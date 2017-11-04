Литовская экономика не тянет "Independence"?

Громкие заявления, открытия в области обновляющейся энергетики не должны нас обманывать, что это на самом деле очень прогрессивно, современно и модно. С другой стороны, реальность жизни показывает, что мы должны гарантировать промышленности поставки энергии.

До окончания срока аренды литовской компанией "Klaipedos nafta" судна-терминала для хранения сжиженного газа остаётся ещё более 6-ти лет, однако литовские эксперты уже сейчас задаются вопросом о том, что с "Independence" делать дальше. Основная причина озабоченностей связана с тем, что в Литве всё же подсчитали, во сколько экономике обходится СПГ и аренда судна-гиганта. И подсчёты показали, что стоимость сжиженного газа явно снижает уровень экономического развития и не даёт возможности расширять сферу производственной деятельности.Информационный портал Delfi приводит мнение экспертов, которые говорят о том, что в ближайшие четверть века Литве не стоит надеяться и на альтернативные источники энергии. Дело в том, что международные аналитические институты показали прогноз роста уровня потребления газа в мире до 2040 года как минимум.Из заявления бывшего замминистра республики Ромаса Шведаса:В заявлении говорится и о том, что поставки СПГ и аренда "Independence" будут обходиться всё дороже. Именно поэтому Вильнюс возлагает большую надежду на реализацию проекта смычки с газопроводом Польши в 2021 году. Фактически речь идёт о готовности приобретать российский газ, который продолжает оставаться наиболее конкурентоспособным видом топлива на рынке Восточной Европы. В самой Литве пытаются объявить, что газ республика будет покупать у «европейских партнёров». Повторение "украинских перемог"?..