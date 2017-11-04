10:53 04 ноября

После 4-х лет простоя возобновлена работа на Макеевском литейном заводе

Из Донецкой народной республики приходят сообщения о продолжении воплощения в реальность программы по возобновлению работы крупнейших предприятий регионе. Так, накануне глава ДНР Александр Захарченко принял участие в торжественной церемонии запуска в работу Макеевского литейного завода. Предприятие находилось фактически в замороженном состоянии, перестав выпускать продукцию ещё в 2013 году.

В церемонии возобновления работы литейного завода в Макеевке присутствовал и исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский.

Донецкое агентство новостей приводит заявление главы республики Александра Захарченко:
Продукция предприятия будет больше идти на экспорт, но будет и внутренний потребитель. Можно сказать, что ДНР встаёт на ноги и таких предприятий с каждым днем будет все больше.



На первом этапе работы производительность Макеевского литейного завода составит около 4 тыс. тонн продукции в месяц.

Предприятие является единственным в ДНР, специализирующимся на производстве чугунных литых мелющих тел, использующихся при сырьевой обработке.

На сегодняшний день на предприятии открыто около 150 рабочих мест. Штатный состав будет увеличиваться по мере роста объёмов производства и выхода на рынки сбыта.

Выпуск новостей Первого республиканского телеканала (YouTube):

Использованы фотографии: YouTube/ПРТК (ДНР)
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Комментарии 20

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  1. Livonetc Сегодня, 08:54
    Вот это хорошая новость мирной жизни.
    Радует.
    На патронном давно восстановили но это уже совсем другое
    Livonetc
    1. Банщик-М Сегодня, 08:58
      Донбасс всегда гремел в во времена СССР! Давайте мужики работайте на зло свидомым , восстанавливайте промышленность, Россия поможет чем сможет..Все от вас зависит!
      Захар молодец , не только воевать умеет.. good
      Банщик-М
      1. Logall Сегодня, 09:05
        Рано радоваться! Не зря Порошенко своим ракетчикам сказал–''готовьтесь''! Киев Не допустит мирной жизни...
        Logall
        1. Банщик-М Сегодня, 09:11
          Цитата: Logall
          Рано радоваться! Не зря Порошенко своим ракетчикам сказал–''готовьтесь''! Киев Не допустит мирной жизни...

          Порошенко трус, США тоже боятся развязать там бойню (котлы все помнят !) ..А на Донбассе уже много предприятий работает ..пусть падлы только попробуют ..
          Мы им с Каспия сразу подарочек пришлем для начала, ну потом все знают сценарий..хе хе
          Банщик-М
        2. Джедай Сегодня, 09:15
          Пакостей от Украины стоит ждать всяко. Им подъём промышленности в ЛДНР как гвоздь в дупе на фоне развала и разграбления собственной.
          Джедай
          1. NIKNN Сегодня, 09:35
            Цитата: Джедай
            Им подъём промышленности в ЛДНР как гвоздь в дупе
            Там этих гвоздей еще не один будет, время все расставит.
            Умирает грешник и попадает, конечно, в ад. Идёт регистрация:
            — У нас два типа ада: советский и буржуйский. Куда желаете?
            — А в чём разница?
            — Ну, в буржуйском аду каждый день всем забивают в задницу гвоздь...
            — А в советском?
            — Ну там вообще бардак, то знаете... то чёрт запил, то гвозди кончились, то молоток сломался...
            — О, хочу туда!
            — Так, записываю. Но имейте в виду: тридцатого числа каждого месяца ВСЕ ТРИДЦАТЬ ГВОЗДЕЙ БУДУТ У ВАС В ЗАДНИЦЕ!!! laughing
            NIKNN
            1. Джедай Сегодня, 09:44
              Хороший, хоть и бородатый, анекдот! good drinks
              Джедай
              1. NIKNN Сегодня, 09:59
                Цитата: Джедай
                Хороший, хоть и бородатый, анекдот!

                drinks
                NIKNN
      2. alexmach Сегодня, 10:43
        Странная новость. Донбас никогда не гремел сам по себе, он может греметь только как часть больой экономической системы. Куда и как они продукцию собрались экспортировать уме не приложу.
        alexmach
    2. Paranoid50 Сегодня, 09:12
      Цитата: Livonetc
      хорошая новость мирной жизни.

      Увы,пока прифронтовой жизни. И за линией того самого фронта эта новость будет выглядеть так: "по сообщениям укросми, террористы в ОРДЛО раздули адский горн..." Ну,да, Ж.Д. восстановили,предприятия запускают... вот она,истинная сущность терроризма. laughing Чёрт побери,молодцы дончане. Здоровья и терпенья.
      Paranoid50
  2. Петр1 Сегодня, 08:57
    Приятная новость
    Петр1
  3. APASUS Сегодня, 09:10
    А вот вам ответ на эту новость с другой стороны:
    Порошенко заявил о готовности вернуть ракетчиков и артиллеристов на линию разграничения в любой момент
    APASUS
    1. Серый брат Сегодня, 09:40
      Цитата: APASUS
      А вот вам ответ на эту новость с другой стороны:

      Так они никуда и не отходили, просто листья осыпались и позиции в посадках прятать стало сложнее.
      Серый брат
  4. andrewkor Сегодня, 09:18
    Для полноценной работы целого литейного завода требуется огромное количество природного газа.В 2013г.с завода им.Ленина(точно не скажу) в Луганске мой шеф выкупил две литейных машины и привёз их в Ташкент.На вопрос ,а что сами то не работаете ?Ответили,что газа нет.Так это до войны еще,а сейчас откуда взялся.Ясно,что из России,но по какой схеме и кто такой "меценат"?
    andrewkor
    1. Minus Сегодня, 09:49
      А зачем газ для отливки деталей из чугуна??? Хочешь сразу из доменной печи разливай,а хочешь плавь в индукционной печи! Даже в домашних условиях можно соорудить небольшую плавильную печь ,которая не будет нуждаться ни в одном кубическом сантиметре газа!
      Minus
  5. gm9019 Сегодня, 09:20
    Отличная новость! good
    gm9019
  6. vladimirvn Сегодня, 09:27
    Будет работа, будет и жизнь.
    vladimirvn
  7. Геркулесыч Сегодня, 09:32
    А вот если бы полностью территории республик освободили от бендеронечести? ??И порты бы загрузили в Бердске и Мариуполе, и заводы многие получили бы контракты, и у нас от совместных контрактов с республиками начался реальный рост экономики! !! good
    Геркулесыч
  8. Горный стрелок Сегодня, 09:39
    Так, и только так ЛДНР сможет победить... Несмотря на вой и брызги слюны из-за "кордона"!
    Горный стрелок
  9. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:18
    Отличная новость! Экономика основа всего в государстве,а основа экономики производство... Чем больше производства - тем сильнее и экономика и республика!
    Ratmir_Ryazan
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