:52
    а хохлы гнут свое...
    Волька
  8. bmv04636 Сегодня, 20:53
    как понимаю Украину по готовят к Югославскому сценарию скоро начнется дележ территории 404. Интересно не это ли трам хочет обсудить с Путиным
    bmv04636
  9. assa67 Сегодня, 20:57
    Цитата: Джедай
    "попробовать достичь согласия" и "договориться о принципах и элементах" возможного размещения миротворческой миссии ООН в рамках российской инициативы.

    как риторика изменилась.....согласен,что-то задумали хрюкопотамы
    assa67
  10. Egorovich Сегодня, 21:00
    Чего то очень не похоже на полосатых, что бы они посоветовали хохлопитекам не вносить в ООН конкурирующую резолюцию по миротворцам. Это подготовка какой то бяки, 100%. Горбатого могила исправит, точно.
    Egorovich
  11. Лганхи Сегодня, 21:26
    США предложилИ, а Вашингтон предложил (без всяких "и" в конце).
    Лганхи
  12. Ferdinant Сегодня, 21:28
    Украина лишь инструмент в руках Запада применяемы для пакостей против России
    Ferdinant
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