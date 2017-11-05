13:53 05 ноября

В Саудовской Аравии за коррупцию задержан принц и бывший министр

Саудовский принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд и бывший госминистр Ибрагим бен Абдель Азиз аль-Асафд задержаны в Саудовской Аравии правоохранительными органами, передает ТАСС сообщение агентства «Рейтер».

Принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд, архивное фото.

Задержанные обвиняются в коррупции, ведется следствие.


Масштабы расследования впечатляют. По данным агентства, в субботу «Высший комитет по борьбе с коррупцией постановил задержать по обвинению в коррупции 11 принцев из правящей семьи, а также несколько десятков министров, как ушедших в отставку, так и членов действующего кабинета».

Высший комитет по борьбе с коррупцией был сформирован недавно по указу короля Сальмана. В задачу нового органа входит «проведение расследований, выдача ордеров на задержание и арест, а также введение запрета на выезд подозреваемых из страны», поясняет издание.

Подробностей коррупционного дела не приводится.

Кроме того, в субботу король Саудовской Аравии назначил новых глав министерства экономики, министерства национальной гвардии и командующего Военно-морскими силами монархии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. Банщик-М Сегодня, 10:41
    Голову отрубят...? хе хе
    Банщик-М
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:45
      «Высший комитет по борьбе с коррупцией постановил задержать по обвинению в коррупции 11 принцев из правящей семьи».

      Неужели, таким способом, король Сальман уменьшает количество наследников на престол?
      СРЦ П-15
      1. Pirogov Сегодня, 11:01
        Цитата: СРЦ П-15
        Неужели, таким способом, король Сальман уменьшает количество наследников на престол?

        Скорей всего боссам из матрасии не угодил Аль Валид .Взяток на востоке нет , а есть способ выражения уважения ..............
        Pirogov
        1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 12:05
          Интересно, а головёнки им оттяпают или так, слегка пожурят?
          товарищ ШУХЕР
        2. БМП-2 Сегодня, 13:24
          Цитата: Pirogov
          Скорей всего боссам из матрасии не угодил Аль Валид .Взяток на востоке нет , а есть способ выражения уважения

          Возможно Вы правы. Хотя взятки - это всего лишь одна из составляющих коррупции, причём далеко не самая большая. Коррупция - это любое использование своего служебного положения в личных целях.

          Мне другое интересно: как их с такими длинными именами задержать смогли без нарушения закона? Там же ж пока твоё имя в ордере на арест зачитывают, сто раз ноги сделать можно было! lol
          БМП-2
      2. Deadушка Сегодня, 11:40
        Цитата: СРЦ П-15
        Неужели, таким способом, король Сальман уменьшает количество наследников на престол?

        таки у них там все активизировалось в последнее время...
        то смертников поймали, то на днях вроде как ракету перехватили...
        но около аэропорта жахнуло все равно.
        Deadушка
      3. pvv113 Сегодня, 11:51
        Там не король, а наследный принц конкурентов устраняет.
        Комитет по борьбе с коррупцией, возглавляемый наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, восхождение которого на трон ожидается в следующем году, задержал одиннадцать принцев из правящей семьи, четверых министров нынешнего правительства и 34-х экс-министров. Об этом сообщает саудовский телеканал Al Arabiya.
        pvv113
      4. Лелёк Сегодня, 13:35
        Цитата: СРЦ П-15
        СРЦ П-15


        hi , Александр.
        ИМХО, саудовские короли и принцы застряли где-то в прошлом веке, когда держали в кулаке весь БВ и диктовали свои "хотелки" на мировых биржах энергоресурсов. Не заметили, что в мире многое поменялось, не заметили, как казна королевства разворовывается ближней свитой и принцами крови. Настал момент истины и наследники взялись за голову - как же дошли до жизни такой? Но в ОАЭ и СА никогда не было даже намёка на институты демократии, поэтому гильотина и верёвка основные инструменты восстановления благополучия правящих режимов.
        Лелёк
    2. хрыч Сегодня, 10:45
      Последний сын Сауда на престоле, а что дальше, он стар и болен. Принцев сотни, как делить власть? Короче дележ начался. Видали сие со времен писуль Геродота. Порвут СА на части.
      хрыч
    3. Spartanez300 Сегодня, 10:58
      И так в золоте купаются но все мало , головами могут поплатиться .
      Spartanez300
      1. moskowit Сегодня, 11:16
        Причина отнюдь не коррупция.... Начиная своя "великая замятня"....
        moskowit
    4. Комментарий был удален.
    5. Deadушка Сегодня, 11:35
      Цитата: Банщик-М
      Голову отрубят...? хе хе

      шаловливые ручонки laughing
      Deadушка
      1. Банщик-М Сегодня, 12:09
        Цитата: Deadушка
        Цитата: Банщик-М
        Голову отрубят...? хе хе

        шаловливые ручонки laughing

        Скорее всего из страны вышлют с пособием в 300 тыс $ в месяц..(в Брунэи так было))))
        Банщик-М
  2. Евродав Сегодня, 10:42
    Насадят на миномет? Или как у нас- 2 года условно?
    Евродав
    1. Лопатов Сегодня, 10:50
      Там дело в политике. Борьба с коррупцией- только инструмент.
      Лопатов
    2. HAM Сегодня, 11:23
      Заставят жить "на одну зарплату",гарем сожрёт.. laughing
      HAM
  3. злой партизан Сегодня, 10:45
    Учитесь хахлы, КАК надо с коррупцией бороться! wink А то у вас прямо под камерами с рюкзаками мутят и взятки в Раде берут - и ничего не происходит! request А тут целого принца belay приняли! И что-то мне подсказывает, что головы ему не сносить... no
    злой партизан
    1. идущий по тропе Сегодня, 11:33
      прежде чем к "хахлам" пинать, сначала на своих министров и прочую путинскую комарилию посмотреть надо. Да и сам гарант далеко не Сталин, который после себя из личного имущества оставил френч и пару сапог.
      идущий по тропе
      1. Orionvit Сегодня, 12:18
        Сидит же в СИЗО, целый федеральный министр. Правда один, и пока суда не было.
        Orionvit
  4. samarin1969 Сегодня, 10:46
    США начинают "переформатировать" чересчур самостоятельное королевство. Утром была прекрасная статья Валентина Касатонова про планы Эр-Рияда и Вашингтона.
    samarin1969
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:47
    Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд

    А постановление о задержании на принца выписывали одно или на каждое имя? СА начала борьбу с коррупцией да еще с главной семьи? Что-то случилось в королевстве и скорее всего простая борьба за власть.
    rotmistr60
  6. Оверлок Сегодня, 10:48
    вот и диктаторский режим!а у нас демократия!
    Оверлок
  7. Оверлок Сегодня, 10:49
    Цитата: злой партизан
    Учитесь хахлы, КАК надо с коррупцией бороться!

    нам тоже поучиться надо
    Оверлок
  8. Egorovich Сегодня, 10:56
    Королевский двор Саудов решили про шерстить и убрать десяток, другой принцев, а то их развелось как собак не резаных.
    Egorovich
  9. фа2998 Сегодня, 10:59
    Цитата: злой партизан
    Учитесь хахлы, КАК надо с коррупцией бороться! wink А то у вас прямо под камерами с рюкзаками мутят и взятки в Раде берут - и ничего не происходит! request А тут целого принца belay приняли! И что-то мне подсказывает, что головы ему не сносить... no

    По моему и нашим следует подучится! У нас страшная расправа- отставка и пару лет условно.Да и то редко, раз в год какого то туза арестуют, лишь для пиара.Власть своих не трогает. negative hi
    фа2998
  10. Sergey53 Сегодня, 11:08
    Наших казнакрадов можно хотя бы отдалённо понять ,но эти всю свою жизнь в золоте купаются. Вот что им не хватает?
    Sergey53
    1. Orionvit Сегодня, 12:28
      Цитата: Sergey53
      Вот что им не хватает?

      Ну, во первых, денег ни когда не бывает много. А во вторых, всё таки власть. Одна только мысль, что ты являешься одним из законных наследников и при некоторых обстоятельствах, можешь стать целым королём, многих сводила с ума. Во все времена, одно не осторожно обронённое слово, для многих наследных принцев, плохо заканчивалось. С другой стороны, все эти королевские династии, со своими наследниками и властью, живут по своим законам и в "другом мире", который нам, простым обывателям, очень тяжело понять. У них в жизни, совершенно другая мотивация.
      Orionvit
  11. Горменгаст Сегодня, 12:29
    У друзей США не может быть коррупции, гомофобии, фашизма и терроризма. laughing

    Пример - Украина. laughing

    Дружба США и Саудовской Аравии основана на общей приверженности демократии. laughing
    Горменгаст
    1. БМП-2 Сегодня, 13:28
      Цитата: Горменгаст
      Дружба США и Саудовской Аравии основана на общей приверженности демократии.

      ... а также человеколюбии! Человеколюбии отдельных человеков к большим деньгам! laughing
      БМП-2
  12. weksha50 Сегодня, 12:43
    "Задержанные обвиняются в коррупции, ведется следствие. Масштабы расследования впечатляют"...

    Гм... и хе-хе... Радует, однако... Что не только у нас ТАК воруют... "Родственнички" и "особы, приближенные к телу"... laughing
    weksha50
  13. штольц Сегодня, 12:51
    «Высший комитет по борьбе с коррупцией постановил задержать по обвинению в коррупции 11 принцев из правящей семьи, а также несколько десятков министров, как ушедших в отставку, так и членов действующего кабинета».

    Ого! Неужели король лично настругал столько принцев? Молодец, теперь можно этих казнить и заняться новыми, положительное влияние многожёнства на демографию на лицо.
    штольц
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