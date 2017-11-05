5 ноября — День военного разведчика Сегодня, 10:22 День военного разведчика — профессиональный праздник российских военных, чья служба, так или иначе, связана с военной разведкой. Этот праздник отмечается в России ежегодно, 5 ноября. 1 Прототипы Штирлица. Как рождалась легенда Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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