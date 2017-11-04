10:45 04 ноября

Литовская экономика не тянет "Independence"?

До окончания срока аренды литовской компанией "Klaipedos nafta" судна-терминала для хранения сжиженного газа остаётся ещё более 6-ти лет, однако литовские эксперты уже сейчас задаются вопросом о том, что с "Independence" делать дальше. Основная причина озабоченностей связана с тем, что в Литве всё же подсчитали, во сколько экономике обходится СПГ и аренда судна-гиганта. И подсчёты показали, что стоимость сжиженного газа явно снижает уровень экономического развития и не даёт возможности расширять сферу производственной деятельности.

Информационный портал Delfi приводит мнение экспертов, которые говорят о том, что в ближайшие четверть века Литве не стоит надеяться и на альтернативные источники энергии. Дело в том, что международные аналитические институты показали прогноз роста уровня потребления газа в мире до 2040 года как минимум.




Из заявления бывшего замминистра республики Ромаса Шведаса:
Громкие заявления, открытия в области обновляющейся энергетики не должны нас обманывать, что это на самом деле очень прогрессивно, современно и модно. С другой стороны, реальность жизни показывает, что мы должны гарантировать промышленности поставки энергии.


В заявлении говорится и о том, что поставки СПГ и аренда "Independence" будут обходиться всё дороже. Именно поэтому Вильнюс возлагает большую надежду на реализацию проекта смычки с газопроводом Польши в 2021 году. Фактически речь идёт о готовности приобретать российский газ, который продолжает оставаться наиболее конкурентоспособным видом топлива на рынке Восточной Европы. В самой Литве пытаются объявить, что газ республика будет покупать у «европейских партнёров». Повторение "украинских перемог"?..

Использованы фотографии: seti.ee
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Комментарии 42

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  1. Джедай Сегодня, 09:19
    Бестолковые любители топтать грабли, причём не только свои, но и чужие. Зато Хозяину лизнули. Символично название судна-терминала - "Независимость". Прям чёрный юмор какой-то. lol
    Джедай
    1. NIKNN Сегодня, 09:27
      Они думали им за этот подвиг медаль дадут, газ отдадут на халяву в назидании несговорчивой Европе, да еще и на продаже наварятся. Думали, что основное для америки России гадость создать, а оно вон как и за газ плати и продавать не кому... laughing
      NIKNN
      1. Джедай Сегодня, 09:31
        И ведь не понимают до сих пор что США их "кинули" как последних лошпедов. Может, кто из соседей им подскажет? laughing
        Джедай
        1. NIKNN Сегодня, 09:38
          Цитата: Джедай
          И ведь не понимают до сих пор что США их "кинули" как последних лошпедов. Может, кто из соседей им подскажет? laughing

          Да откуда соседи знали, что до такой степени тупить можно... laughing А так то промолчали, хоть повод посмеяться есть, а то жизнь у них не очень смешная в европе последнее время.
          NIKNN
          1. Джедай Сегодня, 09:39
            Угу, а тут такой повод поржать - вроде и самим легче. wassat
            Джедай
        2. Pirogov Сегодня, 10:01
          Цитата: Джедай
          И ведь не понимают до сих пор что США их "кинули" как последних лошпедов. Может, кто из соседей им подскажет?

          Почему не понимают ,очень даже понимают но приказы в странах ,,демократии,,, не обсуждаются и второе мнение не кому не нужно.
          Pirogov
          1. Джедай Сегодня, 10:04
            Цитата: Pirogov
            приказы в странах ,,демократии,,, не обсуждаются и второе мнение не кому не нужно.

            Это уже не демократия, а диктатура. wink
            Джедай
        3. федоров Сегодня, 10:16
          Приходит мужик к доктору и говорит:
          - Сделайте меня американцем!
          Доктор отвечает:
          - Ладно, только для этого нам придёться удалить половину мозга.
          - Я согласен!
          Прошла операция, доктор подходит к пациенту и говорит:
          - Извините, мы вам по ошибке удалили не половину мозга, а мозг
          целиком.
          - Nieko, nieko, man ir taip gerai! [Ничего, ничего, мне и так хорошо!]
          федоров
          1. Джедай Сегодня, 10:18
            Сильно! Хороший анекдот. laughing drinks
            Джедай
        4. weksha50 Сегодня, 10:18
          Цитата: Джедай
          Может, кто из соседей им подскажет?



          Дык... Там, в окружении, умных то соседей и не просматривается... laughing
          weksha50
          1. Джедай Сегодня, 10:20
            Цитата: weksha50Там, в окружении,
            умных то соседей и не просматривается..

            Это можно воспринять как оскорбление - Беларусь тоже соседствует с Литвой. negative
            Джедай
    2. Logall Сегодня, 09:28
      Цитата: Джедай
      Бестолковые любители топтать грабли

      Макс, есть решение:
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 09:30
        Они на тебя за такое решение в ЕСПЧ пожалуются. lol Но мысль мне нравится. good
        Джедай
        1. Logall Сегодня, 09:34
          Цитата: Джедай
          мысль мне нравится.

          Ещё бы! Это же способ избавления От головной боли ! Причём, как у них, так и у нас...
          Logall
          1. weksha50 Сегодня, 10:19
            Цитата: Logall
            Ещё бы! Это же способ избавления От головной боли ! Причём, как у них, так и у нас...


            Вот ентот аппарат... с картинки... у нас бы ишо в Думе и правительстве установить... Совсем хорошо бы было...
            weksha50
  2. iliitchitch Сегодня, 09:19
    Я злорадствую и не вижу в этом ничего плохого . Жрите полной шляпой , тормоза примороженные .
    iliitchitch
    1. Банщик-М Сегодня, 09:39
      Цитата: iliitchitch
      Я злорадствую и не вижу в этом ничего плохого . Жрите полной шляпой , тормоза примороженные .

      Присоединяюсь...! Все в обход , вчера жена купила шпроты я их терпеть не могу выкинул в мусорное ведро (сразу вспоминаю наглые глаза прибалтов из детства , когда путешествовал )
      Всех опять в феодальный строй ..! Там им юродивым место.. negative
      Банщик-М
      1. weksha50 Сегодня, 10:21
        Цитата: Банщик-М
        вчера жена купила шпроты я их терпеть не могу выкинул в мусорное ведро


        У меня жена их любит, но я уже давно приучил покупать ленинградские или калининградские... Потому что прибалтийские также тут же выбрасываю в мусоропровод... negative
        weksha50
    2. фигвам Сегодня, 10:20
      Цитата: iliitchitch
      Я злорадствую и не вижу в этом ничего плохого . Жрите полной шляпой , тормоза примороженные .

      Согласен, они должны испить свою чашу до дна, а потом посмотрим на их поведение.
      фигвам
      1. iliitchitch Сегодня, 10:26
        Цитата: фигвам
        а потом посмотрим на их поведение.


        А хрен ли смотреть ? По пол-страны у прибалтов разбежались , остальные собираются . Второй раз этим олухам чего-то отстраивать-восстанавливать ? Да пошли они .
        iliitchitch
  3. Mavrikiy Сегодня, 09:22
    И подсчёты показали, что стоимость сжиженного газа явно снижает уровень экономического развития и не даёт возможности расширять сферу производственной деятельности.
    Мои поздравления. А на стадии проектирования посчитать не могли? А понятно, совковская культура и нормы не приемлемы.
    Mavrikiy
    1. Серый брат Сегодня, 09:29
      Цитата: Mavrikiy
      А на стадии проектирования посчитать не могли?

      Могли и посчитали - всё нормально, банковский счёт Грибыкусайте увеличивается.
      Серый брат
  4. andrewkor Сегодня, 09:24
    Бедные,бедные литавцы,с голодухи что ли просветление ума наступает?А все бывшие министры сразу же такими умными становятся!Да бабульки базарные торговки им 100 очков по экономике вперёд дадут всяким выпускникам Кембриджей!
    andrewkor
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:24
    Литовцы решили с СПГ в Европе конкурировать со странами на трубном российском газе fool Удачи нудачники laughing
    Наблюдатель2014
  6. DEZINTO Сегодня, 09:27
    Горемыки,........почему ещё Украине не догадались втюхать подобную посудину!?
    DEZINTO
    1. iliitchitch Сегодня, 10:00
      Цитата: DEZINTO
      Горемыки,........почему ещё Украине не догадались втюхать подобную посудину!?


      Через босфор не пролезает , наверное . А то эти б в первых рядах .
      iliitchitch
    2. zadorin1974 Сегодня, 10:45
      Бандерлоги хотели-Даже надеялись-НО!!!!Уже были договоренности за южный поток(через Турцию-с возможностью Эрдагана банчить нашим газом-сразу встал вопрос о безопасности прохождения газовозов через Босфор(может наши чего намекнули?)
      zadorin1974
  7. изя топ Сегодня, 09:31
    "независимость" надо было сразу перекрасить yes а то норги по-троллячьи раскрасили в цвета флага России recourse
    изя топ
  8. Геркулесыч Сегодня, 09:35
    Ну ,как вариант быстро пойти помиру, нужно построить еще два терминала, и взять в аренду сразу три газовоза, и каменный век снова придет в Литву максимум через пару лет! !!!
    Геркулесыч
  9. Комментарий был удален.
  10. Александр 3 Сегодня, 09:48
    Есть ещё выход, перейти на альтернотивный газ, есть больше гороха и самим производить газ.
    Александр 3
  11. APASUS Сегодня, 09:51
    Я бы им еще кабель электрический из США кинул через океан,пускай радуются и нахваливают американцев !
    Вот немцы как на нас только не пи.......т,а газопровод продавят,построят и будут газовым хабом ЕС .И вот таким оленям будут говорить что делать ,а иначе .......
    APASUS
  12. мыслитель Сегодня, 09:53
    У этих "ёжиков" кактусы на завтрак, обед и ужин. Ещё об энергетике
    DELFI посетил ИАЭС и посмотрел, как сегодня выглядят реакторы, которые раньше освещали Литву, что делают работающие там специалисты. В отчете гендиректора ИАЭС Дарюса Янулявичюса сказано, что весь проект планируют завершить в 2038 году....Госконтроль Литвы, который недавно представил отчет по ИАЭС, указал, что для завершения работ не хватает 1,66 млрд. евро.
    мыслитель
  13. 1536 Сегодня, 09:55
    В литве живет 3 с небольшим миллиона человек. Это всё вместе: дети, старики, инвалиды, трудоспособное население. Это самое большое Прибалтийское "государство". СССР в лице правящей в то время КПСС, оставил на этих территориях несметные богатства, с которыми человек здравомыслящий, его дети, внуки и правнуки, распорядись он этим богатством с умом, могли бы жить безбедно 1000 лет, процветать и учить других, как надо жить. Но, увы, это богатство было разворовано, уничтожено, пущено по-ветру самими же гражданами этих новообразований, причем еще и с приглашением их многочисленных зарубежных родственников, изголодавшихся по грабежам аж с 1945-го года. И теперь можно сказать, ну, а что вы хотите от этого территориального образования с населением лишь на 1 млн большим, чем государство Лесото, расположенного внутри Южно-Африканской республики? А хотим мы только одного - чтобы люди там жили мирно и не действовали на нервы окружающим своими нищебродскими выходками. Как раз этого-то и недостает на берегах Балтики.
    1536
  14. Горменгаст Сегодня, 09:57
    Независимость от мозга. laughing

    Горменгаст
  15. федоров Сегодня, 10:04
    Примерно так
    федоров
  16. лысова Сегодня, 10:12
    Погано, когда сами себя обманывают.
    лысова
  17. weksha50 Сегодня, 10:16
    "Вильнюс возлагает большую надежду на реализацию проекта смычки с газопроводом Польши в 2021 году"...

    Какая глупость... Покупать российский же газ, но уже как-бы и не российский, а побывавший в руках других "хозяев"...
    Ну, я могу понять чью-то русофобию в политическом аспекте... Но когда эта русофобия проявляется в экономическом аспекте, это уже - клиника сумасшествия...
    Ну вот никак не могу себя представить, чтобы назло теще я отморозил себе уши... request
    weksha50
  18. Strashila Сегодня, 10:17
    Если бы они не стремились отказаться от своего прошлого, то помнили бы русскую мудрость... "за морем телушка полушка, да рубль перевоз"... украинцы по своей перемоге, то же газ и уголь гордо покупают по завышенной цене... и особенно их нахваливают и поддерживают в этом те, кто на этом зарабатывает... их западные проводники к демократии.
    Strashila
  19. XXXIII Сегодня, 10:19
    Вильнюс возлагает большую надежду на реализацию проекта смычки с газопроводом Польши в 2021 году. Фактически речь идёт о готовности приобретать российский газ, который продолжает оставаться наиболее конкурентоспособным видом топлива на рынке Восточной Европы.
    Дешевле точно не станет Российский газ, а экономить позволит на расходах и цена будет расти из года в год, очень много посредников на трубу хотят присесть.....Германия не просто тараном пробивает себе "северный поток-2", она хочет долгосрочных поставок и больших....Так же Литве придется искать денег для смычки с Польской трубой, потом еще получить нужный объем, а то пропускная способность труб тоже ограниченна.....Так что могут еще и остаться без газа РФ или покупать у перекупщиков.....Загнали Литву в мышеловку, она возьми и прихлопни экономику..... yes
    XXXIII
  20. Бэре Сегодня, 10:29
    Осталось только подготовить по размеру головного убора кастрюли, или закупить в ЕС или США.
    Бэре
  21. Сергей-8848 Сегодня, 10:30
    Нет промышленности - не нужен газ. Вот по такому пути следует идти прибалтам (и похоже, они в этом направлении и движутся).
    Сергей-8848
  22. rotmistr60 Сегодня, 10:31
    Повторение "украинских перемог"?..

    Так они копируют экономические "подвиги" друг друга и как деревенский д.урачок радуется простенькому значку, так и они радуются американской "помощи" в энергетике.
    rotmistr60
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