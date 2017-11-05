09:04 05 ноября

Антонов рассказал о возможных темах разговора между Путиным и Трампом

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе возможной встречи во Вьетнаме на саммите АТЭС могут обсудить борьбу с международным терроризмом, Сирию и КНДР, передает РИА Новости заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.



Я считаю, что контакты между лидерами они всегда полезны. Если лидеры сядут вместе и поговорят, у них может очень широкая повестка дня для обсуждения, сказа Антонов в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA).


По его словам, «не надо быть ни политиком, ни дипломатом, чтобы понять, что главная проблема – это борьба с международным терроризмом».

Как сделать так, чтобы не допустить таких событий, которые мы видели в Нью-Йорке. Как сделать все, чтобы люди в Сирии начали жить спокойно. Когда начнется политический процесс, как его ускорить, отметил посол.

Он также напомнил об инициативе Москвы по встрече различных сирийских оппозиционных групп в Сочи.

Я думаю, что и этот вопрос можно было бы обсудить. Ну и находясь в Азии, понятно, какие еще проблемы. Это проблема КНДР, сказал Антонов.

Дело мира только бы выиграло, если бы два лидера встретились и поговорили бы об актуальных проблемах… Ожидания, конечно же, позитивные, если будет принято решение с обеих сторон, подвел итого дипломат.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News завил, что считает возможные переговоры с российским лидером во Вьетнаме очень важными, поскольку Москва может оказать помощь в усилении давления на КНДР. Кроме того, американский лидер намеревается обсудить мирное урегулирование на Украине.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Logall Сегодня, 08:47
    И так всё понятно как это будет происходить:
    Путин станет рассказывать как бороться с терроризмом, а Трамп В тихую будет думать как этого избежать...
    После передаст всё услышанное в Пентагон и они начнут строить коварные планы... Которые нам совсем не улыбаются!
    Logall
    1. Partyzan Сегодня, 08:57
      Цитата: Logall
      И так всё понятно как это будет происходить:
      Путин станет рассказывать как бороться с терроризмом, а Трамп В тихую будет думать как этого избежать...
      После передаст всё услышанное в Пентагон и они начнут строить коварные планы... Которые нам совсем не улыбаются!

      президенты request хотя они всякие бывают
      Partyzan
    2. Зяблицев Сегодня, 09:02
      США - государство-хулиган,с самого момента своего образования! Эдакий великовозрастный гопник, который отжимает мобилы во дворе, деньги забирает, с ним тусят его шестерки, готовые в любой момент сгонять за пивом и сигами...И тут во дворе появляется Тимур и его команда! laughing Хулиган начинает задумываться, что можно и по е...лицу битой отхватить, но перед шестерками как слабость покажешь, ты же крутой...Вот и менжуется по подворотням и компромисс найти не может, ни удела, потому что по нутру ссыкло, закусить не может!
      После схода с мировой арены СССР, безнаказанность просто захлестнула Америку и ее понесло во все тяжкие...Но времена изменились и Россия четко указала сферу своих национальных интересов и возможность, а самое главное политическую волю их отстаивать..Америке нужно слезть со своего золотого унитаза и оглянуться вокруг себя, начать взрослеть...
      Зяблицев
  2. Волька Сегодня, 08:53
    главная проблема в мире это янки со своей решимостью...
    Волька
  3. Ирек Сегодня, 08:54
    Трампыч просто отчитается...
    Ирек
  4. Dave36 Сегодня, 08:54
    Трамп попросит дать им разорвать Корею или Иран
    Dave36
    1. Геркулесыч Сегодня, 09:02
      Путин разрешит Трампу порвать собственное оч-ко! fool
      Геркулесыч
  5. Геркулесыч Сегодня, 09:03
    По большому счету, не будет толку от этой встречи, ибо Трамп лжец, и все делает с точностью до наоборот.
    Геркулесыч
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