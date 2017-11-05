Трамп обвинил Тегеран в причастности к пуску ракеты в сторону Эр-Риада
Иран несет ответственность за запуск ракеты с территории Йемена в сторону Эр-Рияда, передает ТАСС заявление президента США Дональда Трампа.
В субботу телеканал Sky News Arabia сообщил, что саудовские силы ПВО «перехватили ракету, запущенную с территории Йемена в сторону Эр-Рияда мятежниками-хуситами». Согласно информации, ракета, нацеленная на столичный международный аэропорт, была сбита.
Канал Al Arabiya в свою очередь отметил, что происшествие не отразилось на работе аэропорта: самолеты садятся и взлетают по расписанию. Это не первый случай перехвата ракет, запущенных из Йемена по территории Саудовской Аравии.
Мы производим лучшую военную технику в мире. Иран, по моему мнению, только что сделал выпад против Саудовской Аравии. Вы знаете об этом, да? Вы видели, что была запущена ракета,сказал Трамп в субботу на борту своего самолета, следовавшего в Японию.
А наши системы сбили эту ракету в воздухе. Вот насколько мы хороши. Никто не делает того, что производим мы, и теперь мы продаем это по всему миру,добавил американский лидер.
В субботу телеканал Sky News Arabia сообщил, что саудовские силы ПВО «перехватили ракету, запущенную с территории Йемена в сторону Эр-Рияда мятежниками-хуситами». Согласно информации, ракета, нацеленная на столичный международный аэропорт, была сбита.
Канал Al Arabiya в свою очередь отметил, что происшествие не отразилось на работе аэропорта: самолеты садятся и взлетают по расписанию. Это не первый случай перехвата ракет, запущенных из Йемена по территории Саудовской Аравии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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