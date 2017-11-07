Бывших подопечных Гиммлера уважают в Латвии и сегодня

Согласно этому законопроекту руководство страны официально признает «заслуги» латышских ветеранов воевавших за нацистскую Германию и предоставит им социальные льготы, пособия, выдаст свидетельство и нагрудный знак участника войны. Напомним, что подобные«национальные герои» воевали в составе «латышского легиона» в эсесовской форме.Непонятно одно: почему латышские преступники, воевавшие на стороне фашистов и массово истреблявшие мирных жителей и евреев (в том числе женщин и детей) официально станут почетными гражданами и будут поддерживаться государством. Власти Латвии, похоже, забыли, что Нюрнбергский трибунал объявил членов войск СС преступниками.Официальные лица и историки Латвии, пытаясь оправдать зверства своих соотечественников, ссылаются на то, что злые немцы заставляли латвийцев вступить в легион под угрозой смерти. Да, так было, но только в самом конце войны, когда в рядах гитлеровцев были огромные потери, а до этого не желавшие служить в СС латыши могли выбрать трудовую повинность или просто избежать призыва (наказание за это было 6 месяцев тюрьмы).Изучив огромное количество документов, историки сделали вывод, что 90% офицеров и 60% солдат без принуждения присягнули на верность Латышскому легиону СС. В составе Латышского легиона СС под германским командованием находились 15-я и 19-я гренадерские дивизии. Отцом легиона стал рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, включивший в него также всех латышских полицейских, которые участвовали в карательных акциях на территории России, Белоруссии, Украины, Литвы и Польши. Например, в операции «Зимнее волшебство», при которой за фашистские деньги латышские полицейские зачищали территории современных России и Белоруссии, уничтожив при этом сотни деревень и около 12 тысяч мирных жителей. Самую грязную работу для эсесовцев выполняла «команда Арайса». Это подразделение латышской полиции уничтожило около 60 тысяч проживающих в Латвии евреев. Латышские эсесовцы издевались, выкалывали глаза, сапогами выбивали зубы, вырезали на теле звезды, сжигали заживо, выкручивали ноги советским солдатам, медсестрам вырезали груди. И сегодня остаток этих зверей будет поддерживаться льготами и пособиями?!Мало того, что власти столько лет закрывали глаза на ежегодное шествие бывших участников латышского легиона СС 16 марта, так в 1998-2000 годах этот день был официально объявлен днем памяти легионеров. Мол, они встали в ряды убийц не по своей воле. После критики антифашистких организаций по всему миру этот день они назвали неоднозначной датой в истории Латвии и призвали «еще раз разобраться и понять, что легионеры не виноваты, их заставили».Прошло уже столько лет. Даже немцы признают и каются. Пора бы и латышам признать грехи своих предков. Но видимо это будет не очень скоро, так как в рассматриваемом сейчас законопроекте прописано, что Латвия не причастна к действиям оккупационных сил и не принимала участия в войне».