В пентагоне проанализировали возможные варианты конфликта с КНДР!

У Министерства обороны есть несколько планов действий на случай чрезвычайных обстоятельств, которые позволят защитить наши жизненно важные национальные интересы. Эти планы включают широкий выбор возможностей, включая вмешательство третьих сторон, а также наилучшие способы сдерживания конфликта,

Минобороны США проанализировало возможные варианты развития событий при вооруженном конфликте с КНДР. Отчет с результатами был направлен в Конгресс за подписью замдиректора по военно-политическим делам в Комитете начальников штабов контр-адмирал Майкл Дюмонт, сообщает ТАСС Ранее конгрессмены Рубен Галлего и Тед Лье запросили у оборонного ведомства информацию о сценарии развития возможного конфликта с Пхеньяном.говорится в докладе.Как указал Дюмонт, «обнаружить и полностью обезвредить все ядерные объекты КНДР возможно только при вторжении в страну наземных войск США, на что Пхеньян может отреагировать применением химического и биологического оружия».В документе также прогнозируется возможное поведение России и Китая.По оценкам Пентагона, «Россия или Китай могут решить избегать конфликта с США или выступить на нашей стороне».Военные также отметили, что поддерживают проводимую госсекретарем США Рексом Тиллерсоном политику давления на власти КНДР с помощью экономических и дипломатических санкций.