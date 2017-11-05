5 ноября в России отмечается День военного разведчика

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5 ноября Россия отмечает День военного разведчика – профессиональный праздник российских военных, чья служба связана с военной разведкой. Данный праздник был учрежден приказом министра обороны Игоря Дмитриевича Сергеева от 12 октября 2000 года. Он отмечается ежегодно 5 ноября в соответствии с президентским указом от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ». Разведчик – одна из самых старых профессий, которая с годами не теряет своей актуальности, с каждым годом методы и способы разведки совершенствуются, а добытая разведчиками информация по-прежнему имеет огромное государственное значение.Разведка во все времена была делом государственной важности, так было со времен Киевской Руси. К сбору информации тогда привлекались послы, купцы, гонцы, а также жители приграничных территорий государства. Не зря профессию разведчика называют одной из древнейших на земле. Позднее в 1654 году уже при царе Алексее Михайловиче был создан Приказ тайных дел, который был прообразом разведывательного управления тех лет. В воинском уставе 1716 года Пётр I подвел под разведывательную работу правовую и законодательную базу. Позднее в январе 1810 года уже в царствование императора Александра I по инициативе военного министра Барклая де Толли в России была образована так называемая экспедиция секретных дел при военном министерстве, в январе 1812 года ее переименовали в Особенную канцелярию при военном министре.Образованная Особенная канцелярия решала важные задачи: ведение стратегической разведки (сбор стратегически важных секретных сведений за границей), оперативно-тактической разведки (сбор информации о войсках противника на границах страны) и контрразведки (выявление и последующая нейтрализация иностранной агентуры). Данная канцелярия стала первым центральным органом Военного министерства Российской империи, который занимался бы организацией разведки вооруженных сил иностранных держав.Дата 5 ноября для празднования Дня военного разведчика была выбрана неслучайно. Данный день по праву считается днем рождения Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ. В этот день в 1918 году в Петрограде в составе Полевого штаба Красной Армии было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии. С целью подготовки кадров для нового управления в Москве были открыты курсы разведки и военного контроля, на которых преподавалось 13 различных дисциплин, в том числе: тактика, география, топография, артиллерийское дело, агентурная разведка, контрразведка и др. Позднее в образовательную программу было введено элементарное изучение иностранных языков (английского, немецкого, французского, шведского, финского и японского).Первым, кто возглавил Регистрационное управление, стал Семён Аралов – большевик из числа ветеранов разведки русской армии периода Первой мировой войны. Именно Региструпр стал прообразом действующего сегодня органа управления военной разведки – Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня ГРУ – это важный компонент укрепления российского государства. Данная структура сочетает в себе все известные на сегодняшний день виды разведки – стратегическую, техническую, экономическую, космическую, агентурную (в том числе нелегальную), а также войсковую, известную также как спецназ ГРУ.С апреля 1921 года Региструпр трансформировался в Разведывательное управление (Разведупр) штаба РККА. Тогда же он стал центральным органом военной разведки как в мирное, так и в военное время. Начиная с 1926 года, Разведупр был переименован в IV Управлением штаба РККА. Одним из самых известных разведчиков, который имел отношение к Разведупру РККА (перешел на работу в ноябре 1929 года), был знаменитый советский разведчик Рихард Зорге.С началом Великой Отечественной войны основным видом деятельности разведки стало обеспечение боевых действий войск и проводимых Красной Армией операций. Подготовка и проведение всех стратегических, фронтовых и армейских операций в годы войны опиралось на данные, которые были получены с помощью оперативной и стратегической разведки. Результативностью и большим размахом отличалась в годы войны работа разведчиков, которые самоотверженно действовали за линией фронта на временно оккупированных врагом территориях, а также в других государствах. Начиная с первых дней Великой Отечественной войны, была организована заброска в тыл противнику разведывательно-диверсионных и разведывательных групп, на базе которых в дальнейшем часто формировались и развертывались большие партизанские отряды, создавалась резервная разведывательная сеть на территориях, которые временно оставлялись войскам противника.Так только за первые 6 месяцев Великой Отечественной войны в тыл противника было заброшено порядка 10 тысяч человек, в том числе огромное количество подготовленных разведчиков с радиоаппаратурой. Также в годы войны было создано Главное управление контрразведки «Смерш» (сокращение от «Смерть шпионам!»). Данное управление занималось борьбой с шпионской и диверсионной деятельностью противника, борьбой с дезертирством и предательством в рядах Красной Армии.В феврале 1942 года Разведуправление было реорганизовано в Главное разведывательное управление (ГРУ). В октябре того же года оно было выделено из состава Генштаба и переподчинено непосредственно наркому обороны Советского Союза. Задачей ГРУ стало ведение агентурной разведки армий противника за границей СССР, а также на временно оккупированных врагом территориях. В апреле 1943 года наряду с уже существующим ГРУ было образовано новое разведуправление Генштаба Красной Армии, задачей которого было руководство агентурной и войсковой разведкой фронтов, а также регулярное информирование о намерениях и действиях противника, а также проведение операций по его дезинформации. После завершения войны они были объединены в ГРУ Генерального штаба, которое с 1947 года называлось Вторым Главным управлением Комитета информации при Совете Министров СССР, а с 1949 года вновь стало ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил. В годы войны были заложены боевые традиции современной военной разведки, было подготовлено большое количество высококвалифицированных разведчиков, которые сумели накопить, а затем в послевоенные годы успешно использовать богатый боевой опыт.За прошедшие после войны годы роль военной разведки не только не уменьшилась, напротив она многократно увеличилась. В наши дни она является важнейшей составляющей укрепления государства. Военная разведка является элементом системы национальной безопасности Российской Федерации, она добывает, обрабатывает, обобщает и анализирует поступающую по различным каналам информацию о военно-политической обстановке, которая складывается вокруг нашей страны, занимается прогнозированием ее развития, а также своевременно докладывает командованию Вооруженных сил и руководству России о реальных и потенциальных угрозах национальной безопасности и суверенитету нашего государства.Сегодня в сферу интересов военной разведки входят все локальные и региональные вооруженные конфликты, вооруженные силы иностранных государств, их вооружение и боевая техника, оборудование возможных театров боевых действий, а также экономическая составляющая, особенно предприятия промышленности, работающие в интересах вооруженных сил. Для решения возложенных на нее задач военная разведка имеет в своем составе как оперативные, так и различные технические подразделения, а также информационно-аналитические и обеспечивающие структуры. Все они получают только самые современные технические средства ведения разведки, которые создаются на основе последних достижений в области телекоммуникационных, информационных и космических технологий.При этом никогда не надо забывать о том, что военный разведчик – это очень тяжелая и опасная профессия. В нашей стране за мужество и героизм, которые были проявлены при выполнении специальных заданий по обеспечению национальной безопасности, более 700 военных разведчиков удостоено высочайшего звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. В XXI веке представители этой героической военной профессии по-прежнему находятся на передовых рубежах по защите нашей страны, решая широкий спектр задач. В настоящее время военная разведка структурно относится к Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации и по праву считается «глазами и ушами» вооруженных сил нашей страны, основным их средством для получения важной военной, экономической и политической информации.В этот праздничный день коллектив «Военного обозрения» поздравляет всех, кто имел или имеет непосредственное отношение к военной разведке России. Особенно ветеранов военной разведки, участников Великой Отечественной войны. От вашей профессиональной и самоотверженной работы зависит безопасность существования нашего государства.