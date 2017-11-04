Россия осудила США за нежелание поддержать резолюцию против героизации нацизма

Неготовность США поддержать документ каждый раз вызывает недоумение и разочарование, тем более, что упорные попытки объяснить эту позицию заботой о свободе выражения мнений выглядят неубедительно. Особенно на фоне реакции американского общества на перечисленные в резолюции явления в самих США

В России разочарованы нежеланием США поддержать российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне.В дипмиссии напомнили, что РФ начала подготовку очередной резолюции Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".Отмечается что соавторами резолюции традиционно выступают десятки стран, документ всегда принимается подавляющим большинством, однако Вашингтон всегда голосует "против". В 2016 году "против" резолюции голосовали только Украина и США, напомнили российские дипломаты.- заявили в посольстве РФ.Российские дипломаты сообщили, что "в документе выражается серьезная обеспокоенность подъемом экстремистских движений и политических партий, чья платформа зиждется на идеологии расизма и этноцентризма, осуждается прославление нацистского движения и бывших членов организации "Ваффен-СС", включая открытие памятников и мемориалов".Кроме того, в документе "обращено внимание на постыдную практику возведения в ранг национальных героев и героев национально- освободительных движений тех, кто сражался против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами", передает "Интерфакс"