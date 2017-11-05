13:54 05 ноября

В Пентагоне проанализировали возможные варианты конфликта с КНДР

Минобороны США проанализировало возможные варианты развития событий при вооруженном конфликте с КНДР. Отчет с результатами был направлен в Конгресс за подписью замдиректора по военно-политическим делам в Комитете начальников штабов контр-адмирал Майкл Дюмонт, сообщает ТАСС.



Ранее конгрессмены Рубен Галлего и Тед Лье запросили у оборонного ведомства информацию о сценарии развития возможного конфликта с Пхеньяном.


У Министерства обороны есть несколько планов действий на случай чрезвычайных обстоятельств, которые позволят защитить наши жизненно важные национальные интересы. Эти планы включают широкий выбор возможностей, включая вмешательство третьих сторон, а также наилучшие способы сдерживания конфликта,
говорится в докладе.

Как указал Дюмонт, «обнаружить и полностью обезвредить все ядерные объекты КНДР возможно только при вторжении в страну наземных войск США, на что Пхеньян может отреагировать применением химического и биологического оружия».

В документе также прогнозируется возможное поведение России и Китая.

По оценкам Пентагона, «Россия или Китай могут решить избегать конфликта с США или выступить на нашей стороне».

Военные также отметили, что поддерживают проводимую госсекретарем США Рексом Тиллерсоном политику давления на власти КНДР с помощью экономических и дипломатических санкций.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 49

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  1. Logall Сегодня, 09:20
    В пентагоне проанализировали возможные варианты конфликта с КНДР!
    Запах ещё не выветрился...
    Logall
    1. самый главный Сегодня, 09:26
      Цитата: Logall
      Запах ещё не выветрился...

      При таком конфликте Япония и ЮК переместятся в каменный век. Но для этого же и нужны союзники США, что бы самим не страдать.
      самый главный
      1. Logall Сегодня, 09:31
        Ну так для США это выгодно! Япония и Республика Корея в Каменном веке - это способ убрать конкурентов! Главных конкурентов в цифровых технологиях...
        Logall
      2. хрыч Сегодня, 09:48
        Цитата: самый главный
        При таком конфликте Япония и ЮК переместятся в каменный век.

        Основные держатели американского долга США в 20 трлн, где треть, более 6 трлн - долг государствам, конечно Япония и КНР (по 20% ). Ын, как раз между этими государственными образованиями laughing Приблизительно треть долга (грубо) США внутригосударственный и еще треть частным юридическим и физическим лицами, где также отличились азиаты и особенно китайцы, где под видом частников, также работало государство. Так, чтоб списать долги, сами понимаете, где лучше бахнуть wassat
        хрыч
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:18
          Здравствуй , друг мой Хрыч . drinks Грустны твои слова ...
          bouncyhunter
          1. хрыч Сегодня, 10:35
            Привет, Брат drinks Слова веселы, как никогда. Поле битвы - Земля. Там жарче, прохладней в Европе и на БВ. Еще ВВП провоцирует Трампа на АТР, предлагая трубы, дороги и мосты. Как говорила Дочь Офицера, что не все так однозначно. Сила Сибири не для КНР, а для нашего ДВ, а разворот энергоресурсов в АТР с Запада, обязаны спровоцировать Запад на удар по АТР. И не печалимся, рисоеды наши враги, даже если союзники. ВВП руками Запада обезопасит наш ДВ. Такие вот у меня подозрения. drinks
            хрыч
    2. штольц Сегодня, 09:31
      Аналитики хреновы, корейцы на них плевать хотели, проводят свою политику и никого не боятся, в отличии от некоторых государств, нашего, к примеру.
      штольц
    3. Partyzan Сегодня, 09:31
      Цитата: Logall
      Запах ещё не выветрился...

      а он вообще выветривался?
      Partyzan
      1. Logall Сегодня, 09:46
        Цитата: Partyzan
        Цитата: Logall
        Запах ещё не выветрился...

        а он вообще выветривался?
        good
        Дружище, Куда репосты отправлять? Я и друзей в сети подключу...
        Logall
        1. Partyzan Сегодня, 09:56
          матрасы перекрыли доступ к его сайту - боятся request drinks
          Partyzan
        2. nils Сегодня, 11:31
          Цитата: Logall
          Куда репосты отправлять?

          Путину и Лаврову (Калантаряну).
          nils
    4. Зяблицев Сегодня, 09:35
      Я думаю, что все что там реально проанализировали, вряд ли бы появилось в СМИ! Думаю, что план нападения на КНДР разработан, но американцам не хватает данных, что же там скрывается под тенью Великого Чучхе, что бы довернуть детали! Пока не видно наращиванья наземной группировки в Южной Корее. Даже имеющегося там 7 флота будет, возможно, не достаточно для уничтожения жизненоважных объектов КНДР, впрочем около 70 тысяч личного состава там тусят, на базах в Японии и Южной Корее, плюс авиагруппировка со стратегами...Хватит ли этого? Думаю,что для полноценной сухопутной операции, вряд ли...
      Пока идет только политический блеф и прощупывание реакции в мире на подобный агрессивный шаг, особенно со стороны России и Китая, вот поэтому Трамп и хочется с ВВП увидеться - ему нужно знать нашу позицию из первых уст!
      Зяблицев
      1. vorobey Сегодня, 09:51
        Цитата: Зяблицев
        Думаю, что план нападения на КНДР разработан, но американцам не хватает данных


        зато есть прогнозы... laughing laughing
        По оценкам Пентагона, «Россия или Китай могут решить избегать конфликта с США или выступить на нашей стороне».
        vorobey
        1. Зяблицев Сегодня, 10:07
          Это все пафос! Американские генералы прекрасно понимают, как только они начнут свое излюбленное бомбометание, сухопутные силы КНДР тут же вторгнуться на территорию Южной Корее и сил сдержать их ни у американцев, ни у южнокорейцев, нет! Сеул будет оккупирован очень быстро, а что же дальше? Есть ахиллесова пята у КНДР - слабая экономика, поддерживать войну в таком объеме нужно иметь приличные материально-технические ресурсы, вот этого то у КНДР и нет!
          Зяблицев
          1. Павел Лученок Сегодня, 10:13
            Зато у южан есть, вот и лады!:)
            Павел Лученок
            1. zoolu350 Сегодня, 10:44
              Южанам это не поможет.
              zoolu350
          2. zoolu350 Сегодня, 10:44
            Есть. Тыл КНДР в КНР, то есть он не досягаем для хозяев ФРС.
            zoolu350
            1. Зяблицев Сегодня, 10:58
              А вот это все их области конспирологических теорий... hi Я более склонен считать, что Россия и Китай останутся в стороне, в случае военного конфликта. Скорее всего сейчас будут предприняты дипломатические усилия! Есть очень важный фактор - Олимпиада в Южной Корее, времени у американцев уже очень мало, практически нет, война если и начнется, то после спортивного праздника. Воздействовать на Ына могут только Россия и Китай - вот сейчас вокруг этого и будет все крутиться! Да и Ын сам все прекрасно понимает - ему война то же не нужна, но на агрессию он, ответить, всеми имеющимися у него средствами!
              Зяблицев
              1. dvina71 Сегодня, 11:43
                Цитата: Зяблицев
                более склонен считать, что Россия и Китай останутся в стороне,

                НЕ останутся. Особенно Китай.И ни нам нт Китаю в том месте базы США не нужны,а они там будут,что только приблизит настоящую войну..
                Китай конечно денег много США дал..но,они просто национализируют ВСЮ собственность США на своей территории..,неизвестно еще кто в убытке окажется.
                dvina71
    5. Банщик-М Сегодня, 10:28
      «обнаружить и полностью обезвредить все ядерные объекты КНДР возможно только при вторжении в страну наземных войск США,

      Только так господа..КНДР уже давно к этому готовится!
      Это вам не Ирак и т.д. ! Ли Си Цын тоже будет защищать товарищей .. soldier
      Будьте уверены в этом...
      Банщик-М
      1. freddyk Сегодня, 10:40
        Ли Си Цын тоже будет защищать товарищей .. soldier
        Будьте уверены в этом...


        Вот чет нет в этом уверенности, времена не те, страна не та, идеалы другие.
        freddyk
        1. Банщик-М Сегодня, 10:50
          Цитата: freddyk
          Ли Си Цын тоже будет защищать товарищей .. soldier
          Будьте уверены в этом...


          Вот чет нет в этом уверенности, времена не те, страна не та, идеалы другие.

          Да, идеалы у всех сейчас в России разные ,но суть осталась ..
          Давайте проверим у кого идеалы сработают первыми ..?

          Гены должны крутнуться и развернуться у молодежи нашей , я уверен.. soldier
          Банщик-М
  2. APASUS Сегодня, 09:25
    По оценкам Пентагона, «Россия или Китай могут решить избегать конфликта с США или выступить на нашей стороне».

    А могут и не избегать? Стоит задуматься ...............
    APASUS
  3. zzdimk Сегодня, 09:28
    С КНДР лучше вообще не связываться. Единственный способ победы - залить территорию напалмом. Даже один озлобленный северокорейский воин без рук и ног поползет, обвешанный ядерными зарядами, в сторону Капитолийского холма. И доползёт же!
    zzdimk
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:31
    По оценкам Пентагона, «Россия или Китай могут решить избегать конфликта с США или выступить на нашей стороне».

    "Анализаторы" какие-то никудышные в Сша. Уже представил, как Китай и Россия вводят сухопутные войска на территорию (КНДР), а американцы наблюдают со стороны и немного помогают авиационной поддержкой.
    rotmistr60
  5. Горный стрелок Сегодня, 09:35
    Применение США тактического ядерного оружия в подобном конфликте практически на границе с Китаем - исключено. Никакой другой сценарий явного преимущества США - не даст. Подавить устаревшее ПВО КНДР И бомбить безнаказанно - как в Югославии - это вряд ли. У Югославии не было термоядерного оружия!
    Горный стрелок
    1. dvina71 Сегодня, 11:54
      ЕСли уж говорить о Югославии..
      Результаты вкратце..
      По официальным данным НАТО, в ходе кампании альянс потерял двух военнослужащих погибшими (экипаж американского вертолёта AH-64, разбившегося в ходе тренировочного вылета в Албании)[4]. Согласно официальной информации ВВС США[47], Югославской системой ПВО сбиты два американских самолёта (F-16 и F-117), оба пилота подобраны поисково-спасательными службами.

      Согласно официальным югославским данным, озвученным в связи с празднованием Дня югославской армии 16 июня 1999 года начальником генерального штаба югославской армии Драголюбом Ойданичем, в ходе войны потери НАТО составили 61 самолет и 7 вертолётов[48]. В декабре 2000 года российская газета «НВО» со ссылкой на неопределенные югославские источники сообщила, что потери НАТО составили 31 самолёт и 6 вертолётов[49]. Частный российский исследователь и автор ряда публикаций В. Ильин в статье, опубликованной в журнале «Авиамастер» в начале 2001 года[50], привёл как старые данные 1999 года (61 самолёт и 7 вертолётов), так и «проверенные и уточнённые данные» югославского министерства обороны за 2000 год (31 самолёт и 6 вертолётов).

      Согласно заявлению Слободана Милошевича, в ходе конфликта погибли 462 югославских военнослужащих и 114 полицейских[5]; по оценке НАТО, погибли более 5000 югославских военных[51]. По данным югославских и российских исследователей[52][53], ВВС Югославии потеряли в воздухе 6 самолётов, ещё около 70 самолётов были уничтожены на земле. ВВС Югославии потеряли в ходе боевых действий две трети (11 из 16 машин) своих наиболее современных истребителей МиГ-29.

      Обстрел Югославии велся 24 марта 1999г,до 10 июня того же года,когда была принята резолюция СБ ООН 1244.
      Ландшафт КНДР заметно сложней для ударов ВВС и КР,а у корейцев есть какой никакой подводный флот.. не все так просто для США,в это простой войне.
      dvina71
  6. Ичиго Куросаки Сегодня, 09:38
    Тоже думаю, что РФ и КНР пойдут за США, ну или как минимум не будут мешать в разборке КНДР.
    Но и не хочется, чтобы пострадали такие страны как Япония и РК, так как с них много ништяков, люди там свой хлеб не зря едят.
    А вот КНДР не жалко, совсем...
    Ичиго Куросаки
    1. внук героя Сегодня, 09:50
      За ништяками собрался? Жвачки дармовой захотел...???
      Одним печеньки уже поперёк горла встали, а кружевные трусики - в обещаниях!!!
      внук героя
      1. Ичиго Куросаки Сегодня, 10:01
        За ништяками собрался? Жвачки дармовой захотел...???
        Одним печеньки уже поперёк горла встали, а кружевные трусики - в обещаниях!!!

        А что, я должен топить за КНДР? Почему?
        Мне КНДР ничего не дала, более того - КНДР угрожает безопасности в регионе, вечно заявляя что применит свой ядерный арсенал.
        Ичиго Куросаки
        1. Deadушка Сегодня, 12:07
          Цитата: Ичиго Куросаки
          Мне КНДР ничего не дала

          классическое либерально-колбасное мышление.
          (...хотя как всегда, под разными личинами скрывается одно и тоже...)
          Deadушка
    2. rotmistr60 Сегодня, 10:09
      Ичиго Куросаки
      ...Япония и РК, так как с них много ништяков... А вот КНДР не жалко, совсем...

      Судя по всему "старательно" излагал свою мысль либо малолетка, либо человек с сознанием 15 летнего. Да... за чужие "ништяки" не жалко и целой страны. Ущербность то ли сознания, то ли воспитания.
      rotmistr60
      1. Ичиго Куросаки Сегодня, 10:37
        Судя по всему "старательно" излагал свою мысль либо малолетка, либо человек с сознанием 15 летнего. Да... за чужие "ништяки" не жалко и целой страны. Ущербность то ли сознания, то ли воспитания.

        Ответьте пожалуйста, а почему я должен жалеть КНДР?
        И да, свои "додумки", оставьте при себе.)
        Ичиго Куросаки
        1. Deadушка Сегодня, 12:12
          Цитата: Ичиго Куросаки
          Ответьте пожалуйста, а почему я должен жалеть КНДР?
          И да, свои "додумки", оставьте при себе.)

          Взрыв мозга!....не?!...
          сам-то понял, что написал?!
          Как тебе кто-то ответит если его мнение тебя не интересует?!...
          Deadушка
          1. Ичиго Куросаки Сегодня, 12:44
            Взрыв мозга!....не?!...
            сам-то понял, что написал?!
            Как тебе кто-то ответит если его мнение тебя не интересует?!...

            А зачем тогда rotmistr60 ответил на сообщение, которое вообще ни к нему относилась, да еще и автору плевать на мнение, ка Вы пишите?
            Мозг сделал бум? belay

            классическое либерально-колбасное мышление.
            (...хотя как всегда, под разными личинами скрывается одно и тоже...)

            А что не так?
            Может тогда Вы ответите за своего товарища, почему плохо топить за РК?
            Ичиго Куросаки
      2. sabakina Сегодня, 10:51
        Геннадий, судя по всему, и то и другое.
        sabakina
        1. rotmistr60 Сегодня, 10:55
          Вячеслав, hi Думаю, что действительно два в одном. В армию паренька нужно срочно, чтобы мозги успели на место встать.
          rotmistr60
          1. sabakina Сегодня, 11:02
            Гена, в армию? Этого? Я даже не представляю, куда его можно направить...Может, В ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО? Ну, если они ещё сохранились в частях. В моё время были...
            sabakina
    3. Комментарий был удален.
    4. Пеший Сегодня, 11:44
      Цитата: Ичиго Куросаки
      Тоже думаю, что РФ и КНР пойдут за США, ну или как минимум не будут мешать в разборке КНДР.
      Но и не хочется, чтобы пострадали такие страны как Япония и РК, так как с них много ништяков, люди там свой хлеб не зря едят.
      А вот КНДР не жалко, совсем...


      Да, и что бы ништяки не пропали готов уничтожить пару миллионов простых северокорейцев?
      Д.б.л бл.
      Пеший
      1. Ичиго Куросаки Сегодня, 12:47
        Да, и что бы ништяки не пропали готов уничтожить пару миллионов простых северокорейцев?
        Д.б.л бл

        А процитируйте пожалуйста, где я писал про убийства простых северокорейцев?
        Что, нет?
        Наверное, это Ваше воображение...
        Ичиго Куросаки
  7. Сергей-8848 Сегодня, 09:40
    "Проанализировать" и быстренько в Интернет всё выложить. Гнать таких аналитиков взашей и не брать их даже в Гарлеме улицы мести.
    Сергей-8848
  8. Lanatrade Сегодня, 09:51
    Ощущение, что все эти бла-бла-бла о возможном военном решении "проблемы" КНДР блеф, имеющий целью держать в напряжении союзников и противников в регионе, выбивать средства на вооружения и пытаться размещать матрасные базы ПРО вблизи границ РФ и Китая (Япония и ЮК заложники). Матрасы типа нескольких зайцев пытаются догнать одновременно. "Бог" им в помощь, что называется... А тем временем по слухам бесконтрольно печатают в КНДР свою резаную бумагу.
    Lanatrade
    1. Банщик-М Сегодня, 10:33
      Цитата: Lanatrade
      Ощущение, что все эти бла-бла-бла о возможном военном решении "проблемы" КНДР блеф, имеющий целью держать в напряжении союзников

      Все так именно ..Раскручивают Японию и Южную Корею на закупки дорогущего и крайне ненадежного вооружения США! Японцы находятся на первом месте по хранению своих активов в казначейских билетах США и Израиля...Есть кого доить! hi
      Банщик-М
  9. Евродав Сегодня, 09:52
    Проанализировали и снова обделались?
    Евродав
  10. Egorovich Сегодня, 10:35
    Да никогда в жизни матрасники не полезут на ЫНА. С-сыкуны от рождения, а это полосатые, воевать начнут только с очень слабым соперником. КНДР далеко не такой соперник. Третьи страны, наподобие южан и японцев, сами уж точно не начнут. Им это не нужно.
    Egorovich
  11. sabakina Сегодня, 10:47
    По оценкам Пентагона, «Россия или Китай могут решить избегать конфликта с США или выступить на нашей стороне».
    belay Походу, в пентагоне кто то объелся мухоморов.
    sabakina
  12. Dimy4 Сегодня, 11:39
    По оценкам Пентагона, «Россия или Китай могут решить избегать конфликта с США или выступить на нашей стороне».

    А еще лучше вместо нас, а мы поруководим. Издалека.
    Dimy4
  13. Ныробский Сегодня, 11:43
    А Ыну их аналитика до одного места. Его бесстрашные подводники на подводных лодках с ядерной начинкой уже лежат на грунте возле побережья Гуама и США поглаживая детонаторы, с молотками в руках, в ожидании приказа долбануть по детонатору. Чихали они на матрасное ПРО и ПВО. laughing
    Ныробский
  14. ватник Сегодня, 12:10
    В свете того что КНДР обладает ЯО политика прямой агрессии против этой страны вряд ли возможна а страны соседи прекрасно понимают что основной удар придётся на них и тоже не горят желанием начинать войну хоть и большинство вооружений КНДР с виду стары..
    ватник
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