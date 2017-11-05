Отказ конгрессменов США общаться с послом РФ ведет к самоизоляции, считают в Совете Федерации
То обстоятельство, что американские конгрессмены отказываются от общения с новым послом России в США Анатолием Антоновым, ведет к самоизоляции и непредсказуемым, разрушительным последствиям, передает ТАСС заявление главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что на все его попытки встретиться с конгрессменами США он получил отказы.
По его мнению, такое поведение членов Конгресса свидетельствует о том, что американцам нечего противопоставить разумным аргументам российской стороны.
В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что с учетом недружественных настроений в конгрессе США американские законодатели еще долго не захотят встречаться с российскими дипломатами.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что на все его попытки встретиться с конгрессменами США он получил отказы.
Американские коллеги, увы, предпочитают "вариться в собственном соку", беря на веру антироссийские теории записных русофобов и не утруждая себя дискуссией по существу. И это вызывает все большее сожаление и разочарование, поскольку последствия такой парламентской "самоизоляции" все более непредсказуемы и все более разрушительны,сказал Косачев.
По его мнению, такое поведение членов Конгресса свидетельствует о том, что американцам нечего противопоставить разумным аргументам российской стороны.
В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что с учетом недружественных настроений в конгрессе США американские законодатели еще долго не захотят встречаться с российскими дипломатами.
Не удивлен, что члены конгресса США отказываются встречаться с нашим послом в США. Зная настроения в конгрессе, уверен, что это надолго,написал он в «Твиттере».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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