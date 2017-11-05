13:45 05 ноября

Польша ждет от Украины конкретных шагов в вопросах истории

Варшава ожидает от украинских властей конкретных предложений для поиска компромисса по историческим вопросам, передает ТАСС заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского.



В четверг министр сообщил, что граждане Украины, придерживающиеся радикально антипольских взглядов, не будут допускаться на территорию республики. В украинском МИД на это заявили, что подобные настроения в республики отсутствуют и призвали Варшаву к историческому примирению «путем взаимного восприятия» двух стран.


Заявление МИД Украины, что среди украинцев нет антипольских настроений, нас очень радует, но в вопросах истории ждем конкретных предметных действий,
сказал Ващиковский в ходе своего визита во Львов.

По его мнению, на Украине присутствуют «очевидные инциденты различного характера» и отдельные личности, которые «ведут себя малоприятным образом».

Если помимо заявлений МИД, также будут предприняты конкретные действия по сотрудничеству с Польшей, то с нашей стороны, безусловно, будет открытость,
добавил министр.

Отношения Украины и Польши в вопросах исторической памяти последнее время заметно обострились. В Варшаве негативно воспринимают проводимую украинскими властями политику героизации воинов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и ее лидера Степана Бандеры, виновных в массовых убийствах поляков в 1942-1945 годах на Волыни.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Банщик-М Сегодня, 12:16
    Знаем мы чего пшекам нужно от хохлов...

    Пытаемся спасти ..а они сами лезут в петлю и рабство!
    Банщик-М
    1. резервист Сегодня, 12:18
      украинец сидит чистит ботинки поляку, поляк:
      - хлопец, чего ж ты такую плохую работу выбрал ни денег ни уважения?
      - да мы украинцы великая свободная нация - хотим чистим ботинки,
      хотим посуду моем hi
      резервист
      1. Pirogov Сегодня, 12:28
        Цитата: резервист
        украинец сидит чистит ботинки поляку, поляк:
        - хлопец, чего ж ты такую плохую работу выбрал ни денег ни уважения?
        - да мы украинцы великая свободная нация - хотим чистим ботинки,
        хотим посуду моем

        Сто % в точку ,забыли добавить лишь бы не мос.калям.
        Pirogov
        1. 210окв Сегодня, 12:29
          Еще один"ждун" объявился?Пока Россия не разрулит..Кого куда.Кого в могилу,кого в лагерь..
          210окв
          1. NIKNN Сегодня, 12:46
            Цитата: 210окв
            Еще один"ждун" объявился?Пока Россия не разрулит..Кого куда.Кого в могилу,кого в лагерь..

            Странно, что с Трампом по этому поводу не консультируются. Какая то не хорошая самостоятельность в решении вопросов появляется. laughing
            NIKNN
        2. Partyzan Сегодня, 12:46
          Цитата: Pirogov
          Сто % в точку ,забыли добавить лишь бы не мос.калям.

          good а это зрада laughing
          Partyzan
      2. Siegen Сегодня, 12:33
        Поляк приходит в костел на исповедь и говорит священнику:
        - Пан ксендз, я согрешил.
        - В чем заключается грех, сын мой?
        - Я обманул хохла...
        Ксендз после короткого раздумья:
        - Это не грех, сын мой. Это чудо! belay
        Siegen
        1. Pirogov Сегодня, 12:37
          Цитата: Siegen

          Поляк приходит в костел на исповедь и говорит священнику:
          - Пан ксендз, я согрешил.
          - В чем заключается грех, сын мой?
          - Я обманул хохла...
          Ксендз после короткого раздумья:
          - Это не грех, сын мой. Это чудо!

          Это с поговорки : хохол родился, еврей заплакал.
          Pirogov
          1. moskowit Сегодня, 12:53
            Поговорка придуманная самими хохлюнтиками от большого самомнения... Достаточно посмотреть на Израиль и Украину... И кто из них плачет???
            moskowit
            1. Pirogov Сегодня, 13:10
              Цитата: moskowit
              Поговорка придуманная самими хохлюнтиками от большого самомнения... Достаточно посмотреть на Израиль и Украину... И кто из них плачет???

              И те и те плачут и просят ,только по разному ,а что их больше всего роднит ,так это то что они всю жизнь обиженные .
              Pirogov
    2. vovanpain Сегодня, 12:37
      Цитата: Банщик-М
      Пытаемся спасти ..а они сами лезут в петлю и рабство!

      Да пускай лезут,раз мазохисты такие. laughing Не жалко ни капли. yes
      vovanpain
      1. Partyzan Сегодня, 12:53
        Цитата: vovanpain
        Да пускай лезут,

        Володя hi помирятся
        Partyzan
    3. штольц Сегодня, 12:39
      Да пусть себе резвятся, они друга друга достойны, как говорится: связать по ноге и пустить по воде - один другого не перетянет.
      штольц
      1. moskowit Сегодня, 12:56
        " Я ждала и верила,
        думала рожу,
        а пошла проверила
        с триппером хожу...." (из дворовых гитарных "опусов" переделок известных песен 60-х годов)
        moskowit
  2. Горменгаст Сегодня, 12:25
    Хочет Бандеру раздвоить. laughing

    Укро-Бандера - величайший борец за Тысячелетний рейх, то есть, извиняюсь, Украину. laughing

    Плохой Бандера - это тот, кто поляков резал, даже если не лично. laughing

    Это только русофобы совместить способны.
    Горменгаст
  3. Сергей-svs Сегодня, 12:27
    В украинском МИД на это заявили, что подобные настроения в республики отсутствуют и призвали Варшаву к историческому примирению «путем взаимного восприятия» двух стран...

    Да кто бы в этом сомневался, конечно нацизма на Окраине - нет! negative А марши, зиги и вышиванки - это всё так чисто "национально-культурные" традиции! fool

    Сергей-svs
  4. Лелёк Сегодня, 12:37
    (Заявление МИД Украины, что среди украинцев нет антипольских настроений, нас очень радует, но в вопросах истории ждем конкретных предметных действий)

    Напрасный труд. У нынешних бандерлогов нет истории, кроме биографии Бандеры, мифов о древних украх и долгов по всему свету.
    Лелёк
    1. pvv113 Сегодня, 13:04
      А зачем холопам история?
      pvv113
  5. Sergey53 Сегодня, 12:41
    Если у ДРЕВНЕЙШЕЙ нации на планете убрать её "историю" то выяснится что король то голый. Что у них останется? И как кто-то написал: Украинцы странные люди. Молятся на бандеру. Работают на евреев. Умирают за интересы США. А во всём виновата РОССИЯ. Вот как это?
    Sergey53
    1. Siegen Сегодня, 13:28
      А во всём виновата РОССИЯ


      Иван Сусанин полякам:
      - Водки не обещаю, но погуляем хорошо... fellow
      Siegen
  6. изя топ Сегодня, 12:44
    гутарили б прямо-на колени,холопы!
    изя топ
  7. БАРХАН Сегодня, 13:05
    Если честно,у меня до сих пор в голове не укладывается ,как всё это получилось.21 ВЕК.Примеров в истории громадьё.Скорей всего виной злоба и зависть к нам небратьев.Эта злоба и зависть просто выплеснулась ,достигнув критической массы.Нормализуется же у них всё только тогда,когда последний бандеровец захлебнётся желчью...или кровью.А последний хатаскрайник переедет за границу на ПМЖ. Так и хочется сказать дяде Вове -"Вот, до чего доводят заигрывания с олигархами и западом..."
    БАРХАН
    1. БМП-2 Сегодня, 13:16
      По поводу небратьев: у сестёр периодически бывают критические дни, когда логика отходит на второй план, уступая место эмоциям. yes
      БМП-2
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