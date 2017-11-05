13:46 05 ноября

5 ноября — День военного разведчика

День военного разведчика — профессиональный праздник российских военных, чья служба, так или иначе, связана с военной разведкой. Этот праздник отмечается в России ежегодно, 5 ноября.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 4

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 10:32
    На Западе так и вычисляют,если 5го ноябли поддаёт,значит,разведчик.
    п-к Опарышев
    1. Татьяна Сегодня, 10:45
      С праздником бойцы и командиры, и все причастные к разведке! love
      Татьяна
    2. Dashout Сегодня, 10:48
      Конечно поздравляю наших ребят с Днем Разведчика! А вопрос: силы специальных операций (разведка и корректировка целей) - это же по идее тоже разведчики? Вот уж ребята поработали... Тем более поздравляю!
      Dashout
    3. собаковод Сегодня, 12:58
      Да успокойтесь! Настоящих вряд ли так вычислишь. Ну а тех, кто подносил-относил, да, можно. У меня два таких, постоянно угорают над теми, о ком вы пишете.
      собаковод
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