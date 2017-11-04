Как спецслужбы США пытаются переложить вину за убийство Дж.Кеннеди на СССР

Очередной крупный пакет документов, так или иначе связанный с убийством Джона Кеннеди, опубликован Национальным архивом США. В режиме общего доступа оказались 676 документов, из который более 550 были рассекречены Центральным разведывательным управлением США, а также другими спецструктурами Соединённых Штатов, включая Пентагон и спецкомиссию Конгресса.После ознакомления с целым рядом опубликованных материалов, становится понятно, почему публикация сотен документов, подлинность существенного числа которых вызывает явные сомнения, осуществлена именно сейчас.Дело в том, что Штаты всеми силами пытаются протолкнуть на первое место версию о том, что обвинённый в убийстве 35-го президента США Ли Харви Освальд был связан с Советским Союзом. В частности, в документах содержится запись телефонного разговора Ли Харви Освальда с представителем посольства СССР в Мехико.Ранее сообщалось, что «убийца Кеннеди» якобы имел контакты с советскими спецслужбами.Другими словами, в головы рядовых американцев (и не только американцев) Вашингтон пытается вбить мысль о том, что Россия (СССР) и полвека назад осуществляла «вмешательство во внутриамериканские дела». О том, почему же в таком случае документы о «вмешательстве СССР» не публиковались более 50 лет, в ЦРУ, Пентагоне и Конгрессе предпочитают молчать. Это тем более странно, что за куда меньший информационный или политический повод (например, на запрет выезда евреев из СССР) в США старались ввести санкции, предварительно раструбив об этом на весь мир через подконтрольные СМИ.