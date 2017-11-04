Турция готова к созданию собственного вертолета
Турецкие конструкторы накопили достаточно опыта, чтобы создать отечественный ударный вертолёт. Как сообщает портал janes.com, компания Turkish Aerospace Industries (TAI) объявила о начале работ по созданию боевой машины под названием ATAK 2.
На сегодняшний день TAI уже производит ударные вертолёты T129 для турецкой армии (машина является лицензионной копией итальянского вертолёта AW129 Mangusta, разработанной в 80-е годы).
В компании TAI указывают, что ATAK 2 будет больше и тяжелее, чем T129. Масса вертолёта составит 6 т, при этом он будет обладать высоким уровнем бронирования и сможет нести как артиллерийское, так и ракетно-бомбовое вооружение.
Для снижения стоимости разработки новой винтокрылой машины в TAI планируют использовать наработки, полученные при проектировании вертолёта T625. Эта многоцелевая 10-тонная машина вместимостью до 20 человек будет производиться для армии в различных модификациях. Несмотря на отличия в конфигурациях и целевом назначении, вертолёты ATAK 2 и T625 будут разрабатываться параллельно, и их элементы будут во многом сходны и даже взаимозаменяемы, передает "Warspot"
На сегодняшний день TAI уже производит ударные вертолёты T129 для турецкой армии (машина является лицензионной копией итальянского вертолёта AW129 Mangusta, разработанной в 80-е годы).
Компьютерная модель вертолёта ATAK 2.
В компании TAI указывают, что ATAK 2 будет больше и тяжелее, чем T129. Масса вертолёта составит 6 т, при этом он будет обладать высоким уровнем бронирования и сможет нести как артиллерийское, так и ракетно-бомбовое вооружение.
Компьютерная модель вертолёта T625.
Для снижения стоимости разработки новой винтокрылой машины в TAI планируют использовать наработки, полученные при проектировании вертолёта T625. Эта многоцелевая 10-тонная машина вместимостью до 20 человек будет производиться для армии в различных модификациях. Несмотря на отличия в конфигурациях и целевом назначении, вертолёты ATAK 2 и T625 будут разрабатываться параллельно, и их элементы будут во многом сходны и даже взаимозаменяемы, передает "Warspot"
Использованы фотографии: tai.com.tr
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти