Трамп: американцы – самые бесстрашные воины в мире

Мы господствуем в воздухе, мы господствуем в море, мы господствуем на суше и в космосе. И не потому, что у нас лучшее оборудование, хотя это так. Но потому, что у нас есть нечто лучше, чем оборудование. У нас – лучшие люди… Ваша преданность и компетенция делают вас самыми бесстрашными силами в истории нашего мира,

Ни диктатор, ни режим или нация не должны недооценивать решимость США. Время от времени в прошлом нас недооценивали. Для них это было не очень приятно, не так ли?