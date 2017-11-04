После 4-х лет простоя возобновлена работа на Макеевском литейном заводе

Продукция предприятия будет больше идти на экспорт, но будет и внутренний потребитель. Можно сказать, что ДНР встаёт на ноги и таких предприятий с каждым днем будет все больше.

Из Донецкой народной республики приходят сообщения о продолжении воплощения в реальность программы по возобновлению работы крупнейших предприятий регионе. Так, накануне глава ДНР Александр Захарченко принял участие в торжественной церемонии запуска в работу Макеевского литейного завода. Предприятие находилось фактически в замороженном состоянии, перестав выпускать продукцию ещё в 2013 году.В церемонии возобновления работы литейного завода в Макеевке присутствовал и исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский. Донецкое агентство новостей приводит заявление главы республики Александра Захарченко:На первом этапе работы производительность Макеевского литейного завода составит около 4 тыс. тонн продукции в месяц.Предприятие является единственным в ДНР, специализирующимся на производстве чугунных литых мелющих тел, использующихся при сырьевой обработке.На сегодняшний день на предприятии открыто около 150 рабочих мест. Штатный состав будет увеличиваться по мере роста объёмов производства и выхода на рынки сбыта.Выпуск новостей Первого республиканского телеканала (YouTube):