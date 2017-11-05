Учебно-тренировочные полеты армейской авиации РФ: эффектные кадры Сегодня, 13:55 Выполнение учебно-тренировочных полетов экипажами армейской авиации России. 4 «Искандер-М» впервые осуществил пуск ракеты за рубежом: эффектные кадры Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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