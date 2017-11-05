ВСУ за сутки 60 раз открывали огонь по территории ДНР
Украинские военнослужащие 60 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, передает РИА Новости сообщение оперативного командования ДНР.
Кроме того, по словам представителя ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики три ночи подряд целенаправленно обстреливают Донецкую фильтровальную станцию.
Представитель ДНР в СЦКК добавил, что, по счастью, гранаты попали в нерабочий хлоровод.
«Сегодня осколки повредили резервный хлоропровод, но существует огромная опасность попадания в действующий», – в свою очередь отметила пресс-служба предприятия «Компания "Вода Донбасса"».
В донецкой республике призвали руководство Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ «обратить особое внимание на игнорирование силовиками призывов к немедленному прекращению нарушений перемирия и организовать тщательное расследование обстрела Донецкой фильтровальной станции», а также предать его результаты широкой общественной огласке.
ВСУ неоднократно обстреливали Донецкую фильтровальную станцию, которая находится на нейтральной территории в 12 километрах от города. В результате инцидентов без воды оставались Донецк, Авдеевка и другие населенные пункты по обе стороны от линии разграничения.
За прошедшие сутки ВС Украины 60 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 20 населенных пунктов республики, по которым применялись: танки, минометы различного калибра, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие,рассказал журналистам представитель командования.
Кроме того, по словам представителя ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики три ночи подряд целенаправленно обстреливают Донецкую фильтровальную станцию.
Около 01:00 (мск) несколько гранат, предположительно из АГС, попали в одну из труб хлоровода. Огонь велся ВСУ с направления населенного пункта Камянка,рассказал он.
Представитель ДНР в СЦКК добавил, что, по счастью, гранаты попали в нерабочий хлоровод.
«Сегодня осколки повредили резервный хлоропровод, но существует огромная опасность попадания в действующий», – в свою очередь отметила пресс-служба предприятия «Компания "Вода Донбасса"».
В донецкой республике призвали руководство Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ «обратить особое внимание на игнорирование силовиками призывов к немедленному прекращению нарушений перемирия и организовать тщательное расследование обстрела Донецкой фильтровальной станции», а также предать его результаты широкой общественной огласке.
ВСУ неоднократно обстреливали Донецкую фильтровальную станцию, которая находится на нейтральной территории в 12 километрах от города. В результате инцидентов без воды оставались Донецк, Авдеевка и другие населенные пункты по обе стороны от линии разграничения.
Использованы фотографии: http://dnr-news.com
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