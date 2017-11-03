США предложил Киеву не вносить в ООН конкурирующую резолюцию по миротворцам
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон предложили Киеву не представлять конкурирующую резолюцию по миротворцам ООН в Донбассе в ответ на российскую инициативу.
В пятницу в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости, намерена ли украинская сторона представить свой собственный вариант резолюции по размещению миротворцев ООН, Волкер заявил, что США предложили Киеву "не представлять конкурирующую резолюцию", а "попробовать достичь согласия" и "договориться о принципах и элементах" возможного размещения миротворческой миссии ООН в рамках российской инициативы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворческого контингента ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Российский лидер подчеркнул, что миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция Москвы по размещению на Украине миротворцев гибкая.
Украинские власти считают, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат. По их мнению, миротворцы должны находиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
В пятницу в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости, намерена ли украинская сторона представить свой собственный вариант резолюции по размещению миротворцев ООН, Волкер заявил, что США предложили Киеву "не представлять конкурирующую резолюцию", а "попробовать достичь согласия" и "договориться о принципах и элементах" возможного размещения миротворческой миссии ООН в рамках российской инициативы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворческого контингента ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Российский лидер подчеркнул, что миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция Москвы по размещению на Украине миротворцев гибкая.
Украинские власти считают, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат. По их мнению, миротворцы должны находиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Использованы фотографии: © REUTERS
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