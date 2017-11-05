«Буян» морского калибра

Главный герой этого выпуска «Военной приемки» - малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М». Этот корабль - первый в нашей стране, созданный по технологии стелс, и единственный в мире, способный ходить по мелководью с крылатыми ракетами на борту. Кстати, именно «Буяны» первыми применили теперь уже знаменитые «калибры» по объектам боевиков в Сирии. Тогда эти пуски произвели шок в НАТО: до этого на Западе не верили, что российский флот может уничтожать цели в Средиземноморье, не выходя из прибрежной зоны Каспийского моря. И вот теперь «Военная приёмка» отправляется туда, откуда впервые были пущены «калибры», - на Каспий. Конечно, съёмочная группа побывает и на производстве, где будет снят настоящий эксклюзив: первый для широкой публики показ до недавнего времени засекреченной модели корабля, который разрабатывают как продолжение славного проекта «Буяна-М» - тримаран, способный нести вдвое больше крылатых ракет.