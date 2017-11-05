17:50 05 ноября

Пучдемон сдался бельгийской полиции

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и четверо экс-советников женералитета региона задержаны на 24 часа, передает РИА Новости сообщение представителя федеральной прокуратуры Бельгии.



Все пятеро объявленных в розыск сегодня утром явились в полицию. Они заключены под стражу,
сказал он журналистам.


По данным прокуратуры, «Пучдемон и другие члены каталонского правительства пришли добровольно в сопровождении адвокатов».

Представитель ведомства отметил, что «максимальный срок задержания составляет 24 часа». За это время судья должен принять решение об их дальнейшей судьбе.

Решение может быть следующим: «неисполнение выданного Испанией ордера на арест Пучдемона и четверых экс-советников женералитета Каталонии, продление их содержания под стражей или освобождение при соблюдении ряда требований или под залог».

Если судья решит продлить содержание под стражей, их отправят в тюрьму.

Все пятеро будут допрошены в течение второй половины дня следственным судьей Брюсселя, которому поручено это дело,
сказал представитель прокуратуры.

Напомним, 3 ноября Судья Национальной судебной палаты Испании выдала постановление на арест Пучдемона и других бывших членов женералитета, находящихся в Брюсселе. Документ был передан бельгийской прокуратуре.

Правительство Каталонии обвиняют в мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. 210окв Сегодня, 17:20
    В Ростов ему надо было..В Ростов.. laughingХотя что им тут делать с немощными фаберже?
    210окв
    1. Pirogov Сегодня, 17:23
      Цитата: 210окв
      В Ростов ему надо было..В Ростов..

      А России это надо ? Мало воя ?
      Pirogov
      1. хрыч Сегодня, 17:30
        Вот с таким лицом не быть великим вождем. Он источает страх и нерешительность.

        Пока альмогаварам придется подождать достойного вождя, но Испания обречена, последние годы доживает абсолютизм в Европе, пережив на сотню лет уничтоженных ими же конкурентов на Востоке Европы в РИ, АВ, КГ и ИО am
        хрыч
        1. Офицер запаса Сегодня, 17:49
          На фото чем-то на Януковича похож. Хотя нет. Ни золотого унитаза не было, ни золотого батона. Не успел. Так, пукнул - и в кусты.
          Офицер запаса
    2. Геркулесыч Сегодня, 17:23
      В моем Ростове на Дону такие в ящиках для ветоши лежат! !! am И не захломляйте город всякой всячиной! !! sad
      Геркулесыч
      1. Дедкастарый Сегодня, 17:27
        Цитата: 210окв
        В Ростов ему надо было..В Ростов..

        Россия,не свалка ... am
        Дедкастарый
        1. Alex_Rarog Сегодня, 17:39
          Злые вы) мужики за свободу свою боролись. теперь их цывылизованая эуропа четвертует нафиг.
          Alex_Rarog
    3. Primoos Сегодня, 17:35
      Настоящих буйных мало! Вот и нету вожаков! Пучдемон заслужил презрение и цугундер за предательство и трусость.
      Primoos
    4. Шура пермский Сегодня, 17:39
      Нефиг заднюю было сдавать…
      Шура пермский
    5. NIKNN Сегодня, 17:41
      Цитата: 210окв
      В Ростов ему надо было..В Ростов.. laughingХотя что им тут делать с немощными фаберже?

      Там втюрьме лучьше кормят, чем в Ростове...
      Да сдадут их..., что бы другим не повадно...
      NIKNN
  2. Приговор Сегодня, 17:21
    Он вам не ПучДемон!..;))) Вот и всё, сдулась Каталония.. ээх, немощь европейская...
    Приговор
    1. Лелёк Сегодня, 17:29
      Цитата: Приговор
      Вот и всё, сдулась Каталония.. ээх, немощь европейская.


      Напрашивается резюме - всё ЭТО была изощрённая постановка, где наказанный преступник - народ Каталонии, палач - правители Испании, а прокурор и назидатель - ЕС. На будущее - "...добрым молодцам урок...". stop
      Лелёк
    2. Дедкастарый Сегодня, 17:29
      Цитата: Приговор
      Вот и всё, сдулась Каталония..

      это сдулась евроГейская дерь*мократия....
      Дедкастарый
  3. Геркулесыч Сегодня, 17:26
    Трус, не мужик, обманул своими действиями Каталонцев, не захотел бороться за интересы народа, сбежал, как побитая собака, предал идеалы миллионов! !!Итог закономерен -поймался как корманник, и теперь 30 лет будет авторитетов на зоне ублажать !!! am
    Геркулесыч
    1. Смог Сегодня, 17:30
      Цитата: Геркулесыч
      Трус, не мужик, обманул

      Не долго музыка играла, не долго мальчик танцевал. Не пойму, и на хрена это все было затевать?
      Вот хоть убей, не пойму........ sad request
      Смог
      1. NKT Сегодня, 17:41
        Он хотел пошантажировать центр, но нечаянно перешел границу и дальше трусливо плыл по течению пока не очутился в тюрьме
        NKT
        1. Смог Сегодня, 17:44
          Цитата: NKT
          Он хотел пошантажировать центр

          Ну и шантажировал бы чем нибудь другим. Хоть своим голым задом.Каталонцы то при чем?
          Смог
  4. Ryszard Ewiak Сегодня, 17:28
    Мадрид делает одну ошибку за другой и добавляет масла в огонь. Это также еще одна проблема для Европейского Союза. Я не удивлен этим. Напомню фрагмент древнего видения: «И вернется [царь севера] в землю свою с великим движимым имуществом [1945. Эта деталь указывал, что Гитлер нападет также на Советский Союз и будет сражаться до самого горького конца. В начале не было никаких признаков такого окончания войны], а сердце его против завета святого [в СССР был тогда государственный атеизм, и верующих репрессировали], и будет действовать [это означает активность на международной арене], и возвратится в землю свою [1991-1993. Распад Советского Союза и Варшавского договора, русские войска вернулись в свою землю]. В назначенное время вернется обратно» (Даниила 11:28,29а). Возвращение России в этом контексте означает также распад ЕС и НАТО. Многие страны бывшего восточного блока покинут американскую сферу влияния и как блудный сын вернутся под крылья России. Бог уже начал реализовать эту деталь своего плана. Это будет еще один мощный удар по ЕС.

    Все предсказания из этого видения сбываются (со времён Древней Персии) со 100% точностью, в хронологическом порядке. Это правда, что интерпретируется по-разному. Как видно, включает в себя множество деталей, поэтому можно уловить каждую ложь и софистику (Даниила 11:33; 12:10). Двух последних деталей этого фрагмента другие комментаторы даже не пытались интерпретировать, потому что не подходят под их интерпретации. Это не софистика. Я говорю о возвращении России с 1998 года, когда ничто из этого не прорастало.

    В 1882 году Великобритания покорила Египет и принимая на себя роль «южного царя». Более менее в тоже самое время Россия заняла позиции «царя севера», расширяя своё влияние на территории, когда-то принадлежавшие Селевку I (Даниила 11:27).
    Ryszard Ewiak
    1. poquello Сегодня, 17:34
      Цитата: Ryszard Ewiak
      Мадрид делает одну ошибку за другой и добавляет масла в огонь.

      согласен, политические преследования в европе интересно посмотреть дальше
      poquello
      1. Смог Сегодня, 17:46
        Цитата: poquello
        политические преследования в европе

        Пришьют растрату госсредст, и все. Чистая уголовка, никакой политики...
        Смог
  5. ODERVIT Сегодня, 17:30
    Распучило Пучо. Слабаки и трусы. Кстати, а в Ростов ему зачем?
    ODERVIT
  6. паниковский Сегодня, 17:33
    Занюханный мозгляк этот сеньор Пучмудон, жаль, нет смайла с презрительным плевком.
    паниковский
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