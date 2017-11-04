14:39 04 ноября

В Оренбурге открыли памятник погибшему в Сирии Герою России Прохоренко

В Оренбурге в субботу торжественно отрыт памятник Герою России Александру Прохоренко, погибшему при выполнении боевого задания в районе сирийской Пальмиры.

На сайте правительства Оренбургской области сообщается, что в церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава региона Юрий Берг, родители и родственники А.Прохоренко, кадеты, члены движения "Юнармия", представители общественных и ветеранских организаций.

В Оренбурге открыли памятник погибшему в Сирии Герою России Прохоренко

открытие памятника


За 1,5 года именем Прохоренко названы улицы в Оренбурге и в Грозном, на его примере учат и готовят кадетов, его память увековечена на площади в Италии
- сказал Бабич в ходе церемонии.

Памятник открыт в сквере имени Александра Прохоренко, где высажено около 200 елей, лип и рябин. Монумент из бронзы стоит на гранитном постаменте. На открытии памятника в ряды юнармейцев торжественно приняли 30 школьников.


Франц Клинцевич и брат А.Прохоренко Иван Прохоренко


Подвиг российского офицера тронул европейцев. Чтобы выразить дань уважения несколько французских семей передали родителям награды своих предков, в том числе французский национальный орден "За заслуги", почетную грамоту, подписанную в 1983 году президентом Франсуа Миттераном, Военный Крест с Пальмовой ветвью и орден Почетного легиона. Также поступок военнослужащего вызвал отклик у итальянцев, в августе этого года памятник Прохоренко был открыт в городе Вальи-Сотто. В честь него планируется назвать улицу в городе Варезе.

Александр Прохоренко погиб при выполнении задачи по наведению ударов российских самолетов на позиции боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в районе Пальмиры. Попав в окружение, офицер вызвал огонь на себя. Ему было посмертно присвоено звание Героя России, имя офицера навечно занесено в списки Смоленской военной академии войсковой ПВО.
Похоронен в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области.



Исламское государство* - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 11

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  1. Mavrikiy Сегодня, 13:59
    Достойный памятник, достойному сыну народа.
    Mavrikiy
    1. Logall Сегодня, 14:07
      Цитата: Mavrikiy
      Достойный памятник, достойному сыну народа.

      Действительно - ''не перевелись богатыри на земле русской!''!
      Всегда, в тяжелое для России время, находились Отважные сыны! Надеюсь, что так будет и впредь...
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 14:14
        Памятник Александру Прохоренко послужит примером воинской доблести для всех поколений - как нынешних, так и будущих. soldier
        Джедай
        1. Logall Сегодня, 14:18
          Макс, но всё-таки хотелось бы избежать возникновения ситуаций, в которых бы приходилось совершать подобные подвиги...
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 14:21
            Я согласен, Саша . Но не всегда всё идёт так, как мы того желаем. Особенно на войне...
            Джедай
    2. Банщик-М Сегодня, 14:08
      Урал всегда сынами героями был плодовит !
      А Саша , еще с детства мечтал быть военным , отличник , спортсмен ! И фраза его в юности "Я обязательно совершу героический поступок.....!
      Все сбылось сынок... Вот только слезы на глазах и боль!

      Отомстим за тебя ..прости , что не уберегли..
      Банщик-М
  2. gigiperfetto Сегодня, 14:13
    Вечная память! Пусть земля будет пухом. И огромное спосибо и уважение родителям за героя.
    gigiperfetto
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 14:18
    Преклоняюсь.Отвага Русского Воина-всегда в воязыцах.Вечная память нашим парням,погибшим за Родину.Смерть забирает молодых.Ё-моё!Они мне в сыновья годятся,как и многим на сайте.
    ВЕРЕСК
  4. Sergey53 Сегодня, 14:24
    Достойный сын своей семьи, своего народа.Земля ему пухом и вечная память.
    Sergey53
  5. Горный стрелок Сегодня, 14:29
    Достойный памятник достойному офицеру. Вот о таких парнях надо фильмы снимать, с госучастием, а не "Матильду". Жалкую пародию, не имеющую никакого отношения к реальной истории...
    Горный стрелок
  6. assa67 Сегодня, 14:39
    на таких ,как он стояла и будет стоять наша страна...вечная память
    assa67
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