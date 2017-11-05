13:46 05 ноября

Жертвами теракта в Сирии стали 100 человек

Жертвами взрыва в крупном центре скопления беженцев рядом с Дейр-эз-Зором стали 100 человек, передает РИА Новости сообщение сирийского государственного телевидения.



Еще несколько десятков получили ранения разной степени тяжести.


По данным телеканала, «в ночь на воскресенье террорист-смертник на заминированном автомобиле въехал на территорию крупнейшего центра размещения беженцев и привел в действие взрывное устройство».

Как отметил новостной портал «Сурия аль-Эн», жертвами вылазки, устроенной боевиком террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), стали в основном женщины и дети.

Центр расположен к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра.

Сразу после взрыва сообщалось о нескольких десятках погибших и пострадавших.

Напомним, в пятницу правительственные силы САР полностью освободили Дейр-эз-Зор от боевиков террористической группировки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. askort154 Сегодня, 13:20
    Агония , не столько "бармалеев", чем их инструкторов и ЦРУ.
    askort154
  2. Черный_Ватник Сегодня, 13:27
    Все таки хорошо, что ВВП решился 2 года назад отправить туда контингент. Врага лучше мочить заблаговременно и далеко от дома.
    А на терракт все будет до фонаря, ибо Сирии не фартонуло появиться на дремучем Востоке. ВОт если бы где-нибудь в европах сей теракт случился, то другое дело, тогда жалко людей... Злая ирония.
    Черный_Ватник
    1. pjastolov Сегодня, 13:38
      все правильно hi людей жалко hi вот поэтому и надо мочить бармалеев стахановскими темпами
      pjastolov
  3. Соломон Кейн Сегодня, 13:38
    Кто-то, уходя громко хлопнул дверью......кто-то ему в этом помог... no
    Соломон Кейн
    1. pjastolov Сегодня, 13:39
      Константин hi нет - этот кто-то не хочет уходить, и держится за косяк всеми силами
      pjastolov
      1. Соломон Кейн Сегодня, 13:44
        Володя, Салют! hi
        Аккуратнее надо кому-то, а то пальчики прищемить можно..... wink
        Соломон Кейн
Картина дня