Двойная игра Курта Волкера

Октябрьский визит спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в Киев до сих пор вызывает у политобозревателей вопросы: что это было? Зачем Минские соглашения нужно было так решительно заводить в «миротворческий» тупик?Вообще говоря, этот визит является проявлением неизбывной страсти американцев к двойным играм во внешней политике. Ещё их называют «двойными стандартами». Поэтому иногда с иронией наблюдаешь за теми, кто строит свои рассуждения на посылах: Госдеп США или Курт Волкер сказали… Нет, иногда они говорят правду, но, чтобы отличить эту правду от обычной, повседневной лжи американцев, нужно при этом следить за их руками. Тем более что Волкер работал на ЦРУ, а бывших цэрэушников не бывает.Двойная игра требует личного участия её высокопоставленных шулеров, и Волкер нам это ещё раз продемонстрировал. Только он покинул Киев, как американская рука НАБУ, управляемая непосредственно из посольства США на ул. Танковой, арестовала сына шефа МВД и признанного повелителя нацистов «Азова» Арсена Авакова. По старинному и пустяковому, по бандеровским понятиям, «делу о рюкзаках». Вообще, обвинения американцами в коррупции — их любимый крючок, на который они насаживают всех подряд: и своих врагов, и своих друзей, потому что они часто меняются местами. А вот спроси Волкера о «рюкзаках» — обидится до глубины своей двойной души…Сейчас Волкер делает успокаивающие заявления, назвал «интересными» предложения России по миротворцам на Донбассе, планирует якобы новую встречу с Сурковым, или готовит для себя алиби, некую легенду прикрытия, что он-то на Украине хотел как лучше? Вообще, судя по серьёзным заявлениям Волкера в Киеве, на них сразу отреагировали наши политики и сам Сергей Лавров, назвав их «оккупацией Донбасса», Волкер противопоставляет себя Владимиру Путину, то есть он ведёт на Украине игру с самим Путиным, а Владислав Сурков только передаёт ходы.Где ещё можно увидеть в Киеве «руку Волкнера»? Порошенко в воинской части под Киевом говорит вдруг о возможной необходимости быстрой переброски ракетной артиллерии на Донбасс для его «обороны». Это он для Волкера сказал, что держит данное ему тайное слово.В Раде активизировались майданные путчисты: участник майдана нардеп Деревянко зарегистрировал законопроект об импичменте президента Порошенко большинством голосов Рады, без расследования и предъявления обвинения. Революционный, надо сказать, законопроект (или это нож гильотины?), который, видимо, начнёт проталкивать Михомайдан всей своей «волей народа».Мы знаем точно, что Саакашвили — это американский агент, и он пытается сейчас заигрывать с Аваковым. Сказал, что «хлам», под предлогом которого Аваков снял полицейское оцепление с майдана, может относиться к Раде, и выразил твёрдую уверенность, что за арестом сына Авакова стоит Порошенко, мстит ему за неразгон Михомайдана, и вообще. Ответ Авакова мы увидим 7 ноября, по действиям или бездействиям полиции в отношении Михомайдана.Атака силовиков НАБУ на Авакова как бы подталкивает его к Саакашвили, стимулирует Авакова принять более активное участие в путче, даёт ему повод обидеться на Порошенко. То есть американцы как бы взялись за Авакова двумя своими тайными руками: и Саакашвили, и НАБУ. Известно, по свидетельству аваковской пресс-службы Антона Геращенко, что отношения Авакова с Порошенко уже давно очень напряжённые, и арест сына Авакова может их ещё более напрячь. Укропресса сообщает, что состоялся телефонный разговор Порошенко с Аваковым, в котором президент Украины отрицал свою причастность к «этой провокации» — аресту его сына, и переводил стрелки на НАБУ и Саакашвили, или американцев?Во всяком случае, сын Авакова был освобождён районным киевским судом под подписку о невыезде, очень оперативно, а суды подчиняются пока Порошенко, поскольку антикоррупционного американского суда на Украине пока нет.И что мы во всём этом беспределе лицезреем? Во-первых, американские уши, которые торчат буквально изо всех щелей. Во-вторых, видим американские руки, одни подпаливают Порошенко бока Михомайданом, другие подталкивают его к «ракетной обороне» Донбасса. Это, как говорит один наш политик, однозначно.Майдан может раздавить Порошенко: его представитель Деревянко сумел зарегистрировать в Раде свой майданный законопроект, и это значит, что майдан уже пробрался в Раду. Не выйдет ли спикер Рады, известный нацист Андрей Парубий к майдану, чтобы прослезиться? И принять «народную волю»?Президент Порошенко может попытаться разогнать Михомайдан, если он начнёт радикализироваться. Однако, здесь ему не обойтись без безусловной поддержки шефа МВД Арсена Авакова, ключевой фигуры, как ни крути эту ситуацию. Или Порошенко нужно срочно начинать «ракетную оборону» Донбасса. Какую драматургию конкретно изберёт Курт Волкнер, мы узнаем 7 ноября.6-11 ноября во Вьетнаме пройдёт саммит АТЭС, на полях которого планируется встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Не хотят ли Курт Волкнер и бывший шеф его Джон Маккейн преподнести им, по такому случаю, какой-нибудь сюрприз на Украине? Искушение, наверное, велико…