Грузия собирается участвовать в совместных с НАТО операциях на Чёрном и Средиземном морях

В Батуми состоялась встреча представителей грузинских властей с замкомандующего объединёнными военно-морскими силами НАТО Эрви Блежоном. Основное направление переговоров касалось возможности использования грузинских портов натовскими военными кораблями и финансового участия Грузии в военно-морских операциях военного блока на Чёрном и Средиземном морях.Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили в ходе беседы с вице-адмиралом Блежоном заявил о том, что грузинские порты «всегда открыты для дружественных кораблей стран НАТО».Пресс-служба министерства внутренних дел отмечает, что департамент Береговой охраны МВД Грузии намеревается «участвовать в совместных операциях с НАТО». Речь в первую очередь идёт об операции Североатлантического военного блока «Морской страж» с заявленной обеспеченностью безопасности на Средиземноморье.Накануне в порт Батуми зашли четыре натовских военных корабля, включая фрегат Regele Ferdinand ВМС Румынии. До 6 ноября эти корабли примут участие в военно-морских маневрах, которые, как сообщается, организовала и в финансовом плане обеспечила грузинская сторона. А финансовое обеспечение маневров на сегодняшний день становится одним из главных пунктов сотрудничества с НАТО.Отмечено, что грузинская сторона намерена систематически финансировать участие грузинских кораблей Береговой охраны в натовских операциях. Речь в первую очередь о возможности участия малых десантных кораблей проекта 106К, до 2011 года принадлежавших Болгарии.Однако даже такая активность официального Тбилиси не привела к тому, чтобы в НАТО назвали точную дату вступления Грузии в военный блок.