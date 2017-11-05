Трамп обвинил Тегеран в причастности к пуску ракеты в сторону Эр-Риада

Мы производим лучшую военную технику в мире. Иран, по моему мнению, только что сделал выпад против Саудовской Аравии. Вы знаете об этом, да? Вы видели, что была запущена ракета,

А наши системы сбили эту ракету в воздухе. Вот насколько мы хороши. Никто не делает того, что производим мы, и теперь мы продаем это по всему миру,