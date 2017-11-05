17:49 05 ноября

В Дейр-эз-Зоре обнаружили заминированный автомобиль с химическими веществами

Сирийские военные обнаружили в городе Дейр-эз-Зоре машину, начиненную взрывчаткой, где также находился контейнер с химическими веществами, передает корреспондент РИА Новости.

В Дейр-эз-Зоре обнаружили заминированный автомобиль с химическими веществами
Архивное фото

На контейнере была маркировка, указывающая на то, что содержащиеся в нем химические элементы «можно применять только в лабораториях и противопоказано использовать в медицинских целях».


Неподалеку военные нашли два склада с оружием, где хранилось «большое количество автоматов М-16 американского производства, снайперские винтовки "Штайр", "Драгунов", G3, минометы разного калибра, а также бронебойные снаряды и ручные гранатометы с боекомплектами в больших количествах».

Некоторые винтовки были заминированы таким образом, что заряд детонировал при нажатии на спусковой крючок.

Другая группа военных обнаружила в городе 6 танков и большое количество минометов, ранее принадлежавших террористам.

«Операция по разминированию и зачистке еще продолжается, и не исключено, что будут найдены другие склады с оружием и боеприпасами, которые принадлежали группировке ИГ (запрещена в РФ)», сказал корреспонденту сирийский офицер.

Использованы фотографии: ttp://новости.ru-an.info
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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 16:52
    Асада уже обвинили?Ещё нет?А Россия почему не пособник?А!На воре шапка горит..И громче всех кричит "украли" сам вор.Удоды конченный там на западе вместе с их протеже на БВ..Хочу ещё добавить..Посмотрим что примет наша дипломатия..Может это все в Нью Йорке высыпать?
    210окв
    1. Pirogov Сегодня, 17:05
      Цитата: 210окв
      Может это все в Нью Йорке высыпать?

      Не поможет им поможет только цунами с огромным метеоритом ,чтобы сами не мучались и другим не гадили .
      Pirogov
    2. Anarchist Сегодня, 17:07
      Цитата: 210окв
      Может это все в Нью Йорке высыпать?

      Если будет нужно, то они сами высыпят! Вспомните, ''здания близнецы''...
      И обвинят кого нужно! Вспомните, С чего началась операция в Афганистане...
      Anarchist
      1. 210окв Сегодня, 17:18
        Кого нужно?Иранцев?А может Его Самого..?Но Россия-не Афганистан.Тут только остаётся тявкать из подворотни..
        Цитата: Anarchist
        Цитата: 210окв
        Может это все в Нью Йорке высыпать?

        Если будет нужно, то они сами высыпят! Вспомните, ''здания близнецы''...
        И обвинят кого нужно! Вспомните, С чего началась операция в Афганистане...
        210окв
        1. Anarchist Сегодня, 17:35
          Обвинят Осада! И начнут бомбить его армию там, где российское ПВО не достаёт...
          Или томагавками...
          Anarchist
    3. Андрей К Сегодня, 17:32
      Свежие трофеи САА в освобожденном Дейр-эз-Зоре:

      Шесть танков Т-55, буксируемые артиллерийские орудия и одна мобильная артустановка, смонтированная в кузове грузовика.
      Армейцам техника пригодится, теперь стволы бармалеев обернутся против них же...
      Андрей К
  2. zzdimk Сегодня, 16:56
    Потом скажут, что ветром прикатило во время песчаной бури из Дамаска. И фото покажут.
    zzdimk
    1. NIKNN Сегодня, 17:04
      Цитата: zzdimk
      Потом скажут, что ветром прикатило во время песчаной бури из Дамаска. И фото покажут.

      Не, не прокатило... laughing
      NIKNN
      1. Смог Сегодня, 17:42
        Цитата: NIKNN
        не прокатило

        для нас нет, а для "демократического" западного пипла еще как прокатит. Схавают за милую душу...
        Смог
  3. Озеленитель Сегодня, 17:04
    Цитата: zzdimk
    Потом скажут, что ветром прикатило во время песчаной бури из Дамаска. И фото покажут.

    Из открытых источников.
    Озеленитель
  4. ватник Сегодня, 17:15
    Цитата:статья
    Неподалеку военные нашли два склада с оружием, где хранилось «большое количество автоматов М-16 американского производства, снайперские винтовки "Штайр", "Драгунов", G3, минометы разного калибра, а также бронебойные снаряды и ручные гранатометы с боекомплектами в больших количествах».
    Другая группа военных обнаружила в городе 6 танков и большое количество минометов, ранее принадлежавших террористам.

    Как бы от туда


    Похоже до Нового Года все крупные "очаги" террористов ИГИЛ "добьют"
    ватник
    1. Лелёк Сегодня, 17:38
      Цитата: ватник
      Похоже до Нового Года все крупные "очаги" террористов ИГИЛ "добьют"


      Там, где нет америкосов, добьют, но основные средоточения ИГИЛовцев там, где базы "исключительных". С курдами ещё можно разобраться, да и нет у них любви к бармалеям, а вот с янки как быть (добровольно они из Сирии не уйдут)?
      Лелёк
  5. изя топ Сегодня, 17:21
    у химии может быть только три источника-янкесы,бритты или евреи
    изя топ
  6. PlayerMan Сегодня, 17:23
    Вместо Асада красноголовый шарфик им на воротник что-бы шею не терло и черепуха не отвалилась
    PlayerMan
  7. Геркулесыч Сегодня, 17:29
    Интересно а сколько у игиловцев еще танков, и почему им янки своего старья не подсуетят? ??Типа М60, скажим, или абрашку первой серии? ??
    Геркулесыч
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