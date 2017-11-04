Варшава: Не допустим в ЕС украинцев, носящих форму СС
На Украине прокомментировали заявления министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что Варшава не будет впускать на территорию ЕС украинцев, «носящих форму формирований СС». Напомним, что, по словам Ващиковского, на Украине сильны настроения радикально правого характера, а потому Варшава будет пристально следить за тем, кто с территории Украины пытается оказаться в Польше.
Ващиковский:
РИА Новости приводит заявление главного внешнеполитического ведомства Украины по этому поводу:
На этом фоне официальный Киев продолжает идти по пути героизации нацистских формирований и пособников Гитлера, действовавших на украинской территории во время Второй мировой войны. Улицы украинских городов (многие из которых являются бывшими польскими городами), сегодня носят названия в честь тех, кто участвовал в Волынской резне. Польша вряд ли перестанет замечать эти факты.
Ващиковский:
Люди, демонстративно надевающие мундиры дивизии СС «Галичина», не могут быть допущены в Польшу.
РИА Новости приводит заявление главного внешнеполитического ведомства Украины по этому поводу:
На Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше. В украинском обществе есть чёткое понимание необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества с Польшей как в интересах двух народов, так и всей Европы.
На этом фоне официальный Киев продолжает идти по пути героизации нацистских формирований и пособников Гитлера, действовавших на украинской территории во время Второй мировой войны. Улицы украинских городов (многие из которых являются бывшими польскими городами), сегодня носят названия в честь тех, кто участвовал в Волынской резне. Польша вряд ли перестанет замечать эти факты.
Использованы фотографии: https://en.wikipedia.org
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