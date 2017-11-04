База США в Эт-Танфе – символ краха американской мечты

Борьба с терроризмом в Сирийской Арабской Республике (САР) находится на завершающей стадии, однако о полной победе над радикалами говорить преждевременно. Одним из главных препятствий, мешающим правительственным войскам поставить жирную точку в многолетнем конфликте, является американская военная база в районе Эт-Танфа.На территории, объявленной Вашингтоном бесполетной зоной, базируется несколько террористических группировок: «Джейш Асуад Аш-Шакрия» («Восточные львы»), «Куват Шахид Ахмад Абду», «Лива Шухада Аль-Карьятейн» и другие. Большая часть этого сброда консультируется силами специальных операций США и активно финансируется американским бюджетом.Примечательно, среди подопечных Вашингтона присутствует немалый процент наркозависимых и алкозависимых боевиков. Также в социальных сетях сообщается, что в лагере для беженцев Эр-Рукбан, где живут семьи террористов, растет число больных венерическими заболеваниями. Однако в сложившейся ситуации Штатам выбирать не приходится.По сути, собравшаяся в Эт-Танфе свора является единственным аргументом, который сохраняет у Вашингтона иллюзии создать на юге САР независимую от официального Дамаска «Федерацию Восточной Сирии». Тем не менее, шансы воплотить американскую мечту в жизнь рушатся на глазах.Как известно, на юго-востоке страны правительственные войска продолжают вести ожесточенные столкновения с боевиками ИГИЛ (организация запрещена в России). Одним из ключевых населенных пунктов, который армии САР предстоит освободить в ближайшее время, является город Абу-Кемаль. В случае успеха операции, сирийская армия получает участок границы с Ираком, отвоевать который курируемым международной коалицией бандформированиям уже вряд ли удастся.Отметим, возможность получить полный контроль над южной границей Ирака являлась одним из главных факторов, вынуждающим Пентагон оставлять на своей шее террористическое отребье в Эт-Танфе. Очевидно, Вашингтон продолжает прикармливать этот резерв до своего часа, отдавая отчет, что этого часа, по всей видимости, уже не наступит.Что же касается боевиков, то они, наученные горьким опытом борьбы с правительственными войсками, не имеют никакого желания возвращаться на «передок». Последними аргументами, заставляющими террористов предпринимать безрезультатные попытки наступления, является страх лишиться доходов от контроля над путями контрабанды и угрозы покровителей обрезать им финансирование.Впрочем, «денежного обрезания» не избежать. Учитывая, что штурмовые группы генерала Сухейла уже высадились на сирийско-иракской границе, а российские ВКС «обрабатывают» объекты боевиков в районе Абу-Кемаль, день, когда американский проект «Эт-Танф» прекратит существование, не за горами.