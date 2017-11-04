08:47 04 ноября

Грузия собирается участвовать в совместных с НАТО операциях на Чёрном и Средиземном морях

В Батуми состоялась встреча представителей грузинских властей с замкомандующего объединёнными военно-морскими силами НАТО Эрви Блежоном. Основное направление переговоров касалось возможности использования грузинских портов натовскими военными кораблями и финансового участия Грузии в военно-морских операциях военного блока на Чёрном и Средиземном морях.

Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили в ходе беседы с вице-адмиралом Блежоном заявил о том, что грузинские порты «всегда открыты для дружественных кораблей стран НАТО».

Пресс-служба министерства внутренних дел отмечает, что департамент Береговой охраны МВД Грузии намеревается «участвовать в совместных операциях с НАТО». Речь в первую очередь идёт об операции Североатлантического военного блока «Морской страж» с заявленной обеспеченностью безопасности на Средиземноморье.




Накануне в порт Батуми зашли четыре натовских военных корабля, включая фрегат Regele Ferdinand ВМС Румынии. До 6 ноября эти корабли примут участие в военно-морских маневрах, которые, как сообщается, организовала и в финансовом плане обеспечила грузинская сторона. А финансовое обеспечение маневров на сегодняшний день становится одним из главных пунктов сотрудничества с НАТО.

Отмечено, что грузинская сторона намерена систематически финансировать участие грузинских кораблей Береговой охраны в натовских операциях. Речь в первую очередь о возможности участия малых десантных кораблей проекта 106К, до 2011 года принадлежавших Болгарии.

Однако даже такая активность официального Тбилиси не привела к тому, чтобы в НАТО назвали точную дату вступления Грузии в военный блок.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 30

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  1. Банщик-М Сегодня, 07:30
    Шашлыки будут жарить для янков...хе хе Вояки блин!
    Банщик-М
    1. 210окв Сегодня, 07:37
      Виталий и хор,ХОР!Вай какой! laughing
      Цитата: Банщик-М
      Шашлыки будут жарить для янков...хе хе Вояки блин!
      210окв
      1. Банщик-М Сегодня, 07:48
        Цитата: 210окв
        Виталий и хор,ХОР!Вай какой! laughing
        Цитата: Банщик-М
        Шашлыки будут жарить для янков...хе хе Вояки блин!

        Не говори Дмитрий стыдно за наших "бывших"...
        Знаем , как они участвуют.. ПОЗОР!
        Банщик-М
        1. LSA57 Сегодня, 07:54
          Цитата: Банщик-М
          Знаем , как они участвуют.. ПОЗОР!

          это что, а это вообщее....
          LSA57
        2. Серый брат Сегодня, 07:56
          Цитата: Банщик-М
          Знаем , как они участвуют.. ПОЗОР!

          Серый брат
        3. К-50 Сегодня, 08:21
          Вот скоморахами и участвуют. laughing
          К-50
  2. Серый брат Сегодня, 07:32
    Смешно. Теперь "Америка с нами" это платная опция, Грузия платит НАТО за сеанс "массажа" lol
    Серый брат
  3. изя топ Сегодня, 07:35
    финансового участия Грузии в военно-морских операциях военного блока
    belay what
    изя топ
    1. Монархист Сегодня, 08:00
      Цитата: изя топ
      финансового участия Грузии в военно-морских операциях военного блока
      belay what

      Они на площади будут петь и "Цинандали" продавать,а вырученные копейки отдадут НАТОсам
      Монархист
  4. zzdimk Сегодня, 07:36
    А на чём они туда поплывут? Что-то про ВМФ Грузии я ничего ободряющего не слышал.
    zzdimk
    1. 73bor Сегодня, 07:44
      Да нет, тут главное -белые кители пошить ,а корабли ,-у кого надо корабли! bully
      73bor
      1. Ныробский Сегодня, 08:12
        Цитата: 73bor
        Да нет, тут главное -белые кители пошить

        Ага......И зелёные бескозырки, что бы были похожи на бутылку с кефиром, дабы их в НАТО было проще отыскивать)))
        Ныробский
  5. Mavrikiy Сегодня, 07:40
    Даааа. Природа не терпит пустоты. Раньше флот Турции представлял НАТО. Теперь с ней отношения наладились, так Грузия чудит. Может отдать ее Абхазии?
    Mavrikiy
    1. Смог Сегодня, 07:43
      Да, зря в 2008 не вошли в Тбилиси. Ох, зря.
      Смог
      1. Банщик-М Сегодня, 07:53
        Цитата: Смог
        Да, зря в 2008 не вошли в Тбилиси. Ох, зря.

        Может оно и к лучшему..Успеем еще ! Нас там с цветами будут встречать в будущем..
        Банщик-М
        1. Смог Сегодня, 07:59
          Цитата: Банщик-М
          Нас там с цветами будут встречать в будущем..

          Да я так понял население то и в 2008 было не особо против.
          Смог
          1. Банщик-М Сегодня, 08:12
            Цитата: Смог
            Цитата: Банщик-М
            Нас там с цветами будут встречать в будущем..

            Да я так понял население то и в 2008 было не особо против.

            Во времена СССР "бывшие " жили богато(относительно) ..Мне всегда так было обидно, когда путешествовал по стране ..Я помню их взгляды , сытые и наглые !
            Банщик-М
  6. LSA57 Сегодня, 07:40
    Отмечено, что грузинская сторона намерена систематически финансировать участие грузинских кораблей Береговой охраны в натовских операциях. Речь в первую очередь о возможности участия малых десантных кораблей проекта 106К, до 2011 года принадлежавших Болгарии.

    ничё не понял request финансировать участие грузинских кораблей, но принадлежащих болгарии... это как у прибалтов штоль, два танка друг другу на парад в аренду сдают? и куда это болгары десантироваться собрались?
    LSA57
    1. Смог Сегодня, 07:45
      Цитата: LSA57
      куда это болгары десантироваться собрались?

      Я так думаю в Турцию. Южный поток в свою стороны заносить..... laughing
      Смог
      1. LSA57 Сегодня, 07:56
        Цитата: Смог
        Южный поток в свою стороны заносить.....

        у каклов штоль научились? так эрдогаша по тзубам даст laughing
        LSA57
        1. Смог Сегодня, 08:01
          Цитата: LSA57
          так эрдогаша по тзубам даст

          По зубам это вторично. А с трубой то абидно, понимаш....
          Смог
  7. iliitchitch Сегодня, 07:41
    Грузия кошелёк нато , звучит . Флот-то почти весь утоп невзначай в 2008-м . Хоть пофинансируют .
    iliitchitch
    1. LSA57 Сегодня, 07:58
      Цитата: iliitchitch
      Грузия кошелёк нато , звучит . Флот-то почти весь утоп невзначай в 2008-м .

      да как сказать... невзначай вроде и рядом не стоял laughing
      LSA57
      1. Смог Сегодня, 08:24
        Цитата: LSA57
        невзначай вроде и рядом не стоял laughing

        Он им прилетел., laughing
        Смог
  8. собаковод Сегодня, 07:48
    Гордые грузины будут памперсы американцам менять, утки выносить?
    собаковод
  9. Егоза Сегодня, 08:02
    "Грузия собирается....." "Ой, кум до кумы собирався, ой, кум до кумы залицявся...."
    Егоза
  10. Монархист Сегодня, 08:09
    Цитата: LSA57
    Цитата: Банщик-М
    Знаем , как они участвуют.. ПОЗОР!

    это что, а это вообщее....

    Вай как приятно. Кто ещё желает.....Становись в очередь
    Монархист
  11. askort154 Сегодня, 08:11
    "Грузия собирается участвовать в совместных с НАТО операциях ....."

    По подъёму своего (американского) катера, потопленного 10.08.08 российским МРК "Мираж". yes
    askort154
  12. Ретвизан 8 Сегодня, 08:12
    «всегда открыты для дружественных кораблей стран НАТО».
    Хе - хе! Вот те на! Россия которая десятками лет грузинов обустраивала , содержала, защищала, теперь стала у них врагом номер один, а натовцы куда входят и турки (которые резали грузинов как кур) и бывшие страны гитлеровской коалиции ( которые расстреляли их дедов во время войны), у них в друзьях значит?
    Да, ваши великие предки типа Багратеона, сейчас в гробах переворачивается!
    Ретвизан 8
  13. К-50 Сегодня, 08:19
    Грузия собирается участвовать в совместных с НАТО операциях на Чёрном и Средиземном морях

    А что ещё что-то осталось? Не всё в Поти утопили? Какая недоработка. sad laughing
    К-50
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