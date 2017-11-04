19:47 04 ноября

Россия осудила США за нежелание поддержать резолюцию против героизации нацизма

В России разочарованы нежеланием США поддержать российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне.

В дипмиссии напомнили, что РФ начала подготовку очередной резолюции Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Россия осудила США за нежелание поддержать резолюцию против героизации нацизма



Отмечается что соавторами резолюции традиционно выступают десятки стран, документ всегда принимается подавляющим большинством, однако Вашингтон всегда голосует "против". В 2016 году "против" резолюции голосовали только Украина и США, напомнили российские дипломаты.

Неготовность США поддержать документ каждый раз вызывает недоумение и разочарование, тем более, что упорные попытки объяснить эту позицию заботой о свободе выражения мнений выглядят неубедительно. Особенно на фоне реакции американского общества на перечисленные в резолюции явления в самих США
- заявили в посольстве РФ.

Российские дипломаты сообщили, что "в документе выражается серьезная обеспокоенность подъемом экстремистских движений и политических партий, чья платформа зиждется на идеологии расизма и этноцентризма, осуждается прославление нацистского движения и бывших членов организации "Ваффен-СС", включая открытие памятников и мемориалов".

Кроме того, в документе "обращено внимание на постыдную практику возведения в ранг национальных героев и героев национально- освободительных движений тех, кто сражался против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами", передает "Интерфакс"


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Комментарии 18

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  1. svp67 Сегодня, 19:20
    А как Америка может осудить фашизм, если это её основной "передовой отряд" продвигающий и зачищающий территории для "демократии".
    svp67
    1. 210окв Сегодня, 19:27
      На самой этой нации расистов,убийц и авантюристов клейма ставить некуда..Как они могут осудить самих себя?
      Цитата: svp67
      А как Америка может осудить фашизм, если это её основной "передовой отряд" продвигающий и зачищающий территории для "демократии".
      210окв
      1. Dashout Сегодня, 19:35
        Полностью согласен! Точно!
        Dashout
    2. Джедай Сегодня, 19:28
      И недаром же США называют "IV рейх".
      Джедай
      1. LSA57 Сегодня, 19:38
        Цитата: Джедай
        И недаром же США называют "IV рейх".

        и столица у них фашингтон
        LSA57
  2. Подрезчик Сегодня, 19:21
    Страна, которая поддерживает нацизм в странах Прибалтики и Украине, за такую резолюцию голосовать не будет... yes
    которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

    Тем более не поддержат! Это же их основной стержень внешней политики! am
    Подрезчик
    1. Джедай Сегодня, 19:29
      Саш, если США поддержат такую резолюцию, то это уже получится "мёд против пчёл". yes
      Джедай
      1. Подрезчик Сегодня, 19:40
        Да, Макс! А так не бывает...
        Цитата: Джедай
        Саш, если США поддержат такую резолюцию, то это уже получится "мёд против пчёл". yes

        Они же "исключительные"... am
        Подрезчик
  3. изя топ Сегодня, 19:28
    В России разочарованы нежеланием США

    изя топ
    1. Pete Mitchell Сегодня, 19:39
      Цитата: изя топ
      В России разочарованы нежеланием США


      Если не ошибаюсь, то это современная формулировка внешней политики Екатерины Великой: хочу чтоб когда у меня в носу засвербит, европа уже с ног от кашля валилась. Точность формулировки не гарантирую, но думаю смысл понятен.
      Pete Mitchell
  4. Гардамир Сегодня, 19:30
    Россия осудила
    И это всё?
    Гардамир
    1. Dashout Сегодня, 19:37
      Лавров - выходец из школы ООН. Выразить обеспокоенность, осудить, принять во внимание... бла-бла...
      Dashout
    2. LSA57 Сегодня, 19:40
      Цитата: Гардамир
      И это всё?

      нет не всё. ввела омон в зал оон. что ещё дипломаты могут? что вы ждали? ракетно ядерный удар? поконкретнее можно?
      LSA57
    3. татарин 174 Сегодня, 19:46
      Надо с нашей стороны всячески героизировать североамериканских героев-борцов за народную свободу таких как: Виннету, Чингачгук, Оцеола, Зоркий Сокол и других, которых было множество. Это конечно шутка, но почему-то мы всегда ограничиваемся каким-то непонятным "осуждением" на которые им глубоко фиолетово. Если я буду у себя на кухне вполголоса осуждать соседа за то что он курит и гадит на площадке он же от этого не перестанет гадить и курить, чтобы исправить ситуацию надо сперва ему высказать хотя бы вслух и в лицо наглое, а уж потом если не подействует, то и далее действовать наглостью на наглость, только так и не иначе.
      татарин 174
  5. Tusv Сегодня, 19:37
    прославление нацистского движения и бывших членов организации "Ваффен-СС", включая открытие памятников и мемориалов".

    А вам, толерастам не приходит в голову, что мы эссевцев откопаем и на их черепах начнем тренеровать свою целкость?
    "Еще не много, еще чуть чуть" и через три года активной Руссофобии я Это сделаю. И в футбик поиграю.
    Есть вещи, которые не нужно поминать. Табу! Запрещено! Вето!
    Tusv
  6. Egorovich Сегодня, 19:38
    А что здесь удивительного, матрасники и есть организаторы, финансисты и вдохновители нацизма, терроризма и вообще всего хаоса в мире. Ведь их прошлое создавали бандиты, воры и убийцы, собранные со всего мира и иммигрирующие в Америку.
    Egorovich
  7. Dr. David Livesey Сегодня, 19:44
    Во времена ВОВ господ из СС в плен не брали, не совсем понятно, что мешает сегодня при прохождении парада ветеранов СС в любой из прибалтийских стран-лимитрофов окончательно закрыть вопрос??? Ну, и бандеровцам сигнал будет...
    Dr. David Livesey
  8. iliitchitch Сегодня, 19:46
    В Нюрнберге только упёртых и глупых судили , остальные-то отнюдь не в Антарктиду ломанулись . Дело адика и ёзи живёт и процветает .
    iliitchitch
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