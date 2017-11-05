13:52 05 ноября

Глава МИД Германии назвал разрушенные отношения РФ и США угрозой для всего мира

Разрушенные отношения между Россией и США являются самой большой угрозой на Земле, передает РИА Новости заявление главы германского МИД Зигмара Габриэля.



Полностью разрушенные отношения между США и Россией – это самая большая угроза миру на планете. Если Северная Корея сможет получить ядерное оружие, многие другие последуют за ней. Только США и Россия вместе могут предотвратить дальнейшее распространение ядерного оружия,
сказал Габриэль в интервью газете Bild am Sonntag.


По его словам, «если отношения между Вашингтоном и Москвой снова не улучшатся, наши дети будут расти в опасном, беспорядочном мире, наполненном ядерным оружием».

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что президент США Дональд Трамп «увеличивает расходы на военную составляющую и снижает затраты на сотрудничество в целях развития».

Этим американский лидер «создает миллионы новых беженцев», заявил Габриэль.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. Anarchist Сегодня, 10:06
    Неужели в старом свете кто-то начал думать? Своими мозгами... Или просто 21 заиграло?
    Anarchist
    1. Татьяна Сегодня, 10:09
      Немцы в Германии поздно проснулись!
      Пусть немцы "благодарят" за это ещё и свою проамериканскую бабушку Меркель, а то она опять конфортно в сторонке свои интрижки "вяжет"!
      Татьяна
      1. zloybond Сегодня, 10:21
        тут только одно условие все это решит: одна страна перед другой должна стать на колени. Лично я не вижу смысла преклонятся перед абрикосами.
        zloybond
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:36
          Глава МИД Германии назвал разрушенные отношения РФ и США угрозой для всего мира

          А кто разрушил эти отношения, не США ли? А если так, то и говорите прямо: США являются угрозой для всего мира! Или кишка тонка сказать такое?
          СРЦ П-15
          1. Pirogov Сегодня, 10:53
            Цитата: СРЦ П-15
            А кто разрушил эти отношения, не США ли? А если так, то и говорите прямо: США являются угрозой для всего мира! Или кишка тонка сказать такое?

            Как же скажешь когда военные базы Сша по всей Германии .
            Pirogov
            1. Татьяна Сегодня, 11:25
              Да и вообще Меркель некогда проявлять в этой теме понимание народа Германии!
              Татьяна
        2. vovanpain Сегодня, 11:06
          Полностью разрушенные отношения между США и Россией – это самая большая угроза миру на планете.

          Эвона как laughing Наверное господин вчера родился и не знал,что часть вины за испорченные отношения лежит на их совести,ведь Муркельша слепо следовала в русле политики Обезьяныча надеясь на плюшки,но получили плюху fellow В виде утраты российского рынка и сотен миллионов евриков,санкции то они такие,как бумеранг,бьют по обоим концам.
          Этим американский лидер «создает миллионы новых беженцев», заявил Габриэль.

          Так Трампадур в шоколаде сидя за лужей,Германия в пролете. yes Ну летите голуби,летите. laughing
          vovanpain
      2. Logall Сегодня, 10:23
        Цитата: Татьяна
        Меркель, а то она опять конфортно в сторонке свои интрижки "вяжет"!

        Татьяна love
        И ей Уже немного осталось! Скоро будет тапочки внуком вязать, Если они у неё есть... Немецкие элиты заставляют её подыскивать преемника. С ней ''рабочим и христианам'' ещё одни выборы не выиграть...
        Logall
        1. Partyzan Сегодня, 10:42
          Цитата: Logall
          Скоро будет тапочки внуком вязать,

          Саня с этого места поподробнее - как завести внука если нет детей? laughing
          Partyzan
          1. Logall Сегодня, 10:53
            Усыновить семейную пару, с детьми! Или сразу взять опекунство над внуками lol
            Logall
            1. Татьяна Сегодня, 11:06
              Привет, Сашенька! hi
              Logall
              Скоро будет тапочки внуком вязать, Если они у неё есть...
              У Ангелы Меркель нет детей - ни собственных, ни приёмных!
              Зато иностранные "беженцы" и иностранные мигранты в Германии Меркель МАМОЙ называют на горе коренным немецким германцам! Для них она "мать Ангела"!
              Татьяна
    2. rotmistr60 Сегодня, 10:13
      Неужели в старом свете кто-то начал думать?

      Это у них принято - как только начинает припекать и становится опасно сразу вспоминают, что с Россией просто необходимо дружить, т.к. без ее участия не решить ни один серьезный вопрос.
      rotmistr60
    3. Spartanez300 Сегодня, 10:14
      Надо было думать когда сами помогали и помогают разрушать эти отношения . Пока в США будут заправлять такие как Маккейн и ему подобные мир на земле и дальше будет катиться в пропасть
      Spartanez300
    4. Банщик-М Сегодня, 10:20
      Германия в этом поучаствовала тоже , мы в 2000-х надеялись на немцев (Мюнхенская речь Путина)..
      Русские столько для вас сделали , а вы опять предали нас и легли под США и Израиль..
      Обидно, но все исправимо..Мы нашли других "союзников" и вы это уже ощущаете на себе!
      Банщик-М
      1. Krasnyiy komissar Сегодня, 10:45
        Как немцы могли предать ? Они разве были нашими союзниками ? Германия была, есть и будет нашим врагом, независимо от политического строя у нас или у них.
        Krasnyiy komissar
        1. Банщик-М Сегодня, 12:00
          Цитата: Krasnyiy komissar
          Как немцы могли предать ? Они разве были нашими союзниками ? Германия была, есть и будет нашим врагом, независимо от политического строя у нас или у них.

          Мы Берлин брали ! И пожалели их за все их злодеяния на нашей территории ..
          Наивные мы и доверчивые русские все же..Израиль вон до сих пор с них контрибуции сосет..
          Эх Россия добрая и щедрая душа.! Ну ничего, мы вас прощаем , а дальше уж извините как получится! soldier
          Банщик-М
    5. Зяблицев Сегодня, 10:30
      Говорить то он может сколько угодно, но реально делать будет только то, что ему скажут в Вашингтоне! Завтра, в Пентагоне решать нарастить свою группировку войск и притаранить на немецкую землю свои ЯО, то этот же министр будет в захлеб утверждать, что это исключительно миролюбивый шаг лепшого друга Германии - США направленный на мир во всем мире! laughing
      Зяблицев
      1. Банщик-М Сегодня, 12:05
        Цитата: Зяблицев
        Завтра, в Пентагоне решать нарастить свою группировку войск и притаранить на немецкую землю свои ЯО, то этот же министр будет в захлеб утверждать, что это исключительно миролюбивый шаг лепшого друга Германии - США направленный на мир во всем мире

        Защита от иранской , КНДР ядерной угрозы..хе хе...Все так и будет!
        Банщик-М
    6. ando_bor Сегодня, 10:37
      Цитата: Anarchist
      Неужели в старом свете кто-то начал думать? Своими мозгами... Или просто 21 заиграло?

      У немцев рабская натура уже на генетическом уровне, - несколько поколений в оккупации покаянии выросло, оккупанты только менялись, нынешние что то ненадежными стали, - вот и прорезался голосок.
      - Интересно вылезет, или поглубже залезет, что бы не страшно было:
      ando_bor
  2. Комментарий был удален.
  3. п-к Опарышев Сегодня, 10:07
    Ну а кому сейчас легко?Придётся повоевать Габриэльчик.Готовь вазелин.
    п-к Опарышев
    1. Anarchist Сегодня, 10:17
      Вы конкретнее пишите, для чего! А то он может неверно подумать, что вазелин Это для нас...
      Или, что вы имели в виду? А то всякие люди по сайту лазят)))
      Anarchist
      1. п-к Опарышев Сегодня, 10:20
        Думаю Габиэльчик уже панике,дошло до него,что мольбы к Америке,чтобы его вписали в золотые поллярда,ему уже не помогут.Пора,что то делать.
        п-к Опарышев
    2. резервист Сегодня, 12:14
      Габриэльчик "доживает" последние дни.
      Сейчас формируют новое правительство после выборов - там другой будет "-эльчик"
      резервист
  4. Александр 3 Сегодня, 10:09
    Своей агрессивной политикой гегемона американцы просто вынуждают не большие страны вооружаться в том числе иметь ЯО,что как ни странно и является гарантом собственной безопасности.
    Александр 3
  5. andrewkor Сегодня, 10:17
    Поняль,небось,что штатники именно для Европы заварушку готовят ,вот и заныли!
    andrewkor
    1. XXXIII Сегодня, 11:49
      Цитата: andrewkor
      Поняль,небось,что штатники именно для Европы заварушку готовят ,вот и заныли!
      Просто сша ушли в сторонку, а Германия осталась один на один с Россией, вот и тихонько превращаются - превращаются в союзников.....Главное что б сша не заметили , а то по шее дадут, шейка хрупкая у Европы..... laughing
      XXXIII
  6. Евродав Сегодня, 10:34
    "...если отношения между Вашингтоном и Москвой снова не улучшатся..." . Пока они не начнут говорить прямо: Пока Вашингтон не изменит свою политику по отношению к Москве, так и будут холуями... Толку от того, что он сказал?
    Евродав
  7. злой партизан Сегодня, 10:49
    По-ходу немецких политиков что-то начало доходить... Вот что делает с людьми перечитывание на ночь выступлений Путина. Например его "Мюнхенской" и "Валдайской" речи... yes
    злой партизан
    1. Esoteric Сегодня, 11:48
      Цитата: злой партизан
      Вот что делает с людьми перечитывание на ночь выступлений Путина. Например его "Мюнхенской" и "Валдайской" речи...

      belay laughing Ага!!! Сидят всю ночь, закрывшись в туалете, чтобы ничто и никто не отвлекал и читают. Причём по-русски. wassat
      Посмотрели они на американские "закидоны": что в КНДР, что в Сирии. Оценили говорливость и дела американских коллег, взвесили возможности НАТО и РФ и решили, что повторять историю в новом варианте не стоит. От России они имеют больше пользы, чем вреда, как бы об этом не утверждали в Белом доме.
      Esoteric
  8. Egorovich Сегодня, 10:50
    Габриэлю все таки не хватило смелости сказать, что отношения между Россией и США, разрушили матрасники при большом содействии тех же немцев и всего Запада.
    Egorovich
  9. лысова Сегодня, 10:52
    Только вот за пособничество, тоже лежит ответственность. А что Германия сделала ради мира?! - Ах да, фрау устроила хаос в Европе.
    лысова
  10. Zomanus Сегодня, 11:20
    И чего он предлагает? Дружбу по-горбачевски, когда нас унижали и грабили?
    Из его выступления прямо веет горбачевщиной.Типа предотвратить опасность любой ценой,
    само собой не за их счет...
    Zomanus
  11. Esoteric Сегодня, 11:42
    Глава МИД Германии назвал разрушенные отношения РФ и США угрозой для всего мира

    Вы бы больше всего боялись за разрушенные отношения с Россией. Вас США самих с золотом облапошило, с толерантностью и мигрантами - обмануло, с безопасностью в духе НАТО - поимело. Вам Россия дала возможность объединения земель, а вы всё на саксофон заглядываетесь и пляшете какой-то неуёмный канкан. Объединяйтесь с Россией и будет вам счастье...и газ по сходной цене, и много чего ещё...А американцев гоните со своих земель, пока они вам там чего не взорвали или не бросили какой отравы...
    Esoteric
  12. XXXIII Сегодня, 12:03
    Если Северная Корея сможет получить ядерное оружие, многие другие последуют за ней.
    Нас это мало уже волнует, сами следите за распространение яо...... у нас проблемы и поважней есть..... lol
    XXXIII
  13. MOSKVITYANIN Сегодня, 13:39
    По его словам, «если отношения между Вашингтоном и Москвой снова не улучшатся, наши дети будут расти в опасном, беспорядочном мире, наполненном ядерным оружием».

    Надо писать так: "если отношения между Вашингтоном и Москвой снова не улучшатся, наши европейские дети будут расти в опасном, беспорядочном мире, наполненном ядерным оружием ни контролируемым никем"...

    президент США Дональд Трамп «увеличивает расходы на военную составляющую

    Сиротами опять прикидываются
    Власти Германии приняли обязательство довести к 2024 году военный бюджет станы до 2 % ВВП, в прошлом году он уже превзошел французский, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс opex360.com.
    «Кроме того, имеются планы инвестировать 130 млрд евро в течение 15 лет для ликвидации недостатков в оснащении Бундесвера», – говорится в публикации.

    https://topwar.ru/110219-voennyy-byudzhet-germani
    i-prevzoshel-francuzskiy-i-prodolzhaet-rasti.html

    Ампириалисты всегда любили словоблудием заниматься...
    MOSKVITYANIN
  14. askort154 Сегодня, 13:42
    Полностью разрушенные отношения между США и Россией - это самая большая угроза на планете. ( Габриель - приемник Штайнмайера)

    Результат поездки Штайнмайера в Москву. Меркель, вообще "протухла", после своего переизбрания. Похоже, Германия потихоньку "раздвояица".
    askort154
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