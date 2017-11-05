Глава МИД Германии назвал разрушенные отношения РФ и США угрозой для всего мира

Полностью разрушенные отношения между США и Россией – это самая большая угроза миру на планете. Если Северная Корея сможет получить ядерное оружие, многие другие последуют за ней. Только США и Россия вместе могут предотвратить дальнейшее распространение ядерного оружия,

Разрушенные отношения между Россией и США являются самой большой угрозой на Земле, передает РИА Новости заявление главы германского МИД Зигмара Габриэля.сказал Габриэль в интервью газете Bild am Sonntag.По его словам, «если отношения между Вашингтоном и Москвой снова не улучшатся, наши дети будут расти в опасном, беспорядочном мире, наполненном ядерным оружием».Глава внешнеполитического ведомства добавил, что президент США Дональд Трамп «увеличивает расходы на военную составляющую и снижает затраты на сотрудничество в целях развития».Этим американский лидер «создает миллионы новых беженцев», заявил Габриэль.