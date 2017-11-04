Доспехи будущего: новейшая экипировка «Ратник» за 60 секунд

«Ратник» – российская боевая экипировка военнослужащего, которую также называют «комплект солдата будущего». Сайт телеканала «Звезда» рассказывает о том, за счет чего она повышает выживаемость и эффективность российских военнослужащих на поле боя.Главная цель создания «Ратника» – повышение боевой эффективности и выживаемости на поле боя отдельно взятого солдата. Это достигается путем применения специальных материалов, систем навигации и ночного видения, отслеживания психофизиологического состояния военнослужащего.