ВСУ за сутки 60 раз открывали огонь по территории ДНР

За прошедшие сутки ВС Украины 60 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 20 населенных пунктов республики, по которым применялись: танки, минометы различного калибра, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие,

Около 01:00 (мск) несколько гранат, предположительно из АГС, попали в одну из труб хлоровода. Огонь велся ВСУ с направления населенного пункта Камянка,