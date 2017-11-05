Отказ конгрессменов США общаться с послом РФ ведет к самоизоляции, считают в Совете Федерации

Американские коллеги, увы, предпочитают "вариться в собственном соку", беря на веру антироссийские теории записных русофобов и не утруждая себя дискуссией по существу. И это вызывает все большее сожаление и разочарование, поскольку последствия такой парламентской "самоизоляции" все более непредсказуемы и все более разрушительны,

Не удивлен, что члены конгресса США отказываются встречаться с нашим послом в США. Зная настроения в конгрессе, уверен, что это надолго,