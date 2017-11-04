08:47 04 ноября

Как спецслужбы США пытаются переложить вину за убийство Дж.Кеннеди на СССР

Очередной крупный пакет документов, так или иначе связанный с убийством Джона Кеннеди, опубликован Национальным архивом США. В режиме общего доступа оказались 676 документов, из который более 550 были рассекречены Центральным разведывательным управлением США, а также другими спецструктурами Соединённых Штатов, включая Пентагон и спецкомиссию Конгресса.

После ознакомления с целым рядом опубликованных материалов, становится понятно, почему публикация сотен документов, подлинность существенного числа которых вызывает явные сомнения, осуществлена именно сейчас.

Как спецслужбы США пытаются переложить вину за убийство Дж.Кеннеди на СССР



Дело в том, что Штаты всеми силами пытаются протолкнуть на первое место версию о том, что обвинённый в убийстве 35-го президента США Ли Харви Освальд был связан с Советским Союзом. В частности, в документах содержится запись телефонного разговора Ли Харви Освальда с представителем посольства СССР в Мехико.

Ранее сообщалось, что «убийца Кеннеди» якобы имел контакты с советскими спецслужбами.

Другими словами, в головы рядовых американцев (и не только американцев) Вашингтон пытается вбить мысль о том, что Россия (СССР) и полвека назад осуществляла «вмешательство во внутриамериканские дела». О том, почему же в таком случае документы о «вмешательстве СССР» не публиковались более 50 лет, в ЦРУ, Пентагоне и Конгрессе предпочитают молчать. Это тем более странно, что за куда меньший информационный или политический повод (например, на запрет выезда евреев из СССР) в США старались ввести санкции, предварительно раструбив об этом на весь мир через подконтрольные СМИ.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 25

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  1. Егоза Сегодня, 06:37
    Ну-удно! Хоть бы чего нового придумали! И как же убога фантазия! Ну так обратились бы к специалистам. Чай не все фантасты в Америке померли!
    Егоза
    1. LSA57 Сегодня, 06:44
      Цитата: Егоза
      Чай не все фантасты в Америке померли!

      к имеющимся новых нарожали. ещё хлеще фантазиями фонтанируют
      LSA57
      1. Дедкастарый Сегодня, 06:49
        было бы странно,еслиб, нас не обвинили. а так -норм...
        Дедкастарый
    2. 79807420129 Сегодня, 06:50
      Ранее сообщалось, что «убийца Кеннеди» якобы имел контакты с советскими спецслужбами.

      Да сам Путин это и сделал,вот доказательство. fellow
      79807420129
    3. товарищ ШУХЕР Сегодня, 06:51
      Цитата: Егоза
      Чай не все фантасты в Америке померли!

      А ведь фраза имеет разумный смысл...
      Все на планете Земля, кому не нравится США, агенты СССР, России, Кремля... и т.д и т.п.
      Шарик-то маленький, все мы тут соседи.
      товарищ ШУХЕР
    4. Банщик-М Сегодня, 07:35
      Цитата: Егоза
      Ну-удно! Хоть бы чего нового придумали!

      Не говори Егоза..Задорнов все же прав был про американцев ну туууупыеее!
      Рейган вообще с ума сошел, после холодной войны с СССР..!
      Альцгеймер его завалил..ха ха ха
      Банщик-М
    5. Джедай Сегодня, 08:27
      Цитата: Егоза
      Ну-удно! Хоть бы чего нового придумали! И как же убога фантазия!

      Если бы такой абсурд со стороны США звучал впервые - я бы сказал "Знатно повеселили!". А так - "Скучно, девочки...".
      Джедай
  2. LSA57 Сегодня, 06:42
    Ранее сообщалось, что «убийца Кеннеди» якобы имел контакты с советскими спецслужбами.

    вот оказывается где собака порылась. сам ВВП его вербанул. ну в качестве задания для поступления в КГБ. да ктож знал, что так дело обернётся, через 50 лет вспомнили
    LSA57
  3. изя топ Сегодня, 06:43
    Путин же тогда ещё маленький был what или всё же?..
    изя топ
    1. рюрикович Сегодня, 06:52
      А может его второе имя Дункан Макклауд? what
      рюрикович
      1. LSA57 Сегодня, 07:33
        Цитата: рюрикович
        А может его второе имя Дункан Макклауд?

        это как раз первое.
        LSA57
    2. Дедкастарый Сегодня, 06:54
      Цитата: изя топ
      Путин же тогда ещё маленький был what или всё же?..

      а дальше то?
      Дедкастарый
      1. Смог Сегодня, 08:13
        Дедкастарый


        Дедкастарый Автопортрет.
        laughing
        Смог
    3. LSA57 Сегодня, 07:33
      Цитата: изя топ
      или всё же?..

      всё жее всё же. тогда и не такому учили lol
      LSA57
  4. апро Сегодня, 06:43
    Основной вопрос в амеровских фильмах,так кто же убил Кеннеди?надеюсь будет удовлетворен,когда-нибудь,может быть,и в зависимости от политической конъюнктуры....
    апро
  5. victorsh Сегодня, 06:54
    автор-->автор-->автор(не ошибка)хорошо прочитал эти документы?Д.ж. Шарий посмеялся над укроповской попыткой"привязать"СССР к этому убийству.А в нормальной мериковской прессе приводятся документы разговора Освальда в посольстве СССР.Читайте.
    victorsh
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:57
    Вашингтон пытается вбить мысль о том, что Россия (СССР) и полвека назад осуществляла «вмешательство во внутриамериканские дела»

    Когда дело о вмешательстве в выборы для соображающих людей превратилось реально в пустышку решили поворошить "скелет в шкафу". Ну, что еще ожидать от болезных в Белом доме и сенате кроме потугов родить очередную глупость.
    rotmistr60
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:10
    Да все просто -Кеннади "русской мафии "в карты Белый дом проиграл, wassat а выигрыш отдать или бабочки за него заплатить отказался lol .Вот его Советские "братки " и грохнули crying !Как вам идея? ??? lol
    Геркулесыч
  8. Сергей-8848 Сегодня, 07:26
    Часовню XIII века - тоже мы?
    Сергей-8848
    1. Смог Сегодня, 08:16
      Цитата: Сергей-8848
      Часовню XIII века

      Не только. Вспомните Юрку Цезаря.... lol
      Смог
  9. zulusuluz Сегодня, 07:30
    Может России для примера раструбить миру о том, что поляков в Катыни фашисты по приказу Рузвельта расстреляли?
    zulusuluz
  10. асушник 78 Сегодня, 07:31
    У них все схвачено и куплено! Если начинают говорить, то им вторит весь мир!
    асушник 78
  11. askort154 Сегодня, 07:52
    Какие, нафиг, "новые секреты". Что Освальда подменили в Белоруссии на советского снайпера?
    Эти "секреты" уже "открывали" в 1981 г., пытаясь свалить вину на СССР. Даже проводили эксгумацию тела. Затихли. Теперь спустя 36 лет, вновь решили вытащить "скелет из шкафа" - новое рассекречивание документов. Толи они полные ид-оты, толи они думают, что все кругом ид-оты ,кроме них, поэтому считают себя "исключительной нацией". "Ну... при....ду...р..ки..! " fool
    askort154
  12. серафимамурский Сегодня, 07:59
    Жалко что тогда не было русских хакеров. И вообще дебилизация американцев бьёт вершины ни чего нового не придумают (зациклило ?) : во всём виноваты русские и Путин. Кошка бросила котят - это Путин виноват.
    серафимамурский
  13. Strashila Сегодня, 08:21
    "В частности, в документах содержится запись телефонного разговора Ли Харви Освальда с представителем посольства СССР в Мехико."... спецслужбы США, все то они знают, за всеми они следят, только большой вопрос... по чему не пытались предотвратить, как и в случае с 11 сентября.
    Strashila
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