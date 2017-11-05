В Саудовской Аравии за коррупцию задержан принц и бывший министр
Саудовский принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд и бывший госминистр Ибрагим бен Абдель Азиз аль-Асафд задержаны в Саудовской Аравии правоохранительными органами, передает ТАСС сообщение агентства «Рейтер».
Задержанные обвиняются в коррупции, ведется следствие.
Масштабы расследования впечатляют. По данным агентства, в субботу «Высший комитет по борьбе с коррупцией постановил задержать по обвинению в коррупции 11 принцев из правящей семьи, а также несколько десятков министров, как ушедших в отставку, так и членов действующего кабинета».
Высший комитет по борьбе с коррупцией был сформирован недавно по указу короля Сальмана. В задачу нового органа входит «проведение расследований, выдача ордеров на задержание и арест, а также введение запрета на выезд подозреваемых из страны», поясняет издание.
Подробностей коррупционного дела не приводится.
Кроме того, в субботу король Саудовской Аравии назначил новых глав министерства экономики, министерства национальной гвардии и командующего Военно-морскими силами монархии.
Задержанные обвиняются в коррупции, ведется следствие.
Масштабы расследования впечатляют. По данным агентства, в субботу «Высший комитет по борьбе с коррупцией постановил задержать по обвинению в коррупции 11 принцев из правящей семьи, а также несколько десятков министров, как ушедших в отставку, так и членов действующего кабинета».
Высший комитет по борьбе с коррупцией был сформирован недавно по указу короля Сальмана. В задачу нового органа входит «проведение расследований, выдача ордеров на задержание и арест, а также введение запрета на выезд подозреваемых из страны», поясняет издание.
Подробностей коррупционного дела не приводится.
Кроме того, в субботу король Саудовской Аравии назначил новых глав министерства экономики, министерства национальной гвардии и командующего Военно-морскими силами монархии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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