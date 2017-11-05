17:56 05 ноября

Учебно-тренировочные полеты армейской авиации РФ: эффектные кадры

Выполнение учебно-тренировочных полетов экипажами армейской авиации России.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 2

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 14:03
    Да так летать можно,когда есть уверенность,что поблизости ни одного моджахеда нет со Стингером.
    п-к Опарышев
    1. XXXIII Сегодня, 14:20
      Цитата: п-к Опарышев
      Да так летать можно,когда есть уверенность,что поблизости ни одного моджахеда нет со Стингером.
      Так это учения же, какие там могут быть маджахеды..... belay Просто красиво тренируются, рекламируют..... yes
      XXXIII
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