Прага-45. Последнее сражение с рейхом

Ранним утром 7 мая дежурный радист в штабе маршала Конева поймал сообщение: "Говорит Прага! Германские войска нападают на Прагу. Призываем доблестную Красную Армию! Нам нужна ваша помощь! Прага не сдается!"Еще в полдень, 5 мая, в Праге началось восстание. Тогда чехи вышли на баррикады и вытеснили из города немецкий гарнизон. Но находившаяся поблизости миллионная фашистская группировка армий "Центр" выдвинулась на помощь гарнизону с целью подавления восстания. Однако две советские танковые армии были срочно сняты с берлинского направления и на максимальной скорости вышли на помощь восставшим. Так началось последнее сражение с немецким рейхом.До сих пор это восстание и последовавшая за ним крупная военная операция советских войск хранят немало тайн и загадок. Для чего нужно было поднимать восстание в Праге, когда было очевидно, что гитлеровский режим обречен, и через неделю, максимум две, Прага будет свободна? Кто организовал восстание и дал сигнал о начале выступления - эмигрантское правительство Бенеша в Лондоне или Советский Союз? А может, это была инициатива подпольного чехословацкого Комитета? Какую роль сыграла в освобождении Праги армия генерала Власова?Через 60 лет на эти вопросы отвечают герои фильма, непосредственные участники тех событий: члены подпольного пражского комитета, советские разведчики, заброшенные на территорию Чехословакии накануне восстания, жители Праги и ветераны войны.