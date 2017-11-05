13:45 05 ноября

Трамп обвинил Тегеран в причастности к пуску ракеты в сторону Эр-Риада

Иран несет ответственность за запуск ракеты с территории Йемена в сторону Эр-Рияда, передает ТАСС заявление президента США Дональда Трампа.

Американский беспилотник, сбитый хуситами на севере Саны (Йемен), октябрь 2017 г.

Мы производим лучшую военную технику в мире. Иран, по моему мнению, только что сделал выпад против Саудовской Аравии. Вы знаете об этом, да? Вы видели, что была запущена ракета,
сказал Трамп в субботу на борту своего самолета, следовавшего в Японию.


А наши системы сбили эту ракету в воздухе. Вот насколько мы хороши. Никто не делает того, что производим мы, и теперь мы продаем это по всему миру,
добавил американский лидер.

В субботу телеканал Sky News Arabia сообщил, что саудовские силы ПВО «перехватили ракету, запущенную с территории Йемена в сторону Эр-Рияда мятежниками-хуситами». Согласно информации, ракета, нацеленная на столичный международный аэропорт, была сбита.

Канал Al Arabiya в свою очередь отметил, что происшествие не отразилось на работе аэропорта: самолеты садятся и взлетают по расписанию. Это не первый случай перехвата ракет, запущенных из Йемена по территории Саудовской Аравии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 45

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Partyzan Сегодня, 09:45
    Мы производим лучшую военную технику в мире. Иран, по моему мнению, только что сделал выпад против Саудовской Аравии. Вы знаете об этом, да? Вы видели, что была запущена ракета,
    а почему не Москва? мне такое заявление не нравится laughing
    Partyzan
    1. Spartanez300 Сегодня, 09:47
      Поехал по странам поливать всех грязью и превозносить свою исключительность, гнус .
      Spartanez300
    2. Зяблицев Сегодня, 09:49
      Трамп, пусть и со скрипом, но поворачивает взад внешнеполитические интересы США, на старые рельсы - в ближневосточный регион! Украина, Грузия...- это ошибка прежних администраций, ничего не смогли добиться, только лихо просра...и Абхазию, Осетию и Крым,так и не взяв под контроль Закавказско - Причерноморский регион и экономические пути Черного моря, но и начали терять на Ближнем Востоке влияние - а там углеводороды, а что есть в Украине и Грузии - сотни тысяч голодных гастеров и буряки, одни расходы, плюс проблемы с Россией! laughing
      Зяблицев
    3. Anarchist Сегодня, 09:56
      Цитата: Partyzan
      Мы производим лучшую военную технику в мире. Иран, по моему мнению, только что сделал выпад против Саудовской Аравии. Вы знаете об этом, да? Вы видели, что была запущена ракета,
      а почему не Москва? мне такое заявление не нравится laughing

      Приятнее осознавать себя ''главным злодеем''?
      Я тоже к этому привык... Привычка - вторая натура!
      Anarchist
      1. Дрюня2 Сегодня, 10:09
        С-400 , "панцирь" , "бук" .... - в помощь winked
        Дрюня2
    4. Банщик-М Сегодня, 10:06
      Трамп обвинил Тегеран в причастности к пуску ракеты в сторону Эр-Риада

      Израиль, тоже самое молча думает..
      .
      Цитата: Partyzan
      а почему не Москва? мне такое заявление не нравится

      Они с Москвой пока боятся связываться , их цель Иран уничтожить..! Ну после визита Путина в Иран , это все превращается в несбыточную мечту..
      Договариваться нужно господа сауды, евреи и янки..! Иначе будет беда для вас, мы их долго сдерживать не сможем. soldier
      Банщик-М
    5. Подрезчик Сегодня, 10:06
      Мы производим лучшую военную технику в мире. Иран, по моему мнению, только что сделал выпад против Саудовской Аравии. Вы знаете об этом, да? Вы видели, что была запущена ракета,

      А наши системы сбили эту ракету в воздухе. Вот насколько мы хороши. Никто не делает того, что производим мы, и теперь мы продаем это по всему миру,
      добавил американский лидер.

      "А еще наши солдаты самые храбрые..."
      Все время вспоминаю старый детский анекдот:
      Ежик перед зеркалом медитирует: "Я не пукну, я не пукну, я не пукну...ПУ-У-К!......Это не я, это не я, это не я..."
      Очень похоже... yes
      Подрезчик
      1. Partyzan Сегодня, 10:11
        Цитата: Подрезчик
        "А еще наши солдаты самые храбрые..."

        при том очень храбрые
        Partyzan
        1. Подрезчик Сегодня, 10:25
          Привет, Володя! hi Что, это "показательные" выступления "суровых армейских будней" перед СМИ? laughing
          Подрезчик
          1. Partyzan Сегодня, 10:27
            Цитата: Подрезчик
            Привет, Володя! hi Что, это "показательные" выступления "суровых армейских будней" перед СМИ? laughing

            это уничтожение проклятых террористов laughing drinks
            Partyzan
            1. Подрезчик Сегодня, 10:40
              это уничтожение проклятых террористов

              Напоминает дальнего родственника...КАТЕГОРИЧЕСКИ не пошел в армию, мама приложила ВСЕ УСИЛИЯ, чтобы чадо посидело дома...Сейчас чемпион своего угла по стрелялкам и танчикам...Спрашиваю: "Классно с пивасом, орешками (чипсами) воевать? Потеть не надо, "умирать в поле" не надо..."
              Молчит... request
              Подрезчик
              1. Partyzan Сегодня, 10:46
                А ты спроси у него
                Вы никогда не пытались найти корень в слове геймер?..
                Partyzan
                1. Подрезчик Сегодня, 11:15
                  Да не по тем делам...Ну их...сопли жеваные... negative
                  Подрезчик
    6. XXXIII Сегодня, 10:27
      Цитата: Partyzan
      а почему не Москва? мне такое заявление не нравится

      Эр-Рияда несет ответственность за запуск ракеты с территории Йемена в сторону Эр-Рияда
      а мне так больше нравится..... laughing
      XXXIII
  2. злой партизан Сегодня, 09:46
    Типа "Тонкинский инцидент" на новый лад?
    злой партизан
  3. Комментарий был удален.
  4. APASUS Сегодня, 09:47
    Была ракета или нет ,сбили ее или просто упала, в данном случае не важно.Доказательств американцы как правило не предъявляют,да и зачем.Важно то что идет выбор следующей цели для США ,начинается подготовка общественного мнения .Приписка существующих и не существующих злодеяний .Иран конечно не миротворец,но обвинения со стороны США выглядят просто смешно
    APASUS
  5. Евродав Сегодня, 09:50
    Ну обвинил и обвинил... Кто такой Трамп? Пустой звук!
    Евродав
    1. Банщик-М Сегодня, 10:10
      Цитата: Евродав
      Ну обвинил и обвинил... Кто такой Трамп? Пустой звук!

      Агент КГБ..! laughing

      Мы его давно вели.. drinks
      Банщик-М
  6. Александр 3 Сегодня, 09:53
    Где то далеко человек,не особо вникающий что говорят власть имущие действительно подумает что так оно и есть.На эту аудиторию и рассчитывают такие говоруны.
    Александр 3
  7. zoolu350 Сегодня, 10:01
    Надо бы Искандером отработать по дворцу короля Саудии и посмотреть, собьют или не собьют. Даешь эксперимент! Ах да, совсем забыл, эти спонсоры терроризма ведь уважаемые партнеры олигархата РФ.
    zoolu350
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:03
    Вот насколько мы хороши. Никто не делает того, что производим мы, и теперь мы продаем это по всему миру,

    Мне казалось, что нарцисцизмом был более всех болен Обама, оказывается ошибался. У Трампа по мимо личного это возведено еще и на государственный уровень. То, что Сша втюхивают свое оружие по всему миру спору нет, но вот лучшее ли оно это вопрос. Интересно наблюдать за высказываниями Трампа - он перескакивает с одной мысли на другую часто не взаимосвязанную с первой. Может ляпнуть откровенную чушь при этом накатить величественную мину на фейс. Одним словом шоумен.
    rotmistr60
    1. sabakina Сегодня, 11:20
      Гена, мне он напоминает Муссолини, с его миной рожи.
      sabakina
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:25
        Правильно подметил, я об этом тоже как-то писал. Особенно когда нижнюю губу оттопырит - вылитый Дуче.
        rotmistr60
    2. Монархист Сегодня, 11:35
      Ячество и нахальство помноженное на дурные деньги= политика США,а кто глава администрации не столь важно
      Монархист
  9. SCHMEL Сегодня, 10:10
    Иран, по моему мнению, только что сделал выпад против Саудовской Аравии. Вы знаете об этом, да? Вы видели, что была запущена ракета, сказал Трамп в субботу...

    Видать, в пятницу, первая леди снова не "дала" lol
    SCHMEL
    1. andrewkor Сегодня, 10:23
      ВВП сглотнул слюнку и чуть сильнее ,чем приличествовало, пожал даме руку.Дама намёк поняла и сделала глазки!
      andrewkor
      1. XXXIII Сегодня, 10:31
        Цитата: andrewkor
        ВВП сглотнул слюнку и чуть сильнее ,чем приличествовало, пожал даме руку.Дама намёк поняла и сделала глазки!
        Красивая женщина само по себе уже оружие, тут надо быть аккуратным в движениях..... lol
        XXXIII
      2. Deadушка Сегодня, 11:55
        Цитата: andrewkor
        ВВП сглотнул слюнку и чуть сильнее ,чем приличествовало, пожал даме руку.Дама намёк поняла и сделала глазки!

        а через дцать лет она напишет, что он ее домагался laughing
        Deadушка
  10. Egorovich Сегодня, 10:43
    Хвастовство и позерство-сразу узнается американец , в какой бы стране мира он не был.
    Egorovich
  11. voyaka uh Сегодня, 10:46
    Пэтриоты и раньше успешно сбивали БР малой дальности в Саудии.
    Было более 10 боевых перехватов.
    voyaka uh
    1. XXXIII Сегодня, 11:38
      Цитата: voyaka uh
      Пэтриоты и раньше успешно сбивали БР малой дальности в Саудии.
      Было более 10 боевых перехватов.
      А чем обстреливают, ну какие ракеты у них? самоделки или впк?
      XXXIII
      1. voyaka uh Сегодня, 13:37
        Скады, в основном.
        voyaka uh
  12. лысова Сегодня, 10:57
    От таких заявлений и ему подобных, он либо захлебнётся слюной, либо мания величия - а это уже вопрос к медицине.
    лысова
    1. sabakina Сегодня, 11:09
      Да, владимир, что то несёт его не по децки...
      sabakina
      1. лысова Сегодня, 11:18
        Привет, Вячеслав, у него и вправду со здоровьем ( голова ) не лады и это уже явно просматривается.
        лысова
        1. sabakina Сегодня, 11:23
          Володя, hi Походу, здесь даже медицина бессильна...
          sabakina
          1. лысова Сегодня, 11:44
            Скорее всего так и есть. Слабым он оказался , как политик - ноль.
            лысова
  13. sabakina Сегодня, 11:08
    Вы видели, что была запущена ракета,

    Я? Нет. А вы?
    sabakina
  14. Sergey53 Сегодня, 11:14
    А если бы было несколько ракет? Как тогда?
    Sergey53
  15. Монархист Сегодня, 11:29
    Цитата: Partyzan
    Цитата: Подрезчик
    "А еще наши солдаты самые храбрые..."

    при том очень храбрые

    Если сам себя не похвалишь другие не вспомнят
    Монархист
  16. Монархист Сегодня, 11:40
    Саудитам не надо было влезать в Йемен,а теперь фиг разберутся кто прав,а кто нет
    США по делу и без дела задирают аяталу,а теперь ракеты к саудитам летят
    Монархист
  17. Старый26 Сегодня, 11:45
    Цитата: Partyzan
    а почему не Москва? мне такое заявление не нравится

    Трамп как был, так и остался бизнесменом. И что, вы думаете он при этом будет рекламировать чье-то другое оружие? Мы сами, говоря о наших системах ПВО поступаем по другому? Говорим, что к примеру наши С-300 или С-400 не могут сравниться с американскими системами и американские лучше? Разумеется нет. Мы говорим, что наши системы ПВО С-300 и С-400 самые-самые. И глупо думать, что мы говорили бы по другому. Так и Трамп...
    Старый26
  18. ватник Сегодня, 12:05
    Опять Иран виноват smile

    Скорее всего это была ракета типа Буркан-1/2 переделки ракет из КНДР типа Хвасон и судя по тому что дальность составляет около 1000 километров всё же скорее Буркан-2
    Кадры предполагаемого перехвата ЗРК Петриот ракеты над Эр-Риядом.

    Сама йеменская ракета
    ватник
  19. Lanatrade Сегодня, 12:08
    "А наши системы сбили эту ракету в воздухе. Вот насколько мы хороши. Никто не делает того, что производим мы, и теперь мы продаем это по всему миру"-
    добавил американский лидер".
    Не прошло и месяца после визита короля Саудии в Москву. Что-то подсказывает, что эти 2 события (визит и "перехват ракеты") связаны.
    Lanatrade
    1. LiSiCyn Сегодня, 12:51
      Вы ошибаетесь... Приезжал, как раз наследный принц wink . А король, там, почти не транспортабельный..
      LiSiCyn
Картина дня