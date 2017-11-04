Порошенко вывел два села из "серой зоны" в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское на территории ДНР, таким образом выводя населенные пункты из «серой зоны» (зоны демилитаризации) в Донбассе.
Соответствующий документ обнародован в пятницу на официальном сайте главы украинского государства. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Отметим, что в сентябре 2015 года село Широкино вошло в зону безопасности по решению переговорщиков контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Для этого участники минских переговоров выработали дополнение к Комплексу мер о создании 30-километровой буферной зоны ("серой зоны") путем отвода каждой из сторон конфликта легкого вооружения на 15 км от линии разграничения.
Соответствующий документ обнародован в пятницу на официальном сайте главы украинского государства. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Во исполнение Закона Украины "О военно-гражданской администрации" постановляю образовать военно-гражданскую администрацию сел Широкино и Бердянское Волновахского района Донецкой области- отмечено в указе.
Отметим, что в сентябре 2015 года село Широкино вошло в зону безопасности по решению переговорщиков контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Для этого участники минских переговоров выработали дополнение к Комплексу мер о создании 30-километровой буферной зоны ("серой зоны") путем отвода каждой из сторон конфликта легкого вооружения на 15 км от линии разграничения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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