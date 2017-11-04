12:45 04 ноября

"Газпром" довел "Турецкий поток" до границы Турции

"Газпром" завершил строительство морских участков "Турецкого потока" на территории России, первая нитка газопровода вошла в исключительную экономическую зону Турции, сообщает South Stream Transport B. V. ("дочка" "Газпрома", которая занимается строительством газопровода).

Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы исключительной экономической зоны между двумя странами
— говорится в сообщении.

"Газпром" довел "Турецкий поток" до границы Турции



Всего "Газпром" уже построил по двум ниткам "Турецкого потока" 448 километров. Как отмечает SST, строительство идет по графику — менее чем за полгода удалось построить почти четвертую часть морского участка.

Теперь судно Pioneering Spirit продолжит укладку нитки до участка берегового примыкания в Турции. Обе нитки газопровода выйдут на сушу недалеко от населенного пункта Кыйыкёй.

Судно Pioneering Spirit компании Allseas укладывает в среднем около четырех километров в день. Глубина Черного моря на границе исключительных экономических зон России и Турции составляет 2171 метр — это один из самых глубоких участков "Турецкого потока".

"Газпром" сооружает газопровод "Турецкий поток" с мая. Строительство первой нитки мощностью 15,75 миллиарда кубометров предполагается закончить в марте будущего года, она предназначена для поставок газа в Турцию. Вторую нитку то же мощности, по которой газ пойдет в Южную и Юго-Восточную Европу, должны построить в 2019 году.

Использованы фотографии: gazprom.ru
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Комментарии 30

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  1. DEZINTO Сегодня, 11:57
    Где-то кому - то очень вгрустнулось. )
    DEZINTO
    1. Partyzan Сегодня, 12:08
      Цитата: DEZINTO
      Где-то кому - то очень вгрустнулось. )

      даже очень laughing
      Partyzan
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:00
    Глубина Черного моря на границе исключительных экономических зон России и Турции составляет 2171 метр
    А оборудование интересно на случай ремонта есть? Интересно было бы по этому поводу инфу почитать. Вообще без лишнего пафоса такие действительно стройки века сейчас проводят.Молодцы.
    Наблюдатель2014
  3. Hard Rock Сегодня, 12:03
    Как там киевская хунта говорила писала, мост в Крым существует только в кино, турецкий поток, по всей видимости, тоже. Вот пусть и пребывают в своих мечтах! Кот Васька, слушает да ест. Возвращение в реальный мир будет весьма болезненным!
    Hard Rock
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:06
      Hard Rock
      Возвращение в реальный мир будет весьма болезненным!
      Какой там реальный мир.Там одна мечта уехать на заработки.И вообще стране огороду газ в промышленных масштабах уже не нужен.
      Наблюдатель2014
      1. Hard Rock Сегодня, 12:13
        Все вряд-ли уйдут, верхушка сбежит, а вот потом и начнётся тяжкое пробуждение для зомбиков...
        Hard Rock
        1. ПалБор Сегодня, 12:42
          Да какое пробуждение!Они подыхать станут и, всё равно,будут всех вокруг винить в происках,агрессии ограблении...
          Народ,паталогически не способный к самоанализу и учёбе на своих ошибках.
          ПалБор
      2. poquello Сегодня, 12:14
        Цитата: Наблюдатель2014
        Hard Rock
        Возвращение в реальный мир будет весьма болезненным!
        Какой там реальный мир.Там одна мечта уехать на заработки.И вообще стране огороду газ в промышленных масштабах уже не нужен.

        ну денюжку то они за транзит имели
        poquello
    2. NIKNN Сегодня, 12:11
      Цитата: Hard Rock
      Возвращение в реальный мир будет весьма болезненным!

      По этому они и не спешат в нормальный мир возвращаться...
      NIKNN
      1. poquello Сегодня, 12:44
        Цитата: NIKNN
        Цитата: Hard Rock
        Возвращение в реальный мир будет весьма болезненным!

        По этому они и не спешат в нормальный мир возвращаться...

        спешат не спешат, а мир никуда не делся - у укропов тема обслуживания набранных кредитов вылезает
        poquello
  4. Ихрек Сегодня, 12:08
    Интересно, на прокладку этих труб присутствует Турецкий капитал, а то ведь турки ребята не надёжные. Сегодня построим, ввалим деньги, а завтра когда всё будет построено они могут просто отказаться от нашего газа, есть какая то страховка на случай таких рисков. Или опять как всегда верим на слово.
    Ихрек
    1. poquello Сегодня, 12:13
      Цитата: Ихрек
      Интересно, на прокладку этих труб присутствует Турецкий капитал, а то ведь турки ребята не надёжные. Сегодня построим, ввалим деньги, а завтра когда всё будет построено они могут просто отказаться от нашего газа, есть какая то страховка на случай таких рисков. Или опять как всегда верим на слово.

      турки от раздачи откажутся? да ладно
      poquello
      1. Джедай Сегодня, 12:35
        Свежо предание, да верится с трудом. Они скорее ногу себе отгрызут, чем откажутся быть хабом.
        Джедай
        1. Ратуш Сегодня, 12:42
          А газ из Турции в Европу каким маршрутом попадет?
          Ратуш
      2. Васян1971 Сегодня, 12:38
        Цитата: poquello
        турки от раздачи откажутся? да ладно

        Болгары отказались.
        Васян1971
        1. poquello Сегодня, 12:41
          Цитата: Васян1971
          Цитата: poquello
          турки от раздачи откажутся? да ладно

          Болгары отказались.

          болгары -рабы лампы
          poquello
  5. Геркулесыч Сегодня, 12:10
    Главное, чтобы сейчас не тормозился процесс, эрдогаду наверняка сотни раз поступали всякие предложения по замарозке или даже срыву работ! sad Нам нужно непрерывно контролировать работы, и заодно заботиться о безопасности трубопровода, ибо укробендеры пойдут на все чтобы газопровод как можно позже был готов, или вообще не был достоин.
    Геркулесыч
  6. zadorin1974 Сегодня, 12:11
    Привет бюджету Украины в 2019 году ну и Нафтогазу
    zadorin1974
  7. wot Сегодня, 12:11
    5 комментариев , с такой радостью , вам что лично с этого что то перепадет ? или радость , то что природные богатства страны направо и налево распродаем , нормальные страны торгуют технологиями , широка страна моя родная , много в ней лесов полей и рек и всего остального , тоже дофига ( кинофильм раз на раз не приходится )
    wot
    1. Muvka Сегодня, 12:15
      Например Норвегия, да? Или США, которые хотят в 2 раза увеличить экспорт нефти и пытаются пропихнуть свой сжиженый газ в Европу? Ну ну. Видимо по вашему сжиженый газ - это технологии? Или США ненормальная страна? Еще Канада.
      Muvka
    2. злой партизан Сегодня, 12:29
      Цитата: wot
      вам что лично с этого что то перепадет ?

      Моей компании запросто может обломиться заказ на диагностику этого г/п после окончания строительства и во время его эксплуатации. yes
      В торговле энергоресурсами, вообще-то, 2 зависимые стороны: и продавец и покупатель. Все вопли о том, что на рынке энергоресурсов предложение превышает спрос - просто трёп. И глупо не использовать тот ресурс, который ты хорошо научился извлекать и транспортировать прямо к порогу покупателя. А сказки о том, что у нас газа осталось на 50-100 лет и не более оставьте для Навального и К. Сколько у нас в стране газа не знает никто.
      злой партизан
  8. turbris Сегодня, 12:20
    Конечно - это не лучший вариант - рассчитывать на Турцию, но может в экономике, турки более прагматичны, чем в политике.
    turbris
  9. Горный стрелок Сегодня, 12:21
    Сажают турок на "газовую иглу". wassat там ещё и АЭС строится. Это и есть "мягкая сила" в моем понимании.
    Горный стрелок
  10. Идущий Сегодня, 12:29
    Вторую нитку то же мощности, по которой газ пойдет в Южную и Юго-Восточную Европу, должны построить в 2019 году.


    Как раз к окончанию договора со скакунами , пусть прыгают дальше.
    Идущий
  11. wot Сегодня, 12:32
    Цитата: Muvka
    Или США, которые хотят в 2 раза увеличить экспорт нефти и пытаются пропихнуть свой сжиженый газ в Европу? Ну ну. Видимо по вашему сжиженый газ - это технологии? Или США ненормальная страна? Еще Канада.

    у США цель лишить Россию доходов в бюджет , и газ у них явно не основной источник дохода , но спорить с вами я не хочу , Урякайте дальше на ВО у нас в стране все прекрасно и видимо вы не встречаете пенсионеров которые всю жизнь прогарбатились и стоят у магазинов с баночками для мелочи , потому что вся пенсия на жкх уходит , все у нас прекрасно , а вот же еще новость , наш МИД то как силу почувствовал - целой Канаде зеркально ответил , прям аж гордость за них laughing fellow
    wot
  12. болот Сегодня, 12:33
    Ну теперь у турков будет централизованная газофикация,заживут.
    А то помню в Стамбуле,в небольшой гостинице, газовый камин-обогреватель,на пропане-бутане,зимой было зябко.
    болот
  13. rudolff Сегодня, 12:38
    Забираем газовый вентиль с Украины и отдаем туркам. Как по мне, то xрeн редьки не слаще. Турция даже не член Евросоюза. Идеальный вариант, ветка в Болгарию через Крым, что сейчас конечно нереально. На худой конец, может украинскую ГТС европейцы все-же выкупят, тогда ответственность за поставки только до границы.
    rudolff
  14. wot Сегодня, 12:42
    Цитата: злой партизан
    Моей компании запросто может обломиться заказ на диагностику этого г/п после окончания строительства и во время его эксплуатации.

    ну тогда все ясненько laughing wink
    wot
  15. Vard Сегодня, 12:43
    Сапожник без сапог, Россия без газоснабжения
    По состоянию на первый квартал 2016 года показатель газификации в Российской Федерации составил 66,2%. Много это или мало? Для сравнения приведем уровень газификации других государств:
    Голландия – 99,9%;
    Армения – 93%;
    Азербайджан – 80%;
    Узбекистан – 75%;
    Украина – 72%.
    В Европе средний показатель газификации по странам превышает 90%. Как же так сложилось, что великая газовая держава не обеспечила своих жителей газом?
    Vard
  16. Геннадий Иванюхин Сегодня, 12:45
    жаль.газ то народный
    Геннадий Иванюхин
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