В Дейр-эз-Зоре обнаружили заминированный автомобиль с химическими веществами
Сирийские военные обнаружили в городе Дейр-эз-Зоре машину, начиненную взрывчаткой, где также находился контейнер с химическими веществами, передает корреспондент РИА Новости.
На контейнере была маркировка, указывающая на то, что содержащиеся в нем химические элементы «можно применять только в лабораториях и противопоказано использовать в медицинских целях».
Неподалеку военные нашли два склада с оружием, где хранилось «большое количество автоматов М-16 американского производства, снайперские винтовки "Штайр", "Драгунов", G3, минометы разного калибра, а также бронебойные снаряды и ручные гранатометы с боекомплектами в больших количествах».
Некоторые винтовки были заминированы таким образом, что заряд детонировал при нажатии на спусковой крючок.
Другая группа военных обнаружила в городе 6 танков и большое количество минометов, ранее принадлежавших террористам.
«Операция по разминированию и зачистке еще продолжается, и не исключено, что будут найдены другие склады с оружием и боеприпасами, которые принадлежали группировке ИГ (запрещена в РФ)», сказал корреспонденту сирийский офицер.
Архивное фото
На контейнере была маркировка, указывающая на то, что содержащиеся в нем химические элементы «можно применять только в лабораториях и противопоказано использовать в медицинских целях».
Неподалеку военные нашли два склада с оружием, где хранилось «большое количество автоматов М-16 американского производства, снайперские винтовки "Штайр", "Драгунов", G3, минометы разного калибра, а также бронебойные снаряды и ручные гранатометы с боекомплектами в больших количествах».
Некоторые винтовки были заминированы таким образом, что заряд детонировал при нажатии на спусковой крючок.
Другая группа военных обнаружила в городе 6 танков и большое количество минометов, ранее принадлежавших террористам.
«Операция по разминированию и зачистке еще продолжается, и не исключено, что будут найдены другие склады с оружием и боеприпасами, которые принадлежали группировке ИГ (запрещена в РФ)», сказал корреспонденту сирийский офицер.
Использованы фотографии: ttp://новости.ru-an.info
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