16:29 04 ноября

Порошенко вывел два села из "серой зоны" в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское на территории ДНР, таким образом выводя населенные пункты из «серой зоны» (зоны демилитаризации) в Донбассе.

Соответствующий документ обнародован в пятницу на официальном сайте главы украинского государства. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Порошенко вывел два села из "серой зоны" в Донбассе



Во исполнение Закона Украины "О военно-гражданской администрации" постановляю образовать военно-гражданскую администрацию сел Широкино и Бердянское Волновахского района Донецкой области
- отмечено в указе.

Отметим, что в сентябре 2015 года село Широкино вошло в зону безопасности по решению переговорщиков контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Для этого участники минских переговоров выработали дополнение к Комплексу мер о создании 30-километровой буферной зоны ("серой зоны") путем отвода каждой из сторон конфликта легкого вооружения на 15 км от линии разграничения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 32

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  1. Logall Сегодня, 15:00
    Подвигает границы, чтобы ближе подогнать свои войска? Или я что-то не так понял?
    Потом скажет, мол это наша территория, отводить войска глубже... Действует по принципу НАТО, мол Россия у самых йо-йо границ...
    Logall
    1. Черный_Ватник Сегодня, 15:04
      Только у НАТО админ. ресурс еще бешеный, а Пеця уже у всех в печенках сидит.
      Черный_Ватник
      1. NIKNN Сегодня, 15:10
        Цитата: Черный_Ватник
        Только у НАТО админ. ресурс еще бешеный, а Пеця уже у всех в печенках сидит.

        Вот и я подумал
        Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское на территории ДНР
        Подписал то подписал, а создал?...
        NIKNN
        1. pjastolov Сегодня, 15:34
          Цитата: NIKNN
          Подписал то подписал, а создал?...

          Штирлиц достал из сейфа записку Мюллера. Мюллер отчаяно кричал и отбивался. Штирлиц выбросил записку Мюллера в окно. Мюллер чудом ухватился за 2-ой этаж. Чудо потом болело два дня.
          pjastolov
    2. Джедай Сегодня, 15:05
      Это он показывает с каким прибором он ложит на Минские соглашения, вечнобухой свин! am
      Джедай
      1. Шура пермский Сегодня, 15:27
        Фото огонь, петька опять с пробуха
        Шура пермский
        1. Pirogov Сегодня, 15:41
          Цитата: Шура пермский
          Фото огонь, петька опять с пробуха

          Шура Вы не правы не опять ,а с постоянного.
          Pirogov
      2. pjastolov Сегодня, 15:35
        Цитата: Джедай
        Это он показывает с каким прибором он ложит на Минские соглашения, вечнобухой свин! am

        этот прибор у него скоро вырвут, или подвесят за него laughing
        pjastolov
    3. 210окв Сегодня, 15:07
      Именно так.Минский сговор ещё аукнется..Александр hi
      Цитата: Logall
      Подвигает границы, чтобы ближе подогнать свои войска? Или я что-то не так понял?
      Потом скажет, мол это наша территория, отводить войска глубже... Действует по принципу НАТО, мол Россия у самых йо-йо границ...
      210окв
    4. 79807420129 Сегодня, 15:20
      Цитата: Logall
      Подвигает границы, чтобы ближе подогнать свои войска

      Саня так он даже в Крыму назначил свою администрацию и теперь кормит бездельников laughing Так и тут,все осталось по прежнему,но администрация уже есть у него. wink
      79807420129
      1. Серый брат Сегодня, 15:31
        Цитата: 79807420129
        Саня так он даже в Крыму назначил свою администрацию и теперь кормит бездельников

        Я посмотрел по карте и понял что я ничего не понял, это же практически пригород Мариуполя.
        Бердянское между Сопино и Широкино находится, там же так и так бандеровская власть должна быть.
        Серый брат
        1. 79807420129 Сегодня, 15:35
          Цитата: Серый брат
          Я посмотрел по карте и понял что я ничего не понял

          Серый брат,понять логику вечно пьяного поросенка трудно. request Все на своих местах,но главное администрацию назначить. hi
          79807420129
        2. Krasniy_lis Сегодня, 16:05
          Я вам больше скажу, она там и есть все время. Это "власть". А в Широком вообще никого. Оно простреливается на сквозь постоянно. так что это, как всегда, пшик.
          Krasniy_lis
    5. pjastolov Сегодня, 15:32
      Цитата: Logall
      Потом скажет, мол это наша территория, отводить войска глубже...

      хочешь сказать: не мытьем - так катаньем?
      pjastolov
      1. Банщик-М Сегодня, 15:47
        Мелочи все это...Все равно нам Киев брать! soldier
        Банщик-М
        1. pjastolov Сегодня, 15:50
          Цитата: Банщик-М
          Мелочи все это..

          Виталь hi возможно, но это не мелочи - у моей жены там родственники, опять что-то типа гражданской войны?
          pjastolov
          1. Logall Сегодня, 16:06
            Володя, Влад и все все все, кого не видел, Здравствуйте hi !
            У половины россиян и белорусов там родственники!
            Нужно не Киев брать, но Вашингтон! И всё успокоится...
            Logall
            1. pjastolov Сегодня, 16:14
              Цитата: Logall
              Нужно не Киев брать, но Вашингтон! И всё успокоится..

              полностью согласен
              pjastolov
        2. Bombvojage Сегодня, 16:12
          тебе надо брать 1 фанфурик боярышника,вместо двух
          Bombvojage
  2. Черный_Ватник Сегодня, 15:01
    В интернете еще реально найти фото, где он не под шафе? Или он из этого состояния никогда не выходит?

    Черный_Ватник
    1. pjastolov Сегодня, 15:38
      Цитата: Черный_Ватник
      В интернете еще реально найти фото, где он не под шафе? Или он из этого состояния никогда не выходит?

      да как мне тут выйти то - дела государевы
      pjastolov
  3. Serg Koma Сегодня, 15:03
    Бандеровский трезуб ему очень к лицу
    Serg Koma
    1. anjey Сегодня, 15:13
      для петюни это не трезуб а рюмка "розочкой"
      anjey
  4. Serg Koma Сегодня, 15:06
    Цитата: Logall
    Подвигает границы, чтобы ближе подогнать свои войска? Или я что-то не так понял?
    Потом скажет, мол это наша территория, отводить войска глубже... Действует по принципу НАТО, мол Россия у самых йо-йо границ...
    Передвигает "серую зону"(отвод каждой из сторон конфликта легкого вооружения на 15 км от линии разграничения) в сторону республик
    Serg Koma
  5. assa67 Сегодня, 15:14
    подсвинку срочно надо что-то делать,пока не скинули..вот и пыжится..а укросми будут вопить,что жители сами слезно молили о возвращении в лоно незалежной
    assa67
  6. Горный стрелок Сегодня, 15:20
    А ополченцы ему позволят? Хотя что ему. У них там и Крымские министерства функционируют... wassat
    Горный стрелок
  7. Навигатор 1 Сегодня, 15:21
    Серьёзная перамога laughing
    Навигатор 1
  8. Александр War Сегодня, 15:34
    Спецназ США в ЛНР
    Александр War
  9. Langf Сегодня, 15:49
    Вывел два села из "серой зоны" и впал в "белую".
    Langf
  10. Пивасик Сегодня, 15:55
    На фото - главком в обычном "рабочем состоянии"... laughing
    Пивасик
  11. злой партизан Сегодня, 16:06
    Петя! Сними кепку!! А то ты в это кепке - алкаш алкашём! sad Ей Богу! yes
    Ты, в конце концов, Главнокомандующий или где? fool
    злой партизан
  12. Идущий Сегодня, 16:26
    “Во исполнение Закона Украины "О военно-гражданской администрации" постановляю образовать военно-гражданскую администрацию сел Широкино и Бердянское Волновахского района Донецкой области
    - отмечено в указе.


    Столбит территорию , но не поможет.
    Идущий
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