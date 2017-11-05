13:45 05 ноября

ВСУ за сутки 60 раз открывали огонь по территории ДНР

Украинские военнослужащие 60 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, передает РИА Новости сообщение оперативного командования ДНР.

За прошедшие сутки ВС Украины 60 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 20 населенных пунктов республики, по которым применялись: танки, минометы различного калибра, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие,
рассказал журналистам представитель командования.

Кроме того, по словам представителя ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики три ночи подряд целенаправленно обстреливают Донецкую фильтровальную станцию.


Около 01:00 (мск) несколько гранат, предположительно из АГС, попали в одну из труб хлоровода. Огонь велся ВСУ с направления населенного пункта Камянка,
рассказал он.



Представитель ДНР в СЦКК добавил, что, по счастью, гранаты попали в нерабочий хлоровод.

«Сегодня осколки повредили резервный хлоропровод, но существует огромная опасность попадания в действующий», – в свою очередь отметила пресс-служба предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

В донецкой республике призвали руководство Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ «обратить особое внимание на игнорирование силовиками призывов к немедленному прекращению нарушений перемирия и организовать тщательное расследование обстрела Донецкой фильтровальной станции», а также предать его результаты широкой общественной огласке.

ВСУ неоднократно обстреливали Донецкую фильтровальную станцию, которая находится на нейтральной территории в 12 километрах от города. В результате инцидентов без воды оставались Донецк, Авдеевка и другие населенные пункты по обе стороны от линии разграничения.

Использованы фотографии: http://dnr-news.com
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Комментарии 8

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  1. NIKNN Сегодня, 12:47
    Дааа, не все склады сгорели, много еще работы ребятам... what
    NIKNN
    1. Pirogov Сегодня, 12:57
      Цитата: NIKNN
      Дааа, не все склады сгорели, много еще работы ребятам.

      Так со всей восточной Европы везут ,а там много всего было . И в Африку продать хватит и пострелять останется .
      Pirogov
      1. NIKNN Сегодня, 13:00
        Цитата: Pirogov
        Так со всей восточной Европы везут ,а там много всего было .

        Ну и на европу бывает стихия нападает, нанося ущерб складам. angry smile Но тут сложней конечно... request
        NIKNN
        1. Pirogov Сегодня, 13:03
          Цитата: NIKNN
          Ну и на европу бывает стихия нападает, нанося ущерб складам. angry smile Но тут сложней конечно

          Согласен с вами ,уж очень Европа себя защищённой чувствует и понимать они что то начнут ,когда к ним прилетать начнёт .
          Pirogov
        2. Logall Сегодня, 13:04
          Какая стихия, ''смерч'', ''ураган'' ?
          Logall
          1. NIKNN Сегодня, 13:23
            Цитата: Logall
            Какая стихия, ''смерч'', ''ураган'' ?

            Ну лесные пожары уже повсеместно и спасения от них нет... , стиия request
            NIKNN
    2. Злой543 Сегодня, 13:24
      А что за новости на политнавигаторе, уничтожена колонна всу на Светлодарской дуге, кто слышал?
      Злой543
  2. Sergey53 Сегодня, 12:48
    Пока эта власть будет в Киеве. Всё так будет и дальше, как сейчас.
    Sergey53
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