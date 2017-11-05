Пучдемон сдался бельгийской полиции
Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и четверо экс-советников женералитета региона задержаны на 24 часа, передает РИА Новости сообщение представителя федеральной прокуратуры Бельгии.
По данным прокуратуры, «Пучдемон и другие члены каталонского правительства пришли добровольно в сопровождении адвокатов».
Представитель ведомства отметил, что «максимальный срок задержания составляет 24 часа». За это время судья должен принять решение об их дальнейшей судьбе.
Решение может быть следующим: «неисполнение выданного Испанией ордера на арест Пучдемона и четверых экс-советников женералитета Каталонии, продление их содержания под стражей или освобождение при соблюдении ряда требований или под залог».
Если судья решит продлить содержание под стражей, их отправят в тюрьму.
Напомним, 3 ноября Судья Национальной судебной палаты Испании выдала постановление на арест Пучдемона и других бывших членов женералитета, находящихся в Брюсселе. Документ был передан бельгийской прокуратуре.
Правительство Каталонии обвиняют в мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям.
Все пятеро объявленных в розыск сегодня утром явились в полицию. Они заключены под стражу,сказал он журналистам.
По данным прокуратуры, «Пучдемон и другие члены каталонского правительства пришли добровольно в сопровождении адвокатов».
Представитель ведомства отметил, что «максимальный срок задержания составляет 24 часа». За это время судья должен принять решение об их дальнейшей судьбе.
Решение может быть следующим: «неисполнение выданного Испанией ордера на арест Пучдемона и четверых экс-советников женералитета Каталонии, продление их содержания под стражей или освобождение при соблюдении ряда требований или под залог».
Если судья решит продлить содержание под стражей, их отправят в тюрьму.
Все пятеро будут допрошены в течение второй половины дня следственным судьей Брюсселя, которому поручено это дело,сказал представитель прокуратуры.
Напомним, 3 ноября Судья Национальной судебной палаты Испании выдала постановление на арест Пучдемона и других бывших членов женералитета, находящихся в Брюсселе. Документ был передан бельгийской прокуратуре.
Правительство Каталонии обвиняют в мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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