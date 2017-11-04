12:48 04 ноября

В радиотехнический полк ЗВО поступила РЛС «Каста 2-2», способная обнаруживать «Стелсы»

На вооружении радиотехнического полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области, поступила новая радиолокационная станция (РЛС) «Каста 2-2», сообщает пресс-служба округа

В радиотехнический полк ЗВО поступила РЛС «Каста 2-2», способная обнаруживать «Стелсы»


РЛС «Каста 2-2» – мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима. Она предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, эшелона высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов – самолетов, вертолетов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах. Станция обнаруживает цели, выполненные с применением технологий «Стелс», а также движущиеся объекты на поверхности моря
- говорится в сообщении.


В Минобороны отмечают, что «Каста 2-2» обладает высокой надежностью, удобством и безопасностью в эксплуатации, простотой технического обслуживания, по совокупности характеристик не имеет аналогов в мире.

Помимо непосредственно станций подразделения ЗВО оснащаются радиопрозрачными укрытиями, выносными рабочими местами оператора и средствами автоматизации
- добавили в пресс-службе

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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