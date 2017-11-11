Главный полицейский Третьего рейха

Аббревиатура РСХА (Главное управление имперской безопасности) благодаря телесериалу «17 мгновений весны» известна каждому. IV отдел – гестапо, (Мюллер), VI – СД-заграница (Шелленберг). Эти два страшных подразделения разделял менее известный, но не менее страшный V отдел - криминальная полиция рейха (крипо), возглавлял отдел Артур Небе.Артур Небе родился в Берлине в 1894 году в небогатой учительской семье. На уроках в школе звезд с неба не хватал, но с большим интересом изучал теологию, для чего самостоятельно овладел ивритом. Родители поощряли увлечение сына – они ничего не имели против, если Артур станет лютеранским пастором. Первая мировая война скорректировала жизненные планы многих молодых людей.Артур пошел добровольцем на фронт, воевал храбро – заслужил два ранения, два Железных Креста и лейтенантские погоны. Теперь молодой человек видел себя только военным. Но Германия проиграла войну. По условиям Версальского соглашения армия была сокращена и огромное количество офицеров военного времени оказались на улице.Найти работу в разоренной войной стране было очень непросто, поэтому когда на горизонте замаячила вакансия сотрудника берлинской уголовной полиции с гарантированным жалованием, молодой человек не колебался. Что ж, пастор из него не вышел, зато будет криминалист. Артур начал изучать право и судебную медицину.Карьера Небе развивалась успешно: начав с рядового сотрудника отдела по борьбе с наркотиками, он вскоре стал его начальником. В 1931 году Небе возглавил отдел по борьбе с грабежами. Начальники нарадоваться не могли толковому сотруднику, по их мнению у Небе был лишь один недостаток: он слишком увлекался политикой.В 1931 году Небе вступил в НСДАП, стал активным ее членом и сколотил из сотрудников берлинской уголовной полиции партийную ячейку. В 1933-м нацисты пришли к власти и начали тотальную чистку кадров. Первыми своих мест в государственных учреждениях лишились евреи, затем коммунисты, затем социал-демократы.На освободившиеся места нацисты расставляли своих людей, ранее уже доказавших свою преданность Гитлеру. И тут карьера Небе резко пошла в гору: в 1934 году он был назначен криминальным советником только что образованной тайной полиции (гестапо), а в июле 1936 Небе взлетел на самую вершину – занял пост начальника уголовной полиции рейха. При этом Небе прекрасно понимал, что, что заниматься ему придется не только уголовниками.1 августа 1936 года в Берлине открылись XI летние Олимпийские игры. Нацисты придавали Играм огромное значение как возможности продемонстрировать всему миру благообразный вид «нового порядка». И это им удалось. Приехавшие в Берлин гости были в восторге, но мало кто знал, что находилось по ту сторону праздничной витрины.Только приняв свой пост Небе сразу же получил задание очистить Берлин от цыган. Дядюшка Артур (как за глаза называли его подчиненные) дал операции название «Площадка для привала» и взялся за реализацию плана со свойственной ему энергией.Знавший Берлин как свои пять пальцев, Небе выбрал место на восточной окраине города между мусорной свалкой и кладбищем. Территорию обнесли колючей проволокой. В течение нескольких дней сюда было свезено более 800 человек. По сути, на окраине Берлина появился один из первых концлагерей.После окончания олимпиады лагерь не был расформирован, а начал принимать новые партии заключенных. В марте 1943 году подавляющая часть узников была вывезена в Освенцим.Гитлер счел, что он не ошибся с новым начальником криминальной полиции и тот с честью прошел «проверку на профпригоднсть».В ноябре 1937 года Гитлер провел секретное совещание с руководством вермахта, на котором прямо заявил, что намерен в самое ближайшее время развязать в Европе войну. Генералы пришли в ужас. Это к 1941 году после сокрушительных побед они уверуют в непобедимый гений фюрера, а пока еще он для них выскочка-ефрейтор. И они пока еще не боятся ему возражать.Военный министр генерал-фельдмаршал Бломберг и главнокомандующий сухопутными силами генерал-полковник фон Фрич высказались категорически против и предрекли Германии разгром, еще более страшный, чем в Первую мировую войну. Гитлер проглотил демарш (время, когда он будет снимать со своих постов строптивых генералов еще впереди), но своими возражениями Бломберг и Фрич поставили крест на своей карьере.В январе 1938 года 59-летний Бломберг сочетался браком с 25-летней стенографисткой из управления снабжения Евой Грюн. Свидетелями на церемонии были Гитлер и Геринг. А на следующий день перед Гитлером положили полицейскую карточку из архива ведомства Дядюшки Артура: оказывается, супруга фельдмаршала в молодые годы позировала для порнографических открыток и была зарегистрирована в полиции нравов как проститутка.«Позор! Позор!» - кричал Гитлер, радостно потирая ладони.26 января 1938 года был снят со всех постов Бломберг, а 4 февраля 1938 года отправлен в отставку Фрич, которого обвинили в гомосексуализме. И хотя Суд офицерской чести фон Фриче оправдал, репутация его была подмочена, он лишился своего поста.Но кроме сбора компромата Небе занимался и более важными «делами». Именно он предложил газ как наиболее эффективный метод умерщвления. Именно крипо отлавливала саботажников, дезертиров, рабочих, бросивших работу, а когда Германия начала войну – бежавших иностранных рабочих и военнопленных. На территории Германии сотрудников крипо боялись не меньше, чем гестаповцев.Однако Небе все казалось этого мало, он хотел находиться в самой гуще событий.В мае 1941 года в преддверии войны с СССР были созданы четыре айнзацгруппы: A, B, C, и D. Их задачей было следуя за частями вермахта, проводить зачистку захваченных территорий: от партийного и комсомольского актива, советских партийных работников, сотрудников НКВД, борьба с проявлениями антигерманской деятельности и пр. Но первым пунктом стояло уничтожение евреев.Командиром группы B Гиммлер назначил Артура Небе. Назначение было сделано с дальним прицелом: именно айнзацгруппе B предстояло зачищать Москву. В июне Небе прибыл на Восточный фронт, чтобы руководить работой своей команды не из Берлина, а прямо на месте.Пока захват Москвы откладывался, он что называется «набивал руку». В августе 1941 года для прилетевшего Гиммлера он устроил показательный расстрел 100 евреев, демонстрируя, каких высот мастерства достигли его подчиненные. Работой команды Гиммлер остался доволен. К концу года командование айнзацгруппы B отрапортовало об уничтожении 45.467 евреев.Однако блицкриг не получался. Красная Армия отступала, но отступала с боями, каждый оставленный метр заливая своей и вражеской кровью. О скором падении Москвы не могло быть и речи. Осенью 1941 года Небе вернулся в Берлин к основному месту службы, где кроме прочего крипо вменили в обязанность наряду с гестапо отлавливать диверсантов и шпионов.Все это время Небе продолжал охотиться и на простых уголовников, поддерживал тесные контакты с полицией Великобритании, вишистской Франции и в период 1942-1943 г. занимал пост президента Интерпола.Как человек весьма информированный, далеко неглупый и побывавший на Восточном фронте, Небе еще в 1941 году носом учуял будущее поражение Германии. Он не строил иллюзий на свой счет, грехов за ним было предостаточно. Поэтому когда в июле 1944 года среди генералов вермахта возник замысел убить Гитлера, Небе примкнул к заговору, надеясь своим участием в нем сохранить свою жизнь.Принесенная Штауффенбергом 20 июля 1944 года в полевую ставку фюрера бомба взорвалась, но Гитлер остался жив. Начались аресты.25 июля Небе не вышел на службу и Кальтенбруннер начал что-то подозревать. 5 августа на пляже в Ванзее нашли одежду, в карманах которой лежало служебное удостоверение Небе. Шеф РСХА не поверил в самоубийство начальника крипо, выписал ордер на его арест и приказал шефу гестапо Мюллеру найти «этого мерзавца» и обязательно живым, чтобы «содрать с него кожу».Однако всей мощности аппарата гестапо не хватило, чтобы найти пропавшего Небе. За голову Небе было объявлено вознаграждение в 50.000 марок, однако за премией никто не пришел. Мюллер вызвал одного из лучших своих сотрудников, начальника отделения IVA3 Вилли Литценберга и поручил ему лично заняться розыском Небе.Литценберг понимал, что обычными методами Небе не найти. Наверняка у того есть и безупречно сделанные документы, и надежное убежище и кто как не шеф криминальной полиции знает, как работает система розыска и как ее обмануть. Здесь нужно действовать нестандартно. Он приказал собрать данные на окружение Небе.Скоро ему на стол лег рапорт, из которого следовало, что отношения между Небе и комиссаром полиции из женского отдела Хейдой Гоббин выходили за рамки служебных. Литценберг приказал доставить к нему фрау Гоббин.Женщина сдала любовника почти сразу же, да, она знает, где скрывается Небе и назовет адрес. Причиной такой откровенности была ревность: Артур во время их последних встреч не выказывает прежнего любовного пыла – наверняка у него есть другая любовница! Мысль, что человек, который несколько месяцев прячется от гестапо, может немножко меньше думать о сексе, как-то не приходила ей в голову. Группа из 20 человек выехала в направлении маленького городка Мотцен.16 января 1945 года группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции, рейхскриминальдиректор Артур Небе был арестован. 2 марта его приговорили к смертной казни и на следующий день повесили, избавив тем самым Международный военный трибунал в Нюрнберге от лишних хлопот.