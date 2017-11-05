Жертвами теракта в Сирии стали 100 человек
Жертвами взрыва в крупном центре скопления беженцев рядом с Дейр-эз-Зором стали 100 человек, передает РИА Новости сообщение сирийского государственного телевидения.
Еще несколько десятков получили ранения разной степени тяжести.
По данным телеканала, «в ночь на воскресенье террорист-смертник на заминированном автомобиле въехал на территорию крупнейшего центра размещения беженцев и привел в действие взрывное устройство».
Как отметил новостной портал «Сурия аль-Эн», жертвами вылазки, устроенной боевиком террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), стали в основном женщины и дети.
Центр расположен к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра.
Сразу после взрыва сообщалось о нескольких десятках погибших и пострадавших.
Напомним, в пятницу правительственные силы САР полностью освободили Дейр-эз-Зор от боевиков террористической группировки.
Еще несколько десятков получили ранения разной степени тяжести.
По данным телеканала, «в ночь на воскресенье террорист-смертник на заминированном автомобиле въехал на территорию крупнейшего центра размещения беженцев и привел в действие взрывное устройство».
Как отметил новостной портал «Сурия аль-Эн», жертвами вылазки, устроенной боевиком террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), стали в основном женщины и дети.
Центр расположен к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра.
Сразу после взрыва сообщалось о нескольких десятках погибших и пострадавших.
Напомним, в пятницу правительственные силы САР полностью освободили Дейр-эз-Зор от боевиков террористической группировки.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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