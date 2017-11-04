12:48 04 ноября

Турция готова к созданию собственного вертолета

Турецкие конструкторы накопили достаточно опыта, чтобы создать отечественный ударный вертолёт. Как сообщает портал janes.com, компания Turkish Aerospace Industries (TAI) объявила о начале работ по созданию боевой машины под названием ATAK 2.

На сегодняшний день TAI уже производит ударные вертолёты T129 для турецкой армии (машина является лицензионной копией итальянского вертолёта AW129 Mangusta, разработанной в 80-е годы).

Турция готова к созданию собственного вертолета

Компьютерная модель вертолёта ATAK 2.



В компании TAI указывают, что ATAK 2 будет больше и тяжелее, чем T129. Масса вертолёта составит 6 т, при этом он будет обладать высоким уровнем бронирования и сможет нести как артиллерийское, так и ракетно-бомбовое вооружение.


Компьютерная модель вертолёта T625.

Для снижения стоимости разработки новой винтокрылой машины в TAI планируют использовать наработки, полученные при проектировании вертолёта T625. Эта многоцелевая 10-тонная машина вместимостью до 20 человек будет производиться для армии в различных модификациях. Несмотря на отличия в конфигурациях и целевом назначении, вертолёты ATAK 2 и T625 будут разрабатываться параллельно, и их элементы будут во многом сходны и даже взаимозаменяемы, передает "Warspot"

Использованы фотографии: tai.com.tr
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Комментарии 35

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  1. Джедай Сегодня, 11:13
    Посмотрел первое фото и подумал : дежа вю? Вылитая "мангуста" с точностью до нескольких знаков после запятой :

    Или будет иметь место только внешнее сходство? request
    Джедай
    1. maxim947 Сегодня, 11:15
      Интересно Чей движок?
      maxim947
      1. Джедай Сегодня, 11:17
        Сложно сказать, ведь это пока всего-лишь проект.
        Джедай
        1. san4es Сегодня, 11:54
          Цитата: Джедай
          ... пока всего-лишь проект.

          hi Привет Макс..Переводим с турецкого?
          san4es
          1. sabakina Сегодня, 12:04
            Саня, прЮвет! Скажи, как можно из "грузовика" сделать "ударный"? Наш КА-50 с такими трудностями рождался! Зато потом военные "на земле" просили пилотов задержаться в командировке. Жаль, не сохранил статью из Российской газеты. Там шла речь про Чечню и КА-50.
            sabakina
            1. san4es Сегодня, 12:25
              Привет Слав hi
              Цитата: sabakina
              ...как можно из "грузовика" сделать "ударный"?.

              ...Оставить движок с редуктором, всё остальное скопировать wink
              san4es
              1. sabakina Сегодня, 12:27
                Всё понял. Пошёл со служебного фокуса ставить мотор на личный Запорожец!
                sabakina
          2. Джедай Сегодня, 12:29
            Привет, Саша! hi Не силён я в турецком наречии...
            Джедай
    2. xetai9977 Сегодня, 11:15
      Турецкий оборонпром сделал огромный шаг за последние 10 лет. От кораблей и авиации до стрелковки и ракет. Молодцы!
      xetai9977
      1. Банщик-М Сегодня, 11:20
        Цитата: xetai9977
        Турецкий оборонпром сделал огромный шаг за последние 10 лет. От кораблей и авиации до стрелковки и ракет. Молодцы!

        Как и Азербайджан ..! Хвалите друг друга ? Израиль вас тоже хвалит .. А русские работают! soldier
        Банщик-М
        1. xetai9977 Сегодня, 11:22
          А что, "благообразный", значит есть за что хвалить. За нас не беспокойтесь. И идите тоже работать, а не просиживать на диване. Работничек вы наш.
          xetai9977
      2. mgero Сегодня, 11:22
        Азербайджан тоже зделал последние годы большой рывок (в сельском хозяйстве) молодцы
        mgero
        1. xetai9977 Сегодня, 11:23
          "Азербайджан тоже зделал последние годы большой рывок (в сельском хозяйстве) молодцы"
          Разве это плохо? Отлично же! Валюта в страну, рабочие места. tongue Кстати не зделал, а сделал.
          xetai9977
          1. sabakina Сегодня, 12:10
            Неужто дыни стали слаще? belay
            sabakina
      3. Pirogov Сегодня, 12:43
        Цитата: xetai9977
        Турецкий оборонпром сделал огромный шаг за последние 10 лет. От кораблей и авиации до стрелковки и ракет. Молодцы!

        Огромный шаг в клепании винтовок ,которых хватает на сто выстрелов ,или сборку с евро американских комплектующих ,различной военной техники ? Можно подробнее О турецких ПЕРЕМОГАХ услышать в ВПК ? В чём я могу с вами согласится ,что первый шаг сделан и действительно в Турции стали большое внимание уделять этому вопросу .
        Pirogov
    3. pvv113 Сегодня, 11:21
      Экипаж будет турецкий wink А остальные детали - один к одному
      pvv113
      1. Джедай Сегодня, 11:25
        Да нет, Володя - у "Мангусты" максимальный взлётный вес 4,1 т. А у этого в 1,5 раза больше . Может, турки на основе фюзеляжа "Мангусты" разработают свой, увеличенный?
        Джедай
        1. pvv113 Сегодня, 11:39
          Увеличенный взлетный вес может потребовать более мощную силовую установку - а это двигатели и главный редуктор. То есть опять туркам придется это импортировать.
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 12:27
            Вот и я о том же. Так что "турецким" этот вертолёт будет номинально.
            Джедай
            1. pvv113 Сегодня, 12:32
              Ну а с другой стороны - пусть попробуют. Как говаривал товарищ Берия: попытка - не пытка lol
              pvv113
              1. Джедай Сегодня, 12:36
                Как я писал ниже: Аллах им в помощь. yes
                Джедай
    4. 210окв Сегодня, 11:28
      Турки копирайта к китайцев набрались..
      Цитата: Джедай
      Посмотрел первое фото и подумал : дежа вю? Вылитая "мангуста" с точностью до нескольких знаков после запятой :

      Или будет иметь место только внешнее сходство? request
      210окв
      1. hohol95 Сегодня, 11:48
        На сегодняшний день TAI уже производит ударные вертолёты T129 для турецкой армии (машина является лицензионной копией итальянского вертолёта AW129 Mangusta, разработанной в 80-е годы).
        hohol95
    5. самоход Сегодня, 11:38
      Цитата: Джедай
      В компании TAI указывают, что ATAK 2 будет больше и тяжелее, чем T129. Масса вертолёта составит 6 т, при этом он будет обладать высоким уровнем бронирования и сможет нести как артиллерийское, так и ракетно-бомбовое вооружение.

      объясните мне не сведущему, как при массе в 6 т. можно обладать высоким уровнем бронирования (даже не защищенности) и нести куеву тучу разнообразного вооружения?! request
      самоход
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 11:49
        Цитата: самоход
        объясните мне не сведущему, как при массе в 6 т. можно обладать высоким уровнем бронирования (даже не защищенности) и нести куеву тучу разнообразного вооружения?!

        Да легко... летать только не будет laughing
        Андрей из Челябинска
      2. pvv113 Сегодня, 12:28
        Пример - Ми-24. У него высокий уровень брони, различные варианты вооружения и максимальный взлетный вес около 11,5 тонн. Но у него два двигателя мощностью по 2500 лошадей каждый
        pvv113
    6. hohol95 Сегодня, 11:48
      Вы статью то внимательно читали?
      На сегодняшний день TAI уже производит ударные вертолёты T129 для турецкой армии (машина является лицензионной копией итальянского вертолёта AW129 Mangusta, разработанной в 80-е годы).
      hohol95
  2. Комментарий был удален.
  3. Горный стрелок Сегодня, 11:23
    Да фигня какая то. Производство по лицензии, это совсем не создание конструкторской школы, испытательных стендов, и многого другого...
    Горный стрелок
    1. xetai9977 Сегодня, 11:27
      Никакая не фигня. Россия тоже начинала со сборки французских аппаратов и в танковой. и в авиационной областях.
      xetai9977
      1. sabakina Сегодня, 12:14
        Не надо путать палец с небом. Тогда самолётостроение и танкостроение только зачиналось. Мы успели купить Кристи, на базе которого развили свою школу. Так же , как и в самолётостроении. Учись, студент.
        sabakina
    2. Джедай Сегодня, 11:28
      Хотят делать - пусть делают, Аллах им в помощь. Может, у турков вертолёт получится лучше, чем танк у индусов. wink
      Джедай
  4. Mamka pula Сегодня, 11:26
    Турция готова к созданию собственного вертолета

    Ух ты!
    Только созрели?
    Ну и моща
    Mamka pula
  5. Геркулесыч Сегодня, 12:05
    Вот и турки со временем станут нам тоже конкурентами, их не нужно недооценевать, в кооперации с кем-нибудь для начала вертушку создадут, а дальше сами! Кстати, им могут помочь в этом сильно укроинцы -движками для начала.
    Геркулесыч
  6. болот Сегодня, 12:10
    Ну теперь по ценам,если будет дешевле Ми-35 то будут брать.
    Для "бюджетных" армий самое то.Не дорогой ударный вертолет,Ансат-2 мог бы занять эту нишу,для военных конфликтов с низкой интенсивностью,контрпартизанщина.
    болот
  7. Идущий Сегодня, 12:32
    На сегодняшний день TAI уже производит ударные вертолёты T129 для турецкой армии (машина является лицензионной копией итальянского вертолёта AW129 Mangusta, разработанной в 80-е годы).


    Многие начинают с лицензионного производства и начинают делать свои проекты.
    Идущий
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