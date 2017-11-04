Варшава: Не допустим в ЕС украинцев, носящих форму СС

Люди, демонстративно надевающие мундиры дивизии СС «Галичина», не могут быть допущены в Польшу.

На Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше. В украинском обществе есть чёткое понимание необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества с Польшей как в интересах двух народов, так и всей Европы.