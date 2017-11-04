В Оренбурге открыли памятник погибшему в Сирии Герою России Прохоренко

открытие памятника





За 1,5 года именем Прохоренко названы улицы в Оренбурге и в Грозном, на его примере учат и готовят кадетов, его память увековечена на площади в Италии

Франц Клинцевич и брат А.Прохоренко Иван Прохоренко

В Оренбурге в субботу торжественно отрыт памятник Герою России Александру Прохоренко, погибшему при выполнении боевого задания в районе сирийской Пальмиры.На сайте правительства Оренбургской области сообщается, что в церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава региона Юрий Берг, родители и родственники А.Прохоренко, кадеты, члены движения "Юнармия", представители общественных и ветеранских организаций.- сказал Бабич в ходе церемонии.Памятник открыт в сквере имени Александра Прохоренко, где высажено около 200 елей, лип и рябин. Монумент из бронзы стоит на гранитном постаменте. На открытии памятника в ряды юнармейцев торжественно приняли 30 школьников.Подвиг российского офицера тронул европейцев. Чтобы выразить дань уважения несколько французских семей передали родителям награды своих предков, в том числе французский национальный орден "За заслуги", почетную грамоту, подписанную в 1983 году президентом Франсуа Миттераном, Военный Крест с Пальмовой ветвью и орден Почетного легиона. Также поступок военнослужащего вызвал отклик у итальянцев, в августе этого года памятник Прохоренко был открыт в городе Вальи-Сотто. В честь него планируется назвать улицу в городе Варезе.Александр Прохоренко погиб при выполнении задачи по наведению ударов российских самолетов на позиции боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в районе Пальмиры. Попав в окружение, офицер вызвал огонь на себя. Ему было посмертно присвоено звание Героя России, имя офицера навечно занесено в списки Смоленской военной академии войсковой ПВО.Похоронен в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области.Исламское государство* - террористическая группировка, запрещенная в России