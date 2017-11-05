Польша ждет от Украины конкретных шагов в вопросах истории

Заявление МИД Украины, что среди украинцев нет антипольских настроений, нас очень радует, но в вопросах истории ждем конкретных предметных действий,

Если помимо заявлений МИД, также будут предприняты конкретные действия по сотрудничеству с Польшей, то с нашей стороны, безусловно, будет открытость,