17:53 05 ноября

Отказ конгрессменов США общаться с послом РФ ведет к самоизоляции, считают в Совете Федерации

То обстоятельство, что американские конгрессмены отказываются от общения с новым послом России в США Анатолием Антоновым, ведет к самоизоляции и непредсказуемым, разрушительным последствиям, передает ТАСС заявление главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.



Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что на все его попытки встретиться с конгрессменами США он получил отказы.


Американские коллеги, увы, предпочитают "вариться в собственном соку", беря на веру антироссийские теории записных русофобов и не утруждая себя дискуссией по существу. И это вызывает все большее сожаление и разочарование, поскольку последствия такой парламентской "самоизоляции" все более непредсказуемы и все более разрушительны,
сказал Косачев.

По его мнению, такое поведение членов Конгресса свидетельствует о том, что американцам нечего противопоставить разумным аргументам российской стороны.

В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что с учетом недружественных настроений в конгрессе США американские законодатели еще долго не захотят встречаться с российскими дипломатами.

Не удивлен, что члены конгресса США отказываются встречаться с нашим послом в США. Зная настроения в конгрессе, уверен, что это надолго,
написал он в «Твиттере».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. 210окв Сегодня, 15:34
    А зачем вообще с ними встречаться.Пусть они сами на прием записываются.
    210окв
    1. Банщик-М Сегодня, 15:38
      Боятся они его...! Слишком много вопросов , без ответов...
      Банщик-М
      1. Anarchist Сегодня, 15:43
        Цитата: Банщик-М
        Боятся они его...! Слишком много вопросов , без ответов...

        Нет, они другого боятся:
        Каждый кто встретится с послом РФ рискует получить клише - ''Агент Кремля''! В последнее время это стало мощным инструментом в политических играх США!
        А в Кремле могут радоваться:
        Не нравится политик? Так его всегда можно удалить! Просто поддержите его...Просто поддержите его!
        Anarchist
        1. Идущий Сегодня, 15:49
          Каждый кто встретится с послом РФ рискует получить клише - ''Агент Кремля''!


          Полностью с Вами согласен , именно в этом причина ... политики блюдут "чистоту" своих задниц.
          Идущий
          1. Anarchist Сегодня, 15:54
            Цитата: Идущий
            политики блюдут "чистоту" своих задниц.

            Я бы даже сказал, что и без того загаженных задниц...
            Anarchist
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:55
              Не пора ли и нашим сенаторам посылать посла США "на хутор бабочек ловить"? what
              СРЦ П-15
              1. Anarchist Сегодня, 16:02
                Нет, лучше его почаще звать! И троллить при каждом удобном случае! А лучше Задорнова брать на беседу с ним...
                ''–Ну тупые...!''
                Anarchist
          2. фигвам Сегодня, 16:56
            Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что на все его попытки встретиться с конгрессменами США он получил отказы.

            Я бы с ними вообще не встречался, после рейдерского захвата нашей собственности и надругательства над флагом.
            фигвам
        2. LSA57 Сегодня, 16:29
          Цитата: Anarchist
          .Просто поддержите его!

          в соцсетях. они любят по ним выводы делать laughing
          LSA57
      2. 210окв Сегодня, 16:03
        Туда надо было Сафроненкова ставить..Этот бы поставил бы всех " исключительных"...на дипломатические рельсы. wassat
        Цитата: Банщик-М
        Боятся они его...! Слишком много вопросов , без ответов...
        210окв
        1. Pirogov Сегодня, 16:41
          Цитата: 210окв
          Туда надо было Сафроненкова ставить..Этот бы поставил бы всех " исключительных"...на дипломатические рельсы

          Пока Лавров возглавляет дипломатию этого не будет.
          Pirogov
    2. Mavrikiy Сегодня, 16:12
      Цитата: 210окв
      А зачем вообще с ними встречаться.Пусть они сами на прием записываются.

      Ну вообще то я еще и дни записи установил бы.
      Но.... Отказ конгрессменов США общаться с послом РФ ведет к самоизоляции, считают в Совете Федерации
      Это конгрессменов не волнует.
      Вывод, нужно сделать что бы волновало. Что бы как наши думцы по ночам в Ам.посольство юркают, так и Главнюки смотрели слезящимися от умиления глазками на наш флаг.
      А нужно то. У нас Выборы! Запретить иностранное влияние. Лекции, общение-просвещение, приобщение-просветвление, заграничных гастролеров запретить.
      И чтобы все Иностранно-финансируемые агенты прекратили свою работу, до окончания выборов.
      Завтра утром, под окнами посольства РФ будут все флаги, яйца, помидоры, краска.... А когда все устаканится трезвые, хмурые люди вспомнят , что есть послы из РФ и с ними не решено ряд вопросов.
      Mavrikiy
    3. NIKNN Сегодня, 16:52
      Цитата: 210окв
      А зачем вообще с ними встречаться.Пусть они сами на прием записываются.

      Так то оно и я бы хотел, только когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки..., да и дипломаты , за что то деньги то получать должны... smile
      NIKNN
    4. Primoos Сегодня, 17:32
      Исключительные опять показали свое мурло неумытое. Большая шобла конгресменов зассала встретится с одним единственным человеком, послом России. Ничего кроме презрения не заслуживают.
      Primoos
  2. gridasov Сегодня, 15:38
    Взаимоотношения политиков резко меняется , когда одни узнают о потенциальных возможностях той страны которую представляют их оппоненты . А потенциальные возможности определяют кто? Ученые , изобретатели , инженеры и рабочие , которые способны противопоставить свои достижения так же оппонентам. . Поэтому нетактичность некоторых конгрессменов является прямой реакцией на то , что он знает или не знает с коем он имеет дело и каковы перспективы развития процесса взаимоотношений.
    gridasov
    1. Дедкастарый Сегодня, 17:08
      То обстоятельство, что американские конгрессмены отказываются от общения с новым послом России в США .
      не знаю почему,но мне нравится.
      Дедкастарый
  3. iliitchitch Сегодня, 15:40
    Дык народная американская примета - с нашим послом встречаться не к добру .
    iliitchitch
    1. LSA57 Сегодня, 16:48
      Цитата: iliitchitch
      Дык народная американская примета - с нашим послом встречаться не к добру .

      да не ток с послом. трампа вон по слухам с женшынами... с пониженной социальной ответственностью в России уединялся и покоя бедолаге не дают. но ведь ясно, что там явно "руки" Москвы быть не могло laughing
      LSA57
  4. Beby Сегодня, 15:41
    К сожалению, в данной статье опущена суть проблемы/вопроса: зачем посол РФ хотел встретиться с конгрессменами США, и с чем его, собственно, послали ?
    Может быть кто знает ?
    Beby
    1. NKT Сегодня, 15:46
      Это стандартная практика общения. Недавно их посол был в ГД.
      NKT
    2. LSA57 Сегодня, 16:49
      Цитата: Beby
      Может быть кто знает ?

      я знаю. в посольстве сидеть и смотреть местные новости по тв
      LSA57
  5. Геркулесыч Сегодня, 15:44
    Это не самоизоляция, а еще один факт указывающий на то что сша готовятся к войне с нами и действуют по принципу ''слова закончились, скоро заговорят пушки "!
    Геркулесыч
  6. изя топ Сегодня, 15:48
    члены конгресса США отказываются встречаться с нашим послом в США.

    изя топ
  7. pvv113 Сегодня, 15:49
    американские конгрессмены отказываются от общения с новым послом России в США Анатолием Антоновым

    Наверное стесняются своего интеллекта
    pvv113
    1. LSA57 Сегодня, 16:50
      Цитата: pvv113
      Наверное стесняются своего интеллекта

      ну и как маккейн может стесняться того чего нет
      LSA57
      1. pvv113 Сегодня, 17:24
        Так и я о том же - у Маккейна IQ=0! О чем с ним можно говорить, кроме русофобии?
        pvv113
  8. yuliatreb Сегодня, 15:50
    Это называется детский сад по американски, губы надули, сопли пузырями, буки такие напыщенные, мы с Русскими играть не будем, они не хорошие и злые, их надо в угол поставить в месте с Ыном и Хасаном.
    yuliatreb
  9. Караул73 Сегодня, 15:51
    Какая самоизоляция штатов? Это у России остались друзья в лице Ына да других изгоев. "Прогрессивное человечество " все ужимается и ужимается.
    Караул73
  10. Ичиго Куросаки Сегодня, 15:52
    Не хотят встречаться, ну и не надо. Не в первый и не последний раз...
    Ичиго Куросаки
  11. Esoteric Сегодня, 15:54
    Отказ конгрессменов США общаться с послом РФ...


    Правильно делают. Ответная реакция на политический и дипломатический мазохизм МИДа РФ. Это только в физике сила действия должна равняться силе противодействия. В дипломатии наш МИД только крепчает. Вассалы, что с них взять...
    Esoteric
  12. Пленник Сегодня, 15:57
    А есть смысл с ними встречаться, пока они не прочитали "Доктора Айболита"?
    Пленник
  13. Kurare Сегодня, 16:20
    Цитата: Beby
    К сожалению, в данной статье опущена суть проблемы/вопроса: зачем посол РФ хотел встретиться с конгрессменами США, и с чем его, собственно, послали ?
    Может быть кто знает ?

    Это часть работы посла, встречи с представителями власти, для общения по текущим вопросам и проблемам.
    Kurare
  14. wasjasibirjac Сегодня, 16:40
    чему удивляться - ведь по мнению американцев любая встреча русского и американца есть встреча куратора - офицера НКВД-КГБ-ФСБ с завербованным агентом против нацбезопасности США. кто же захочет подставляться. скоро нашим для вербовки можно будет угрожать, что если не согласишься - сообщим о встрече. hi bully tongue
    wasjasibirjac
  15. злой партизан Сегодня, 17:06
    Нашему Антонову надо взять за правило тусоваться недалеко от Конгресса и периодически выскакивая из машины с криком: "О! Мой дорогой Джон (Майкл, Питер, Пол и т.д.)!" кидаться в обнимашку с любым доступным для этого конгрессменом...
    злой партизан
  16. PlayerMan Сегодня, 17:14
    Совсем завис проц у исключительных, поражаюсь, такая дурь у руля государства request У них что? Жизни бесконечные?
    PlayerMan
  17. лысова Сегодня, 17:19
    --- " По его мнению, такое поведение членов Конгресса свидетельствует о том, что американцам нечего противопоставить разумным аргументам российской стороны. " --- Да и бестолковка самостоятельно думать разучилась и это неоспоримый факт ( утверждать на чёрное, мол это белое ) - аукнется.
    лысова
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