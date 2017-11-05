Трамп: американцы – самые бесстрашные воины в мире
Ни один режим или нация не должны недооценивать решимость американцев, которые являются самыми бесстрашными воинами в мире, передает РИА Новости заявление президента США Дональда Трампа.
Сегодня Трамп прибыл на американскую базу «Йокота» недалеко от Токио, трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.
В ходе своего выступления он неоднократно благодарил военнослужащих США за их службу, подчеркивал важность базы «Йокота» для японо-американского сотрудничества и для обеспечения мира и стабильности в регионе и мире, а также выказывал свое почтение народу Японии.
Он подчеркнул, что страна «никогда не преклонится, не уступит и не будет колебаться для защиты своего народа, своей свободы».
Президент США прибыл с визитом в Японию в рамках азиатского турне. Как ожидается, в воскресенье американский президент проведет рабочий обед с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В понедельник его примет императорская чета Японии.
После Японии Трамп 6-7 ноября посетит Южную Корею, в среду – в Китай, 10 ноября президент США отправится во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС.
Сегодня Трамп прибыл на американскую базу «Йокота» недалеко от Токио, трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.
В ходе своего выступления он неоднократно благодарил военнослужащих США за их службу, подчеркивал важность базы «Йокота» для японо-американского сотрудничества и для обеспечения мира и стабильности в регионе и мире, а также выказывал свое почтение народу Японии.
Мы господствуем в воздухе, мы господствуем в море, мы господствуем на суше и в космосе. И не потому, что у нас лучшее оборудование, хотя это так. Но потому, что у нас есть нечто лучше, чем оборудование. У нас – лучшие люди… Ваша преданность и компетенция делают вас самыми бесстрашными силами в истории нашего мира,сказал президент.
Он подчеркнул, что страна «никогда не преклонится, не уступит и не будет колебаться для защиты своего народа, своей свободы».
Ни диктатор, ни режим или нация не должны недооценивать решимость США. Время от времени в прошлом нас недооценивали. Для них это было не очень приятно, не так ли?добавил Трамп.
Президент США прибыл с визитом в Японию в рамках азиатского турне. Как ожидается, в воскресенье американский президент проведет рабочий обед с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В понедельник его примет императорская чета Японии.
После Японии Трамп 6-7 ноября посетит Южную Корею, в среду – в Китай, 10 ноября президент США отправится во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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