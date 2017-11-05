Антонов рассказал о возможных темах разговора между Путиным и Трампом
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе возможной встречи во Вьетнаме на саммите АТЭС могут обсудить борьбу с международным терроризмом, Сирию и КНДР, передает РИА Новости заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.
Я считаю, что контакты между лидерами они всегда полезны. Если лидеры сядут вместе и поговорят, у них может очень широкая повестка дня для обсуждения, сказа Антонов в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA).
По его словам, «не надо быть ни политиком, ни дипломатом, чтобы понять, что главная проблема – это борьба с международным терроризмом».
Как сделать так, чтобы не допустить таких событий, которые мы видели в Нью-Йорке. Как сделать все, чтобы люди в Сирии начали жить спокойно. Когда начнется политический процесс, как его ускорить, отметил посол.
Он также напомнил об инициативе Москвы по встрече различных сирийских оппозиционных групп в Сочи.
Я думаю, что и этот вопрос можно было бы обсудить. Ну и находясь в Азии, понятно, какие еще проблемы. Это проблема КНДР, сказал Антонов.
Дело мира только бы выиграло, если бы два лидера встретились и поговорили бы об актуальных проблемах… Ожидания, конечно же, позитивные, если будет принято решение с обеих сторон, подвел итого дипломат.
Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News завил, что считает возможные переговоры с российским лидером во Вьетнаме очень важными, поскольку Москва может оказать помощь в усилении давления на КНДР. Кроме того, американский лидер намеревается обсудить мирное урегулирование на Украине.
Я считаю, что контакты между лидерами они всегда полезны. Если лидеры сядут вместе и поговорят, у них может очень широкая повестка дня для обсуждения, сказа Антонов в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA).
По его словам, «не надо быть ни политиком, ни дипломатом, чтобы понять, что главная проблема – это борьба с международным терроризмом».
Как сделать так, чтобы не допустить таких событий, которые мы видели в Нью-Йорке. Как сделать все, чтобы люди в Сирии начали жить спокойно. Когда начнется политический процесс, как его ускорить, отметил посол.
Он также напомнил об инициативе Москвы по встрече различных сирийских оппозиционных групп в Сочи.
Я думаю, что и этот вопрос можно было бы обсудить. Ну и находясь в Азии, понятно, какие еще проблемы. Это проблема КНДР, сказал Антонов.
Дело мира только бы выиграло, если бы два лидера встретились и поговорили бы об актуальных проблемах… Ожидания, конечно же, позитивные, если будет принято решение с обеих сторон, подвел итого дипломат.
Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News завил, что считает возможные переговоры с российским лидером во Вьетнаме очень важными, поскольку Москва может оказать помощь в усилении давления на КНДР. Кроме того, американский лидер намеревается обсудить мирное урегулирование на Украине.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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