"Газпром" довел "Турецкий поток" до границы Турции

Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы исключительной экономической зоны между двумя странами

"Газпром" завершил строительство морских участков "Турецкого потока" на территории России, первая нитка газопровода вошла в исключительную экономическую зону Турции, сообщает South Stream Transport B. V. ("дочка" "Газпрома", которая занимается строительством газопровода).— говорится в сообщении.Всего "Газпром" уже построил по двум ниткам "Турецкого потока" 448 километров. Как отмечает SST, строительство идет по графику — менее чем за полгода удалось построить почти четвертую часть морского участка.Теперь судно Pioneering Spirit продолжит укладку нитки до участка берегового примыкания в Турции. Обе нитки газопровода выйдут на сушу недалеко от населенного пункта Кыйыкёй.Судно Pioneering Spirit компании Allseas укладывает в среднем около четырех километров в день. Глубина Черного моря на границе исключительных экономических зон России и Турции составляет 2171 метр — это один из самых глубоких участков "Турецкого потока"."Газпром" сооружает газопровод "Турецкий поток" с мая. Строительство первой нитки мощностью 15,75 миллиарда кубометров предполагается закончить в марте будущего года, она предназначена для поставок газа в Турцию. Вторую нитку то же мощности, по которой газ пойдет в Южную и Юго-Восточную Европу, должны построить в 2019 году.