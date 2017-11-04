08:44 04 ноября

Варшава: Не допустим в ЕС украинцев, носящих форму СС

На Украине прокомментировали заявления министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что Варшава не будет впускать на территорию ЕС украинцев, «носящих форму формирований СС». Напомним, что, по словам Ващиковского, на Украине сильны настроения радикально правого характера, а потому Варшава будет пристально следить за тем, кто с территории Украины пытается оказаться в Польше.



Ващиковский:
Люди, демонстративно надевающие мундиры дивизии СС «Галичина», не могут быть допущены в Польшу.



РИА Новости приводит заявление главного внешнеполитического ведомства Украины по этому поводу:
На Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше. В украинском обществе есть чёткое понимание необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества с Польшей как в интересах двух народов, так и всей Европы.


На этом фоне официальный Киев продолжает идти по пути героизации нацистских формирований и пособников Гитлера, действовавших на украинской территории во время Второй мировой войны. Улицы украинских городов (многие из которых являются бывшими польскими городами), сегодня носят названия в честь тех, кто участвовал в Волынской резне. Польша вряд ли перестанет замечать эти факты.

Использованы фотографии: https://en.wikipedia.org
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Комментарии 8

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  1. Банщик-М Сегодня, 08:16
    Как США скажут так и будет...!
    На Донбассе их стреляем потихоньку..А потом всю эту толпу к вам погоним, когда Киев зачищать будем хе хе Готовьтесь к встрече, господа.
    В Сирии тренировка была..
    Банщик-М
  2. изя топ Сегодня, 08:18
    а нас за що?(с)
    изя топ
  3. К-50 Сегодня, 08:18
    Варшава: Не допустим в ЕС украинцев, носящих форму СС

    С одной стороны - браво!!! А с другой? Те же триболтусы щеголяют СС-овской формой и "корнями" на государственном уровне и тишина!!!! request
    Или это: "...они конечно С сын, но это наш С сын..." (с)
    К-50
    1. Джедай Сегодня, 08:30
      Варшава: Не допустим в ЕС украинцев, носящих форму СС

      Прочитал заголовок и сразу дополнил :
      Варшава: Не допустим в ЕС украинцев, носящих форму СС - сами будем носить!
      Джедай
    2. Смог Сегодня, 08:35
      Цитата: К-50
      Те же триболтусы щеголяют СС-овской формой и "корнями" на государственном уровне и тишина!!!!

      Тут не много другое. Прибалдоны поляков в Второй мировой не долбили. А укропы очень даже этим отметились. Волынская резня. а вот этого поляки никогда не простят.
      Смог
  4. Мар.Тира Сегодня, 08:20
    Ворон ворону глаз не выклюет.Я думаю у них есть общая цель,это задвинуть и развалить Россию,что бы попользоваться ею.Так что дальше деклараций дело не дойдёт.
    Мар.Тира
  5. Mavrikiy Сегодня, 08:36
    Варшава: Не допустим в ЕС украинцев, носящих форму СС
    Вы главнюки в ЕС?
    Вот "от можа до можа" их не пускайте....А, жаба душит?
    Mavrikiy
    1. Джедай Сегодня, 08:40
      Цитата: Mavrikiy
      Вы главнюки в ЕС?

      США назначили Польшу "любимой женой" в Европе - вот поляки и гнут пальцы.
      Джедай
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