09:12 05 ноября

Трамп: американцы – самые бесстрашные воины в мире

Ни один режим или нация не должны недооценивать решимость американцев, которые являются самыми бесстрашными воинами в мире, передает РИА Новости заявление президента США Дональда Трампа.



Сегодня Трамп прибыл на американскую базу «Йокота» недалеко от Токио, трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.


В ходе своего выступления он неоднократно благодарил военнослужащих США за их службу, подчеркивал важность базы «Йокота» для японо-американского сотрудничества и для обеспечения мира и стабильности в регионе и мире, а также выказывал свое почтение народу Японии.

Мы господствуем в воздухе, мы господствуем в море, мы господствуем на суше и в космосе. И не потому, что у нас лучшее оборудование, хотя это так. Но потому, что у нас есть нечто лучше, чем оборудование. У нас – лучшие люди… Ваша преданность и компетенция делают вас самыми бесстрашными силами в истории нашего мира,
сказал президент.

Он подчеркнул, что страна «никогда не преклонится, не уступит и не будет колебаться для защиты своего народа, своей свободы».

Ни диктатор, ни режим или нация не должны недооценивать решимость США. Время от времени в прошлом нас недооценивали. Для них это было не очень приятно, не так ли?
добавил Трамп.

Президент США прибыл с визитом в Японию в рамках азиатского турне. Как ожидается, в воскресенье американский президент проведет рабочий обед с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В понедельник его примет императорская чета Японии.

После Японии Трамп 6-7 ноября посетит Южную Корею, в среду – в Китай, 10 ноября президент США отправится во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. PN Сегодня, 08:23
    laughing laughing laughing и добавить то больше нечего.
    PN
    1. Logall Сегодня, 08:25
      Он забыл добавить, что самые бесстрашные воины в мире среди ссыкунов...!
      Они самые бесстрашные где-нибудь в военной тюрьме с автоматом, рядом с избиваем заключенным... Очень часто с изнасилованным заключенным! Там им равных нет...!
      Logall
      1. Partyzan Сегодня, 08:31
        Цитата: Logall
        Он забыл добавить, что самые бесстрашные воины в мире среди ссыкунов...!
        Они самые бесстрашные где-нибудь в военной тюрьме с автоматом, рядом с избиваем заключенным... Очень часто с изнасилованным заключенным! Там им равных нет...!

        Саня hi
        Partyzan
      2. bouncyhunter Сегодня, 08:35
        Эх , давно не брал я шашку в руки ... Привет всем , друзья мои ! hi drinks
        Ни один режим или нация не должны недооценивать решимость американцев, которые являются самыми бесстрашными воинами в мире

        Вот тут апельсиновый ошибся - надо было сказать "обосрашными" . yes
        bouncyhunter
        1. Logall Сегодня, 08:42
          Павел, Володя hi ! Приятно вас видеть в хорошем расположении духа! А после такой новости улыбка вообще с лица не слазит...
          Logall
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:49
            Саша , ну как не посмеяться над самонадеянностью матрасных псевдовояк ? drinks
            bouncyhunter
            1. Partyzan Сегодня, 09:09
              Цитата: bouncyhunter
              Саша , ну как не посмеяться над самонадеянностью матрасных псевдовояк ? drinks

              Паша привет hi
              они такие laughing
              Partyzan
    2. самый главный Сегодня, 08:34
      Цитата: PN
      и добавить то больше нечего.

      После своих слов Трамп погладил каждого по головке, дал чупа-чупс и сказал, что плакать не нужно...русские нападать не будут.
      самый главный
    3. RASKAT Сегодня, 08:39
      Если только в Голливуде. Дядька Брюс Вилис или Железный Арни с миниганом на перевес. Куда там нам до такова.
      RASKAT
    4. Зяблицев Сегодня, 08:44
      Не потому что я русский, но объективно - никто никогда в мире не говорил о высоких боевых качествах американского солдата. Немцы, русские, японцы... Русский солдат за последние 300 лет показал великолепные боевые качества. Как правило, слабость нашей армии всегда была связана с проблемами в организации. Так "организация" у нас не только в армии, на всех уровнях страдает! А последние лет 30 американцы воевали все время с заведомо на порядок слабым противником!
      Вспомним операцию в Сомали в 1993 году. И не оп пафосному фильму "Черный ястреб", а реально. Штаты тогда столкнулись с кем - с противником вооруженным карамультуками времен англо-бурской войны, но сражающимся абсолютно бесстрашно и в Могадишо было убито 18 американских рейнджеров, 70 было ранено, а все навороченные по последнему слову техники силы СпН попали в окружение, и,их вытаскивали из этой задницы миротворцы ООН во главе с Пакистаном.
      Сегодня есть проблемы с патриотизмом - кто у них там служат мексиканцы, украинцы и т.п., то есть они умирать по настоящему за Америку вряд ли будут, так что если сравнить американского солдата с русским, то без сомнений — наш солдат намного смелее, смекалистее, выносливее и сильнее.
      Зяблицев
  2. ИмПерц Сегодня, 08:25
    Согласен, причём полностью.
    Особого мужества не надо, чтобы поиграть в "Call of Duty", сидя за пультом управления ударным беспилотником на базе в Рамштайне.
    ИмПерц
    1. Не либероид Русский Сегодня, 08:48
      представь, что личные данные операторов всплывут в сети...
      Не либероид Русский
  3. Герман Сегодня, 08:27
    Пусть он это ещё во Вьетнаме скажет когда туда приедет.
    Герман
  4. Стройбат запаса Сегодня, 08:41
    Жаль, что во время его выступления не грохнулся какой-нибудь "иштребитель" "исключительной" нации по ошибке "суперкомпетентного" пилота laughing
    Трамп начинает гнать пургу не хуже Дёйва нашего, Маджумдара wassat
    Стройбат запаса
  5. HAM Сегодня, 08:42
    Самый бесстрашный Маккейн,до сих пор бесстрашие прёт,никак не остановится.
    HAM
  6. Горный стрелок Сегодня, 08:43
    Вот пусть он во Вьетнам приедет и расскажет. Вот то же самое, что полосатоухим воинам света в Японии...
    Горный стрелок
  7. Не либероид Русский Сегодня, 08:46
    расскажи это морячкам с корвета в черном море
    Не либероид Русский
  8. урман Сегодня, 08:50
    Амереканцы самые главные , главнюки на планете laughing Только вот первые первые пять букв надо заменить на четыре с первой буквой П
    урман
  9. Ирек Сегодня, 08:51
    Великоукроармия кстати тоже...
    Ирек
  10. venik Сегодня, 08:53
    "...Ни один режим или нация не должны недооценивать решимость американцев, которые являются самыми бесстрашными воинами в мире....."
    =========
    Остапа "понесло".....Интересно, что он перед этим с Потрошком, \2посиделки устроил что-ли?? Что-то "заявы" больно похожие.......
    ---------------
    "....Мы господствуем в воздухе, мы господствуем в море, мы господствуем на суше и в космосе. И не потому, что у нас лучшее оборудование, хотя это так. Но потому, что у нас есть нечто лучше, чем оборудование. У нас – лучшие люди… Ваша преданность и компетенция делают вас самыми бесстрашными силами в истории нашего мира......"
    ==========
    А вот это - уже ДИАГНОЗ!!!
    venik
  11. Геркулесыч Сегодня, 09:00
    "Мы велики, мы могучи, выше неба, больше тучи " -из речи Трампа wassat
    Геркулесыч
  12. Сергей-svs Сегодня, 09:01
    Ни один режим или нация не должны недооценивать решимость американцев, которые являются самыми бесстрашными воинами в мире, передает РИА Новости заявление президента США Дональда Трампа...

    Бесстрашны американцы только на съемочных площадках Голливуда, вот там они точно - настоящие хЭрои! wink А в реале - даже и вспомнить некого, опять же на ум приходят только "рэмбо" и "рипли", бесстрашно воюющие с дивизиями "злых русских и инопланетных монстров"! negative В отличии от "матрасни", у нас памятники настоящих героев стоят в каждом сквере и их именами названы большинство улиц в городах, причем очень многие стали героями - даже не окончив школу! yes
    Сергей-svs
  13. Strashila Сегодня, 09:05
    Семеро одного не боятся при полном господстве в воздухе и отсутствии тяжелых вооружений у противника.
    Strashila
  14. Deck Сегодня, 09:08
    А что, президент страны может сказать что-то другое? Вот представьте наш отец родной, на Первом канале, в присутствии журналистов, на встрече с лучшими выпускниками военных вузов начинает вещать как командир части на утреннем построении в понедельник wink
    Deck
  15. Ичиго Куросаки Сегодня, 09:08
    Ну ничего удивительного, все правильно сказал: для американца именно американец - бесстрашный воин, для русского - русский, для китайца - китайский, для шведа - шведский.
    Тут нет ничего удивительного, каждый тянет одеяло на себя.
    Ичиго Куросаки
  16. кедр Сегодня, 09:10
    Армия, в которую впрыснут яд гомосексуализма, неизбежно будет только разлагаться и превращаться
    из воинов бесстрашных, в бесов страшных...
    кедр
Картина дня