Польша ждет от Украины конкретных шагов в вопросах истории
Варшава ожидает от украинских властей конкретных предложений для поиска компромисса по историческим вопросам, передает ТАСС заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского.
В четверг министр сообщил, что граждане Украины, придерживающиеся радикально антипольских взглядов, не будут допускаться на территорию республики. В украинском МИД на это заявили, что подобные настроения в республики отсутствуют и призвали Варшаву к историческому примирению «путем взаимного восприятия» двух стран.
По его мнению, на Украине присутствуют «очевидные инциденты различного характера» и отдельные личности, которые «ведут себя малоприятным образом».
Отношения Украины и Польши в вопросах исторической памяти последнее время заметно обострились. В Варшаве негативно воспринимают проводимую украинскими властями политику героизации воинов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и ее лидера Степана Бандеры, виновных в массовых убийствах поляков в 1942-1945 годах на Волыни.
В четверг министр сообщил, что граждане Украины, придерживающиеся радикально антипольских взглядов, не будут допускаться на территорию республики. В украинском МИД на это заявили, что подобные настроения в республики отсутствуют и призвали Варшаву к историческому примирению «путем взаимного восприятия» двух стран.
Заявление МИД Украины, что среди украинцев нет антипольских настроений, нас очень радует, но в вопросах истории ждем конкретных предметных действий,сказал Ващиковский в ходе своего визита во Львов.
По его мнению, на Украине присутствуют «очевидные инциденты различного характера» и отдельные личности, которые «ведут себя малоприятным образом».
Если помимо заявлений МИД, также будут предприняты конкретные действия по сотрудничеству с Польшей, то с нашей стороны, безусловно, будет открытость,добавил министр.
Отношения Украины и Польши в вопросах исторической памяти последнее время заметно обострились. В Варшаве негативно воспринимают проводимую украинскими властями политику героизации воинов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и ее лидера Степана Бандеры, виновных в массовых убийствах поляков в 1942-1945 годах на Волыни.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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